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Италия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Кальяри
2:0
Перерыв
Читтаделла
0'
1:0
16' Гол
Дейола Алессандро
26' Желтая карточка
Олива Кристиан
26' Желтая карточка
Данци Андреа
2:0
40' Гол
Сетер Дамир

Ход матча

16'
Дейола Алессандро
(Дзаппа Габриэле)
1:0
26'
Олива Кристиан
 
26'
 
Данци Андреа
40'
Сетер Дамир
2:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Читтаделла
2.47
3.78
7.64
Все Коэффициенты
Новости
31
Радунович
Борис
15
Альтаре
Джорджо
44
Карбони
Андреа
33
Оберт
Адам
25
Дзаппа
Габриэле
39
Christos
Kourfalidis
21
Олива
Кристиан
14
Дейола
Алессандро
22
Ликояннис
Хараламбос
20
Перейро
Гастон
32
Сетер
Дамир
77
Маньеро
Лука
84
Кассандро
Томмазо
15
Фраре
Доменико
5
Адорни
Давиде
17
Доннарумма
Даниэле
8
Маццокко
Давиде
72
Данци
Андреа
29
Мастрантонио
Валерио
10
Д'Урсо
Кристиан
7
Куппоне
Луиджи
48
Антонуччи
Мирко
Кальяри
3-5-2
Читтаделла
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дейола Алессандро 2 1
Марин Рэзван 1 0.5
Дзаппа Габриэле 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оквонкво Орджи 2 1

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Рэзван 1 0
Дзаппа Габриэле 1 0
Олива Кристиан 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонуччи Мирко 1 0
Кассандро Томмазо 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Интер Милан - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:1 Верона - Кальяри 0:0 Кальяри - Салернитана 1:1
Сассуоло - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Кальяри - Рома 1:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1 Наполи - Кальяри 2:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Лацио - Кальяри 2:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Специя 2:2 Кальяри - Пиза 3:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Кальяри - Ольбия 3:0
Читтаделла
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Асколи 2:0 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Перуджа - Читтаделла 1:1
Тернана - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Пиза 2:0 Реджина - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Парма 1:2 Монца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Лечче 1:2 Беневенто - Читтаделла 4:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Кротоне 4:2 Читтаделла - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Монца 2:1 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Венеция 0:1

Будет доступно позже.

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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Сетер Дамир бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Данци Андреа получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Олива Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Дейола Алессандро бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Читтаделла
2.47
3.78
7.64
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Кальяри 2:0 Читтаделла онлайн


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