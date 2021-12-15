Италия: Кубок 2021-2022
3:1
Конец матча
1:0
16' ГолДейола Алессандро
26' Желтая карточкаДанци Андреа
27' Желтая карточкаОлива Кристиан
2:0
40' ГолСетер Дамир
3:0
64' ГолПерейро Гастон
71' Желтая карточкаФраре Доменико
3:1
85' ГолДоннарумма Даниэле
Ход матча
16'
26'
27'
40'
2:0
64'
3:0
71'
85'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 4
-
3 Угловые 10
-
1 Офсайды 5
-
13 Нарушения правил 12
-
59 Владение мячом, % 41
33
Оберт
Адам
32
Сетер
Дамир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Сетер ДамирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
43 Фараго ПаолоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Основной состав
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дейола Алессандро
|2
|1
|Перейро Гастон
|1
|0.5
|Марин Рэзван
|1
|0.5
|Сетер Дамир
|1
|0.5
|Дзаппа Габриэле
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оквонкво Орджи
|2
|1
|Доннарумма Даниэле
|1
|0.5
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Рэзван
|1
|0
|Дзаппа Габриэле
|1
|0
|Олива Кристиан
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данци Андреа
|1
|0
|Фраре Доменико
|1
|0
|Кассандро Томмазо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Интер Милан - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:1 Верона - Кальяри 0:0 Кальяри - Салернитана 1:1
Сассуоло - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Кальяри - Рома 1:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1 Наполи - Кальяри 2:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Лацио - Кальяри 2:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Специя 2:2 Кальяри - Пиза 3:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Кальяри - Ольбия 3:0
Читтаделла
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Асколи 2:0 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Перуджа - Читтаделла 1:1
Тернана - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Пиза 2:0 Реджина - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Парма 1:2 Монца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Лечче 1:2 Беневенто - Читтаделла 4:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Кротоне 4:2 Читтаделла - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Монца 2:1 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Венеция 0:1
Будет доступно позже.