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Италия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Фиорентина
 
Позже
Беневенто
25
Росати
Антонио
23
Венути
Лоренцо
4
Миленкович
Никола
98
Роша
Игор
II
17
Терзич
Алекса
24
Бенасси
Марко
34
Амрабат
Софьян
14
Мале
Юссеф
7
Кальехон
Хосе
91
Кокорин
Александр
33
Соттил
Рикардо
12
Манфредини
Никколо
7
Элия
Сальваторе
14
Фольякко
Алессандро
15
Глик
Камил
32
Машанджело
Эдоардо
4
Акампора
Дженнаро
5
Кало
Джакомо
8
Тельо
Андрес
21
Мончини
Габриэле
25
Сау
Марко
99
Бриньола
Энрико
Фиорентина
4-3-3
Беневенто
4-2-3-1

История личных встреч

Фиорентина
Беневенто

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

СA
1:4
СA
0:1
ТМК
0:3
СA
1:0
СA
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 2 2
Венути Лоренцо 1 1
Гонсалес Николас 1 1
Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Импрота Риккардо 1 1
Мончини Габриэле 1 (1) 1

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Песселья Херман 1 0
Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вокич Деян 1 0
Кало Джакомо 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Фиорентина - Салернитана 4:0 Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1
Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Дженоа - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Рома - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Козенца 4:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Виртус Верона 4:0
Беневенто
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тернана - Беневенто 0:2 Беневенто - Порденоне 2:1 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Беневенто - Реджина 4:0
Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Беневенто - Брешия 0:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Беневенто - Козенца 3:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:0 Комо - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 4:1 Асколи - Беневенто 0:2 Беневенто - Лечче 0:0 Наполи - Беневенто 1:5 Парма - Беневенто 1:0 Беневенто - Алессандрия 4:3 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 Торино - Беневенто 1:1

Будет доступно позже.

  • До матча
  • Судья
    Представим главного арбитра встречи - Лука Цуфферли (Италия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к итальянскому футболу! В очередной встрече 1/16 финала Кубка Италии сразятся в очной встрече футболисты «Фиорентины» и «Беневенто». Встреча состоится во Флоренции, на стадионе «Артемио Франки».

    Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Беневенто от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 декабря 2021, осталось 3 минуты.



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Прогнозы 142
Фиорентина 96.5% (137)
X 1.4% (2)
Беневенто 2.1% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Беневенто
1.44
5.51
9.10
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Фиорентина - Беневенто онлайн


Прогнозы на матч Фиорентина - Беневенто

Исход игры
Фиорентина
96.5% (138)
Ничья
1.4% (2)
Беневенто
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
44.36% (59)
Меньше
55.64% (74)
Обе команды забьют
Да
37.59% (50)
Нет
62.41% (83)
Популярный счёт
2:0 Фиорентина
45.5% (65)
2:1 Фиорентина
23.8% (34)
3:1 Фиорентина
9.1% (13)
3:0 Фиорентина
6.3% (9)
1:0 Фиорентина
5.6% (8)
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