Фиорентина

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LiveResult.Ru

Артемио Франки

Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный порталприветствует всех, кто неравнодушен к итальянскому футболу! В очередной встрече 1/16 финала Кубка Италии сразятся в очной встрече футболисты «» и «». Встреча состоится во Флоренции, на стадионе «».Для вас текстовую трансляцию поединка проведет. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!