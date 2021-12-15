Италия: Кубок 2021-2022
Позже
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
50 Владение мячом, % 50
98
Роша
Игор
II
14
Мале
Юссеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мале ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
67 Мунтяну ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вокич ДеянНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Caserta
История личных встреч
Фиорентина
Беневенто
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|2
|2
|Венути Лоренцо
|1
|1
|Гонсалес Николас
|1
|1
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Импрота Риккардо
|1
|1
|Мончини Габриэле
|1 (1)
|1
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Песселья Херман
|1
|0
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вокич Деян
|1
|0
|Кало Джакомо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Фиорентина - Салернитана 4:0 Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1
Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Дженоа - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Рома - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Козенца 4:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Виртус Верона 4:0
Беневенто
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тернана - Беневенто 0:2 Беневенто - Порденоне 2:1 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Беневенто - Реджина 4:0
Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Беневенто - Брешия 0:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Беневенто - Козенца 3:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:0 Комо - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 4:1 Асколи - Беневенто 0:2 Беневенто - Лечче 0:0 Наполи - Беневенто 1:5 Парма - Беневенто 1:0 Беневенто - Алессандрия 4:3 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 Торино - Беневенто 1:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Фиорентина - Беневенто
Исход игры
Фиорентина
96.5% (138)
Ничья
1.4% (2)
Беневенто
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
44.36% (59)
Меньше
55.64% (74)
Обе команды забьют
Да
37.59% (50)
Нет
62.41% (83)
Популярный счёт
2:0 Фиорентина
45.5% (65)
2:1 Фиорентина
23.8% (34)
3:1 Фиорентина
9.1% (13)
3:0 Фиорентина
6.3% (9)
1:0 Фиорентина
5.6% (8)
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