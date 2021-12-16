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Италия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Сампдория
2:0
Конец матча
Торино
0'
1:0
16' Пенальти
Квальярелла Фабио
52' Желтая карточка
Шабо Юлиан
90'
33
Фальконе
Владимиро
19
Дрэгушин
Раду
25
Феррари
Алекс
4
Шабо
Юлиан
29
Мурру
Никола
12
Депаоли
Фабио
2
Торсби
Мортен
16
Аскилдсен
Кристоффер
11
Киерво
Риккардо
8
Верре
Валерио
27
Квальярелла
Фабио
1
Бериша
Этрит
34
Эйна
Ола
5
Иццо
Армандо
99
Буонджорно
Алессандро
15
Ансальди
Кристиан
8
Базелли
Даниэле
88
Ринкон
Томас
38
Мандрагора
Роландо
77
Линетти
Кароль
14
Брекало
Йосип
7
Дзадза
Симоне
Сампдория
4-4-2
Торино
4-3-2-1

История личных встреч

Сампдория
Торино

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

24 матча

33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
45.8%
29.2%
6 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

СA
3:0
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:3
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:4
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:0
СA
5:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:1
СB
2:1
СB
1:2
СA
1:3
СA
1:0
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квальярелла Фабио 2 (1) 1
Габбьядини Маноло 1 0.5
Торсби Мортен 1 0.5
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шабо Юлиан 2 0
Мурильо Джейсон 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Рикардо 1 0
Лукич Саша 1 0
Раути Никола 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Дженоа - Сампдория 1:3 Сампдория - Лацио 1:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Сампдория - Верона 3:1
Салернитана - Сампдория 0:2 Сампдория - Болонья 1:2 Торино - Сампдория 3:0 Сампдория - Аталанта 1:3 Сампдория - Специя 2:1 Кальяри - Сампдория 3:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Ювентус - Сампдория 3:2 Сампдория - Наполи 0:4 Эмполи - Сампдория 0:3 Сампдория - Интер Милан 2:2 Сампдория - Тернана 3:1 Сассуоло - Сампдория 0:0 Сампдория - Милан 0:1 Сампдория - Алессандрия 3:2 Сампдория - Верона 1:0
Торино
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Торино - Болонья 2:1 Кальяри - Торино 1:1 Торино - Эмполи 2:2 Рома - Торино 1:0
Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0 Милан - Торино 1:0 Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Венеция - Торино 1:1 Торино - Лацио 1:1 Сассуоло - Торино 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Фиорентина - Торино 2:1 Торино - Аталанта 1:2 Торино - Кремонезе 0:0 АЗ Алкмаар - Торино 2:1 Ренн - Торино 1:0

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Квальярелла Фабио из команды Сампдория забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Новости
Где смотреть матч Сампдория 2:0 Торино онлайн


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