Австралия: A-Лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: ААМИ Парк
19
Рисдон
Джош
88
Килкенни
Нил
11
Пэйн
Коннор
21
Хави
Лопеc
28
Хуанде
Хуан
26
Халлоран
Бен
17
Туре
Мохамед
11
Гудвин
Крейг
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
- Полузащитник
-
25 Дьюзел ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
-
31 Adisu Bayew
-
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Хуанде ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Халлоран БенНападающий
-
17 Туре МохамедНападающий
-
11 Гудвин КрейгНападающий
- Запасные игроки
-
46 Госи ДжоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Carl Veart
История личных встреч
Вестерн Юнайтед
Аделаида Юнайтед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэнзел-Холлс Дилан
|2
|0.5
|Диаманти Алессандро
|0
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халлоран Бен
|1
|0.2
|Маук Стефан
|1
|0.2
|Йенги Кусини
|1
|0.2
Карточки
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаманти Алессандро
|2
|0
|Луштица Стивен
|1
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|1
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хави Лопеc
|2
|1
|Халлоран Бен
|2
|0
|Sanchez Cortes Isaias
|2
|0
|Маук Стефан
|1
|0
|Тратт Джейкоб
|1
|0
|Joe Caletti
|1
|0
|Кавалло Джошуа
|1
|0
|Йенги Кусини
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:0 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:1
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1
Аделаида Олимпик - Аделаида Юнайтед 0:1 Флорит Афина - Аделаида Юнайтед 1:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 4:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 2:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Аделаида Юнайтед - Макартур 3:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|2.
|Макартур
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Вестерн Юнайтед
|0:0
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|4.
|Мельбурн Сити
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|6.
|Ньюкасл Джетс
|4
|1
|2
|1
|9 - 6
|5
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Перт Глори
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|9.
|Веллингтон Феникс
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|10.
|Аделаида Юнайтед
|0:0
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Сидней
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|12.
|Брисбен Роар
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|2.
|Макартур
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Вестерн Юнайтед
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Ньюкасл Джетс
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|6.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Брисбен Роар
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Аделаида Юнайтед
|0:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Вестерн Юнайтед
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Аделаида Юнайтед
|0:0
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|6.
|Перт Глори
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|3
|7.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|8.
|Ньюкасл Джетс
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|9.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|Веллингтон Феникс
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|12.
|Брисбен Роар
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0