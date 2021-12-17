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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Вестерн Юнайтед
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Аделаида Юнайтед
0' 14'
Лучшие коэффициенты
Вестерн Юнайтед
Ничья
Аделаида Юнайтед
2.30
3.74
3.24
Все Коэффициенты
1
Янг
Джейми
19
Рисдон
Джош
6
Имаи
Томоки
4
Лакруа
Лео
44
Топор-Стэнли
Николай
10
Луштица
Стивен
88
Килкенни
Нил
8
Уэлс
Лаклан
23
Диаманти
Алессандро
11
Пэйн
Коннор
9
Уэнзел-Холлс
Дилан
1
Делянов
Джеймс
21
Хави
Лопеc
23
Тратт
Джейкоб
22
Michael
Jakobsen
II
27
Кавалло
Джошуа
28
Хуанде
Хуан
10
Sanchez
Cortes
Isaias
8
Маук
Стефан
26
Халлоран
Бен
17
Туре
Мохамед
11
Гудвин
Крейг
Вестерн Юнайтед
Аделаида Юнайтед

История личных встреч

Вестерн Юнайтед
Аделаида Юнайтед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

0:0
0:0
1:5
3:4

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэнзел-Холлс Дилан 2 0.5
Диаманти Алессандро 0 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халлоран Бен 1 0.2
Маук Стефан 1 0.2
Йенги Кусини 1 0.2

Карточки

Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаманти Алессандро 2 0
Луштица Стивен 1 0
Уэнзел-Холлс Дилан 1 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хави Лопеc 2 1
Халлоран Бен 2 0
Sanchez Cortes Isaias 2 0
Маук Стефан 1 0
Тратт Джейкоб 1 0
Joe Caletti 1 0
Кавалло Джошуа 1 0
Йенги Кусини 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:0 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:1
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1
Аделаида Олимпик - Аделаида Юнайтед 0:1 Флорит Афина - Аделаида Юнайтед 1:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 4:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 2:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Аделаида Юнайтед - Макартур 3:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 4 3 0 1 6 - 4 9
2. Макартур 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Вестерн Юнайтед 0:0 4 2 1 1 2 - 1 7
4. Мельбурн Сити 4 2 1 1 5 - 4 7
5. Сентрал Кост Маринерз 4 2 0 2 5 - 4 6
6. Ньюкасл Джетс 4 1 2 1 9 - 6 5
7. Вестерн Сидней Уондерерс 3 1 2 0 4 - 2 5
8. Перт Глори 4 1 1 2 4 - 3 4
9. Веллингтон Феникс 4 1 1 2 3 - 8 4
10. Аделаида Юнайтед 0:0 5 0 4 1 4 - 5 4
11. Сидней 4 0 2 2 2 - 5 2
12. Брисбен Роар 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Макартур 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Вестерн Юнайтед 0:0 3 1 1 1 1 - 1 4
4. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Ньюкасл Джетс 2 1 0 1 5 - 2 3
6. Мельбурн Виктори 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Веллингтон Феникс 2 1 0 1 2 - 3 3
8. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Брисбен Роар 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Сидней 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Аделаида Юнайтед 0:0 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Вестерн Сидней Уондерерс 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Вестерн Юнайтед 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Макартур 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Аделаида Юнайтед 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
6. Перт Глори 3 1 0 2 3 - 2 3
7. Сентрал Кост Маринерз 3 1 0 2 3 - 4 3
8. Ньюкасл Джетс 2 0 2 0 4 - 4 2
9. Мельбурн Сити 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Сидней 2 0 1 1 0 - 2 1
11. Веллингтон Феникс 2 0 1 1 1 - 5 1
12. Брисбен Роар 2 0 0 2 1 - 5 0
Лучшие коэффициенты
Вестерн Юнайтед
Ничья
Аделаида Юнайтед
2.30
3.74
3.24
Все Коэффициенты
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Аделаида Юнайтед

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