Италия: Серия A 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Стадио Олимпико
30' Желтая карточкаГильоне Паоло
1:0
36' ГолПедро Родригес
60' Желтая карточкаВаскес Хоан
73' Желтая карточкаПортанова Маноло
2:0
75' ГолАчерби Франческо
3:0
81' ГолДзакканьи Маттиа
3:1
86' ГолМелегони Филиппо
Ход матча
30'
36'
60'
73'
75'
81'
84'
86'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
3 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
77
Марушич
Адам
88
Башич
Тома
15
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
19
Пандев
Горан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Моро РаульНападающий
-
94 Мурики ВедатНападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Васкес ХоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Каллон ЯяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Экубан КалебНападающий
-
Главный тренер: Шевченко Андрей
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лацио
Дженоа
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
42.9%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед
29 матчей
44.8%
17.2%
38%
13 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
48.3%
41.4%
10.3%
14 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
31%
34.5%
34.5%
9 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|13 (3)
|0.72
|Педро Родригес
|6
|0.33
|Милинкович-Савич Сергей
|5
|0.28
|Андерсон Фелипе
|3
|0.17
|Альберто Луис
|2
|0.11
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0.11
|Ачерби Франческо
|2
|0.11
|Катальди Данило
|1
|0.06
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.06
|Лаццари Мануэль
|1
|0.06
|Башич Тома
|0
|0
|Рейна Пепе
|0
|0
|Моро Рауль
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дестро Маттиа
|7
|0.39
|Кришито Доменико
|5 (5)
|0.28
|Фарес Мохамед
|2
|0.11
|Камбьясо Андреа
|1
|0.06
|Кайседо Фелипе
|1
|0.06
|Васкес Хоан
|1
|0.06
|Мелегони Филиппо
|1
|0.06
|Бьянки Флавио
|1
|0.06
|Ровелла Николо
|0
|0
|Пандев Горан
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Фелипе
|5
|1
|Милинкович-Савич Сергей
|4
|1
|Патрик
|3
|1
|Катальди Данило
|4
|0
|Рейна Пепе
|3
|0
|Лукас Лейва
|3
|0
|Альберто Луис
|3
|0
|Марушич Адам
|3
|0
|Ачерби Франческо
|1
|1
|Иммобиле Чиро
|2
|0
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|Педро Родригес
|1
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Лаццари Мануэль
|1
|0
|Дзакканьи Маттиа
|1
|0
|Башич Тома
|1
|0
|Андерсон Андре
|1
|0
|Маурицио Сарри
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стураро Стефано
|4
|0
|Васкес Хоан
|4
|0
|Бираски Давиде
|4
|0
|Бехрами Валон
|3
|0
|Кришито Доменико
|3
|0
|Мазиелло Андреа
|3
|0
|Сабелли Стефано
|3
|0
|Гильоне Паоло
|3
|0
|Ровелла Николо
|3
|0
|Камбьясо Андреа
|3
|0
|Каллон Яя
|3
|0
|Дестро Маттиа
|2
|0
|Максимович Никола
|2
|0
|Фарес Мохамед
|2
|0
|Ванхесден Зиньо
|2
|0
|Пандев Горан
|1
|0
|Кайседо Фелипе
|1
|0
|Бадель Милан
|1
|0
|Экубан Калеб
|1
|0
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Портанова Маноло
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
12
10 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
3
12%
1
8%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
6
24%
0
0%
31-45
4
16%
2
17%
46-60
5
20%
3
25%
61-75
6
24%
6
50%
76-90
Пропущено
13
19
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
2
15%
4
21%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
3
23%
2
11%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
2
15%
5
26%
61-75
3
23%
5
26%
76-90
Забито
11
9
8 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 0
12 Не забивали 13
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
1
9%
6
67%
76-90
Пропущено
20
16
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 7
4
20%
3
19%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
5
25%
1
6%
61-75
5
25%
5
31%
76-90
Забито
36
21
18 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
6
17%
1
5%
1-15
3
8%
1
5%
16-30
9
25%
0
0%
31-45
5
14%
2
10%
46-60
6
17%
5
24%
61-75
7
19%
12
57%
76-90
Пропущено
33
35
17 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 15
6
18%
7
20%
1-15
5
15%
3
9%
16-30
6
18%
4
11%
31-45
1
3%
5
14%
46-60
7
21%
6
17%
61-75
8
24%
10
29%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4
Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2 Галатасарай - Лацио 1:0
Дженоа
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Дженоа - Салернитана 1:0 Дженоа - Сампдория 1:3 Ювентус - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:3
Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0 Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2 Дженоа - Фиорентина 1:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Дженоа - Наполи 1:2 Интер Милан - Дженоа 4:0 Дженоа - Перуджа 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|2:0 Заявка
|18
|13
|4
|1
|45 - 15
|43
|2.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 19
|39
|3.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|37 - 20
|37
|4.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|34 - 13
|36
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|10
|0
|7
|31 - 22
|30
|6.
|Ювентус
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|23 - 17
|28
|7.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|36 - 33
|28
|8.
|Рома
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|26 - 19
|28
|9.
|Эмполи
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|27 - 29
|26
|10.
|Болонья
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 29
|24
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|28 - 26
|23
|12.
|Верона
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|33 - 30
|23
|13.
|Торино
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 18
|22
|14.
|Сампдория
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|25 - 33
|18
|15.
|Удинезе
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|22 - 28
|17
|16.
|Венеция
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 30
|16
|17.
|Специя
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 38
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|19 - 37
|10
|19.
|Кальяри
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|17 - 34
|10
|20.
|Салернитана
|0:2 Заявка
|18
|2
|2
|14
|11 - 39
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 13
|20
|2.
|Интер Милан
|2:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|24 - 6
|20
|3.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|4.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 6
|19
|5.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 10
|18
|7.
|Торино
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|8.
|Болонья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|9.
|Верона
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 13
|16
|10.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|11.
|Аталанта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 11
|12
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 20
|10
|15.
|Сампдория
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 20
|8
|16.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|17.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|19.
|Салернитана
|0:2 Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 18
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|20 - 9
|25
|2.
|Интер Милан
|2:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 12
|20
|4.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|5.
|Эмполи
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 9
|16
|6.
|Ювентус
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 12
|12
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 15
|11
|9.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|10.
|Рома
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|14 - 12
|9
|11.
|Лацио
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 20
|8
|12.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|13.
|Болонья
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|14.
|Верона
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|14 - 17
|7
|15.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 20
|7
|16.
|Удинезе
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|17.
|Торино
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|18.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 27
|4
|19.
|Салернитана
|0:2 Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 21
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 19
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лацио 3:1 Дженоа
Исход игры
Лацио
95% (151)
Ничья
3.1% (5)
Дженоа
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
61.54% (88)
Меньше
38.46% (55)
Обе команды забьют
Да
56.64% (81)
Нет
43.36% (62)
Популярный счёт
2:1 Лацио
33.3% (53)
2:0 Лацио
28.3% (45)
3:1 Лацио
13.8% (22)
1:0 Лацио
5.7% (9)
3:0 Лацио
3.8% (6)
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