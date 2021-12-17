  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Лацио
3:1
Конец матча

Стадион:
Дженоа
0'
30' Желтая карточка
Гильоне Паоло
1:0
36' Гол
Педро Родригес
60' Желтая карточка
Васкес Хоан
73' Желтая карточка
Портанова Маноло
2:0
75' Гол
Ачерби Франческо
3:0
81' Гол
Дзакканьи Маттиа
3:1
86' Гол
Мелегони Филиппо
90'+4

Ход матча

30'
 
Гильоне Паоло
36'
Педро Родригес
(Андерсон Фелипе)
1:0
46'
 
Бираски Давиде
Ванхесден Зиньо
46'
 
Эрнани Азеведо
Стураро Стефано
59'
 
Экубан Калеб
Пандев Горан
59'
 
Сабелли Стефано
Гильоне Паоло
60'
 
Васкес Хоан
63'
Раду Стефан
Хюсай Эльсейд
 
63'
Альберто Луис
Башич Тома
 
73'
 
Портанова Маноло
74'
Лукас Лейва
Катальди Данило
 
75'
Ачерби Франческо
(Альберто Луис)
2:0
81'
Дзакканьи Маттиа
(Альберто Луис)
3:0
83'
 
Мелегони Филиппо
Портанова Маноло
84'
Мурики Ведат
Андерсон Фелипе
 
84'
Патрик
Фелипе Луис
 
86'
3:1
Мелегони Филиппо
(Камбьясо Андреа)

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 159
Лацио 95% (151)
X 3.1% (5)
Дженоа 1.9% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Стракоша
Томас
23
Хюсай
Эльсейд
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
88
Башич
Тома
9
Педро
Родригес
7
Андерсон
Фелипе
20
Дзакканьи
Маттиа
57
Сиригу
Сальваторе
3
Ванхесден
Зиньо
15
Васкес
Хоан
4
Кришито
Доменико
18
Гильоне
Паоло
27
Стураро
Стефано
47
Бадель
Милан
90
Портанова
Маноло
50
Камбьясо
Андреа
19
Пандев
Горан
23
Дестро
Маттиа
Лацио
4-3-3
Дженоа
3-5-2

История личных встреч

Лацио
Дженоа

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
42.9%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед

29 матчей

44.8%
17.2%
38%
13 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

48.3%
41.4%
10.3%
14 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

31%
34.5%
34.5%
9 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

СA
4:3
СA
1:1
СA
2:3
СA
4:0
СA
2:1
СA
4:1
СA
1:2
СA
2:3
СA
2:2
К
4:2
СA
3:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:2
СA
3:2
СA
0:1
СA
3:2
СA
1:2
СA
4:2
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 13 (3) 0.72
Педро Родригес 6 0.33
Милинкович-Савич Сергей 5 0.28
Андерсон Фелипе 3 0.17
Альберто Луис 2 0.11
Дзакканьи Маттиа 2 0.11
Ачерби Франческо 2 0.11
Катальди Данило 1 0.06
Хюсай Эльсейд 1 0.06
Лаццари Мануэль 1 0.06
Башич Тома 0 0
Рейна Пепе 0 0
Моро Рауль 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 7 0.39
Кришито Доменико 5 (5) 0.28
Фарес Мохамед 2 0.11
Камбьясо Андреа 1 0.06
Кайседо Фелипе 1 0.06
Васкес Хоан 1 0.06
Мелегони Филиппо 1 0.06
Бьянки Флавио 1 0.06
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Каллон Яя 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 5 1
Милинкович-Савич Сергей 4 1
Патрик 3 1
Катальди Данило 4 0
Рейна Пепе 3 0
Лукас Лейва 3 0
Альберто Луис 3 0
Марушич Адам 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Иммобиле Чиро 2 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Педро Родригес 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Мурики Ведат 1 0
Лаццари Мануэль 1 0
Дзакканьи Маттиа 1 0
Башич Тома 1 0
Андерсон Андре 1 0
Маурицио Сарри 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стураро Стефано 4 0
Васкес Хоан 4 0
Бираски Давиде 4 0
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Мазиелло Андреа 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Гильоне Паоло 3 0
Ровелла Николо 3 0
Камбьясо Андреа 3 0
Каллон Яя 3 0
Дестро Маттиа 2 0
Максимович Никола 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Ванхесден Зиньо 2 0
Пандев Горан 1 0
Кайседо Фелипе 1 0
Бадель Милан 1 0
Экубан Калеб 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Портанова Маноло 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
12
10 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
3
12%
1
8%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
6
24%
0
0%
31-45
4
16%
2
17%
46-60
5
20%
3
25%
61-75
6
24%
6
50%
76-90

Пропущено

13
19
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
2
15%
4
21%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
3
23%
2
11%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
2
15%
5
26%
61-75
3
23%
5
26%
76-90

Забито

11
9
8 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 0
12 Не забивали 13
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
1
9%
6
67%
76-90

Пропущено

20
16
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 7
4
20%
3
19%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
5
25%
1
6%
61-75
5
25%
5
31%
76-90

Забито

36
21
18 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
6
17%
1
5%
1-15
3
8%
1
5%
16-30
9
25%
0
0%
31-45
5
14%
2
10%
46-60
6
17%
5
24%
61-75
7
19%
12
57%
76-90

Пропущено

33
35
17 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 15
6
18%
7
20%
1-15
5
15%
3
9%
16-30
6
18%
4
11%
31-45
1
3%
5
14%
46-60
7
21%
6
17%
61-75
8
24%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4
Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2 Галатасарай - Лацио 1:0
Дженоа
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Дженоа - Салернитана 1:0 Дженоа - Сампдория 1:3 Ювентус - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:3
Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0 Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2 Дженоа - Фиорентина 1:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Дженоа - Наполи 1:2 Интер Милан - Дженоа 4:0 Дженоа - Перуджа 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 2:0 Заявка 18 13 4 1 45 - 15 43
2. Милан Заявка 17 12 3 2 36 - 19 39
3. Аталанта Заявка 17 11 4 2 37 - 20 37
4. Наполи Заявка 17 11 3 3 34 - 13 36
5. Фиорентина Заявка 17 10 0 7 31 - 22 30
6. Ювентус Заявка 17 8 4 5 23 - 17 28
7. Лацио Заявка 18 8 4 6 36 - 33 28
8. Рома Заявка 17 9 1 7 26 - 19 28
9. Эмполи Заявка 17 8 2 7 27 - 29 26
10. Болонья Заявка 17 7 3 7 24 - 29 24
11. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 28 - 26 23
12. Верона Заявка 17 6 5 6 33 - 30 23
13. Торино Заявка 17 6 4 7 22 - 18 22
14. Сампдория Заявка 17 5 3 9 25 - 33 18
15. Удинезе Заявка 17 3 8 6 22 - 28 17
16. Венеция Заявка 17 4 4 9 16 - 30 16
17. Специя Заявка 17 3 3 11 17 - 38 12
18. Дженоа Заявка 18 1 7 10 19 - 37 10
19. Кальяри Заявка 17 1 7 9 17 - 34 10
20. Салернитана 0:2 Заявка 18 2 2 14 11 - 39 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 9 6 2 1 25 - 13 20
2. Интер Милан 2:0 Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
3. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
4. Наполи Заявка 9 6 1 2 17 - 6 19
5. Рома Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
6. Фиорентина Заявка 8 6 0 2 21 - 10 18
7. Торино Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
8. Болонья Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
9. Верона Заявка 9 5 1 3 19 - 13 16
10. Ювентус Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
11. Аталанта Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
12. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
15. Сампдория Заявка 9 2 2 5 13 - 20 8
16. Специя Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
17. Венеция Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
18. Кальяри Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
19. Салернитана 0:2 Заявка 9 1 1 7 5 - 18 4
20. Дженоа Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 9 8 1 0 20 - 9 25
2. Интер Милан 2:0 Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Милан Заявка 9 6 2 1 20 - 12 20
4. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Эмполи Заявка 8 5 1 2 13 - 9 16
6. Ювентус Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
7. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
8. Сассуоло Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
9. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
10. Рома Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
11. Лацио Заявка 9 2 2 5 11 - 20 8
12. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
13. Болонья Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
14. Верона Заявка 8 1 4 3 14 - 17 7
15. Дженоа Заявка 10 1 4 5 11 - 20 7
16. Удинезе Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
17. Торино Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Специя Заявка 9 1 1 7 8 - 27 4
19. Салернитана 0:2 Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри Заявка 8 0 3 5 5 - 19 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 159
Лацио 95% (151)
X 3.1% (5)
Дженоа 1.9% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Лацио 3:1 Дженоа онлайн


Прогнозы на матч Лацио 3:1 Дженоа

Исход игры
Лацио
95% (151)
Ничья
3.1% (5)
Дженоа
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
61.54% (88)
Меньше
38.46% (55)
Обе команды забьют
Да
56.64% (81)
Нет
43.36% (62)
Популярный счёт
2:1 Лацио
33.3% (53)
2:0 Лацио
28.3% (45)
3:1 Лацио
13.8% (22)
1:0 Лацио
5.7% (9)
3:0 Лацио
3.8% (6)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ
1500 рублей для новых игроков!
Фрибет для тебя!
30 000 рублей бонусы!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 