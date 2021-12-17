Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Васкес Хоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Катальди Данило навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Матч возобновлен

47' Ох, нехорошо это выглядит. Ванхесден Зиньо получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Ванхесден Зиньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Дзакканьи Маттиа из команды Лацио делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

40' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе

37' Команда Лацио забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

36' Г О О О О Л - Педро Родригес забивает с левой ноги!

36' Башич Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

32' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Гильоне Паоло - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

29' Гильоне Паоло из команды Дженоа сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

28' Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Луис Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Дженоа выполняет удар от ворот.

25' Дзакканьи Маттиа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Васкес Хоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Катальди Данило навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Стураро Стефано получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Стураро Стефано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Педро Родригес имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

17' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Луис Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Должен был быть гол! Педро Родригес имел отличный шанс, но Сальваторе Сиригу не дал голу состоятся!

8' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лацио начинает с центра поля