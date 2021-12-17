Делли Карри ошибся с передачей на Оби по правому флангу, Бастони без особого труда перехватил мяч.

Из центра поля последовал слишком сильный заброс к линии штрафной площади "Салернитаны" на Джеко, Фьорилло грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч.

Болельщики "Салернитаны" активно гонят свою команду вперёд, они очень хотят увидеть от своей любимой команды гол в ворота чемпиона страны.

Барелла выполнил слишком сильную передачу на ход Санчесу по правому флангу, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

Игроки "Интера" спокойно катают мяч в центре поля, видно, что команда Симоне Индзаги уже доигрывает первый тайм.

34' Очень уверенно "Интер" создал себе хороший задел ещё в первом тайме. А вот "Салернитане" теперь уже нужно начинать пытаться играть более смело в атке.

33' Г-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Дюмфрис!!! Брозович из центра поля выполнил отличную передачу по левой половине поля на ход Джеко к левому углу штрафной площади, Эдин затем выполнил отличную передачу в центр штрафной, Дюмфрис в касание пробил по воротам, мяч задел перекладину и затем опустился за линию ворот.

32' Кастанос разыграл корнер с Оби, затем Григорис выполнил подачу в центр штрафной площади с левого фланга, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

31' Рибери теперь уже разогнал атаку по левой половине поля, затем Франк выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Оби зацепился за мяч и пробил в ближний угол ворот, Ханданович успел сократить дистанцию и затем ногой отбить мяч на угловой.

30' Джеко из центрального круга выполнил передачу на ход Санчесу по правой половине поля, Алексис протащил мяч к линии штрафной площади и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Барелла зацепился за мяч и выполнил прострел в центр штрафной, защитники "Салернитаны" успели вернуться и перехватить мяч.

29' Кастанос у правого угла штрафной площади получил по ногам от Брозовича и оказался на газоне, Маурицио Мариани показал, что никакого свистка не будет.

28' Делли Карри с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в спину Перишичу и улетел в аут.

27' Чалханоглу выполнил передачу на левый фланг Санчесу, Алексис в свою очередь забросил мяч на левый угол штрафной площади, Брозович зацепился за мяч и выполнил передачу в центр штрафной, Барелла в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

26' "Салернитана" пока полностью перехватила контроль над мячом, но вот дальше центра поля команде Стефано Колантуоно пройти крайне трудно.

25' Санчес и Брозович теперь уже не поняли друг друга при развитии атаки по левому флангу, Алексис в итоге отдал мяч сопернику.

24' Богдан в центре поля нарушил правила. Игроки "Интера" на этот раз не стали спешить при розыгрыше мяча.

23' Рибери с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Делли Карри головой пробил в левый угол ворот, мяч от Бастони отскочил к Раньери, который был в офсайде.

22' Кастанос из центра поля выполнил передачу на ход Рибери по центру, Франк убежал к радиусу штрафной площади и затем выполнил передачу в центр штрафной площади на Сими, Нванкво пробил по воротам, мяч от Бастони отскочил на правый угол штрафной площади, оттуда по воротам пробил Делли Карри, мяч попал в Перишича и ушёл на угловой.

21' Угловой у ворот "Салернитаны". Чалханоглу выполнил подачу в центр вратарской, Кулибали хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч в аут.

20' Из-за перебора жёлтых карточек полузащитник "Интера" Николо Барелла пропустит следующий матч против "Торино".

19' Полузащитник "Интера" Николо Барелла получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Гальоло.

18' Против Брозовича были нарушены правила в центре поля. Сам Марсело быстро разыграл стандарт.

17' Санчес и Джеко немного не разобрались между собой при развитии атаки у штрафной площади "Салернитаны", мяч в итоге был упущен за лицевую линию поля.

16' Чалханоглу выполнил передачу на ход Перишичу по левому флангу, Иван вошёл в штрафную площадь и затем выполнил подачу к линии вратарской, Джеко головой пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

15' Чалханоглу с углового на этот раз выполнил подачу на ближний угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

14' Санчес с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Дюмфрис зацепился за мяч и пробил в левый угол ворот, Фьорилло успел сложиться и перевести мяч на угловой.

13' Удалось "Интеру" быстро воплотить свои планы в жизнь, теперь уже после забитого гола команда Симоне Индзаги вполне может начать играть более спокойно.

12' Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Перишич!!! Чалханоглу с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Перишич оторвался от соперников и головой пробил в правый угол ворот, Фьорилло уже ничего не мог поделать.

11' Чалханоглу с левой половины поля выполнил подачу к правому углу вратарской на Джеко, Фьорилло грамотно сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на угловой.

10' Чалханоглу в касание с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Дюмфрису, Дьомбер накрыл Дензела и выбил мяч в аут в подкате.

9' Начинают игроки "Салернитаны" пытаться играть и в высоком прессинге, но пока защитников "Интера" и Хандановича заставить ошибиться не получается.

8' Барелла теперь уже в центре поля нарушил правила против Рибери. Пока временами по скорости игроки миланского клуба не поспевают за некоторыми соперниками, что даже удивительно.

7' Конечно же сегодня "Интер" будет играть большую часть матча первым номером, раскрываться против такого соперника "Салернитана" не решится.

6' Дюмфрис в центре поля нарушил правила против Раньери. "Салернитана" также довольно долго разыгрывала стандарт.

5' Джеко зацепился за мяч на правом углу штрафной площади после скидки от Брозовича, в борьбе с защитниками "Салернитаны" Эдин оказался на газоне, Маурицио Мариани показал, что нужно играть дальше.

4' Рибери в центре поля нарушил правила против Бареллы. Игроки "Интера" не стали спешить при розыгрыше мяча.

3' Игроки "Интера" достаточно активно начинают этот матч, стараются футболисты миланского клуба забить первый гол на выезде как можно скорее.

2' Д'Амброзио из центра поля выполнил хороший заброс на ход Барелле по правому флангу, Николо вошёл в штрафную площадь и выполнил прострел к линии вратарской, защитники "Салернитаны" сыграли внимательно и выбили мяч обратно на правую половину поля.