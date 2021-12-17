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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Салернитана
0:2
Первый тайм: 41'

Стадион:
Интер Милан
0'
0:1
11' Гол
Перишич Иван
18' Желтая карточка
Барелла Николо
0:2
33' Гол
Дюмфрис Дензел
41'
1
Фиорилло
Винченцо
23
Дьомбер
Норберт
26
Богдан
Лука
31
Гальоло
Риккардо
33
Делли
Карри
Филиппо
20
Кастанос
Григорис
22
Оби
Джоэл
18
Кулибали
Лассана
19
Раньери
Лука
7
Рибери
Франк
25
Сими
Нванкво
1
Ханданович
Самир
33
Д'Амброзио
Данило
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
20
Чалханоглу
Хакан
14
Перишич
Иван
7
Санчес
Алексис
9
Джеко
Эдин
Салернитана
3-5-1-1
Интер Милан
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонаццоли Федерико 3 (1) 0.17
Кулибали Мамаду 2 0.11
Сими Нванкво 1 0.06
Скьявоне Андреа 1 0.06
Гондо Седрик 1 0.06
Раньери Лука 1 0.06
Джурич Милан II 1 0.06
Рибери Франк 0 0
Оби Джоэл 0 0
Гальоло Риккардо 0 0
Кастанос Григорис 0 0
Цортеа Надир 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 10 (3) 0.56
Джеко Эдин 8 0.44
Чалханоглу Хакан 6 (2) 0.33
Корреа Хоакин 4 0.22
Перишич Иван 4 (1) 0.22
Димарко Федерико 2 0.11
Шкриньяр Милан 2 0.11
Барелла Николо 1 0.06
Санчес Алексис 1 0.06
Дюмфрис Дензел 1 0.06
Видаль Артуро 1 0.06
Дармиан Маттео 1 0.06
Гальярдини Роберто 1 0.06
Д'Амброзио Данило 1 0.06
Весино Матиас 1 0.06
Брозович Марсело 0 0
Бастони Алессандро 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонаццоли Федерико 4 0
Раньери Лука 4 0
Оби Джоэл 3 0
Дьомбер Норберт 3 0
Страндберг Стефан 1 1
Кастанос Григорис 1 1
Ди Таккио Франческо 2 0
Гальоло Риккардо 2 0
Ярошински Павел 2 0
Джурич Милан II 2 0
Рибери Франк 1 0
Айя Рамзи 1 0
Весели Фредерик 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Гондо Седрик 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Цортеа Надир 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барелла Николо 4 0
Мартинес Лаутаро 4 0
Индзаги Симоне 2 1
Брозович Марсело 3 0
Чалханоглу Хакан 3 0
Джеко Эдин 2 0
Видаль Артуро 2 0
Дармиан Маттео 2 0
Перишич Иван 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Ханданович Самир 1 0
Де Врей Стефан 1 0
Весино Матиас 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
20
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 8
1
17%
3
15%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
2
33%
4
20%
31-45
1
17%
4
20%
46-60
1
17%
1
5%
61-75
1
17%
5
25%
76-90

Пропущено

15
8
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
20%
1
13%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
3
20%
1
13%
46-60
4
27%
1
13%
61-75
1
7%
2
25%
76-90

Забито

6
24
1 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 7
13 Не забивали 9
0
0%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
1
17%
3
13%
31-45
1
17%
4
17%
46-60
2
33%
8
33%
61-75
2
33%
1
4%
76-90

Пропущено

21
6
7 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
2
33%
16-30
4
19%
1
17%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
6
29%
3
50%
76-90

Забито

12
44
4 В 1-м тайме 21
8 Во 2-м тайме 23
4 Забивали первыми 13
9 Не забивали 0
1
8%
7
16%
1-15
0
0%
7
16%
16-30
3
25%
7
16%
31-45
2
17%
8
18%
46-60
3
25%
9
20%
61-75
3
25%
6
14%
76-90

Пропущено

36
14
14 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 9
5
14%
1
7%
1-15
3
8%
4
29%
16-30
6
17%
2
14%
31-45
7
19%
1
7%
46-60
8
22%
1
7%
61-75
7
19%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Дженоа - Салернитана 1:0 Фиорентина - Салернитана 4:0 Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2
Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1 Салернитана - Дженоа 1:0 Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2 Салернитана - Аталанта 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Салернитана - Рома 0:4 Болонья - Салернитана 3:2 Салернитана - Реджина 2:0 Астон Вилла - Салернитана 3:1
Интер Милан
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0
Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 2:0 Заявка 18 13 4 1 45 - 15 43
2. Милан Заявка 17 12 3 2 36 - 19 39
3. Аталанта Заявка 17 11 4 2 37 - 20 37
4. Наполи Заявка 17 11 3 3 34 - 13 36
5. Фиорентина Заявка 17 10 0 7 31 - 22 30
6. Ювентус Заявка 17 8 4 5 23 - 17 28
7. Лацио Заявка 18 8 4 6 36 - 33 28
8. Рома Заявка 17 9 1 7 26 - 19 28
9. Эмполи Заявка 17 8 2 7 27 - 29 26
10. Болонья Заявка 17 7 3 7 24 - 29 24
11. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 28 - 26 23
12. Верона Заявка 17 6 5 6 33 - 30 23
13. Торино Заявка 17 6 4 7 22 - 18 22
14. Сампдория Заявка 17 5 3 9 25 - 33 18
15. Удинезе Заявка 17 3 8 6 22 - 28 17
16. Венеция Заявка 17 4 4 9 16 - 30 16
17. Специя Заявка 17 3 3 11 17 - 38 12
18. Дженоа Заявка 18 1 7 10 19 - 37 10
19. Кальяри Заявка 17 1 7 9 17 - 34 10
20. Салернитана 0:2 Заявка 18 2 2 14 11 - 39 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 9 6 2 1 25 - 13 20
2. Интер Милан 2:0 Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
3. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
4. Наполи Заявка 9 6 1 2 17 - 6 19
5. Рома Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
6. Фиорентина Заявка 8 6 0 2 21 - 10 18
7. Торино Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
8. Болонья Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
9. Верона Заявка 9 5 1 3 19 - 13 16
10. Ювентус Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
11. Аталанта Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
12. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
15. Сампдория Заявка 9 2 2 5 13 - 20 8
16. Специя Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
17. Венеция Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
18. Кальяри Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
19. Салернитана 0:2 Заявка 9 1 1 7 5 - 18 4
20. Дженоа Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 9 8 1 0 20 - 9 25
2. Интер Милан 2:0 Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Милан Заявка 9 6 2 1 20 - 12 20
4. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Эмполи Заявка 8 5 1 2 13 - 9 16
6. Ювентус Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
7. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
8. Сассуоло Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
9. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
10. Рома Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
11. Лацио Заявка 9 2 2 5 11 - 20 8
12. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
13. Болонья Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
14. Верона Заявка 8 1 4 3 14 - 17 7
15. Дженоа Заявка 10 1 4 5 11 - 20 7
16. Удинезе Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
17. Торино Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Специя Заявка 9 1 1 7 8 - 27 4
19. Салернитана 0:2 Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри Заявка 8 0 3 5 5 - 19 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 39'
    Игроки "Интера" спокойно катают мяч в центре поля, видно, что команда Симоне Индзаги уже доигрывает первый тайм. 
  • 38'
    Барелла выполнил слишком сильную передачу на ход Санчесу по правому флангу, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • 37'
    Болельщики "Салернитаны" активно гонят свою команду вперёд, они очень хотят увидеть от своей любимой команды гол в ворота чемпиона страны. 
  • 36'
    Из центра поля последовал слишком сильный заброс к линии штрафной площади "Салернитаны" на Джеко, Фьорилло грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
  • 35'
    Делли Карри ошибся с передачей на Оби по правому флангу, Бастони без особого труда перехватил мяч. 
  • 34'
    Очень уверенно "Интер" создал себе хороший задел ещё в первом тайме. А вот "Салернитане" теперь уже нужно начинать пытаться играть более смело в атке. 
  • Описание гола
    33'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Дюмфрис!!! Брозович из центра поля выполнил отличную передачу по левой половине поля на ход Джеко к левому углу штрафной площади, Эдин затем выполнил отличную передачу в центр штрафной, Дюмфрис в касание пробил по воротам, мяч задел перекладину и затем опустился за линию ворот. 
  • Угловой
    32'
    Кастанос разыграл корнер с Оби, затем Григорис выполнил подачу в центр штрафной площади с левого фланга, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Опасный момент
    31'
    Рибери теперь уже разогнал атаку по левой половине поля, затем Франк выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Оби зацепился за мяч и пробил в ближний угол ворот, Ханданович успел сократить дистанцию и затем ногой отбить мяч на угловой. 
  • 30'
    Джеко из центрального круга выполнил передачу на ход Санчесу по правой половине поля, Алексис протащил мяч к линии штрафной площади и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Барелла зацепился за мяч и выполнил прострел в центр штрафной, защитники "Салернитаны" успели вернуться и перехватить мяч. 
  • Судья
    29'
    Кастанос у правого угла штрафной площади получил по ногам от Брозовича и оказался на газоне, Маурицио Мариани показал, что никакого свистка не будет.
  • 28'
    Делли Карри с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в спину Перишичу и улетел в аут. 
  • Опасный момент
    27'
    Чалханоглу выполнил передачу на левый фланг Санчесу, Алексис в свою очередь забросил мяч на левый угол штрафной площади, Брозович зацепился за мяч и выполнил передачу в центр штрафной, Барелла в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 26'
    "Салернитана" пока полностью перехватила контроль над мячом, но вот дальше центра поля команде Стефано Колантуоно пройти крайне трудно. 
  • 25'
    Санчес и Брозович теперь уже не поняли друг друга при развитии атаки по левому флангу, Алексис в итоге отдал мяч сопернику.
  • Фол, нарушение
    24'
    Богдан в центре поля нарушил правила. Игроки "Интера" на этот раз не стали спешить при розыгрыше мяча. 
  • Угловой
    23'
    Рибери с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Делли Карри головой пробил в левый угол ворот, мяч от Бастони отскочил к Раньери, который был в офсайде. 
  • 22'
    Кастанос из центра поля выполнил передачу на ход Рибери по центру, Франк убежал к радиусу штрафной площади и затем выполнил передачу в центр штрафной площади на Сими, Нванкво пробил по воротам, мяч от Бастони отскочил на правый угол штрафной площади, оттуда по воротам пробил Делли Карри, мяч попал в Перишича и ушёл на угловой. 
  • Угловой
    21'
    Угловой у ворот "Салернитаны". Чалханоглу выполнил подачу в центр вратарской, Кулибали хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч в аут. 
  • 20'
    Из-за перебора жёлтых карточек полузащитник "Интера" Николо Барелла пропустит следующий матч против "Торино". 
  • Желтая карточка
    19'
    Полузащитник "Интера" Николо Барелла получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Гальоло. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Против Брозовича были нарушены правила в центре поля. Сам Марсело быстро разыграл стандарт. 
  • 17'
    Санчес и Джеко немного не разобрались между собой при развитии атаки у штрафной площади "Салернитаны", мяч в итоге был упущен за лицевую линию поля. 
  • 16'
    Чалханоглу выполнил передачу на ход Перишичу по левому флангу, Иван вошёл в штрафную площадь и затем выполнил подачу к линии вратарской, Джеко головой пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Угловой
    15'
    Чалханоглу с углового на этот раз выполнил подачу на ближний угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • Опасный момент
    14'
    Санчес с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Дюмфрис зацепился за мяч и пробил в левый угол ворот, Фьорилло успел сложиться и перевести мяч на угловой. 
  • 13'
    Удалось "Интеру" быстро воплотить свои планы в жизнь, теперь уже после забитого гола команда Симоне Индзаги вполне может начать играть более спокойно. 
  • Описание гола
    12'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Перишич!!! Чалханоглу с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Перишич оторвался от соперников и головой пробил в правый угол ворот, Фьорилло уже ничего не мог поделать. 
  • 11'
    Чалханоглу с левой половины поля выполнил подачу к правому углу вратарской на Джеко, Фьорилло грамотно сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на угловой. 
  • 10'
    Чалханоглу в касание с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Дюмфрису, Дьомбер накрыл Дензела и выбил мяч в аут в подкате. 
  • 9'
    Начинают игроки "Салернитаны" пытаться играть и в высоком прессинге, но пока защитников "Интера" и Хандановича заставить ошибиться не получается. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Барелла теперь уже в центре поля нарушил правила против Рибери. Пока временами по скорости игроки миланского клуба не поспевают за некоторыми соперниками, что даже удивительно. 
  • 7'
    Конечно же сегодня "Интер" будет играть большую часть матча первым номером, раскрываться против такого соперника "Салернитана" не решится. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Дюмфрис в центре поля нарушил правила против Раньери. "Салернитана" также довольно долго разыгрывала стандарт. 
  • Судья
    5'
    Джеко зацепился за мяч на правом углу штрафной площади после скидки от Брозовича, в борьбе с защитниками "Салернитаны" Эдин оказался на газоне, Маурицио Мариани показал, что нужно играть дальше. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Рибери в центре поля нарушил правила против Бареллы. Игроки "Интера" не стали спешить при розыгрыше мяча. 
  • 3'
    Игроки "Интера" достаточно активно начинают этот матч, стараются футболисты миланского клуба забить первый гол на выезде как можно скорее. 
  • 2'
    Д'Амброзио из центра поля выполнил хороший заброс на ход Барелле по правому флангу, Николо вошёл в штрафную площадь и выполнил прострел к линии вратарской, защитники "Салернитаны" сыграли внимательно и выбили мяч обратно на правую половину поля. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. "Салернитана" находится в ужасной форме и прочно обосновалась на последнем месте в турнирной таблице. Команде Стефано Колантуоно в этот вечер будет крайне трудно рассчитывать хотя бы на ничью, но быть может в Салерно в этот вечер произойдёт сенсация и лидер Серии А всё же потеряет очки. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Салернитана 0:2 Интер Милан онлайн


Прогнозы на матч Салернитана 0:2 Интер Милан

Исход игры
Салернитана
2% (3)
Ничья
2% (3)
Интер Милан
96.1% (147)
Тотал 2.5
Больше
50% (70)
Меньше
50% (70)
Обе команды забьют
Да
27.86% (39)
Нет
72.14% (101)
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0:2 Интер Милан
42.5% (65)
0:3 Интер Милан
19.6% (30)
1:2 Интер Милан
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1:3 Интер Милан
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