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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Салернитана
 
Позже

Стадион:
Интер Милан
Прогнозы 61
Салернитана 0% (0)
X 1.6% (1)
Интер Милан 98.4% (60)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Салернитана
Ничья
Интер Милан
14.50
7.20
1.23
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонаццоли Федерико 3 (1) 0.18
Кулибали Мамаду 2 0.12
Сими Нванкво 1 0.06
Скьявоне Андреа 1 0.06
Гондо Седрик 1 0.06
Раньери Лука 1 0.06
Джурич Милан II 1 0.06
Рибери Франк 0 0
Оби Джоэл 0 0
Гальоло Риккардо 0 0
Кастанос Григорис 0 0
Цортеа Надир 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 10 (3) 0.59
Джеко Эдин 8 0.47
Чалханоглу Хакан 6 (2) 0.35
Корреа Хоакин 4 0.24
Перишич Иван 3 (1) 0.18
Димарко Федерико 2 0.12
Шкриньяр Милан 2 0.12
Барелла Николо 1 0.06
Санчес Алексис 1 0.06
Дюмфрис Дензел 1 0.06
Видаль Артуро 1 0.06
Дармиан Маттео 1 0.06
Гальярдини Роберто 1 0.06
Д'Амброзио Данило 1 0.06
Весино Матиас 1 0.06
Брозович Марсело 0 0
Бастони Алессандро 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонаццоли Федерико 4 0
Раньери Лука 4 0
Оби Джоэл 3 0
Дьомбер Норберт 3 0
Страндберг Стефан 1 1
Кастанос Григорис 1 1
Ди Таккио Франческо 2 0
Гальоло Риккардо 2 0
Ярошински Павел 2 0
Джурич Милан II 2 0
Рибери Франк 1 0
Айя Рамзи 1 0
Весели Фредерик 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Гондо Седрик 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Цортеа Надир 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барелла Николо 4 0
Мартинес Лаутаро 4 0
Индзаги Симоне 2 1
Брозович Марсело 3 0
Чалханоглу Хакан 3 0
Джеко Эдин 2 0
Видаль Артуро 2 0
Дармиан Маттео 2 0
Перишич Иван 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Ханданович Самир 1 0
Де Врей Стефан 1 0
Весино Матиас 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
20
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 8
1
17%
3
15%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
2
33%
4
20%
31-45
1
17%
4
20%
46-60
1
17%
1
5%
61-75
1
17%
5
25%
76-90

Пропущено

15
8
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
20%
1
13%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
3
20%
1
13%
46-60
4
27%
1
13%
61-75
1
7%
2
25%
76-90

Забито

6
24
1 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 7
13 Не забивали 9
0
0%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
1
17%
3
13%
31-45
1
17%
4
17%
46-60
2
33%
8
33%
61-75
2
33%
1
4%
76-90

Пропущено

21
6
7 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
2
33%
16-30
4
19%
1
17%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
6
29%
3
50%
76-90

Забито

12
44
4 В 1-м тайме 21
8 Во 2-м тайме 23
4 Забивали первыми 13
9 Не забивали 0
1
8%
7
16%
1-15
0
0%
7
16%
16-30
3
25%
7
16%
31-45
2
17%
8
18%
46-60
3
25%
9
20%
61-75
3
25%
6
14%
76-90

Пропущено

36
14
14 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 9
5
14%
1
7%
1-15
3
8%
4
29%
16-30
6
17%
2
14%
31-45
7
19%
1
7%
46-60
8
22%
1
7%
61-75
7
19%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Дженоа - Салернитана 1:0 Фиорентина - Салернитана 4:0 Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2
Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1 Салернитана - Дженоа 1:0 Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2 Салернитана - Аталанта 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Салернитана - Рома 0:4 Болонья - Салернитана 3:2 Салернитана - Реджина 2:0 Астон Вилла - Салернитана 3:1
Интер Милан
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0
Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 12 4 1 43 - 15 40
2. Милан Заявка 17 12 3 2 36 - 19 39
3. Аталанта Заявка 17 11 4 2 37 - 20 37
4. Наполи Заявка 17 11 3 3 34 - 13 36
5. Фиорентина Заявка 17 10 0 7 31 - 22 30
6. Ювентус Заявка 17 8 4 5 23 - 17 28
7. Рома Заявка 17 9 1 7 26 - 19 28
8. Эмполи Заявка 17 8 2 7 27 - 29 26
9. Лацио Заявка 17 7 4 6 33 - 32 25
10. Болонья Заявка 17 7 3 7 24 - 29 24
11. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 28 - 26 23
12. Верона Заявка 17 6 5 6 33 - 30 23
13. Торино Заявка 17 6 4 7 22 - 18 22
14. Сампдория Заявка 17 5 3 9 25 - 33 18
15. Удинезе Заявка 17 3 8 6 22 - 28 17
16. Венеция Заявка 17 4 4 9 16 - 30 16
17. Специя Заявка 17 3 3 11 17 - 38 12
18. Дженоа Заявка 17 1 7 9 18 - 34 10
19. Кальяри Заявка 17 1 7 9 17 - 34 10
20. Салернитана Заявка 17 2 2 13 11 - 37 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
2. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
3. Наполи Заявка 9 6 1 2 17 - 6 19
4. Рома Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
5. Фиорентина Заявка 8 6 0 2 21 - 10 18
6. Лацио Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
7. Торино Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
8. Болонья Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
9. Верона Заявка 9 5 1 3 19 - 13 16
10. Ювентус Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
11. Аталанта Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
12. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
15. Венеция Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
16. Сампдория Заявка 9 2 2 5 13 - 20 8
17. Специя Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
18. Кальяри Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 9 8 1 0 20 - 9 25
2. Интер Милан Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
3. Милан Заявка 9 6 2 1 20 - 12 20
4. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Эмполи Заявка 8 5 1 2 13 - 9 16
6. Ювентус Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
7. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
8. Сассуоло Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
9. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
10. Рома Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
11. Лацио Заявка 9 2 2 5 11 - 20 8
12. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
13. Болонья Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
14. Верона Заявка 8 1 4 3 14 - 17 7
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 10 - 17 7
16. Удинезе Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
17. Торино Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Специя Заявка 9 1 1 7 8 - 27 4
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри Заявка 8 0 3 5 5 - 19 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Салернитана - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 декабря 2021, осталось 2 дня 12 часов 40 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 61
    Салернитана 0% (0)
    X 1.6% (1)
    Интер Милан 98.4% (60)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Салернитана
    Ничья
    Интер Милан
    14.50
    7.20
    1.23
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Салернитана - Интер Милан онлайн


    Прогнозы на матч Салернитана - Интер Милан

    Исход игры
    Салернитана
    0% (0)
    Ничья
    1.6% (1)
    Интер Милан
    98.4% (60)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.83% (26)
    Меньше
    55.17% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    36.21% (21)
    Нет
    63.79% (37)
    Популярный счёт
    0:2 Интер Милан
    47.5% (29)
    1:2 Интер Милан
    16.4% (10)
    1:3 Интер Милан
    11.5% (7)
    0:3 Интер Милан
    8.2% (5)
    1:4 Интер Милан
    4.9% (3)
    0:1 Интер Милан
    3.3% (2)
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    Салернитана
    Интер Милан

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