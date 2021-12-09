Италия: Серия A 2021-2022
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Стадион: Аречи
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонаццоли Федерико
|3 (1)
|0.18
|Кулибали Мамаду
|2
|0.12
|Сими Нванкво
|1
|0.06
|Скьявоне Андреа
|1
|0.06
|Гондо Седрик
|1
|0.06
|Раньери Лука
|1
|0.06
|Джурич Милан II
|1
|0.06
|Рибери Франк
|0
|0
|Оби Джоэл
|0
|0
|Гальоло Риккардо
|0
|0
|Кастанос Григорис
|0
|0
|Цортеа Надир
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|10 (3)
|0.59
|Джеко Эдин
|8
|0.47
|Чалханоглу Хакан
|6 (2)
|0.35
|Корреа Хоакин
|4
|0.24
|Перишич Иван
|3 (1)
|0.18
|Димарко Федерико
|2
|0.12
|Шкриньяр Милан
|2
|0.12
|Барелла Николо
|1
|0.06
|Санчес Алексис
|1
|0.06
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.06
|Видаль Артуро
|1
|0.06
|Дармиан Маттео
|1
|0.06
|Гальярдини Роберто
|1
|0.06
|Д'Амброзио Данило
|1
|0.06
|Весино Матиас
|1
|0.06
|Брозович Марсело
|0
|0
|Бастони Алессандро
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бонаццоли Федерико
|4
|0
|Раньери Лука
|4
|0
|Оби Джоэл
|3
|0
|Дьомбер Норберт
|3
|0
|Страндберг Стефан
|1
|1
|Кастанос Григорис
|1
|1
|Ди Таккио Франческо
|2
|0
|Гальоло Риккардо
|2
|0
|Ярошински Павел
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Рибери Франк
|1
|0
|Айя Рамзи
|1
|0
|Весели Фредерик
|1
|0
|Кулибали Лассана
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барелла Николо
|4
|0
|Мартинес Лаутаро
|4
|0
|Индзаги Симоне
|2
|1
|Брозович Марсело
|3
|0
|Чалханоглу Хакан
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Бастони Алессандро
|2
|0
|Ханданович Самир
|1
|0
|Де Врей Стефан
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
20
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 8
1
17%
3
15%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
2
33%
4
20%
31-45
1
17%
4
20%
46-60
1
17%
1
5%
61-75
1
17%
5
25%
76-90
Пропущено
15
8
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
20%
1
13%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
3
20%
1
13%
46-60
4
27%
1
13%
61-75
1
7%
2
25%
76-90
Забито
6
24
1 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 7
13 Не забивали 9
0
0%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
1
17%
3
13%
31-45
1
17%
4
17%
46-60
2
33%
8
33%
61-75
2
33%
1
4%
76-90
Пропущено
21
6
7 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
2
33%
16-30
4
19%
1
17%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
6
29%
3
50%
76-90
Забито
12
44
4 В 1-м тайме 21
8 Во 2-м тайме 23
4 Забивали первыми 13
9 Не забивали 0
1
8%
7
16%
1-15
0
0%
7
16%
16-30
3
25%
7
16%
31-45
2
17%
8
18%
46-60
3
25%
9
20%
61-75
3
25%
6
14%
76-90
Пропущено
36
14
14 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 9
5
14%
1
7%
1-15
3
8%
4
29%
16-30
6
17%
2
14%
31-45
7
19%
1
7%
46-60
8
22%
1
7%
61-75
7
19%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Дженоа - Салернитана 1:0 Фиорентина - Салернитана 4:0 Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2
Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1 Салернитана - Дженоа 1:0 Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2 Салернитана - Аталанта 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Салернитана - Рома 0:4 Болонья - Салернитана 3:2 Салернитана - Реджина 2:0 Астон Вилла - Салернитана 3:1
Интер Милан
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0
Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|43 - 15
|40
|2.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 19
|39
|3.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|37 - 20
|37
|4.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|34 - 13
|36
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|10
|0
|7
|31 - 22
|30
|6.
|Ювентус
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|23 - 17
|28
|7.
|Рома
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|26 - 19
|28
|8.
|Эмполи
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|27 - 29
|26
|9.
|Лацио
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|33 - 32
|25
|10.
|Болонья
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 29
|24
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|28 - 26
|23
|12.
|Верона
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|33 - 30
|23
|13.
|Торино
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 18
|22
|14.
|Сампдория
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|25 - 33
|18
|15.
|Удинезе
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|22 - 28
|17
|16.
|Венеция
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 30
|16
|17.
|Специя
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 38
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|18 - 34
|10
|19.
|Кальяри
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|17 - 34
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|11 - 37
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|24 - 6
|20
|2.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|3.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 6
|19
|4.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 10
|18
|6.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 12
|17
|7.
|Торино
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|8.
|Болонья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|9.
|Верона
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 13
|16
|10.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|11.
|Аталанта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 11
|12
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 20
|10
|15.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|16.
|Сампдория
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 20
|8
|17.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|20 - 9
|25
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|3.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 12
|20
|4.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|5.
|Эмполи
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 9
|16
|6.
|Ювентус
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 12
|12
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 15
|11
|9.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|10.
|Рома
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|14 - 12
|9
|11.
|Лацио
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 20
|8
|12.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|13.
|Болонья
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|14.
|Верона
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|14 - 17
|7
|15.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 17
|7
|16.
|Удинезе
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|17.
|Торино
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|18.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 27
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 21
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 19
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Салернитана - Интер Милан
Исход игры
Салернитана
0% (0)
Ничья
1.6% (1)
Интер Милан
98.4% (60)
Тотал 2.5
Больше
44.83% (26)
Меньше
55.17% (32)
Обе команды забьют
Да
36.21% (21)
Нет
63.79% (37)
Популярный счёт
0:2 Интер Милан
47.5% (29)
1:2 Интер Милан
16.4% (10)
1:3 Интер Милан
11.5% (7)
0:3 Интер Милан
8.2% (5)
1:4 Интер Милан
4.9% (3)
0:1 Интер Милан
3.3% (2)
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