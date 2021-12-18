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  3. Австралия: A-Лига (мужчины)
Сентрал Кост Маринерз
2:0
Конец матча

Стадион:
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
10' Желтая карточка
Harrison Steele
19' Желтая карточка
Антонис Терри
56' Желтая карточка
Ris Williams1
1:0
59' Гол
Годдард Си
69' Желтая карточка
Миллер Льюис
90' Желтая карточка
Кутрумбис Джон
2:0
90' Гол
Божанич Оливер
90' Желтая карточка
Божанич Оливер
90'+9
1
Биригитти
Марк
3
Миллер
Льюис
23
Даниель
Холл
14
Роулес
Кай
18
Jacob
Farrell
4
Нисбет
Джошуа
34
Harrison
Steele
8
Божанич
Оливер
7
Годдард
Си
12
Уренья
Марко
10
Moresche
20
Мехиас
Томас
39
Thomas
Aquilina
22
Кутрумбис
Джон
4
Ris
Williams1
3
Траоре
Адама
III
29
Антонис
Терри
8
Угаркович
Стивен
14
Троизи
Джеймс
11
Огава
Кеидзиро
9
Ибини-Исэи
Берни
10
Хемед
Томер
Сентрал Кост Маринерз
Вестерн Сидней Уондерерс

История личных встреч

Сентрал Кост Маринерз
Вестерн Сидней Уондерерс

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед

28 матчей

21.4%
28.6%
50%
6 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

17.9%
42.9%
39.2%
5 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
32.1%
42.9%
7 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

2:2
0:1
1:1
1:3
2:1
3:1
2:0
2:0
1:2
0:2
2:2
0:2
1:4
1:1
4:1
1:2
0:2
1:0
0:0
0:0
2:0
2:1
2:0
1:1
0:2
0:1
0:2
0:0

Результаты последних матчей

Сентрал Кост Маринерз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Воллонгонг Вулвс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1
Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Блэктаун Сити - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 0:4 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Сентрал Кост Маринерз - Аделаида Юнайтед 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 АПИА Лейхардт Тайгерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2
Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Броадмидоу Мэджик - Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 3:0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    19'
    Антонис Терри получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Harrison Steele получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сентрал Кост Маринерз 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс онлайн


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