2:0
Конец матча
Стадион: Сентрал Коаст
10' Желтая карточкаHarrison Steele
19' Желтая карточкаАнтонис Терри
56' Желтая карточкаRis Williams1
1:0
59' ГолГоддард Си
69' Желтая карточкаМиллер Льюис
90' Желтая карточкаКутрумбис Джон
2:0
90' ГолБожанич Оливер
90' Желтая карточкаБожанич Оливер
Ход матча
10'
19'
56'
59'
1:0
69'
74'
90'
90'
2:0
90'
23
Даниель
Холл
14
Роулес
Кай
12
Уренья
Марко
10
Moresche
20
Мехиас
Томас
10
Хемед
Томер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
-
14 Роулес КайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Уренья МаркоНападающий
-
10 MorescheНападающий
- Запасные игроки
-
5 Смит НоаЗащитник
-
15 Роу СтормЗащитник
-
11 Beni NkololoПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Nick Montgomery
- Основной состав
-
20 Мехиас ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Хемед ТомерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Робинсон Карл
История личных встреч
Сентрал Кост Маринерз
Вестерн Сидней Уондерерс
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед
28 матчей
21.4%
28.6%
50%
6 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
17.9%
42.9%
39.2%
5 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
25%
32.1%
42.9%
7 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Сентрал Кост Маринерз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Воллонгонг Вулвс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1
Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Блэктаун Сити - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 0:4 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Сентрал Кост Маринерз - Аделаида Юнайтед 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 АПИА Лейхардт Тайгерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2
Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Броадмидоу Мэджик - Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 3:0