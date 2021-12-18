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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Мельбурн Сити
0:1
Первый тайм: 26'

Стадион:
Мельбурн Виктори

Ход матча

12'
0:1
Марджиотта Франческо
Лучшие коэффициенты
Мельбурн Сити
Ничья
Мельбурн Виктори
2.67
4.28
5.10
Все Коэффициенты
1
Гловер
Том
13
Аткинсон
Натаниэль
4
Рейш
Нуну
22
Гуд
Кёртис
3
Джеймисон
Скотт
8
О'Нил
Эйден
18
Меткалф
Коннор
23
Тилио
Марко
10
Беренгер
Флорен
15
Нэббаут
Эндрю
9
Макларен
Джейми
20
Келава
Иван
2
Герия
Джейсон
5
Спиранович
Мэттью
21
Родерик
Миранда
6
Броксхэм
Ли
8
Бриллант
Джошуа
4
Rai
IV
23
Рохас
Марко
22
Бриммер
Джейк
11
Фолами
Бен
9
Марджиотта
Франческо
Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
43.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

36 матчей

36.1%
25%
38.9%
13 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

33.3%
38.9%
27.8%
12 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.8%
38.9%
33.3%
10 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

1:1
7:0
0:6
2:1
1:2
0:0
1:1
1:1
1:2
1:2
0:1
1:2
2:1
1:2
КФ
0:2
1:4
2:2
2:1
3:2
3:0
3:0
3:0
1:0
5:2
4:0
1:3
0:0
2:1
1:2
1:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
3:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
1:3
ХАЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нэббаут Эндрю 1 0.2
Меткалф Коннор 1 0.2
Гуд Кёртис 1 0.2
Макларен Джейми 1 0.2
Аткинсон Натаниэль 1 0.2
Рейш Нуну 0 0
Джеймисон Скотт 0 0
Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марджиотта Франческо 2 0.4
Родерик Миранда 1 0.2
Д'Агостино Николас 1 0.2
Фолами Бен 1 0.2
Nishan Velupillay 1 0.2
Рохас Марко 0 0
Круз Робби 0 0
Бриммер Джейк 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймисон Скотт 2 0
Нэббаут Эндрю 2 0
Меткалф Коннор 2 0
О'Нил Эйден 1 0
Аткинсон Натаниэль 1 0
Тилио Марко 1 0
Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвидсон Джейсон 1 1
Rai IV 0 1
Круз Робби 1 0
Родерик Миранда 1 0
Броксхэм Ли 1 0
Бриллант Джошуа 1 0
Герия Джейсон 1 0
Бриммер Джейк 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
100%
1
25%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Хюм Сити - Мельбурн Сити 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2
Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Саус Мельбурн - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 3:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:3 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 7:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Аделаида Сити - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0
Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Макартур 1:2 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:4 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 7:0 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Сидней 0:3 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 1:0 5 4 0 1 7 - 4 12
2. Макартур 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Мельбурн Сити 0:1 5 2 1 2 5 - 5 7
4. Вестерн Юнайтед 3 2 0 1 2 - 1 6
5. Сентрал Кост Маринерз 4 2 0 2 5 - 4 6
6. Ньюкасл Джетс 4 1 2 1 9 - 6 5
7. Вестерн Сидней Уондерерс 3 1 2 0 4 - 2 5
8. Перт Глори 4 1 1 2 4 - 3 4
9. Веллингтон Феникс 4 1 1 2 3 - 8 4
10. Аделаида Юнайтед 4 0 3 1 4 - 5 3
11. Сидней 4 0 2 2 2 - 5 2
12. Брисбен Роар 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 0:1 4 2 0 2 3 - 3 6
2. Макартур 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Веллингтон Феникс 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Ньюкасл Джетс 2 1 0 1 5 - 2 3
6. Мельбурн Виктори 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Брисбен Роар 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Сидней 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Аделаида Юнайтед 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 1:0 3 3 0 0 4 - 1 9
2. Вестерн Сидней Уондерерс 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Вестерн Юнайтед 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Макартур 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Перт Глори 3 1 0 2 3 - 2 3
6. Сентрал Кост Маринерз 3 1 0 2 3 - 4 3
7. Аделаида Юнайтед 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Ньюкасл Джетс 2 0 2 0 4 - 4 2
9. Мельбурн Сити 0:1 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Сидней 2 0 1 1 0 - 2 1
11. Веллингтон Феникс 2 0 1 1 1 - 5 1
12. Брисбен Роар 2 0 0 2 1 - 5 0
Лучшие коэффициенты
Мельбурн Сити
Ничья
Мельбурн Виктори
2.67
4.28
5.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Виктори онлайн


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