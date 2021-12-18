Австралия: A-Лига 2021-2022
0:1
Первый тайм: 26'
Стадион: ААМИ Парк
0:1
12' ГолМарджиотта Франческо
Ход матча
12'
22
Гуд
Кёртис
23
Тилио
Марко
20
Келава
Иван
4
Rai
IV
23
Рохас
Марко
11
Фолами
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
- Основной состав
-
20 Келава ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
4 Rai IVПолузащитник
-
23 Рохас МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Нигро СтефанЗащитник
-
14 Барнетт ДжейПолузащитник
-
10 Круз РоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Jerrad Tyson
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
История личных встреч
Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
43.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед
36 матчей
36.1%
25%
38.9%
13 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
33.3%
38.9%
27.8%
12 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
27.8%
38.9%
33.3%
10 побед 14 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нэббаут Эндрю
|1
|0.2
|Меткалф Коннор
|1
|0.2
|Гуд Кёртис
|1
|0.2
|Макларен Джейми
|1
|0.2
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0.2
|Рейш Нуну
|0
|0
|Джеймисон Скотт
|0
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марджиотта Франческо
|2
|0.4
|Родерик Миранда
|1
|0.2
|Д'Агостино Николас
|1
|0.2
|Фолами Бен
|1
|0.2
|Nishan Velupillay
|1
|0.2
|Рохас Марко
|0
|0
|Круз Робби
|0
|0
|Бриммер Джейк
|0
|0
Карточки
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймисон Скотт
|2
|0
|Нэббаут Эндрю
|2
|0
|Меткалф Коннор
|2
|0
|О'Нил Эйден
|1
|0
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
|Тилио Марко
|1
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дэвидсон Джейсон
|1
|1
|Rai IV
|0
|1
|Круз Робби
|1
|0
|Родерик Миранда
|1
|0
|Броксхэм Ли
|1
|0
|Бриллант Джошуа
|1
|0
|Герия Джейсон
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
100%
1
25%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Хюм Сити - Мельбурн Сити 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2
Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Саус Мельбурн - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 3:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:3 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 7:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Аделаида Сити - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0
Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Макартур 1:2 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:4 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 7:0 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Сидней 0:3 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|1:0
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|2.
|Макартур
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Мельбурн Сити
|0:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|4.
|Вестерн Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|6.
|Ньюкасл Джетс
|4
|1
|2
|1
|9 - 6
|5
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Перт Глори
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|9.
|Веллингтон Феникс
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|10.
|Аделаида Юнайтед
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|11.
|Сидней
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|12.
|Брисбен Роар
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|0:1
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|2.
|Макартур
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Ньюкасл Джетс
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|6.
|Мельбурн Виктори
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Брисбен Роар
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Аделаида Юнайтед
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|1:0
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Вестерн Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Перт Глори
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|3
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|7.
|Аделаида Юнайтед
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Ньюкасл Джетс
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|9.
|Мельбурн Сити
|0:1
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|Веллингтон Феникс
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|12.
|Брисбен Роар
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0