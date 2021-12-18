  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2021-2022

Индия: Суперлига Индии 2021-2022

2021-2022
Ченнаин
1:0
Перерыв
Дели Динамос
0'
10' Желтая карточка
Дас Нараян
1:0
23' Гол
Germanpreet Singh
29' Желтая карточка
Issac Vanmalsawma
45' Желтая карточка
Germanpreet Singh

Ход матча

10'
Дас Нараян
 
23'
Germanpreet Singh
1:0
29'
 
Issac Vanmalsawma
45'
Germanpreet Singh
 
Лучшие коэффициенты
Ченнаин
Ничья
Дели Динамос
1.25
4.35
11.75
Все Коэффициенты
13
Vishal
Kaith
16
Борысюк
Ариэль
23
Дамьянович
Славко
21
Дас
Нараян
77
Коман
Владимир
2
Reagan
Singh
15
Тапа
Анируд
28
Germanpreet
Singh
18
Jerry
Lalrinzuala
17
Мурзаев
Мирлан
7
Чхангте
Лаллианзуала
30
Сингх
Камалджит
2
Lalhrezuala
Sailo
13
Gaurav
Bora
3
Victor
Mongil
39
Lalruatthara
Lalruatthara
24
Thoiba
Moirangthem
8
Paul
Ramfangzauva
10
Хави
Эрнандес
II
48
Issac
Vanmalsawma
7
Аридай
Кабрера
9
Жонатас
Кристиан
Ченнаин
Дели Динамос

История личных встреч

Ченнаин
Дели Динамос

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

14 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед

История матчей

СИ
1:2
СИ
0:0
СИ
2:0
СИ
2:2
СИ
1:3
СИ
0:0
СИ
1:1
СИ
2:2
СИ
4:1
СИ
1:3
СИ
4:0
СИ
1:0
СИ
2:2
СИ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коман Владимир 2 (1) 0.33
Germanpreet Singh 1 0.17
Чхангте Лаллианзуала 1 0.17
Тапа Анируд 1 0.17
Гикевич Лукаш 0 0
Rahim Ali 0 0
Дели Динамос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хави Эрнандес II 3 0.5
Аридай Кабрера 3 0.5
Родас Эктор 2 0.33
Жонатас Кристиан 1 0.17
Isak Vanlalruatfela 1 0.17
Nikhil Raj 1 0.17
Issac Vanmalsawma 0 0
Thoiba Moirangthem 0 0

Карточки

Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rahim Ali 3 0
Reagan Singh 2 0
Дас Нараян 2 0
Germanpreet Singh 1 0
Дамьянович Славко 1 0
Чхангте Лаллианзуала 1 0
Тапа Анируд 1 0
Дели Динамос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lalruatthara Lalruatthara 2 0
Hendry Antonay 2 0
Аридай Кабрера 1 0
Раи Винит 1 0
Issac Vanmalsawma 1 0
Thoiba Moirangthem 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
50%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
3
33%
1-15
1
33%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
33%
76-90

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
50%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
3
27%
1-15
1
33%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
33%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Ченнаин
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Мумбаи Сити - Ченнаин 1:0 АТК - Ченнаин 1:1 Ченнаин - Ист Бенгал 0:0 Нортист Юнайтед - Ченнаин 1:2
Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Керала Бластерс - Ченнаин 1:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 3:3 Ченнаин - Гоа 2:2 Ченнаин - Джамшедпур 0:1 Бенгалуру - Ченнаин 0:0 Хайдарабад - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Мумбаи Сити 1:1 АТК - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Ист Бенгал 0:0 Дели Динамос - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Дели Динамос 0:0 Ченнаин - Хайдарабад 1:4 Ченнаин - АТК 0:0 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 Гоа - Ченнаин 1:2
Дели Динамос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Дели Динамос - Джамшедпур 0:4 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Ист Бенгал 6:4
Дели Динамос - Бенгалуру 3:1 Дели Динамос - Ист Бенгал 6:5 Дели Динамос - Мумбаи Сити 1:6 Гоа - Дели Динамос 3:1 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 3:1 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:2 Дели Динамос - АТК 1:4 Дели Динамос - Джамшедпур 0:1 Бенгалуру - Дели Динамос 1:1 Хайдарабад - Дели Динамос 1:1 Дели Динамос - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Дели Динамос 0:0 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:4 Ист Бенгал - Дели Динамос 3:1 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:2 Дели Динамос - Бенгалуру 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мумбаи Сити 6 5 0 1 17 - 7 15
2. Джамшедпур 6 3 2 1 13 - 8 11
3. Ченнаин 1:0 6 3 2 1 5 - 3 11
4. Хайдарабад 5 3 1 1 10 - 4 10
5. Дели Динамос 0:1 6 3 0 3 11 - 12 9
6. АТК 6 2 2 2 13 - 13 8
7. Нортист Юнайтед 7 2 1 4 8 - 13 7
8. Гоа 5 2 0 3 8 - 12 6
9. Керала Бластерс 5 1 3 1 6 - 7 6
10. Бенгалуру 7 1 2 4 11 - 15 5
11. Ист Бенгал 7 0 3 4 9 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мумбаи Сити 4 3 0 1 9 - 5 9
2. Дели Динамос 0:1 4 3 0 1 10 - 9 9
3. Нортист Юнайтед 4 2 1 1 5 - 3 7
4. Хайдарабад 3 2 0 1 6 - 2 6
5. Бенгалуру 4 1 2 1 9 - 9 5
6. Ченнаин 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Джамшедпур 2 1 1 0 3 - 2 4
8. АТК 3 1 1 1 6 - 8 4
9. Керала Бластерс 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Гоа 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Ист Бенгал 4 0 2 2 5 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Джамшедпур 4 2 1 1 10 - 6 7
2. Ченнаин 1:0 4 2 1 1 4 - 3 7
3. Мумбаи Сити 2 2 0 0 8 - 2 6
4. Хайдарабад 2 1 1 0 4 - 2 4
5. АТК 3 1 1 1 7 - 5 4
6. Гоа 3 1 0 2 5 - 8 3
7. Керала Бластерс 4 0 3 1 4 - 6 3
8. Ист Бенгал 3 0 1 2 4 - 8 1
9. Дели Динамос 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
10. Бенгалуру 3 0 0 3 2 - 6 0
11. Нортист Юнайтед 3 0 0 3 3 - 10 0
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Germanpreet Singh получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Issac Vanmalsawma получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Germanpreet Singh бьет в цель!
  • Желтая карточка
    10'
    Дас Нараян получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ченнаин
Ничья
Дели Динамос
1.25
4.35
11.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ченнаин 1:0 Дели Динамос онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ченнаин
Дели Динамос

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
1500 рублей для новых игроков!
30 000 рублей бонусы!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 