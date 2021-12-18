Индия: Суперлига Индии 2021-2022
1:0
Перерыв
10' Желтая карточкаДас Нараян
1:0
23' ГолGermanpreet Singh
29' Желтая карточкаIssac Vanmalsawma
45' Желтая карточкаGermanpreet Singh
Ход матча
10'
23'
13
Vishal
Kaith
21
Дас
Нараян
15
Тапа
Анируд
- Основной состав
-
13 Vishal KaithВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Дас НараянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Тапа АнирудПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
11 Rahim Ali
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бозидар Бандович
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Gaurav BoraЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
16 Раи ВинитПолузащитник
-
-
-
11 Nanda Kumar
-
-
23 Ravi Kumar
-
-
-
Главный тренер: Kiko Ramirez
История личных встреч
Ченнаин
Дели Динамос
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
14 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ченнаин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коман Владимир
|2 (1)
|0.33
|Germanpreet Singh
|1
|0.17
|Чхангте Лаллианзуала
|1
|0.17
|Тапа Анируд
|1
|0.17
|Гикевич Лукаш
|0
|0
|Rahim Ali
|0
|0
Дели Динамос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хави Эрнандес II
|3
|0.5
|Аридай Кабрера
|3
|0.5
|Родас Эктор
|2
|0.33
|Жонатас Кристиан
|1
|0.17
|Isak Vanlalruatfela
|1
|0.17
|Nikhil Raj
|1
|0.17
|Issac Vanmalsawma
|0
|0
|Thoiba Moirangthem
|0
|0
Карточки
Ченнаин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rahim Ali
|3
|0
|Reagan Singh
|2
|0
|Дас Нараян
|2
|0
|Germanpreet Singh
|1
|0
|Дамьянович Славко
|1
|0
|Чхангте Лаллианзуала
|1
|0
|Тапа Анируд
|1
|0
Дели Динамос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lalruatthara Lalruatthara
|2
|0
|Hendry Antonay
|2
|0
|Аридай Кабрера
|1
|0
|Раи Винит
|1
|0
|Issac Vanmalsawma
|1
|0
|Thoiba Moirangthem
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
50%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
3
33%
1-15
1
33%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
33%
76-90
Забито
4
11
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
50%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Пропущено
3
11
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
3
27%
1-15
1
33%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
33%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Ченнаин
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Мумбаи Сити - Ченнаин 1:0 АТК - Ченнаин 1:1 Ченнаин - Ист Бенгал 0:0 Нортист Юнайтед - Ченнаин 1:2
Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Керала Бластерс - Ченнаин 1:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 3:3 Ченнаин - Гоа 2:2 Ченнаин - Джамшедпур 0:1 Бенгалуру - Ченнаин 0:0 Хайдарабад - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Мумбаи Сити 1:1 АТК - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Ист Бенгал 0:0 Дели Динамос - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Дели Динамос 0:0 Ченнаин - Хайдарабад 1:4 Ченнаин - АТК 0:0 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 Гоа - Ченнаин 1:2
Дели Динамос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Дели Динамос - Джамшедпур 0:4 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Ист Бенгал 6:4
Дели Динамос - Бенгалуру 3:1 Дели Динамос - Ист Бенгал 6:5 Дели Динамос - Мумбаи Сити 1:6 Гоа - Дели Динамос 3:1 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 3:1 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:2 Дели Динамос - АТК 1:4 Дели Динамос - Джамшедпур 0:1 Бенгалуру - Дели Динамос 1:1 Хайдарабад - Дели Динамос 1:1 Дели Динамос - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Дели Динамос 0:0 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:4 Ист Бенгал - Дели Динамос 3:1 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:2 Дели Динамос - Бенгалуру 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мумбаи Сити
|6
|5
|0
|1
|17 - 7
|15
|2.
|Джамшедпур
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|3.
|Ченнаин
|1:0
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|4.
|Хайдарабад
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|5.
|Дели Динамос
|0:1
|6
|3
|0
|3
|11 - 12
|9
|6.
|АТК
|6
|2
|2
|2
|13 - 13
|8
|7.
|Нортист Юнайтед
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|8.
|Гоа
|5
|2
|0
|3
|8 - 12
|6
|9.
|Керала Бластерс
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|10.
|Бенгалуру
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|11.
|Ист Бенгал
|7
|0
|3
|4
|9 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мумбаи Сити
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|2.
|Дели Динамос
|0:1
|4
|3
|0
|1
|10 - 9
|9
|3.
|Нортист Юнайтед
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|4.
|Хайдарабад
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|Бенгалуру
|4
|1
|2
|1
|9 - 9
|5
|6.
|Ченнаин
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Джамшедпур
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|АТК
|3
|1
|1
|1
|6 - 8
|4
|9.
|Керала Бластерс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Гоа
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Ист Бенгал
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Джамшедпур
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|2.
|Ченнаин
|1:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|3.
|Мумбаи Сити
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|4.
|Хайдарабад
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|АТК
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|6.
|Гоа
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|7.
|Керала Бластерс
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|8.
|Ист Бенгал
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|9.
|Дели Динамос
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|10.
|Бенгалуру
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|11.
|Нортист Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0