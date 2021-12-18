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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Аталанта
1:2
Перерыв

Стадион:
Рома
0'
0:1
1' Гол
Абрахам Тэмми
7' Желтая карточка
Де Рон Мартен
9' Желтая карточка
Дзаньоло Николо
0:2
27' Гол
Дзаньоло Николо
1:2
45' Гол
Муриэль Луис

Ход матча

1'
0:1
Абрахам Тэмми
7'
Де Рон Мартен
 
9'
 
Дзаньоло Николо
27'
0:2
Дзаньоло Николо
(Верету Жордан)
34'
Муриэль Луис
Джимсити Берат
 
45'
Муриэль Луис
(Иличич Йосип)
1:2

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 168
Аталанта 75.6% (127)
X 14.3% (24)
Рома 10.1% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Рома
8.14
5.27
4.95
Все Коэффициенты
Новости
1
Муссо
Хуан
2
Толой
Рафаэл
6
Паломино
Хосе
19
Джимсити
Берат
33
Хатебур
Ханс
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
13
Пеццелла
Джузеппе
72
Иличич
Йосип
88
Пашалич
Марио
91
Сапата
Дуван
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
3
Ибаньес
Рожер
2
Карсдорп
Рик
17
Верету
Жордан
4
Кристанте
Бриан
77
Мхитарян
Генрих
5
Винья
Матиас
22
Дзаньоло
Николо
9
Абрахам
Тэмми
Аталанта
3-4-2-1
Рома
3-5-2

История личных встреч

Аталанта
Рома

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

27 матчей

29.6%
25.9%
44.5%
8 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

22.2%
25.9%
51.9%
6 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

33.3%
37%
29.7%
9 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

СA
1:1
СA
4:1
СA
2:1
СA
0:2
СA
3:3
СA
3:3
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
3:3
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:3
К
3:0
СA
2:0
СA
4:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 9 (3) 0.5
Пашалич Марио 7 0.39
Малиновский Руслан 4 0.22
Муриэль Луис 3 0.17
Иличич Йосип 3 0.17
Коопмейнерс Теун 2 0.11
Дзаппакоста Давиде 1 0.06
Толой Рафаэл 1 0.06
Миранчук Алексей 1 0.06
Демирал Мерих 1 0.06
Де Рон Мартен 1 0.06
Фройлер Ремо 1 0.06
Госенс Робин 1 0.06
Пикколи Роберто 1 0.06
Пеццелла Джузеппе 0 0
Джимсити Берат 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 5 0.28
Пеллегрини Лоренцо 5 0.28
Верету Жордан 4 (1) 0.22
Ибаньес Рожер 3 0.17
Мхитарян Генрих 2 0.11
Эль-Шаарави Стефан 2 0.11
Афена-Гьян Феликс 2 0.11
Шомуродов Элдор 1 0.06
Смоллинг Крис 1 0.06
Кристанте Бриан 1 0.06
Дзаньоло Николо 1 0.06
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 5 0
Малиновский Руслан 5 0
Фройлер Ремо 4 0
Демирал Мерих 4 0
Толой Рафаэл 2 0
Де Рон Мартен 2 0
Джимсити Берат 2 0
Сапата Дуван 2 0
Дзаппакоста Давиде 2 0
Пашалич Марио 2 0
Госенс Робин 2 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Меле Йоаким 2 0
Коопмейнерс Теун 2 0
Джан Пьеро Гасперини 0 1
Иличич Йосип 1 0
Муссо Хуан 1 0
Ловато Маттео 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзаньоло Николо 7 1
Верету Жордан 5 0
Карсдорп Рик 5 0
Абрахам Тэмми 5 0
Манчини Джанлука 5 0
Пеллегрини Лоренцо 3 1
Жозе Моуринью 3 1
Кристанте Бриан 4 0
Афена-Гьян Феликс 2 1
Ибаньес Рожер 3 0
Перес Карлес 2 0
Винья Матиас 2 0
Кумбулла Мараш 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Joao Sacramento 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
13
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
4
31%
31-45
2
12%
2
15%
46-60
2
12%
3
23%
61-75
5
29%
29%
4
31%
76-90

Пропущено

11
13
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
18%
2
15%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
1
9%
4
31%
46-60
1
9%
4
31%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

18
12
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
8 Не забивали 10
4
22%
1
8%
1-15
4
22%
1
8%
16-30
3
17%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
3
17%
3
25%
76-90

Пропущено

11
7
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
18%
1
14%
1-15
4
36%
2
29%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
2
18%
3
43%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

35
25
19 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 9
1 Не забивали 4
7
20%
1
4%
1-15
5
14%
1
4%
16-30
7
20%
8
32%
31-45
2
6%
4
16%
46-60
6
17%
4
16%
61-75
8
23%
7
28%
76-90

Пропущено

22
20
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
4
18%
3
15%
1-15
5
23%
4
20%
16-30
4
18%
2
10%
31-45
3
14%
7
35%
46-60
2
9%
4
20%
61-75
4
18%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3 Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0
Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1 Вильярреал - Аталанта 2:2
Рома
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0
Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 4 1 48 - 15 43
2. Милан Заявка 17 12 3 2 36 - 19 39
3. Аталанта 1:2 Заявка 18 11 4 3 38 - 22 37
4. Наполи Заявка 17 11 3 3 34 - 13 36
5. Рома 2:1 Заявка 18 10 1 7 28 - 20 31
6. Фиорентина Заявка 17 10 0 7 31 - 22 30
7. Ювентус Заявка 17 8 4 5 23 - 17 28
8. Лацио Заявка 18 8 4 6 36 - 33 28
9. Эмполи Заявка 17 8 2 7 27 - 29 26
10. Болонья Заявка 17 7 3 7 24 - 29 24
11. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 28 - 26 23
12. Верона Заявка 17 6 5 6 33 - 30 23
13. Торино Заявка 17 6 4 7 22 - 18 22
14. Сампдория Заявка 17 5 3 9 25 - 33 18
15. Удинезе Заявка 17 3 8 6 22 - 28 17
16. Венеция Заявка 17 4 4 9 16 - 30 16
17. Специя Заявка 17 3 3 11 17 - 38 12
18. Дженоа Заявка 18 1 7 10 19 - 37 10
19. Кальяри Заявка 17 1 7 9 17 - 34 10
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 9 6 2 1 25 - 13 20
2. Интер Милан Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
3. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
4. Наполи Заявка 9 6 1 2 17 - 6 19
5. Рома 2:1 Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
6. Фиорентина Заявка 8 6 0 2 21 - 10 18
7. Торино Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
8. Болонья Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
9. Верона Заявка 9 5 1 3 19 - 13 16
10. Ювентус Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
11. Аталанта 1:2 Заявка 9 3 3 3 18 - 13 12
12. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
15. Сампдория Заявка 9 2 2 5 13 - 20 8
16. Специя Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
17. Венеция Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
18. Кальяри Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта 1:2 Заявка 9 8 1 0 20 - 9 25
2. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
3. Милан Заявка 9 6 2 1 20 - 12 20
4. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Эмполи Заявка 8 5 1 2 13 - 9 16
6. Ювентус Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
7. Рома 2:1 Заявка 9 4 0 5 16 - 13 12
8. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
9. Сассуоло Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
10. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Лацио Заявка 9 2 2 5 11 - 20 8
12. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
13. Болонья Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
14. Верона Заявка 8 1 4 3 14 - 17 7
15. Дженоа Заявка 10 1 4 5 11 - 20 7
16. Удинезе Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
17. Торино Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Специя Заявка 9 1 1 7 8 - 27 4
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри Заявка 8 0 3 5 5 - 19 3
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ничего экстраординарного больше не происходит. Перерыв. 
  • 45'
    "Рома" тут же отодвинула игру от своих ворот, но атака толком не вышла, и последняя минута пройдетна половине поля римлян. 
  • Описание гола
    45'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:2!!! Муриэль!!! Как же повезло "Аталанте"! Муриэль пробил издали после передачи Иличича, мяч отрикошетил от защитника и предательски вильнул в угол. Руй Патрисиу не смог выручить!
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавлено. 
  • 44'
    Иличич перехватил мяч и прострелил справа. До партнеров этот пас не доходит. 
  • 43'
    После второго пропущенного бергамаски практически не отдают владение сопернику, при этом создавая не так много опасности у чужих ворот. Над этим нужно поработать во втором тайме. 
  • 41'
    Сапата цепляется за мяч в штрафной площади соперника, однако подыгрывает рукой в этом моменте, что и замечает арбитр. 
  • 40'
    Хатебур "стреляет" справа, но там только защита "Ромы". Но надолго мяч у римлян не задерживается. 
  • Травма, повреждение
    39'
    Верету теперь получил повреждение на чужой половине. Вновь врачам приходится выйти на газон. 
  • 38'
    Муриэль разбегался на левом фланге, и много партнеров было в штрафной, но оборона вовремя его встречает. 
  • Травма, повреждение
    37'
    Карсдорп оказался на газоне после столкновения. Медицинская бригада на поле. 
  • 36'
    Все тот же звездный словенец из "Аталанты" пробует найти своим пасом Сапату в чужой штрафной, но Смоллинг все подчищает. Угловой будет. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Иличич пытается за счет корпуса пройти защитника на правом краю, но Ибаньес здорово здесь отыгрывает и зарабатывает на себе фол. 
  • Замена
    34'
    Ух ты. Ранняя замена. Вместо Джимсити вышел Муриэль. Вероятно, Гасперини не доволен моментом со вторым голом. 
  • 33'
    Паломино подал на дальнюю штангу, получилось сильновато и его одноклубник не догнал этот мяч. 
  • 32'
    Сам словенец и подает, но вновь рослый и мощный Смоллинг выбивает мяч. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Ибаньес фолит около лицевой на правом фланге. Иличич заработал этот перспективный стандарт. 
  • Угловой
    30'
    Смоллинг выбил мяч куда подальшей после подачи Иличича с угла поля. 
  • Опасный момент
    29'
    Опасно! Заброс в штрафную, Толой один на один с Патрисиу, но острый угол. Бьет Толой в ближний, Руй выручает!
  • 28'
    Вот это да! Такого счета на табло после получаса игры точно мало кто ожидал. "Аталанта" атакует, "Рома" забивает.
  • Описание гола
    27'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:2!!! Дзаньолло!!! Верету отлично заметил Дзаньолло, вырезал на него передачу, нападающий, казалось, проиграл борьбу Джимсити, но умудрился все равно пробить с левой и попасть точно в сетку!
  • 25'
    Небольшая контратака "Ромы" закончилась неточной передачей, и команда Гасперени вновь владеет мячом. 
  • Видеоповтор
    24'
    Так и есть, но судя по всему простой момент для ассистентов на ВАР, так что арбитр после небольшой паузы продолжил встречу. Нет пенальти. 
  • Угловой
    23'
    Подача с угла, и мяч попадает в руку защитника "Ромы". Тут точно будут ВАР смотреть. 
  • 22'
    Продолжает осаду "Аталанта". Подача в штрафную, откуда Ибаньес выбивает мяч за лицевую. 
  • Угловой
    21'
    Первый угловой в матче. Иличич подал, мяч выскочил из штрафной, и Сапата пробил низом в ближний угол. Легко для Патрисиу. 
  • 20'
    Мощный дальний удар Джимсити, Патрисиу берет этот "выстрел" и отбивает его на корнер. 
  • 19'
    Заброс вперед на Дзаньоллу, который умудряется из-под двоих пробить, но прямо в защитника. 
  • 18'
    Передача в штрафную "Ромы", не доходит мяч до адресата, а забирает его Руй Патрисиу. 
  • 16'
    Толои подал с правого фланга, Патрисиу вышел из ворот, но ошибся и чуть не привез гол, благо защита подстраховала. 
  • Офсайд
    15'
    Многобещающая атака гостей, передача справа от Верету под удар Абрахаму, но оборона все видит и выбивает. К тому же офсайд фиксирует арбитр. 
  • Судья
    14'
    Падает форвард "Аталанты" в чужой штрафной, арбитр показывает играть, и Генрих Мхитарян уводит мяч от опасной зоны. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Пецелла падает на газон после фола Дзаньоллы в атаке, уже второго кстати за короткий промежуток. 
  • 12'
    Абрахам отлично принимает мяч в центре, но обострить не вышло, быстро накрыли его в этом моменте. 
  • 10'
    "Аталанта" пробивается к штрафной, но тут сразу вдвоем защитники встречают Пецеллу. 
  • Желтая карточка
    9'
    Дзаньоло грубо сфолил в атаке и тоже получил желтую. 
  • 8'
    Верету пробил примерно по центру, но удар получился выше ворот. 
  • Желтая карточка
    7'
    Мартен Де Рон сбивает соперника прямо перед своей штрафной. Опаснейший стандарт. 
  • Офсайд
    6'
    В очевидный офсайд попал Сапата, и при этом все равно забил гол, скорее всего, чтобы не получилось быстрого выпада у "Ромы". 
  • 5'
    Фол Смоллинга на Сапате на половине поля "Ромы". Бергамаски быстро разыгрывают стандарт, но приходится тут же играть назад. 
  • 4'
    Не спешат хозяева вперед, пока контролируют мяч на своей половине, не форсируя события. 
  • 3'
    Резвое начало от команды Моуринью, тем интереснее пойдет игра, хочется верить, что "Аталанта" просто так этого не оставит.
  • Описание гола
    2'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! Абрахам!!! Кристанте отдал передачу вперед, затем мяч дошел до Абрахама, который на скорости ворвался в штрафную и мяч влетел в сетку после рикошета, при этом выглядело, будто сфолил нападающий на Джимсити, но арбитр засчитал гол!
  • Первый тайм начался
    Первый тайм стартовал. 
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Где смотреть матч Аталанта 1:2 Рома онлайн


Прогнозы на матч Аталанта 1:2 Рома

Исход игры
Аталанта
75.6% (127)
Ничья
14.3% (24)
Рома
10.1% (17)
Тотал 2.5
Больше
85% (119)
Меньше
15% (21)
Обе команды забьют
Да
95% (133)
Нет
5% (7)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
48.8% (82)
1:1 Ничья
8.3% (14)
3:1 Аталанта
7.1% (12)
1:2 Рома
6% (10)
3:2 Аталанта
4.2% (7)
2:2 Ничья
3.6% (6)
1:0 Аталанта
3% (5)
2:0 Аталанта
1.2% (2)
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Аталанта
Рома

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