Италия: Серия A 2021-2022
1:2
Перерыв
Стадион: Гевисс Стэдиум
0:1
1' ГолАбрахам Тэмми
7' Желтая карточкаДе Рон Мартен
9' Желтая карточкаДзаньоло Николо
0:2
27' ГолДзаньоло Николо
1:2
45' ГолМуриэль Луис
Ход матча
1'
0:1
27'
0:2
45'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
1 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
72
Иличич
Йосип
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Боер ПьетроВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Аталанта
Рома
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
27 матчей
29.6%
25.9%
44.5%
8 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
22.2%
25.9%
51.9%
6 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
33.3%
37%
29.7%
9 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|9 (3)
|0.5
|Пашалич Марио
|7
|0.39
|Малиновский Руслан
|4
|0.22
|Муриэль Луис
|3
|0.17
|Иличич Йосип
|3
|0.17
|Коопмейнерс Теун
|2
|0.11
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.06
|Толой Рафаэл
|1
|0.06
|Миранчук Алексей
|1
|0.06
|Демирал Мерих
|1
|0.06
|Де Рон Мартен
|1
|0.06
|Фройлер Ремо
|1
|0.06
|Госенс Робин
|1
|0.06
|Пикколи Роберто
|1
|0.06
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Джимсити Берат
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абрахам Тэмми
|5
|0.28
|Пеллегрини Лоренцо
|5
|0.28
|Верету Жордан
|4 (1)
|0.22
|Ибаньес Рожер
|3
|0.17
|Мхитарян Генрих
|2
|0.11
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.11
|Афена-Гьян Феликс
|2
|0.11
|Шомуродов Элдор
|1
|0.06
|Смоллинг Крис
|1
|0.06
|Кристанте Бриан
|1
|0.06
|Дзаньоло Николо
|1
|0.06
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паломино Хосе
|5
|0
|Малиновский Руслан
|5
|0
|Фройлер Ремо
|4
|0
|Демирал Мерих
|4
|0
|Толой Рафаэл
|2
|0
|Де Рон Мартен
|2
|0
|Джимсити Берат
|2
|0
|Сапата Дуван
|2
|0
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0
|Пашалич Марио
|2
|0
|Госенс Робин
|2
|0
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|Меле Йоаким
|2
|0
|Коопмейнерс Теун
|2
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|0
|1
|Иличич Йосип
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Ловато Маттео
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзаньоло Николо
|7
|1
|Верету Жордан
|5
|0
|Карсдорп Рик
|5
|0
|Абрахам Тэмми
|5
|0
|Манчини Джанлука
|5
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|1
|Жозе Моуринью
|3
|1
|Кристанте Бриан
|4
|0
|Афена-Гьян Феликс
|2
|1
|Ибаньес Рожер
|3
|0
|Перес Карлес
|2
|0
|Винья Матиас
|2
|0
|Кумбулла Мараш
|2
|0
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Joao Sacramento
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
13
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
4
31%
31-45
2
12%
2
15%
46-60
2
12%
3
23%
61-75
5
29%
29%
4
31%
76-90
Пропущено
11
13
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
18%
2
15%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
1
9%
4
31%
46-60
1
9%
4
31%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
18
12
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
8 Не забивали 10
4
22%
1
8%
1-15
4
22%
1
8%
16-30
3
17%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
3
17%
3
25%
76-90
Пропущено
11
7
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
18%
1
14%
1-15
4
36%
2
29%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
2
18%
3
43%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
35
25
19 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 9
1 Не забивали 4
7
20%
1
4%
1-15
5
14%
1
4%
16-30
7
20%
8
32%
31-45
2
6%
4
16%
46-60
6
17%
4
16%
61-75
8
23%
7
28%
76-90
Пропущено
22
20
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
4
18%
3
15%
1-15
5
23%
4
20%
16-30
4
18%
2
10%
31-45
3
14%
7
35%
46-60
2
9%
4
20%
61-75
4
18%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3 Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0
Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1 Вильярреал - Аталанта 2:2
Рома
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0
Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|48 - 15
|43
|2.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 19
|39
|3.
|Аталанта
|1:2 Заявка
|18
|11
|4
|3
|38 - 22
|37
|4.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|34 - 13
|36
|5.
|Рома
|2:1 Заявка
|18
|10
|1
|7
|28 - 20
|31
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|10
|0
|7
|31 - 22
|30
|7.
|Ювентус
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|23 - 17
|28
|8.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|36 - 33
|28
|9.
|Эмполи
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|27 - 29
|26
|10.
|Болонья
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 29
|24
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|28 - 26
|23
|12.
|Верона
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|33 - 30
|23
|13.
|Торино
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 18
|22
|14.
|Сампдория
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|25 - 33
|18
|15.
|Удинезе
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|22 - 28
|17
|16.
|Венеция
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 30
|16
|17.
|Специя
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 38
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|19 - 37
|10
|19.
|Кальяри
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|17 - 34
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|11 - 42
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 13
|20
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|24 - 6
|20
|3.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|4.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 6
|19
|5.
|Рома
|2:1 Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 10
|18
|7.
|Торино
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|8.
|Болонья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|9.
|Верона
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 13
|16
|10.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|11.
|Аталанта
|1:2 Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 13
|12
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 20
|10
|15.
|Сампдория
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 20
|8
|16.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|17.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 21
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|1:2 Заявка
|9
|8
|1
|0
|20 - 9
|25
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|3.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 12
|20
|4.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|5.
|Эмполи
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 9
|16
|6.
|Ювентус
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|7.
|Рома
|2:1 Заявка
|9
|4
|0
|5
|16 - 13
|12
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 12
|12
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 15
|11
|10.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|11.
|Лацио
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 20
|8
|12.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|13.
|Болонья
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|14.
|Верона
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|14 - 17
|7
|15.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 20
|7
|16.
|Удинезе
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|17.
|Торино
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|18.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 27
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 21
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 19
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аталанта 1:2 Рома
Исход игры
Аталанта
75.6% (127)
Ничья
14.3% (24)
Рома
10.1% (17)
Тотал 2.5
Больше
85% (119)
Меньше
15% (21)
Обе команды забьют
Да
95% (133)
Нет
5% (7)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
48.8% (82)
1:1 Ничья
8.3% (14)
3:1 Аталанта
7.1% (12)
1:2 Рома
6% (10)
3:2 Аталанта
4.2% (7)
2:2 Ничья
3.6% (6)
1:0 Аталанта
3% (5)
2:0 Аталанта
1.2% (2)
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