Иличич перехватил мяч и прострелил справа. До партнеров этот пас не доходит.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:2!!! Муриэль!!! Как же повезло "Аталанте"! Муриэль пробил издали после передачи Иличича, мяч отрикошетил от защитника и предательски вильнул в угол. Руй Патрисиу не смог выручить!

"Рома" тут же отодвинула игру от своих ворот, но атака толком не вышла, и последняя минута пройдетна половине поля римлян.

Ничего экстраординарного больше не происходит. Перерыв.

43' После второго пропущенного бергамаски практически не отдают владение сопернику, при этом создавая не так много опасности у чужих ворот. Над этим нужно поработать во втором тайме.

41' Сапата цепляется за мяч в штрафной площади соперника, однако подыгрывает рукой в этом моменте, что и замечает арбитр.

40' Хатебур "стреляет" справа, но там только защита "Ромы". Но надолго мяч у римлян не задерживается.

39' Верету теперь получил повреждение на чужой половине. Вновь врачам приходится выйти на газон.

38' Муриэль разбегался на левом фланге, и много партнеров было в штрафной, но оборона вовремя его встречает.

37' Карсдорп оказался на газоне после столкновения. Медицинская бригада на поле.

36' Все тот же звездный словенец из "Аталанты" пробует найти своим пасом Сапату в чужой штрафной, но Смоллинг все подчищает. Угловой будет.

35' Иличич пытается за счет корпуса пройти защитника на правом краю, но Ибаньес здорово здесь отыгрывает и зарабатывает на себе фол.

34' Ух ты. Ранняя замена. Вместо Джимсити вышел Муриэль. Вероятно, Гасперини не доволен моментом со вторым голом.

33' Паломино подал на дальнюю штангу, получилось сильновато и его одноклубник не догнал этот мяч.

32' Сам словенец и подает, но вновь рослый и мощный Смоллинг выбивает мяч.

31' Ибаньес фолит около лицевой на правом фланге. Иличич заработал этот перспективный стандарт.

30' Смоллинг выбил мяч куда подальшей после подачи Иличича с угла поля.

29' Опасно! Заброс в штрафную, Толой один на один с Патрисиу, но острый угол. Бьет Толой в ближний, Руй выручает!

28' Вот это да! Такого счета на табло после получаса игры точно мало кто ожидал. "Аталанта" атакует, "Рома" забивает.

27' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:2!!! Дзаньолло!!! Верету отлично заметил Дзаньолло, вырезал на него передачу, нападающий, казалось, проиграл борьбу Джимсити, но умудрился все равно пробить с левой и попасть точно в сетку!

25' Небольшая контратака "Ромы" закончилась неточной передачей, и команда Гасперени вновь владеет мячом.

24' Так и есть, но судя по всему простой момент для ассистентов на ВАР, так что арбитр после небольшой паузы продолжил встречу. Нет пенальти.

23' Подача с угла, и мяч попадает в руку защитника "Ромы". Тут точно будут ВАР смотреть.

22' Продолжает осаду "Аталанта". Подача в штрафную, откуда Ибаньес выбивает мяч за лицевую.

21' Первый угловой в матче. Иличич подал, мяч выскочил из штрафной, и Сапата пробил низом в ближний угол. Легко для Патрисиу.

20' Мощный дальний удар Джимсити, Патрисиу берет этот "выстрел" и отбивает его на корнер.

19' Заброс вперед на Дзаньоллу, который умудряется из-под двоих пробить, но прямо в защитника.

18' Передача в штрафную "Ромы", не доходит мяч до адресата, а забирает его Руй Патрисиу.

16' Толои подал с правого фланга, Патрисиу вышел из ворот, но ошибся и чуть не привез гол, благо защита подстраховала.

15' Многобещающая атака гостей, передача справа от Верету под удар Абрахаму, но оборона все видит и выбивает. К тому же офсайд фиксирует арбитр.

14' Падает форвард "Аталанты" в чужой штрафной, арбитр показывает играть, и Генрих Мхитарян уводит мяч от опасной зоны.

13' Пецелла падает на газон после фола Дзаньоллы в атаке, уже второго кстати за короткий промежуток.

12' Абрахам отлично принимает мяч в центре, но обострить не вышло, быстро накрыли его в этом моменте.

10' "Аталанта" пробивается к штрафной, но тут сразу вдвоем защитники встречают Пецеллу.

9' Дзаньоло грубо сфолил в атаке и тоже получил желтую.

8' Верету пробил примерно по центру, но удар получился выше ворот.

7' Мартен Де Рон сбивает соперника прямо перед своей штрафной. Опаснейший стандарт.

6' В очевидный офсайд попал Сапата, и при этом все равно забил гол, скорее всего, чтобы не получилось быстрого выпада у "Ромы".

5' Фол Смоллинга на Сапате на половине поля "Ромы". Бергамаски быстро разыгрывают стандарт, но приходится тут же играть назад.

4' Не спешат хозяева вперед, пока контролируют мяч на своей половине, не форсируя события.

3' Резвое начало от команды Моуринью, тем интереснее пойдет игра, хочется верить, что "Аталанта" просто так этого не оставит.

2' Г-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! Абрахам!!! Кристанте отдал передачу вперед, затем мяч дошел до Абрахама, который на скорости ворвался в штрафную и мяч влетел в сетку после рикошета, при этом выглядело, будто сфолил нападающий на Джимсити, но арбитр засчитал гол!