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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Аталанта
 
Позже

Стадион:
Рома

История личных встреч

Аталанта
Рома

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

27 матчей

29.6%
25.9%
44.5%
8 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

22.2%
25.9%
51.9%
6 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

33.3%
37%
29.7%
9 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

СA
1:1
СA
4:1
СA
2:1
СA
0:2
СA
3:3
СA
3:3
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
3:3
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:3
К
3:0
СA
2:0
СA
4:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 9 (3) 0.53
Пашалич Марио 7 0.41
Малиновский Руслан 4 0.24
Иличич Йосип 3 0.18
Муриэль Луис 2 0.12
Коопмейнерс Теун 2 0.12
Дзаппакоста Давиде 1 0.06
Толой Рафаэл 1 0.06
Миранчук Алексей 1 0.06
Демирал Мерих 1 0.06
Де Рон Мартен 1 0.06
Фройлер Ремо 1 0.06
Госенс Робин 1 0.06
Пикколи Роберто 1 0.06
Пеццелла Джузеппе 0 0
Джимсити Берат 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрини Лоренцо 5 0.29
Абрахам Тэмми 4 0.24
Верету Жордан 4 (1) 0.24
Ибаньес Рожер 3 0.18
Мхитарян Генрих 2 0.12
Эль-Шаарави Стефан 2 0.12
Афена-Гьян Феликс 2 0.12
Шомуродов Элдор 1 0.06
Смоллинг Крис 1 0.06
Кристанте Бриан 1 0.06
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 5 0
Малиновский Руслан 5 0
Фройлер Ремо 4 0
Демирал Мерих 4 0
Толой Рафаэл 2 0
Джимсити Берат 2 0
Сапата Дуван 2 0
Дзаппакоста Давиде 2 0
Пашалич Марио 2 0
Госенс Робин 2 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Меле Йоаким 2 0
Коопмейнерс Теун 2 0
Джан Пьеро Гасперини 0 1
Иличич Йосип 1 0
Де Рон Мартен 1 0
Муссо Хуан 1 0
Ловато Маттео 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзаньоло Николо 6 1
Верету Жордан 5 0
Карсдорп Рик 5 0
Абрахам Тэмми 5 0
Манчини Джанлука 5 0
Пеллегрини Лоренцо 3 1
Жозе Моуринью 3 1
Кристанте Бриан 4 0
Афена-Гьян Феликс 2 1
Ибаньес Рожер 3 0
Перес Карлес 2 0
Винья Матиас 2 0
Кумбулла Мараш 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Joao Sacramento 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
13
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
4
31%
31-45
2
12%
2
15%
46-60
2
12%
3
23%
61-75
5
29%
29%
4
31%
76-90

Пропущено

11
13
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
18%
2
15%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
1
9%
4
31%
46-60
1
9%
4
31%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

18
12
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
8 Не забивали 10
4
22%
1
8%
1-15
4
22%
1
8%
16-30
3
17%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
3
17%
3
25%
76-90

Пропущено

11
7
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
18%
1
14%
1-15
4
36%
2
29%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
2
18%
3
43%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

35
25
19 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 9
1 Не забивали 4
7
20%
1
4%
1-15
5
14%
1
4%
16-30
7
20%
8
32%
31-45
2
6%
4
16%
46-60
6
17%
4
16%
61-75
8
23%
7
28%
76-90

Пропущено

22
20
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
4
18%
3
15%
1-15
5
23%
4
20%
16-30
4
18%
2
10%
31-45
3
14%
7
35%
46-60
2
9%
4
20%
61-75
4
18%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3 Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0
Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1 Вильярреал - Аталанта 2:2
Рома
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0
Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 12 4 1 43 - 15 40
2. Милан Заявка 17 12 3 2 36 - 19 39
3. Аталанта Заявка 17 11 4 2 37 - 20 37
4. Наполи Заявка 17 11 3 3 34 - 13 36
5. Фиорентина Заявка 17 10 0 7 31 - 22 30
6. Ювентус Заявка 17 8 4 5 23 - 17 28
7. Рома Заявка 17 9 1 7 26 - 19 28
8. Эмполи Заявка 17 8 2 7 27 - 29 26
9. Лацио Заявка 17 7 4 6 33 - 32 25
10. Болонья Заявка 17 7 3 7 24 - 29 24
11. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 28 - 26 23
12. Верона Заявка 17 6 5 6 33 - 30 23
13. Торино Заявка 17 6 4 7 22 - 18 22
14. Сампдория Заявка 17 5 3 9 25 - 33 18
15. Удинезе Заявка 17 3 8 6 22 - 28 17
16. Венеция Заявка 17 4 4 9 16 - 30 16
17. Специя Заявка 17 3 3 11 17 - 38 12
18. Дженоа Заявка 17 1 7 9 18 - 34 10
19. Кальяри Заявка 17 1 7 9 17 - 34 10
20. Салернитана Заявка 17 2 2 13 11 - 37 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
2. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
3. Наполи Заявка 9 6 1 2 17 - 6 19
4. Рома Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
5. Фиорентина Заявка 8 6 0 2 21 - 10 18
6. Лацио Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
7. Торино Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
8. Болонья Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
9. Верона Заявка 9 5 1 3 19 - 13 16
10. Ювентус Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
11. Аталанта Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
12. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
15. Венеция Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
16. Сампдория Заявка 9 2 2 5 13 - 20 8
17. Специя Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
18. Кальяри Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 9 8 1 0 20 - 9 25
2. Интер Милан Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
3. Милан Заявка 9 6 2 1 20 - 12 20
4. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Эмполи Заявка 8 5 1 2 13 - 9 16
6. Ювентус Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
7. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
8. Сассуоло Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
9. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
10. Рома Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
11. Лацио Заявка 9 2 2 5 11 - 20 8
12. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
13. Болонья Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
14. Верона Заявка 8 1 4 3 14 - 17 7
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 10 - 17 7
16. Удинезе Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
17. Торино Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Специя Заявка 9 1 1 7 8 - 27 4
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри Заявка 8 0 3 5 5 - 19 3
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    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 декабря 2021, осталось 2 дня 20 часов 11 минут.

    Главный судья: Иррати Массимилиано

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Аталанта 62.5% (30)
    X 29.2% (14)
    Рома 8.3% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Рома
    1.75
    4.55
    4.63
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Аталанта - Рома онлайн


    Прогнозы на матч Аталанта - Рома

    Исход игры
    Аталанта
    62.5% (30)
    Ничья
    29.2% (14)
    Рома
    8.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.08% (37)
    Меньше
    22.92% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    95.83% (46)
    Нет
    4.17% (2)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    45.8% (22)
    1:1 Ничья
    18.8% (9)
    2:2 Ничья
    8.3% (4)
    1:2 Рома
    8.3% (4)
    3:2 Аталанта
    6.3% (3)
    3:1 Аталанта
    6.3% (3)
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