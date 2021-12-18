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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Панетоликос
2:1
Конец матча

Стадион:
Атромитос
0'
1:0
3' Гол
Флорес Дейби
18' Желтая карточка
Хациисаяс Димитриос
1:1
55' Гол
Мавроматис Теофанис
57' Желтая карточка
Саломон Патрик
66' Желтая карточка
Хухумис Диамантис
71' Желтая карточка
Konstantinos Apostolakis
2:1
78' Гол
Карелис Никос
86' Желтая карточка
Денич Джордже
90'+7
22
Мелиссас
Никос
47
Малис
Александрос
4
Fabien
Antunes
13
Корнелиус
Дерек
3
Хухумис
Диамантис
2
Konstantinos
Apostolakis
10
Барбоза
Элдер
30
Мендоса
Хавьер
20
Флорес
Дейби
14
Дуарте
Фредерику
9
Вергос
Николаос
1
Пирич
Кенан
29
Струнгис
Стефанос
5
Хациисаяс
Димитриос
24
Мавроматис
Теофанис
19
Кивракидис
Кириакос
4
Денич
Джордже
8
Харисис
Харилаос
21
Саломон
Патрик
33
Кастельяно
Дани
10
Томас
Бединелли
20
Кулурис
Эфтимос
Панетоликос
4-5-1
Атромитос
3-5-2

История личных встреч

Панетоликос
Атромитос

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

25 матчей

16%
40%
44%
4 победы 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

12%
44%
44%
3 победы 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

28%
40%
32%
7 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

С
1:2
С
1:3
С
1:1
С
2:0
С
2:2
С
0:1
С
2:0
С
2:2
С
1:2
С
0:1
С
2:2
С
2:0
К
1:0
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:3
КГ
2:0
КГ
0:2
С
1:1
С
1:1
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергос Николаос 4 (1) 0.27
Карелис Никос 3 0.2
Дуарте Фредерику 2 0.13
Флорес Дейби 2 0.13
Мендоса Хавьер 1 (1) 0.07
Жестед Рюди 1 0.07
Вароне Иван 1 0.07
Диас Хорхе 1 0.07
Морсай Йонатан 1 0.07
Барбоза Элдер 0 0
Льюй Брайан 0 0
Хухумис Диамантис 0 0
Малис Александрос 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 5 (2) 0.33
Муньис Хуан 2 0.13
Спиридонович Срджан 2 0.13
Струнгис Стефанос 2 0.13
Клонаридис Виктор 1 0.07
Василантонопулос Ставрос 1 0.07
Мавроматис Теофанис 1 0.07
Янниотис Андреас 0 0
Денич Джордже 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 5 0
Дуарте Фредерику 5 0
Хухумис Диамантис 3 0
Льюй Брайан 3 0
Мелиссас Никос 3 0
Морсай Йонатан 3 0
Мендоса Хавьер 2 0
Флорес Дейби 2 0
Fabien Antunes 2 0
Вергос Николаос 2 0
Малис Александрос 2 0
Konstantinos Apostolakis 2 0
Барбоза Элдер 1 0
Карелис Никос 1 0
Белевонис Христос 1 0
Вароне Иван 1 0
Цигарас Ангелос 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саломон Патрик 6 0
Томас Бединелли 2 1
Галвао Лукас 2 1
Кулурис Эфтимос 3 0
Василантонопулос Ставрос 3 0
Денич Джордже 3 0
Пападопулос Кирьякос 2 0
Муньис Хуан 2 0
Кастельяно Дани 2 0
Хациисаяс Димитриос 2 0
Коцопулос Костас 2 0
Matias Pisano 1 0
Клонаридис Виктор 1 0
Харисис Харилаос 1 0
Нацос Спиридон 1 0
Пирич Кенан 1 0
Струнгис Стефанос 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Пропущено

11
19
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
18%
4
21%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
1
9%
1
5%
46-60
3
27%
3
16%
61-75
3
27%
7
37%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
3
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

15
12
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
13%
1
8%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
6
40%
1
8%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
2
13%
4
33%
61-75
1
7%
2
17%
76-90

Забито

17
15
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
3
18%
2
13%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
2
12%
6
40%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
4
24%
3
20%
61-75
3
18%
1
7%
76-90

Пропущено

26
31
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
4
15%
5
16%
1-15
2
8%
4
13%
16-30
7
27%
3
10%
31-45
4
15%
3
10%
46-60
5
19%
7
23%
61-75
4
15%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Астерас - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ионикос 2:2 Волос - Панетоликос 1:2 Ники Волоу - Панетоликос 0:1
Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панахаики - Панетоликос 1:2 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Панетоликос - ОФИ 1:2 Панетоликос - АЕК 1:3 Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Астерас 0:0 ОФИ - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Атромитос 1:3 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0
Атромитос
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Атромитос - Олимпиакос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Астерас - Атромитос 6:2
Атромитос - ПАОК 2:0 ОФИ - Атромитос 2:0 Ламия - Атромитос 2:2 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Атромитос - Ионикос 0:2 АЕК - Атромитос 3:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Волос - Атромитос 3:0 Атромитос - Панетоликос 1:2 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Валенсия - Атромитос 3:0 Эльче - Атромитос 6:1 Атромитос - Волос 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 14 12 2 0 27 - 9 38
2. АЕК 14 9 3 2 26 - 14 30
3. ПАОК 14 8 1 5 28 - 18 25
4. Арис Салоники 14 7 3 4 16 - 13 24
5. ПАС Янина 14 6 4 4 19 - 14 22
6. Панатинаикос 13 6 2 5 22 - 11 20
7. ОФИ 13 4 7 2 15 - 13 19
8. Астерас 14 4 5 5 13 - 12 17
9. Панетоликос 15 4 3 8 16 - 27 15
10. Волос 14 4 3 7 24 - 29 15
11. Ионикос 14 3 5 6 13 - 19 14
12. Ламия 14 2 5 7 13 - 19 11
13. Атромитос 15 2 3 10 14 - 32 9
14. Аполлон Смирнис 12 1 4 7 7 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 7 5 2 0 10 - 3 17
2. Панатинаикос 7 5 1 1 18 - 5 16
3. АЕК 6 5 0 1 12 - 4 15
4. ПАС Янина 8 3 2 3 11 - 12 11
5. Арис Салоники 6 3 2 1 7 - 6 11
6. ПАОК 6 3 1 2 12 - 8 10
7. Астерас 7 3 1 3 9 - 7 10
8. ОФИ 8 2 4 2 10 - 11 10
9. Волос 7 3 0 4 10 - 11 9
10. Ионикос 7 2 3 2 7 - 7 9
11. Панетоликос 8 2 2 4 9 - 12 8
12. Атромитос 7 2 1 4 9 - 12 7
13. Аполлон Смирнис 6 1 3 2 4 - 6 6
14. Ламия 7 0 3 4 8 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 7 7 0 0 17 - 6 21
2. ПАОК 8 5 0 3 16 - 10 15
3. АЕК 8 4 3 1 14 - 10 15
4. Арис Салоники 8 4 1 3 9 - 7 13
5. ПАС Янина 6 3 2 1 8 - 2 11
6. ОФИ 5 2 3 0 5 - 2 9
7. Ламия 7 2 2 3 5 - 6 8
8. Астерас 7 1 4 2 4 - 5 7
9. Панетоликос 7 2 1 4 7 - 15 7
10. Волос 7 1 3 3 14 - 18 6
11. Ионикос 7 1 2 4 6 - 12 5
12. Панатинаикос 6 1 1 4 4 - 6 4
13. Атромитос 8 0 2 6 5 - 20 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 1 5 3 - 17 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    18'
    Хациисаяс Димитриос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Флорес Дейби бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Панетоликос 2:1 Атромитос онлайн


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