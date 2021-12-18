Греция: Суперлига 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Панетоликос
1:0
3' ГолФлорес Дейби
18' Желтая карточкаХациисаяс Димитриос
1:1
55' ГолМавроматис Теофанис
57' Желтая карточкаСаломон Патрик
66' Желтая карточкаХухумис Диамантис
71' Желтая карточкаKonstantinos Apostolakis
2:1
78' ГолКарелис Никос
86' Желтая карточкаДенич Джордже
Ход матча
3'
1:0
55'
57'
78'
2:1
86'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 23
-
44 Владение мячом, % 56
20
Флорес
Дейби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Georgios Paraschos
История личных встреч
Панетоликос
Атромитос
10 матчей
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
25 матчей
16%
40%
44%
4 победы 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
12%
44%
44%
3 победы 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
28%
40%
32%
7 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вергос Николаос
|4 (1)
|0.27
|Карелис Никос
|3
|0.2
|Дуарте Фредерику
|2
|0.13
|Флорес Дейби
|2
|0.13
|Мендоса Хавьер
|1 (1)
|0.07
|Жестед Рюди
|1
|0.07
|Вароне Иван
|1
|0.07
|Диас Хорхе
|1
|0.07
|Морсай Йонатан
|1
|0.07
|Барбоза Элдер
|0
|0
|Льюй Брайан
|0
|0
|Хухумис Диамантис
|0
|0
|Малис Александрос
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|5 (2)
|0.33
|Муньис Хуан
|2
|0.13
|Спиридонович Срджан
|2
|0.13
|Струнгис Стефанос
|2
|0.13
|Клонаридис Виктор
|1
|0.07
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0.07
|Мавроматис Теофанис
|1
|0.07
|Янниотис Андреас
|0
|0
|Денич Джордже
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|5
|0
|Дуарте Фредерику
|5
|0
|Хухумис Диамантис
|3
|0
|Льюй Брайан
|3
|0
|Мелиссас Никос
|3
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Мендоса Хавьер
|2
|0
|Флорес Дейби
|2
|0
|Fabien Antunes
|2
|0
|Вергос Николаос
|2
|0
|Малис Александрос
|2
|0
|Konstantinos Apostolakis
|2
|0
|Барбоза Элдер
|1
|0
|Карелис Никос
|1
|0
|Белевонис Христос
|1
|0
|Вароне Иван
|1
|0
|Цигарас Ангелос
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саломон Патрик
|6
|0
|Томас Бединелли
|2
|1
|Галвао Лукас
|2
|1
|Кулурис Эфтимос
|3
|0
|Василантонопулос Ставрос
|3
|0
|Денич Джордже
|3
|0
|Пападопулос Кирьякос
|2
|0
|Муньис Хуан
|2
|0
|Кастельяно Дани
|2
|0
|Хациисаяс Димитриос
|2
|0
|Коцопулос Костас
|2
|0
|Matias Pisano
|1
|0
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|Харисис Харилаос
|1
|0
|Нацос Спиридон
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Струнгис Стефанос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
17%
76-90
Пропущено
11
19
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
18%
4
21%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
1
9%
1
5%
46-60
3
27%
3
16%
61-75
3
27%
7
37%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
3
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
15
12
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
13%
1
8%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
6
40%
1
8%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
2
13%
4
33%
61-75
1
7%
2
17%
76-90
Забито
17
15
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
3
18%
2
13%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
2
12%
6
40%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
4
24%
3
20%
61-75
3
18%
1
7%
76-90
Пропущено
26
31
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
4
15%
5
16%
1-15
2
8%
4
13%
16-30
7
27%
3
10%
31-45
4
15%
3
10%
46-60
5
19%
7
23%
61-75
4
15%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Астерас - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ионикос 2:2 Волос - Панетоликос 1:2 Ники Волоу - Панетоликос 0:1
Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панахаики - Панетоликос 1:2 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Панетоликос - ОФИ 1:2 Панетоликос - АЕК 1:3 Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Астерас 0:0 ОФИ - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Атромитос 1:3 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0
Атромитос
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Атромитос - Олимпиакос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Астерас - Атромитос 6:2
Атромитос - ПАОК 2:0 ОФИ - Атромитос 2:0 Ламия - Атромитос 2:2 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Атромитос - Ионикос 0:2 АЕК - Атромитос 3:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Волос - Атромитос 3:0 Атромитос - Панетоликос 1:2 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Валенсия - Атромитос 3:0 Эльче - Атромитос 6:1 Атромитос - Волос 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|14
|12
|2
|0
|27 - 9
|38
|2.
|АЕК
|14
|9
|3
|2
|26 - 14
|30
|3.
|ПАОК
|14
|8
|1
|5
|28 - 18
|25
|4.
|Арис Салоники
|14
|7
|3
|4
|16 - 13
|24
|5.
|ПАС Янина
|14
|6
|4
|4
|19 - 14
|22
|6.
|Панатинаикос
|13
|6
|2
|5
|22 - 11
|20
|7.
|ОФИ
|13
|4
|7
|2
|15 - 13
|19
|8.
|Астерас
|14
|4
|5
|5
|13 - 12
|17
|9.
|Панетоликос
|15
|4
|3
|8
|16 - 27
|15
|10.
|Волос
|14
|4
|3
|7
|24 - 29
|15
|11.
|Ионикос
|14
|3
|5
|6
|13 - 19
|14
|12.
|Ламия
|14
|2
|5
|7
|13 - 19
|11
|13.
|Атромитос
|15
|2
|3
|10
|14 - 32
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|4
|7
|7 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|2.
|Панатинаикос
|7
|5
|1
|1
|18 - 5
|16
|3.
|АЕК
|6
|5
|0
|1
|12 - 4
|15
|4.
|ПАС Янина
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|5.
|Арис Салоники
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|6.
|ПАОК
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|7.
|Астерас
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|8.
|ОФИ
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|9.
|Волос
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|10.
|Ионикос
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|Панетоликос
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|12.
|Атромитос
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|Аполлон Смирнис
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Ламия
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|7
|7
|0
|0
|17 - 6
|21
|2.
|ПАОК
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|3.
|АЕК
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|4.
|Арис Салоники
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|5.
|ПАС Янина
|6
|3
|2
|1
|8 - 2
|11
|6.
|ОФИ
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|7.
|Ламия
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|8.
|Астерас
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|9.
|Панетоликос
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|10.
|Волос
|7
|1
|3
|3
|14 - 18
|6
|11.
|Ионикос
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|12.
|Панатинаикос
|6
|1
|1
|4
|4 - 6
|4
|13.
|Атромитос
|8
|0
|2
|6
|5 - 20
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1