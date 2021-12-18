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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Болонья
0:1
Первый тайм: 26'

Стадион:
Ювентус
0'
0:1
6' Гол
Мората Альваро
26'

Ход матча

6'
0:1
Мората Альваро
(Бернардески Федерико)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 147
Болонья 4.8% (7)
X 8.2% (12)
Ювентус 87.1% (128)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болонья
Ничья
Ювентус
9.50
4.80
1.98
Все Коэффициенты
Новости
28
Скорупски
Лукаш
5
Сумаоро
Адама
17
Медель
Гари
6
Теате
Артур
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
8
Домингес
Николас
32
Сванберг
Маттиас
3
Хики
Аарон
21
Сориано
Роберто
99
Барроу
Муса
9
Арнаутович
Марко
1
Щесны
Войцех
11
Куадрадо
Хуан
19
Бонуччи
Леонардо
4
Де
Лихт
Маттайс
17
Пеллегрини
Лука
14
Маккенни
Уэстон
5
Мело
Артур
25
Рабио
Адриен
18
Кин
Мойзе
9
Мората
Альваро
20
Бернардески
Федерико
Болонья
3-4-2-1
Ювентус
4-3-3

История личных встреч

Болонья
Ювентус

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
150%
3 победы 6 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 16 побед

26 матчей

3.8%
19.2%
77%
1 победа 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

11.5%
42.3%
46.2%
3 победы 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

11.5%
26.9%
61.6%
3 победы 7 ничьих 16 побед

История матчей

СA
1:4
СA
2:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
0:1
К
0:2
СA
2:0
СA
3:1
СA
0:3
СA
1:2
СA
3:0
СA
0:0
СA
3:1
СA
1:0
СA
0:2
СA
0:2
СA
2:1
СA
1:1
К
2:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
4:1
СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 6 (2) 0.33
Барроу Муса 5 0.28
Сванберг Маттиас 3 0.17
Де Сильвестри Лоренцо 3 0.17
Хики Аарон 3 0.17
Теате Артур 2 0.11
Орсолини Риккардо 1 (1) 0.06
Сориано Роберто 0 0
Сансоне Никола 0 0
Домингес Николас 0 0
Ольсен Сков Андреас 0 0
Медель Гари 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 5 (1) 0.28
Мората Альваро 4 0.22
Куадрадо Хуан 3 0.17
Бонуччи Леонардо 3 (3) 0.17
Локателли Мануэль 2 0.11
Кин Мойзе 2 0.11
Маккенни Уэстон 2 0.11
Кьеза Федерико 1 0.06
Де Лихт Маттайс 1 0.06
Бернардески Федерико 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Кулушевски Деян 0 0
Данило Луис 0 0
Рабио Адриен 0 0
Пеллегрини Лука 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сориано Роберто 4 2
Сумаоро Адама 4 1
Хики Аарон 5 0
Медель Гари 4 0
Домингес Николас 4 0
Де Сильвестри Лоренцо 3 0
Арнаутович Марко 3 0
Сансоне Никола 3 0
Сванберг Маттиас 3 0
Схаутен Йерди 1 1
Скорупски Лукаш 2 0
Бонифаци Кевин 2 0
Виньято Эмануэль 2 0
Теате Артур 2 0
Дейкс Митчелл 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 4 0
Данило Луис 4 0
Мората Альваро 3 0
Бернардески Федерико 3 0
Локателли Мануэль 3 0
Кьеллини Джорджо 2 0
Щесны Войцех 2 0
Кин Мойзе 2 0
Пеллегрини Лука 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Алекс Сандро 1 0
Дибала Пауло 1 0
Де Шильо Маттиа 1 0
Рабио Адриен 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Мело Артур 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Массимилиано Аллегри 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
14
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
1
7%
2
14%
1-15
1
7%
4
29%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
5
33%
4
29%
76-90

Пропущено

13
10
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
4
31%
4
40%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
2
20%
76-90

Забито

10
9
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
20%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
5
50%
3
33%
76-90

Пропущено

15
7
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
29%
16-30
3
20%
2
29%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
3
43%
76-90

Забито

25
23
6 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 12
3 Не забивали 2
3
12%
5
22%
1-15
1
4%
5
22%
16-30
2
8%
2
9%
31-45
5
20%
1
4%
46-60
4
16%
3
13%
61-75
10
40%
7
30%
76-90

Пропущено

28
17
10 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
1
4%
2
12%
1-15
4
14%
3
18%
16-30
5
18%
3
18%
31-45
6
21%
4
24%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
6
21%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3 Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1
Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Верона 1:0 Аталанта - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:2 Болонья - Тернана 4:5 Порденоне - Болонья 2:4 Ливерпуль - Болонья 1:0
Ювентус
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2
Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 4 1 48 - 15 43
2. Милан Заявка 17 12 3 2 36 - 19 39
3. Аталанта Заявка 18 11 4 3 38 - 24 37
4. Наполи Заявка 17 11 3 3 34 - 13 36
5. Ювентус 1:0 Заявка 18 9 4 5 24 - 17 31
6. Рома Заявка 18 10 1 7 30 - 20 31
7. Фиорентина Заявка 17 10 0 7 31 - 22 30
8. Лацио Заявка 18 8 4 6 36 - 33 28
9. Эмполи Заявка 17 8 2 7 27 - 29 26
10. Болонья 0:1 Заявка 18 7 3 8 24 - 30 24
11. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 28 - 26 23
12. Верона Заявка 17 6 5 6 33 - 30 23
13. Торино Заявка 17 6 4 7 22 - 18 22
14. Сампдория Заявка 17 5 3 9 25 - 33 18
15. Удинезе Заявка 17 3 8 6 22 - 28 17
16. Венеция Заявка 17 4 4 9 16 - 30 16
17. Специя Заявка 17 3 3 11 17 - 38 12
18. Дженоа Заявка 18 1 7 10 19 - 37 10
19. Кальяри Заявка 17 1 7 9 17 - 34 10
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 9 6 2 1 25 - 13 20
2. Интер Милан Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
3. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
4. Наполи Заявка 9 6 1 2 17 - 6 19
5. Рома Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
6. Фиорентина Заявка 8 6 0 2 21 - 10 18
7. Торино Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
8. Болонья 0:1 Заявка 10 5 1 4 16 - 13 16
9. Верона Заявка 9 5 1 3 19 - 13 16
10. Ювентус 1:0 Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
11. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
12. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
15. Сампдория Заявка 9 2 2 5 13 - 20 8
16. Специя Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
17. Венеция Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
18. Кальяри Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 9 8 1 0 20 - 9 25
2. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
3. Милан Заявка 9 6 2 1 20 - 12 20
4. Ювентус 1:0 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
5. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
6. Эмполи Заявка 8 5 1 2 13 - 9 16
7. Рома Заявка 9 4 0 5 18 - 13 12
8. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
9. Сассуоло Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
10. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Лацио Заявка 9 2 2 5 11 - 20 8
12. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
13. Болонья 0:1 Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
14. Верона Заявка 8 1 4 3 14 - 17 7
15. Дженоа Заявка 10 1 4 5 11 - 20 7
16. Удинезе Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
17. Торино Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Специя Заявка 9 1 1 7 8 - 27 4
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри Заявка 8 0 3 5 5 - 19 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 26'
    Спокойно при подаче стандартного положения отбилась "Болонья", однако мяч по-прежнему остался у туринского "Ювентуса", ищущего у ворот соперника моменты.
  • Угловой
    25'
    Маккенни выполнял передачу с левого фланга в штрафную соперника, но попал в ногу защитнику. Быть первому угловому в исполнении туринского коллектива.
  • Опасный момент
    24'
    ОПАСНО! Классная атака "Болоньи". Передача на Домингеса, который выстреливает с линии штрафной, но попадает в защитника, тогда как удар Сванберга через себя летит чуть левее цели
  • 23'
    Нанес удар по воротам соперника сейчас Домингес, но мяч полетел слишком просто и слабо для Щесны. Спокойно кипер "Ювентуса" упал на газон, прижав снаряд к траве.
  • 22'
    Маккенни сейчас опередил Скорупски, сыграв на выходе кулаками. Очередная атака туринской команды не закончилась ничем интересным.
  • Фол, нарушение
    21'
    Сносят игроки "Болоньи" сейчас на газон Куадрадо, который красиво убрал на замахе Сванберга. Не менее красиво упал Хуан, но судья купился.
  • 20'
    Повреждение в одном из эпизодов получил Домингес, но быстро 8-го номера "Болоньи" привели в чувства врачи. Сможет футболист встречу продолжить.
  • 19'
    Рассеялся туман, похоже, окончательно у нас. По крайней мере, теперь стали хотя бы видны у нас ворота и рекламные щиты за ними. Уже хорошо.
  • Опасный момент
    17'
    МОМЕНТ! Неплохая подача с левого фланга прошла на Арнаутовича, который кивком головы посылал сферу в сторону ворот, однако выполнил удар в руки Щесны.
  • Угловой
    16'
    Подали не лучшим образом свой угловой футболисты "Болоньи". В итоге мяч прилетел в ответной атаке к Морате, который нанес выстрел по рамке соперника, направив снаряд прямиком в руки голкиперу хозяев.
  • 15'
    Простреливал Сванберг мяч с левого фланга на дальнюю штангу, куда подключался Арнаутович, но защита "Ювентуса" сработала слаженно, выбив мяч на угловой.
  • 14'
    Увязла у нас игра в районе центрального круга. Во многом, инициатором такой игры выступает туринский коллектив, который благодаря Морате в центре поля зарабатывает штрафной удар.
  • 13'
    Нанес Рабьо удар по воротам после входа в чужую штрафную Скорупски уверенно играет в рамке, отбивая снаряд перед собой, после чего сразу же исправляя собственную ошибку.
  • 12'
    Накоротке игроки "Болоньи" разыграли стандартное положение, успевает все тот же Куадрадо сыграть в подкате против одного из соперников, забирая снаряд и выбивая его в центр поля.
  • Угловой
    11'
    Честно говоря, сложно рассмотреть все то, что происходит на поле. Куадрадо, вроде как, после подачи с правого фланга играет на опережении, выбивая мяч на первый в этой встрече угловой удар.
  • 10'
    Арбитр пока практически не вступает в игру, изредка давая свисток после фолов соперников. У нас пока почти без остановок встреча проходит.
  • 8'
    Штрафной удар неподалеку от ворот "Болонья" заработала. Наброс в штрафную из центра - спокойно играет защитник головой в сторону от рамки.
  • 7'
    Охранял, честно говоря, в этой ситуации кукурузу Гари Медель. В последних четырех играх Альваро забил уже 3 мяча. Гол в итоге засчитывает главный арбитр встречи. 5 мяч испанца в Серии А.
  • Описание гола
    6'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МОРАТА! 0:1!
    Быстрая атака "Ювентуса", передача от Бернардески с правого края на ближний угол вратарской, откуда Мората хлестко и в касание переправляет сферу в сетку!
  • 5'
    В дымке приходится играть соперникам. Похоже на то, что туман над стадионом, а не болельщики постарались, как это могло показаться на первый взгляд.
  • 3'
    Мощно начинает "Болонья", которая тут же прижимает своего соперника к воротам. Как мне кажется, придется в этой встрече не сладко "Ювентусу".
  • 2'
    Футболисты "Болоньи" вышли на поле в своем сине-гранатовом обмундировании, тогда как в черно-белых цветах появились на футбольном газоне туринцы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала наша встреча в Болонье! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Болонья 0:1 Ювентус онлайн


Прогнозы на матч Болонья 0:1 Ювентус

Исход игры
Болонья
4% (6)
Ничья
8.1% (12)
Ювентус
87.9% (131)
Тотал 2.5
Больше
60.14% (83)
Меньше
39.86% (55)
Обе команды забьют
Да
66.67% (92)
Нет
33.33% (46)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
47% (70)
0:1 Ювентус
18.1% (27)
0:2 Ювентус
11.4% (17)
1:1 Ничья
6% (9)
1:3 Ювентус
4.7% (7)
2:1 Болонья
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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