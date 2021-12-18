Италия: Серия A 2021-2022
0:1
Первый тайм: 26'
Стадион: Ренато Далл'Ара
0:1
6' ГолМората Альваро
Ход матча
6'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
17
Медель
Гари
99
Барроу
Муса
25
Рабио
Адриен
18
Кин
Мойзе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
-
18 Кин МойзеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Соуле МатиасПолузащитник
-
21 Жорже КайоНападающий
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Болонья
Ювентус
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
150%
3 победы 6 ничьих 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 16 побед
26 матчей
3.8%
19.2%
77%
1 победа 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
11.5%
42.3%
46.2%
3 победы 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
11.5%
26.9%
61.6%
3 победы 7 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|6 (2)
|0.33
|Барроу Муса
|5
|0.28
|Сванберг Маттиас
|3
|0.17
|Де Сильвестри Лоренцо
|3
|0.17
|Хики Аарон
|3
|0.17
|Теате Артур
|2
|0.11
|Орсолини Риккардо
|1 (1)
|0.06
|Сориано Роберто
|0
|0
|Сансоне Никола
|0
|0
|Домингес Николас
|0
|0
|Ольсен Сков Андреас
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|5 (1)
|0.28
|Мората Альваро
|4
|0.22
|Куадрадо Хуан
|3
|0.17
|Бонуччи Леонардо
|3 (3)
|0.17
|Локателли Мануэль
|2
|0.11
|Кин Мойзе
|2
|0.11
|Маккенни Уэстон
|2
|0.11
|Кьеза Федерико
|1
|0.06
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.06
|Бернардески Федерико
|0
|0
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Кулушевски Деян
|0
|0
|Данило Луис
|0
|0
|Рабио Адриен
|0
|0
|Пеллегрини Лука
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сориано Роберто
|4
|2
|Сумаоро Адама
|4
|1
|Хики Аарон
|5
|0
|Медель Гари
|4
|0
|Домингес Николас
|4
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|3
|0
|Арнаутович Марко
|3
|0
|Сансоне Никола
|3
|0
|Сванберг Маттиас
|3
|0
|Схаутен Йерди
|1
|1
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|Виньято Эмануэль
|2
|0
|Теате Артур
|2
|0
|Дейкс Митчелл
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадрадо Хуан
|4
|0
|Данило Луис
|4
|0
|Мората Альваро
|3
|0
|Бернардески Федерико
|3
|0
|Локателли Мануэль
|3
|0
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|Щесны Войцех
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Дибала Пауло
|1
|0
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|Рабио Адриен
|1
|0
|Ругани Даниэле
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Массимилиано Аллегри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
14
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
1
7%
2
14%
1-15
1
7%
4
29%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
5
33%
4
29%
76-90
Пропущено
13
10
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
4
31%
4
40%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
2
20%
76-90
Забито
10
9
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
20%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
5
50%
3
33%
76-90
Пропущено
15
7
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
29%
16-30
3
20%
2
29%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
3
43%
76-90
Забито
25
23
6 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 12
3 Не забивали 2
3
12%
5
22%
1-15
1
4%
5
22%
16-30
2
8%
2
9%
31-45
5
20%
1
4%
46-60
4
16%
3
13%
61-75
10
40%
7
30%
76-90
Пропущено
28
17
10 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
1
4%
2
12%
1-15
4
14%
3
18%
16-30
5
18%
3
18%
31-45
6
21%
4
24%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
6
21%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3 Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1
Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Верона 1:0 Аталанта - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:2 Болонья - Тернана 4:5 Порденоне - Болонья 2:4 Ливерпуль - Болонья 1:0
Ювентус
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2
Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|48 - 15
|43
|2.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 19
|39
|3.
|Аталанта
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|38 - 24
|37
|4.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|34 - 13
|36
|5.
|Ювентус
|1:0 Заявка
|18
|9
|4
|5
|24 - 17
|31
|6.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|30 - 20
|31
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|10
|0
|7
|31 - 22
|30
|8.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|36 - 33
|28
|9.
|Эмполи
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|27 - 29
|26
|10.
|Болонья
|0:1 Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 30
|24
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|28 - 26
|23
|12.
|Верона
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|33 - 30
|23
|13.
|Торино
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 18
|22
|14.
|Сампдория
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|25 - 33
|18
|15.
|Удинезе
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|22 - 28
|17
|16.
|Венеция
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 30
|16
|17.
|Специя
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 38
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|19 - 37
|10
|19.
|Кальяри
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|17 - 34
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|11 - 42
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 13
|20
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|24 - 6
|20
|3.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|4.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 6
|19
|5.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 10
|18
|7.
|Торино
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|8.
|Болонья
|0:1 Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|9.
|Верона
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 13
|16
|10.
|Ювентус
|1:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|11.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 20
|10
|15.
|Сампдория
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 20
|8
|16.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|17.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 21
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|20 - 9
|25
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|3.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 12
|20
|4.
|Ювентус
|1:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|5.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|6.
|Эмполи
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 9
|16
|7.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|18 - 13
|12
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 12
|12
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 15
|11
|10.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|11.
|Лацио
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 20
|8
|12.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|13.
|Болонья
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|14.
|Верона
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|14 - 17
|7
|15.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 20
|7
|16.
|Удинезе
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|17.
|Торино
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|18.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 27
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 21
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 19
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Болонья 0:1 Ювентус
Исход игры
Болонья
4% (6)
Ничья
8.1% (12)
Ювентус
87.9% (131)
Тотал 2.5
Больше
60.14% (83)
Меньше
39.86% (55)
Обе команды забьют
Да
66.67% (92)
Нет
33.33% (46)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
47% (70)
0:1 Ювентус
18.1% (27)
0:2 Ювентус
11.4% (17)
1:1 Ничья
6% (9)
1:3 Ювентус
4.7% (7)
2:1 Болонья
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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