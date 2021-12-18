Маккенни сейчас опередил Скорупски, сыграв на выходе кулаками. Очередная атака туринской команды не закончилась ничем интересным.

Нанес удар по воротам соперника сейчас Домингес, но мяч полетел слишком просто и слабо для Щесны. Спокойно кипер "Ювентуса" упал на газон, прижав снаряд к траве.

ОПАСНО! Классная атака "Болоньи". Передача на Домингеса, который выстреливает с линии штрафной, но попадает в защитника, тогда как удар Сванберга через себя летит чуть левее цели

Маккенни выполнял передачу с левого фланга в штрафную соперника, но попал в ногу защитнику. Быть первому угловому в исполнении туринского коллектива.

Спокойно при подаче стандартного положения отбилась "Болонья", однако мяч по-прежнему остался у туринского "Ювентуса", ищущего у ворот соперника моменты.

21' Сносят игроки "Болоньи" сейчас на газон Куадрадо, который красиво убрал на замахе Сванберга. Не менее красиво упал Хуан, но судья купился.

20' Повреждение в одном из эпизодов получил Домингес, но быстро 8-го номера "Болоньи" привели в чувства врачи. Сможет футболист встречу продолжить.

19' Рассеялся туман, похоже, окончательно у нас. По крайней мере, теперь стали хотя бы видны у нас ворота и рекламные щиты за ними. Уже хорошо.

17' МОМЕНТ! Неплохая подача с левого фланга прошла на Арнаутовича, который кивком головы посылал сферу в сторону ворот, однако выполнил удар в руки Щесны.

16' Подали не лучшим образом свой угловой футболисты "Болоньи". В итоге мяч прилетел в ответной атаке к Морате, который нанес выстрел по рамке соперника, направив снаряд прямиком в руки голкиперу хозяев.

15' Простреливал Сванберг мяч с левого фланга на дальнюю штангу, куда подключался Арнаутович, но защита "Ювентуса" сработала слаженно, выбив мяч на угловой.

14' Увязла у нас игра в районе центрального круга. Во многом, инициатором такой игры выступает туринский коллектив, который благодаря Морате в центре поля зарабатывает штрафной удар.

13' Нанес Рабьо удар по воротам после входа в чужую штрафную Скорупски уверенно играет в рамке, отбивая снаряд перед собой, после чего сразу же исправляя собственную ошибку.

12' Накоротке игроки "Болоньи" разыграли стандартное положение, успевает все тот же Куадрадо сыграть в подкате против одного из соперников, забирая снаряд и выбивая его в центр поля.

11' Честно говоря, сложно рассмотреть все то, что происходит на поле. Куадрадо, вроде как, после подачи с правого фланга играет на опережении, выбивая мяч на первый в этой встрече угловой удар.

10' Арбитр пока практически не вступает в игру, изредка давая свисток после фолов соперников. У нас пока почти без остановок встреча проходит.

8' Штрафной удар неподалеку от ворот "Болонья" заработала. Наброс в штрафную из центра - спокойно играет защитник головой в сторону от рамки.

7' Охранял, честно говоря, в этой ситуации кукурузу Гари Медель. В последних четырех играх Альваро забил уже 3 мяча. Гол в итоге засчитывает главный арбитр встречи. 5 мяч испанца в Серии А.

6' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МОРАТА! 0:1!

Быстрая атака "Ювентуса", передача от Бернардески с правого края на ближний угол вратарской, откуда Мората хлестко и в касание переправляет сферу в сетку!

5' В дымке приходится играть соперникам. Похоже на то, что туман над стадионом, а не болельщики постарались, как это могло показаться на первый взгляд.

3' Мощно начинает "Болонья", которая тут же прижимает своего соперника к воротам. Как мне кажется, придется в этой встрече не сладко "Ювентусу".

2' Футболисты "Болоньи" вышли на поле в своем сине-гранатовом обмундировании, тогда как в черно-белых цветах появились на футбольном газоне туринцы.