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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Болонья
 
Позже

Стадион:
Ювентус

История личных встреч

Болонья
Ювентус

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
150%
3 победы 6 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 16 побед

26 матчей

3.8%
19.2%
77%
1 победа 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

11.5%
42.3%
46.2%
3 победы 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

11.5%
26.9%
61.6%
3 победы 7 ничьих 16 побед

История матчей

СA
1:4
СA
2:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
0:1
К
0:2
СA
2:0
СA
3:1
СA
0:3
СA
1:2
СA
3:0
СA
0:0
СA
3:1
СA
1:0
СA
0:2
СA
0:2
СA
2:1
СA
1:1
К
2:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
4:1
СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 6 (2) 0.35
Барроу Муса 5 0.29
Сванберг Маттиас 3 0.18
Де Сильвестри Лоренцо 3 0.18
Хики Аарон 3 0.18
Теате Артур 2 0.12
Орсолини Риккардо 1 (1) 0.06
Сориано Роберто 0 0
Сансоне Никола 0 0
Домингес Николас 0 0
Ольсен Сков Андреас 0 0
Медель Гари 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 5 (1) 0.29
Мората Альваро 4 0.24
Куадрадо Хуан 3 0.18
Бонуччи Леонардо 3 (3) 0.18
Локателли Мануэль 2 0.12
Кин Мойзе 2 0.12
Маккенни Уэстон 2 0.12
Кьеза Федерико 1 0.06
Де Лихт Маттайс 1 0.06
Бернардески Федерико 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Кулушевски Деян 0 0
Данило Луис 0 0
Рабио Адриен 0 0
Пеллегрини Лука 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сориано Роберто 4 2
Сумаоро Адама 4 1
Хики Аарон 5 0
Медель Гари 4 0
Домингес Николас 4 0
Де Сильвестри Лоренцо 3 0
Арнаутович Марко 3 0
Сансоне Никола 3 0
Сванберг Маттиас 3 0
Схаутен Йерди 1 1
Скорупски Лукаш 2 0
Бонифаци Кевин 2 0
Виньято Эмануэль 2 0
Теате Артур 2 0
Дейкс Митчелл 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 4 0
Данило Луис 4 0
Мората Альваро 3 0
Бернардески Федерико 3 0
Локателли Мануэль 3 0
Кьеллини Джорджо 2 0
Щесны Войцех 2 0
Кин Мойзе 2 0
Пеллегрини Лука 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Алекс Сандро 1 0
Дибала Пауло 1 0
Де Шильо Маттиа 1 0
Рабио Адриен 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Мело Артур 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Массимилиано Аллегри 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
14
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
1
7%
2
14%
1-15
1
7%
4
29%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
5
33%
4
29%
76-90

Пропущено

13
10
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
4
31%
4
40%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
2
20%
76-90

Забито

10
9
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
20%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
5
50%
3
33%
76-90

Пропущено

15
7
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
29%
16-30
3
20%
2
29%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
3
43%
76-90

Забито

25
23
6 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 12
3 Не забивали 2
3
12%
5
22%
1-15
1
4%
5
22%
16-30
2
8%
2
9%
31-45
5
20%
1
4%
46-60
4
16%
3
13%
61-75
10
40%
7
30%
76-90

Пропущено

28
17
10 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
1
4%
2
12%
1-15
4
14%
3
18%
16-30
5
18%
3
18%
31-45
6
21%
4
24%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
6
21%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3 Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1
Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Верона 1:0 Аталанта - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:2 Болонья - Тернана 4:5 Порденоне - Болонья 2:4 Ливерпуль - Болонья 1:0
Ювентус
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2
Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 12 4 1 43 - 15 40
2. Милан Заявка 17 12 3 2 36 - 19 39
3. Аталанта Заявка 17 11 4 2 37 - 20 37
4. Наполи Заявка 17 11 3 3 34 - 13 36
5. Фиорентина Заявка 17 10 0 7 31 - 22 30
6. Ювентус Заявка 17 8 4 5 23 - 17 28
7. Рома Заявка 17 9 1 7 26 - 19 28
8. Эмполи Заявка 17 8 2 7 27 - 29 26
9. Лацио Заявка 17 7 4 6 33 - 32 25
10. Болонья Заявка 17 7 3 7 24 - 29 24
11. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 28 - 26 23
12. Верона Заявка 17 6 5 6 33 - 30 23
13. Торино Заявка 17 6 4 7 22 - 18 22
14. Сампдория Заявка 17 5 3 9 25 - 33 18
15. Удинезе Заявка 17 3 8 6 22 - 28 17
16. Венеция Заявка 17 4 4 9 16 - 30 16
17. Специя Заявка 17 3 3 11 17 - 38 12
18. Дженоа Заявка 17 1 7 9 18 - 34 10
19. Кальяри Заявка 17 1 7 9 17 - 34 10
20. Салернитана Заявка 17 2 2 13 11 - 37 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
2. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
3. Наполи Заявка 9 6 1 2 17 - 6 19
4. Рома Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
5. Фиорентина Заявка 8 6 0 2 21 - 10 18
6. Лацио Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
7. Торино Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
8. Болонья Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
9. Верона Заявка 9 5 1 3 19 - 13 16
10. Ювентус Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
11. Аталанта Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
12. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
15. Венеция Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
16. Сампдория Заявка 9 2 2 5 13 - 20 8
17. Специя Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
18. Кальяри Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 9 8 1 0 20 - 9 25
2. Интер Милан Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
3. Милан Заявка 9 6 2 1 20 - 12 20
4. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Эмполи Заявка 8 5 1 2 13 - 9 16
6. Ювентус Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
7. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
8. Сассуоло Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
9. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
10. Рома Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
11. Лацио Заявка 9 2 2 5 11 - 20 8
12. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
13. Болонья Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
14. Верона Заявка 8 1 4 3 14 - 17 7
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 10 - 17 7
16. Удинезе Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
17. Торино Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Специя Заявка 9 1 1 7 8 - 27 4
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри Заявка 8 0 3 5 5 - 19 3
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Болонья - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 декабря 2021, осталось 2 дня 17 часов 5 минут.

    Главный судья: Орсато Даниэле

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Болонья 6.4% (3)
    X 4.3% (2)
    Ювентус 89.4% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Болонья
    Ничья
    Ювентус
    4.26
    3.88
    1.94
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Болонья - Ювентус онлайн


    Прогнозы на матч Болонья - Ювентус

    Исход игры
    Болонья
    6.4% (3)
    Ничья
    4.3% (2)
    Ювентус
    89.4% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.39% (31)
    Меньше
    32.61% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    71.74% (33)
    Нет
    28.26% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    55.3% (26)
    0:1 Ювентус
    14.9% (7)
    0:2 Ювентус
    10.6% (5)
    1:3 Ювентус
    6.4% (3)
    2:1 Болонья
    4.3% (2)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
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    Ювентус

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