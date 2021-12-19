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Макартур
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Ньюкасл Джетс
0' 10'
Лучшие коэффициенты
Макартур
Ничья
Ньюкасл Джетс
2.72
3.57
3.04
Все Коэффициенты
12
Курто
Филип
20
Ускок
Томислав
23
Мариаппа
Эдриан
4
Мередит
Джеймс
17
Нун
Крэйг
22
Liam
Rose
24
Charles
William
M'Mombwa
14
Наджар
Муди
7
Да
Силва
Даниэль
11
Оар
Томас
31
Lachlan
Rose
1
Данкан
Джек
44
Riley
Warland
3
Хоффман
Джейсон
6
Юрман
Мэттью
15
Мурнэйн
Дилан
16
Грозос
Костандинос
7
О'Доэрти
Джордан
11
Daniel
Penha
10
Бумаль
Оливье
9
Микелтадзе
Бека
17
Юл
Валентино
Макартур
Ньюкасл Джетс

История личных встреч

Макартур
Ньюкасл Джетс

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

2:2
1:2

Результаты последних матчей

Макартур
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 Сидней - Макартур 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сидней - Макартур 0:1
Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Макартур 0:3 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1 Мельбурн Виктори - Макартур 1:2 Перт Глори - Макартур 0:0 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2 Аделаида Юнайтед - Макартур 3:1 Макартур - Брисбен Роар 1:2 Макартур - Перт Глори 2:0
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2
Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 0:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:4 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:1 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Макартур
Ничья
Ньюкасл Джетс
2.72
3.57
3.04
Все Коэффициенты
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Макартур
Ньюкасл Джетс

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