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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Макартур
2:1
Конец матча

Стадион:
Ньюкасл Джетс
0'
18' Красная карточка
Курто Филип
0:1
35' Гол
Микелтадзе Бека
38' Желтая карточка
Нун Крэйг
45' Желтая карточка
Charles William M'Mombwa
1:1
48' Гол
Да Силва Даниэль
51' Желтая карточка
Ускок Томислав
76' Желтая карточка
Микелтадзе Бека
78' Желтая карточка
Наджар Муди
2:1
84' Гол
Мередит Джеймс
90' Желтая карточка
Lachlan Rose
90'+7
12
Курто
Филип
20
Ускок
Томислав
23
Мариаппа
Эдриан
4
Мередит
Джеймс
17
Нун
Крэйг
22
Liam
Rose
24
Charles
William
M'Mombwa
14
Наджар
Муди
11
Оар
Томас
7
Да
Силва
Даниэль
31
Lachlan
Rose
1
Данкан
Джек
3
Хоффман
Джейсон
44
Riley
Warland
6
Юрман
Мэттью
15
Мурнэйн
Дилан
16
Грозос
Костандинос
7
О'Доэрти
Джордан
11
Daniel
Penha
10
Бумаль
Оливье
9
Микелтадзе
Бека
17
Юл
Валентино
Макартур
Ньюкасл Джетс

История личных встреч

Макартур
Ньюкасл Джетс

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

2:2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lachlan Rose 2 0.5
Да Силва Даниэль 1 0.25
Мередит Джеймс 1 0.25
Нун Крэйг 0 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микелтадзе Бека 4 (1) 0.8
Юл Валентино 3 0.6
Daniel Penha 1 0.2
Бумаль Оливье 1 0.2
Мурнэйн Дилан 1 0.2
Тергейт Ангус 0 0

Карточки

Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ускок Томислав 3 0
Курто Филип 0 1
Нун Крэйг 1 0
Liam Rose 1 0
Наджар Муди 1 0
Charles William M'Mombwa 1 0
Lachlan Rose 1 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данкан Джек 1 0
Микелтадзе Бека 1 0
Daniel Penha 1 0
Тергейт Ангус 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
67%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
50%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
2
20%
76-90

Пропущено

3
8
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
2
67%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Макартур
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 Сидней - Макартур 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сидней - Макартур 0:1
Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Макартур 0:3 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1 Мельбурн Виктори - Макартур 1:2 Перт Глори - Макартур 0:0 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2 Аделаида Юнайтед - Макартур 3:1 Макартур - Брисбен Роар 1:2 Макартур - Перт Глори 2:0
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2
Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 0:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:4 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:1 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 4 3 1 0 5 - 2 10
2. Мельбурн Виктори 5 3 1 1 8 - 6 10
3. Мельбурн Сити 5 2 2 1 7 - 6 8
4. Вестерн Юнайтед 3 2 0 1 2 - 1 6
5. Сентрал Кост Маринерз 4 2 0 2 5 - 4 6
6. Ньюкасл Джетс 5 1 2 2 10 - 8 5
7. Вестерн Сидней Уондерерс 3 1 2 0 4 - 2 5
8. Сидней 1:0 5 1 2 2 3 - 5 5
9. Перт Глори 4 1 1 2 4 - 3 4
10. Веллингтон Феникс 0:1 5 1 1 3 3 - 9 4
11. Аделаида Юнайтед 4 0 3 1 4 - 5 3
12. Брисбен Роар 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Мельбурн Сити 4 2 1 1 5 - 4 7
3. Сидней 1:0 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Ньюкасл Джетс 2 1 0 1 5 - 2 3
6. Мельбурн Виктори 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Веллингтон Феникс 0:1 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Брисбен Роар 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Аделаида Юнайтед 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Вестерн Сидней Уондерерс 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Вестерн Юнайтед 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Макартур 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Перт Глори 3 1 0 2 3 - 2 3
6. Сентрал Кост Маринерз 3 1 0 2 3 - 4 3
7. Аделаида Юнайтед 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Ньюкасл Джетс 3 0 2 1 5 - 6 2
9. Мельбурн Сити 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Сидней 1:0 2 0 1 1 0 - 2 1
11. Веллингтон Феникс 0:1 3 0 1 2 1 - 6 1
12. Брисбен Роар 2 0 0 2 1 - 5 0
Где смотреть матч Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс онлайн


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