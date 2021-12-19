Австралия: A-Лига 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Кэмпбеллтаун
18' Красная карточкаКурто Филип
0:1
35' ГолМикелтадзе Бека
38' Желтая карточкаНун Крэйг
45' Желтая карточкаCharles William M'Mombwa
1:1
48' ГолДа Силва Даниэль
51' Желтая карточкаУскок Томислав
76' Желтая карточкаМикелтадзе Бека
78' Желтая карточкаНаджар Муди
2:1
84' ГолМередит Джеймс
90' Желтая карточкаLachlan Rose
Ход матча
18'
35'
0:1
38'
48'
1:1
51'
76'
78'
84'
90'
12
Курто
Филип
17
Нун
Крэйг
22
Liam
Rose
14
Наджар
Муди
11
Оар
Томас
31
Lachlan
Rose
11
Daniel
Penha
17
Юл
Валентино
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Нун КрэйгПолузащитник
-
22 Liam RoseПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Наджар МудиПолузащитник
-
11 Оар ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Lachlan RoseНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Michael Ruhs
-
21 Jake Hollman
-
Главный тренер: Миличич Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel PenhaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Юл ВалентиноНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Arthur Papas
История личных встреч
Макартур
Ньюкасл Джетс
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lachlan Rose
|2
|0.5
|Да Силва Даниэль
|1
|0.25
|Мередит Джеймс
|1
|0.25
|Нун Крэйг
|0
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микелтадзе Бека
|4 (1)
|0.8
|Юл Валентино
|3
|0.6
|Daniel Penha
|1
|0.2
|Бумаль Оливье
|1
|0.2
|Мурнэйн Дилан
|1
|0.2
|Тергейт Ангус
|0
|0
Карточки
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ускок Томислав
|3
|0
|Курто Филип
|0
|1
|Нун Крэйг
|1
|0
|Liam Rose
|1
|0
|Наджар Муди
|1
|0
|Charles William M'Mombwa
|1
|0
|Lachlan Rose
|1
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данкан Джек
|1
|0
|Микелтадзе Бека
|1
|0
|Daniel Penha
|1
|0
|Тергейт Ангус
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
67%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
50%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
2
20%
76-90
Пропущено
3
8
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
2
67%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Макартур
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 Сидней - Макартур 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сидней - Макартур 0:1
Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Макартур 0:3 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1 Мельбурн Виктори - Макартур 1:2 Перт Глори - Макартур 0:0 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2 Аделаида Юнайтед - Макартур 3:1 Макартур - Брисбен Роар 1:2 Макартур - Перт Глори 2:0
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2
Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 0:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:4 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:1 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|2.
|Мельбурн Виктори
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|3.
|Мельбурн Сити
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|4.
|Вестерн Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|6.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|2
|2
|10 - 8
|5
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Сидней
|1:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|Перт Глори
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|10.
|Веллингтон Феникс
|0:1
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|11.
|Аделаида Юнайтед
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Брисбен Роар
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Мельбурн Сити
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|3.
|Сидней
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Ньюкасл Джетс
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|6.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Веллингтон Феникс
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Брисбен Роар
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Аделаида Юнайтед
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Вестерн Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Перт Глори
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|3
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|7.
|Аделаида Юнайтед
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|9.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Сидней
|1:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|Веллингтон Феникс
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|12.
|Брисбен Роар
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0