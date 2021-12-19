Австралия: A-Лига 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Netstrata Jubilee Stadium
1:0
19' ГолЭлвис Камсоба
Ход матча
19'
16
Кинг
Джоэл
20
Сэил
Оливер
16
Фентон
Луис
6
Пейн
Тим
21
Joshua
Laws
19
Саттон
Сэм
14
Руфер
Алекс
10
Пископо
Рено
18
Уэйн
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 БобоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Steve Corica
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
-
6 Пейн ТимЗащитник
-
21 Joshua LawsЗащитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пископо РеноПолузащитник
-
18 Уэйн БенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
40 Alex Paulsen
-
-
-
12 Luka Prso
-
-
-
Главный тренер: Ufuk Talay
История личных встреч
Сидней
Веллингтон Феникс
26 матчей
96.2%
3.8%
25 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
69.2%
19.2%
11.6%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.1%
26.9%
7.105427357601E-15%
19 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
41 матч
61%
12.2%
26.8%
25 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
43.9%
31.7%
24.4%
18 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
46.3%
36.6%
17.1%
19 побед 15 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элвис Камсоба
|2
|0.4
|Ле Фондре Адам
|1 (1)
|0.2
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хупер Гэри
|2 (1)
|0.4
|Сотирио Джошуа
|1
|0.2
|Болл Дэвид
|0
|0
Карточки
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ретре Пауло
|2
|0
|Ле Фондре Адам
|1
|0
|Грант Райан
|1
|0
|Касерес Энтони
|1
|0
|Берджесс Макс
|1
|0
|Уорленд Бен
|1
|0
|Patrick Wood
|1
|0
|Patrick Yazbek
|1
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болл Дэвид
|3
|0
|Руфер Алекс
|2
|0
|Хупер Гэри
|1
|0
|Пейн Тим
|1
|0
|Эллиот Каллан
|1
|0
|Clayton Rhys Lewis1
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
3
38%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сидней
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Сидней - Макартур 2:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Сидней - Макартур 0:1
Сидней Олимпик - Сидней 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 3:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:2 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Сидней - Перт Глори 1:0
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Эйвондэйл - Веллингтон Феникс 1:4 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2
Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:3 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|2.
|Мельбурн Виктори
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|3.
|Мельбурн Сити
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|4.
|Вестерн Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|6.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|2
|2
|10 - 8
|5
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Сидней
|1:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|Перт Глори
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|10.
|Веллингтон Феникс
|0:1
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|11.
|Аделаида Юнайтед
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Брисбен Роар
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Мельбурн Сити
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|3.
|Сидней
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Ньюкасл Джетс
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|6.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Веллингтон Феникс
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Брисбен Роар
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Аделаида Юнайтед
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Вестерн Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Перт Глори
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|3
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|7.
|Аделаида Юнайтед
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|9.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Сидней
|1:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|Веллингтон Феникс
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|12.
|Брисбен Роар
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0