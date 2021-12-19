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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Сидней
1:0
Перерыв

Стадион:
Веллингтон Феникс
0'
1:0
19' Гол
Элвис Камсоба

Ход матча

19'
Элвис Камсоба
(Ван Дер Сааг Гарри)
1:0
27'
 
Alex Paulsen
Сэил Оливер
Лучшие коэффициенты
Сидней
Ничья
Веллингтон Феникс
1.88
5.02
4.05
Все Коэффициенты
1
Рэдмейн
Эндрю
21
Ван
Дер
Сааг
Гарри
2
Доначи
Джеймс
4
Уилкинсон
Алекс
16
Кинг
Джоэл
17
Касерес
Энтони
32
Patrick
Yazbek
8
Ретре
Пауло
22
Берджесс
Макс
27
Элвис
Камсоба
14
Ле
Фондре
Адам
20
Сэил
Оливер
16
Фентон
Луис
6
Пейн
Тим
21
Joshua
Laws
19
Саттон
Сэм
9
Болл
Дэвид
14
Руфер
Алекс
23
Clayton
Rhys
Lewis1
10
Пископо
Рено
18
Уэйн
Бен
11
Сотирио
Джошуа
Сидней
Веллингтон Феникс

История личных встреч

Сидней
Веллингтон Феникс

26 матчей

96.2%
3.8%
25 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

69.2%
19.2%
11.6%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.1%
26.9%
7.105427357601E-15%
19 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

41 матч

61%
12.2%
26.8%
25 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

43.9%
31.7%
24.4%
18 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

46.3%
36.6%
17.1%
19 побед 15 ничьих 7 побед

История матчей

2:1
1:2
3:1
2:2
2:1
0:1
0:1
1:3
4:0
1:4
3:2
1:1
3:1
0:1
1:3
1:1
0:0
1:2
0:3
4:1
1:0
2:1
7:1
1:2
2:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
4:2
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
4:2
ХАЛ
0:1
ХАЛ
3:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:1
ПК
2:3
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элвис Камсоба 2 0.4
Ле Фондре Адам 1 (1) 0.2
Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хупер Гэри 2 (1) 0.4
Сотирио Джошуа 1 0.2
Болл Дэвид 0 0

Карточки

Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ретре Пауло 2 0
Ле Фондре Адам 1 0
Грант Райан 1 0
Касерес Энтони 1 0
Берджесс Макс 1 0
Уорленд Бен 1 0
Patrick Wood 1 0
Patrick Yazbek 1 0
Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болл Дэвид 3 0
Руфер Алекс 2 0
Хупер Гэри 1 0
Пейн Тим 1 0
Эллиот Каллан 1 0
Clayton Rhys Lewis1 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
3
38%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сидней
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Сидней - Макартур 2:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Сидней - Макартур 0:1
Сидней Олимпик - Сидней 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 3:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:2 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Сидней - Перт Глори 1:0
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Эйвондэйл - Веллингтон Феникс 1:4 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2
Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:3 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 4 3 1 0 5 - 2 10
2. Мельбурн Виктори 5 3 1 1 8 - 6 10
3. Мельбурн Сити 5 2 2 1 7 - 6 8
4. Вестерн Юнайтед 3 2 0 1 2 - 1 6
5. Сентрал Кост Маринерз 4 2 0 2 5 - 4 6
6. Ньюкасл Джетс 5 1 2 2 10 - 8 5
7. Вестерн Сидней Уондерерс 3 1 2 0 4 - 2 5
8. Сидней 1:0 5 1 2 2 3 - 5 5
9. Перт Глори 4 1 1 2 4 - 3 4
10. Веллингтон Феникс 0:1 5 1 1 3 3 - 9 4
11. Аделаида Юнайтед 4 0 3 1 4 - 5 3
12. Брисбен Роар 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Мельбурн Сити 4 2 1 1 5 - 4 7
3. Сидней 1:0 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Ньюкасл Джетс 2 1 0 1 5 - 2 3
6. Мельбурн Виктори 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Веллингтон Феникс 0:1 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Брисбен Роар 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Аделаида Юнайтед 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Вестерн Сидней Уондерерс 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Вестерн Юнайтед 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Макартур 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Перт Глори 3 1 0 2 3 - 2 3
6. Сентрал Кост Маринерз 3 1 0 2 3 - 4 3
7. Аделаида Юнайтед 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Ньюкасл Джетс 3 0 2 1 5 - 6 2
9. Мельбурн Сити 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Сидней 1:0 2 0 1 1 0 - 2 1
11. Веллингтон Феникс 0:1 3 0 1 2 1 - 6 1
12. Брисбен Роар 2 0 0 2 1 - 5 0
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 27'
    Сэил Оливер уходит с поля. Alex Paulsen выходит вместо него
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Элвис Камсоба бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сидней
Ничья
Веллингтон Феникс
1.88
5.02
4.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сидней 1:0 Веллингтон Феникс онлайн


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Веллингтон Феникс

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