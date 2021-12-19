Швейцария: Суперлига 2021-2022
0:1
6' ГолСибачо Жордан
Ход матча
6'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
58 Владение мячом, % 42
26
Amir
Saipi
24
Ловрич
Санди
16
Лаванши
Нума
19
Целар
Жан
25
Лефор
Жордан
13
Нгамале
Муми
32
Ридер
Фабиан
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
-
26 Amir SaipiВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Лаванши НумаНападающий
-
19 Целар ЖанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
46 Бауман НоамВратарь
- Вратарь
-
21 Yuri VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
23 Leonid Srdic
-
-
-
Главный тренер: Mattia Croci-Torti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Майер НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Туре ЯнникНападающий
-
-
Главный тренер: Вагнер Давид
История личных встреч
Лугано
Янг Бойз
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
75%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
26 матчей
19.2%
19.2%
61.6%
5 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
26.9%
30.8%
42.3%
7 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
15.4%
23.1%
61.5%
4 победы 6 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боттани Маттиа
|4
|0.22
|Циглер Рето
|4 (2)
|0.22
|Абубакар-Анкра Асума
|3
|0.17
|Целар Жан
|2 (1)
|0.11
|Ловрич Санди
|2
|0.11
|Mohamed Amoura
|2
|0.11
|Лаванши Нума
|1
|0.06
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0.06
|Саббатини Хонатан
|1
|0.06
|Кустодио Оливье
|1
|0.06
|Kreshnik Hajrizi
|1
|0.06
|Hadj Mahmoud
|1
|0.06
|Марич Мият
|1 (1)
|0.06
|Yuri VI
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канга Вилфрид
|8
|0.44
|Фасснахт Кристиан
|7
|0.39
|Сибачо Жордан
|7 (1)
|0.39
|Элиа Мешак
|5
|0.28
|Нгамале Муми
|3 (2)
|0.17
|Эбишер Мишель
|2
|0.11
|Мамбимби Феликс
|1
|0.06
|Сулеймани Миралем
|1
|0.06
|Гарсия Улиссес
|1
|0.06
|Ридер Фабиан
|1
|0.06
|Хефти Сильван
|1
|0.06
|Мартинс Кристофер
|0
|0
|Сьерро Венсан
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кустодио Оливье
|7
|0
|Дапрела Фабио
|5
|0
|Kreshnik Hajrizi
|5
|0
|Боттани Маттиа
|4
|0
|Лаванши Нума
|3
|0
|Саббатини Хонатан
|3
|0
|Циглер Рето
|2
|0
|Марич Мият
|2
|0
|Yuri VI
|2
|0
|Монцьяло Кевин
|2
|0
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0
|Ловрич Санди
|1
|0
|Целар Жан
|1
|0
|Осигве Себастьян
|1
|0
|Luis Phelipe
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Кристофер
|3
|2
|Нгамале Муми
|5
|0
|Али Мохамед
|5
|0
|Сьерро Венсан
|4
|0
|Лаупер Сандро
|4
|0
|Эбишер Мишель
|4
|0
|Масейрас Кентен
|2
|1
|Зесигер Седрик
|3
|0
|Ридер Фабиан
|3
|0
|Гарсия Улиссес
|2
|0
|Сулеймани Миралем
|1
|0
|Фон Балльмоос Давид
|1
|0
|Фасснахт Кристиан
|1
|0
|Лефор Жордан
|1
|0
|Шпильман Марвин
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
19
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
8%
1
5%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
5
42%
2
11%
31-45
1
8%
5
26%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
3
25%
5
26%
76-90
Пропущено
8
11
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
25%
1
9%
1-15
2
25%
3
27%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
13%
3
27%
76-90
Забито
12
19
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
8%
3
16%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
4
33%
1
5%
31-45
2
17%
2
11%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
4
33%
7
37%
76-90
Пропущено
12
11
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
33%
2
18%
61-75
4
33%
3
27%
76-90
Забито
24
38
14 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
2
8%
4
11%
1-15
3
13%
4
11%
16-30
9
38%
3
8%
31-45
3
13%
7
18%
46-60
0
0%
8
21%
61-75
7
29%
29%
12
32%
76-90
Пропущено
20
22
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
3
15%
2
9%
1-15
3
15%
6
27%
16-30
3
15%
3
14%
31-45
2
10%
2
9%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
5
25%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Лугано - Сьон 2:0 Янг Бойз - Лугано 3:1 Грасcхоппер - Лугано 0:1
Лугано - Люцерн 3:1 Коллина д'Оро - Лугано 1:3 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лугано - Серветт 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Базель - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:0 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Люцерн - Лугано 2:3 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Нёвшатель Ксамакс - Лугано 0:1 Лугано - Базель 1:1 Сьон - Лугано 3:2 ФК Ла-Шо-де-Фон - Лугано 1:7 Лугано - Санкт-Галлен 2:1 Серветт - Лугано 0:2
Янг Бойз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Янг Бойз - Базель 1:1 Янг Бойз - Сьон 4:3 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:2
Янг Бойз - Лугано 3:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Илирия - Янг Бойз 1:7 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|18
|12
|4
|2
|43 - 26
|40
|2.
|Базель
|17
|8
|8
|1
|36 - 17
|32
|3.
|Янг Бойз
|1:0
|18
|9
|5
|4
|39 - 22
|32
|4.
|Лугано
|0:1
|18
|9
|3
|6
|25 - 20
|30
|5.
|Серветт
|18
|7
|4
|7
|32 - 33
|25
|6.
|Грасcхоппер
|17
|5
|7
|5
|30 - 24
|22
|7.
|Сьон
|17
|5
|3
|9
|22 - 35
|18
|8.
|Санкт-Галлен
|18
|4
|4
|10
|22 - 39
|16
|9.
|Лозанна-Спорт
|17
|2
|6
|9
|18 - 35
|12
|10.
|Люцерн
|18
|1
|8
|9
|20 - 36
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|9
|7
|2
|0
|25 - 10
|23
|2.
|Янг Бойз
|1:0
|9
|5
|3
|1
|19 - 11
|18
|3.
|Лугано
|0:1
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|4.
|Базель
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|5.
|Грасcхоппер
|9
|3
|4
|2
|17 - 13
|13
|6.
|Серветт
|9
|3
|2
|4
|17 - 19
|11
|7.
|Сьон
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|8.
|Санкт-Галлен
|9
|2
|4
|3
|12 - 16
|10
|9.
|Лозанна-Спорт
|9
|1
|3
|5
|10 - 21
|6
|10.
|Люцерн
|9
|1
|2
|6
|11 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|9
|4
|5
|0
|17 - 10
|17
|2.
|Цюрих
|9
|5
|2
|2
|18 - 16
|17
|3.
|Янг Бойз
|1:0
|9
|4
|2
|3
|20 - 11
|14
|4.
|Серветт
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|5.
|Лугано
|0:1
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|6.
|Грасcхоппер
|8
|2
|3
|3
|13 - 11
|9
|7.
|Сьон
|9
|2
|2
|5
|12 - 24
|8
|8.
|Санкт-Галлен
|9
|2
|0
|7
|10 - 23
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|10.
|Люцерн
|9
|0
|6
|3
|9 - 18
|6