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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Лугано
0:1
Первый тайм: 12'

Стадион:
Янг Бойз
0'
0:1
6' Гол
Сибачо Жордан
12'

Ход матча

6'
0:1
Сибачо Жордан

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Янг Бойз
3.96
3.68
2.06
Все Коэффициенты
26
Amir
Saipi
4
Kreshnik
Hajrizi
5
Марич
Мият
3
Циглер
Рето
30
Дапрела
Фабио
14
Саббатини
Хонатан
24
Ловрич
Санди
20
Кустодио
Оливье
16
Лаванши
Нума
19
Целар
Жан
17
Абубакар-Анкра
Асума
61
Цбинден
Леандро
36
Хефти
Сильван
4
Али
Мохамед
28
Лустенбергер
Фабиан
25
Лефор
Жордан
13
Нгамале
Муми
30
Лаупер
Сандро
35
Мартинс
Кристофер
32
Ридер
Фабиан
15
Элиа
Мешак
17
Сибачо
Жордан
Лугано
4-1-2-3
Янг Бойз
4-4-2

История личных встреч

Лугано
Янг Бойз

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
75%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

26 матчей

19.2%
19.2%
61.6%
5 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

26.9%
30.8%
42.3%
7 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

15.4%
23.1%
61.5%
4 победы 6 ничьих 16 побед

История матчей

С
3:1
К
2:1
С
3:0
С
1:3
С
0:2
С
2:2
С
3:0
С
2:1
С
0:0
С
2:0
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
2:4
С
1:2
С
3:0
С
1:2
С
0:2
С
0:0
С
1:2
С
1:3
С
7:0
С
1:1
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боттани Маттиа 4 0.22
Циглер Рето 4 (2) 0.22
Абубакар-Анкра Асума 3 0.17
Целар Жан 2 (1) 0.11
Ловрич Санди 2 0.11
Mohamed Amoura 2 0.11
Лаванши Нума 1 0.06
Фаччинетти Микаэль 1 0.06
Саббатини Хонатан 1 0.06
Кустодио Оливье 1 0.06
Kreshnik Hajrizi 1 0.06
Hadj Mahmoud 1 0.06
Марич Мият 1 (1) 0.06
Yuri VI 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канга Вилфрид 8 0.44
Фасснахт Кристиан 7 0.39
Сибачо Жордан 7 (1) 0.39
Элиа Мешак 5 0.28
Нгамале Муми 3 (2) 0.17
Эбишер Мишель 2 0.11
Мамбимби Феликс 1 0.06
Сулеймани Миралем 1 0.06
Гарсия Улиссес 1 0.06
Ридер Фабиан 1 0.06
Хефти Сильван 1 0.06
Мартинс Кристофер 0 0
Сьерро Венсан 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кустодио Оливье 7 0
Дапрела Фабио 5 0
Kreshnik Hajrizi 5 0
Боттани Маттиа 4 0
Лаванши Нума 3 0
Саббатини Хонатан 3 0
Циглер Рето 2 0
Марич Мият 2 0
Yuri VI 2 0
Монцьяло Кевин 2 0
Фаччинетти Микаэль 1 0
Ловрич Санди 1 0
Целар Жан 1 0
Осигве Себастьян 1 0
Luis Phelipe 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Кристофер 3 2
Нгамале Муми 5 0
Али Мохамед 5 0
Сьерро Венсан 4 0
Лаупер Сандро 4 0
Эбишер Мишель 4 0
Масейрас Кентен 2 1
Зесигер Седрик 3 0
Ридер Фабиан 3 0
Гарсия Улиссес 2 0
Сулеймани Миралем 1 0
Фон Балльмоос Давид 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Лефор Жордан 1 0
Шпильман Марвин 1 0
Элиа Мешак 1 0
Бюрги Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
19
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
8%
1
5%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
5
42%
2
11%
31-45
1
8%
5
26%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
3
25%
5
26%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
25%
1
9%
1-15
2
25%
3
27%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
13%
3
27%
76-90

Забито

12
19
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
8%
3
16%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
4
33%
1
5%
31-45
2
17%
2
11%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
4
33%
7
37%
76-90

Пропущено

12
11
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
33%
2
18%
61-75
4
33%
3
27%
76-90

Забито

24
38
14 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
2
8%
4
11%
1-15
3
13%
4
11%
16-30
9
38%
3
8%
31-45
3
13%
7
18%
46-60
0
0%
8
21%
61-75
7
29%
29%
12
32%
76-90

Пропущено

20
22
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
3
15%
2
9%
1-15
3
15%
6
27%
16-30
3
15%
3
14%
31-45
2
10%
2
9%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
5
25%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Лугано - Сьон 2:0 Янг Бойз - Лугано 3:1 Грасcхоппер - Лугано 0:1
Лугано - Люцерн 3:1 Коллина д'Оро - Лугано 1:3 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лугано - Серветт 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Базель - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:0 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Люцерн - Лугано 2:3 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Нёвшатель Ксамакс - Лугано 0:1 Лугано - Базель 1:1 Сьон - Лугано 3:2 ФК Ла-Шо-де-Фон - Лугано 1:7 Лугано - Санкт-Галлен 2:1 Серветт - Лугано 0:2
Янг Бойз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Янг Бойз - Базель 1:1 Янг Бойз - Сьон 4:3 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:2
Янг Бойз - Лугано 3:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Илирия - Янг Бойз 1:7 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 18 12 4 2 43 - 26 40
2. Базель 17 8 8 1 36 - 17 32
3. Янг Бойз 1:0 18 9 5 4 39 - 22 32
4. Лугано 0:1 18 9 3 6 25 - 20 30
5. Серветт 18 7 4 7 32 - 33 25
6. Грасcхоппер 17 5 7 5 30 - 24 22
7. Сьон 17 5 3 9 22 - 35 18
8. Санкт-Галлен 18 4 4 10 22 - 39 16
9. Лозанна-Спорт 17 2 6 9 18 - 35 12
10. Люцерн 18 1 8 9 20 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 9 7 2 0 25 - 10 23
2. Янг Бойз 1:0 9 5 3 1 19 - 11 18
3. Лугано 0:1 9 5 2 2 13 - 8 17
4. Базель 8 4 3 1 19 - 7 15
5. Грасcхоппер 9 3 4 2 17 - 13 13
6. Серветт 9 3 2 4 17 - 19 11
7. Сьон 8 3 1 4 10 - 11 10
8. Санкт-Галлен 9 2 4 3 12 - 16 10
9. Лозанна-Спорт 9 1 3 5 10 - 21 6
10. Люцерн 9 1 2 6 11 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 9 4 5 0 17 - 10 17
2. Цюрих 9 5 2 2 18 - 16 17
3. Янг Бойз 1:0 9 4 2 3 20 - 11 14
4. Серветт 9 4 2 3 15 - 14 14
5. Лугано 0:1 9 4 1 4 12 - 12 13
6. Грасcхоппер 8 2 3 3 13 - 11 9
7. Сьон 9 2 2 5 12 - 24 8
8. Санкт-Галлен 9 2 0 7 10 - 23 6
9. Лозанна-Спорт 8 1 3 4 8 - 14 6
10. Люцерн 9 0 6 3 9 - 18 6
  • Первый тайм
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Сибачо Жордан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Янг Бойз
3.96
3.68
2.06
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лугано 0:1 Янг Бойз онлайн


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