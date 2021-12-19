Швейцария: Суперлига 2021-2022
0:0
Второй тайм: 48'
Стадион: Турбийон
26' Желтая карточкаВесли Давид
Ход матча
26'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 7
-
51 Владение мячом, % 49
52
Весли
Давид
34
Ндойе
Бирама
14
Гргич
Анто
76
Итаитинга
33
Буа
Кевин
40
Диао
Мори
26
Шафик
Фуад
25
Коне
Ламин
98
Койл
Трей
21
Kouadio
Jean
20
Маю
Хишам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
52 Весли ДавидЗащитник
-
34 Ндойе БирамаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
76 ИтаитингаНападающий
- Нападающий
-
33 Буа КевинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
25 Коне ЛаминЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Койл ТрейПолузащитник
-
21 Kouadio JeanПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Маю ХишамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
-
28 Сузуки ТоитиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
71 Karim Sow
-
Главный тренер: Ilija Borenovic
История личных встреч
Сьон
Лозанна-Спорт
24 матча
79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
41.7%
15 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
29.2%
12.5%
14 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
38 матчей
50%
23.7%
26.3%
19 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
39.5%
44.7%
15.8%
15 побед 17 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.8%
39.5%
23.7%
14 побед 15 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стожилкович Филип
|5 (1)
|0.28
|Оаро Гийом
|3
|0.17
|Гргич Анто
|2 (2)
|0.11
|Кавар Димитри
|2
|0.11
|Весли Давид
|2
|0.11
|Ндойе Бирама
|2
|0.11
|Буа Кевин
|1
|0.06
|Итаитинга
|1
|0.06
|Дзуффи Лука
|1
|0.06
|Theo Berdayes
|1
|0.06
|Карлен Гаэтан
|0
|0
|Ди Сере
|0
|0
|Бальтазар
|0
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|0
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кукурузович Степан
|4 (3)
|0.22
|Zeki Amdouni
|4
|0.22
|Маю Хишам
|2
|0.11
|Уаттара Брахима
|2
|0.11
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|0.11
|Anel Husic
|1
|0.06
|Монтейру Элтон
|1
|0.06
|Койл Трей
|1
|0.06
|Зохури Армель
|0
|0
|Шафик Фуад
|0
|0
|Барес Габриэль
|0
|0
|Kouadio Jean
|0
|0
Карточки
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальтазар
|5
|1
|Ди Сере
|4
|0
|Весли Давид
|4
|0
|Стожилкович Филип
|3
|0
|Кавар Димитри
|2
|0
|Итаитинга
|2
|0
|Nathanael Saintini
|2
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
|Гргич Анто
|1
|0
|Карлен Гаэтан
|1
|0
|Буа Кевин
|1
|0
|Ндойе Бирама
|1
|0
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
|Abdulkader Keita2
|1
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|0
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anel Husic
|7
|0
|Пуэртас Кэмерон
|5
|1
|Сузуки Тоити
|6
|0
|Шафик Фуад
|4
|1
|Томас Тразье
|4
|1
|Зохури Армель
|5
|0
|Гриппо Симоне
|3
|0
|Диао Мори
|3
|0
|Karim Sow
|3
|0
|Кукурузович Степан
|2
|0
|Монтейру Элтон
|2
|0
|Маю Хишам
|2
|0
|Саншеш Алвин
|2
|0
|Уаттара Брахима
|2
|0
|Kouadio Jean
|2
|0
|Коне Ламин
|1
|0
|Койл Трей
|1
|0
|Mohamed Amdouni
|1
|0
|Барес Габриэль
|1
|0
|Нанизаямо Микаэль
|1
|0
|Zeki Amdouni
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
3
30%
2
29%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Пропущено
11
15
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
4
27%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
5
45%
3
20%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
36%
6
40%
76-90
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
20%
4
40%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
4
40%
4
40%
76-90
Пропущено
26
21
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
12%
1
5%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
5
19%
4
19%
31-45
5
19%
4
19%
46-60
5
19%
6
29%
61-75
4
15%
5
24%
76-90
Забито
20
17
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
2
10%
5
29%
29%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
4
20%
3
18%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
5
25%
2
12%
61-75
6
30%
6
35%
76-90
Пропущено
37
36
18 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 17
3
8%
5
14%
1-15
5
14%
1
3%
16-30
10
27%
7
19%
31-45
6
16%
5
14%
46-60
5
14%
7
19%
61-75
8
22%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Сьон
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Янг Бойз - Сьон 4:3 Лугано - Сьон 2:0 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Сьон - Цюрих 0:1
Люцерн - Сьон 0:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Серветт - Сьон 1:2 Сьон - Базель 0:1 Цюрих - Сьон 6:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:0 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Сьон - Лугано 3:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Бубендорф - Сьон 0:3 Сьон - Янг Бойз 1:0 Базель - Сьон 6:1 Сьон - Серветт 1:2 Страсбург - Сьон 0:1
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1
Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Арау - Лозанна-Спорт 0:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Бюль - Лозанна-Спорт 2:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 2:2 FC Echichens - Лозанна-Спорт 0:2 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 3:1 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|18
|12
|4
|2
|43 - 26
|40
|2.
|Базель
|1:0
|18
|9
|8
|1
|37 - 17
|35
|3.
|Янг Бойз
|18
|9
|5
|4
|43 - 22
|32
|4.
|Лугано
|18
|9
|3
|6
|25 - 24
|30
|5.
|Серветт
|18
|7
|4
|7
|32 - 33
|25
|6.
|Грасcхоппер
|0:1
|18
|5
|7
|6
|30 - 25
|22
|7.
|Сьон
|0:0
|18
|5
|4
|9
|22 - 35
|19
|8.
|Санкт-Галлен
|18
|4
|4
|10
|22 - 39
|16
|9.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|18
|2
|7
|9
|18 - 35
|13
|10.
|Люцерн
|18
|1
|8
|9
|20 - 36
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|9
|7
|2
|0
|25 - 10
|23
|2.
|Базель
|1:0
|9
|5
|3
|1
|20 - 7
|18
|3.
|Янг Бойз
|9
|5
|3
|1
|19 - 11
|18
|4.
|Лугано
|9
|5
|2
|2
|13 - 12
|17
|5.
|Грасcхоппер
|0:1
|9
|3
|4
|2
|17 - 13
|13
|6.
|Сьон
|0:0
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|7.
|Серветт
|9
|3
|2
|4
|17 - 19
|11
|8.
|Санкт-Галлен
|9
|2
|4
|3
|12 - 16
|10
|9.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|9
|1
|3
|5
|10 - 21
|6
|10.
|Люцерн
|9
|1
|2
|6
|11 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|1:0
|9
|4
|5
|0
|17 - 10
|17
|2.
|Цюрих
|9
|5
|2
|2
|18 - 16
|17
|3.
|Янг Бойз
|9
|4
|2
|3
|24 - 11
|14
|4.
|Серветт
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|5.
|Лугано
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|6.
|Грасcхоппер
|0:1
|9
|2
|3
|4
|13 - 12
|9
|7.
|Сьон
|0:0
|9
|2
|2
|5
|12 - 24
|8
|8.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|9
|1
|4
|4
|8 - 14
|7
|9.
|Люцерн
|9
|0
|6
|3
|9 - 18
|6
|10.
|Санкт-Галлен
|9
|2
|0
|7
|10 - 23
|6