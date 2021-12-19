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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Сьон
2:0
Конец матча

Стадион:
Лозанна-Спорт
0'
26' Желтая карточка
Весли Давид
1:0
58' Гол в свои ворота
Archie Brown
69' Желтая карточка
Койл Трей
2:0
77' Гол
Кавар Димитри
90' Желтая карточка
Барес Габриэль
90'+7

Ход матча

26'
Весли Давид
 
58'
Archie Brown
1:0
69'
 
Койл Трей
72'
 
Куалипу Годюэн
Пуэртас Кэмерон
72'
 
Джордж Майрон
Маю Хишам
77'
Кавар Димитри
(Гргич Анто)
2:0
79'
Сиприано Маркос Робсон
Стожилкович Филип
 
85'
 
Зохури Армель
Шафик Фуад
85'
 
Барес Габриэль
Kouadio Jean
87'
Тосетти Маттео
Итаитинга
 
90'
 
Барес Габриэль

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 15
  • 49 Владение мячом, % 51
18
Фикентшер
Кевин
97
Кавар
Димитри
4
Кабаши
Ариан
5
Бамер
Жан
52
Весли
Давид
34
Ндойе
Бирама
7
Дзуффи
Лука
14
Гргич
Анто
76
Итаитинга
17
Стожилкович
Филип
33
Буа
Кевин
40
Диао
Мори
26
Шафик
Фуад
25
Коне
Ламин
5
Гриппо
Симоне
3
Archie
Brown
98
Койл
Трей
21
Kouadio
Jean
7
Кукурузович
Степан
20
Маю
Хишам
10
Пуэртас
Кэмерон
9
Zeki
Amdouni
Сьон
4-1-2-3
Лозанна-Спорт
4-4-1-1

История личных встреч

Сьон
Лозанна-Спорт

24 матча

79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
41.7%
15 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
29.2%
12.5%
14 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

38 матчей

50%
23.7%
26.3%
19 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

39.5%
44.7%
15.8%
15 побед 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.8%
39.5%
23.7%
14 побед 15 ничьих 9 побед

История матчей

С
1:1
ТМК
1:3
С
1:1
С
1:3
С
0:1
С
0:0
ТМК
0:0
ТМК
1:1
К
0:1
ТМК
2:0
С
0:2
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
0:1
С
0:2
С
1:3
ТМК
2:4
ТМК
2:3
ТМС
1:1
С
0:1
С
1:2
С
3:1
С
2:1
ТМС
1:0
С
1:3
С
0:1
КШ
0:2
С
1:1
С
0:2
С
1:0
С
1:0
С
1:0
С
0:2
ТМС
2:2
ТМС
1:2
ТМС
2:3
ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 5 (1) 0.28
Кавар Димитри 3 0.17
Оаро Гийом 3 0.17
Гргич Анто 2 (2) 0.11
Весли Давид 2 0.11
Ндойе Бирама 2 0.11
Буа Кевин 1 0.06
Итаитинга 1 0.06
Дзуффи Лука 1 0.06
Theo Berdayes 1 0.06
Карлен Гаэтан 0 0
Ди Сере 0 0
Бальтазар 0 0
Сиприано Маркос Робсон 0 0
Лозанна-Спорт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кукурузович Степан 4 (3) 0.22
Zeki Amdouni 4 0.22
Маю Хишам 2 0.11
Уаттара Брахима 2 0.11
Пуэртас Кэмерон 2 (1) 0.11
Anel Husic 1 0.06
Монтейру Элтон 1 0.06
Койл Трей 1 0.06
Зохури Армель 0 0
Шафик Фуад 0 0
Барес Габриэль 0 0
Kouadio Jean 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальтазар 5 1
Ди Сере 4 0
Весли Давид 4 0
Стожилкович Филип 3 0
Кавар Димитри 2 0
Итаитинга 2 0
Nathanael Saintini 2 0
Лакруа Лео 1 0
Гргич Анто 1 0
Карлен Гаэтан 1 0
Буа Кевин 1 0
Ндойе Бирама 1 0
Фаюлу Тимоти 1 0
Abdulkader Keita2 1 0
Сиприано Маркос Робсон 1 0
Лозанна-Спорт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anel Husic 7 0
Пуэртас Кэмерон 5 1
Сузуки Тоити 6 0
Шафик Фуад 4 1
Томас Тразье 4 1
Зохури Армель 5 0
Гриппо Симоне 3 0
Диао Мори 3 0
Karim Sow 3 0
Кукурузович Степан 2 0
Монтейру Элтон 2 0
Маю Хишам 2 0
Койл Трей 2 0
Барес Габриэль 2 0
Саншеш Алвин 2 0
Уаттара Брахима 2 0
Kouadio Jean 2 0
Коне Ламин 1 0
Mohamed Amdouni 1 0
Нанизаямо Микаэль 1 0
Zeki Amdouni 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
3
27%
2
25%
76-90

Пропущено

12
16
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
0
0%
4
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
3
19%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
33%
7
44%
76-90

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
2
20%
4
40%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
4
40%
4
40%
76-90

Пропущено

26
21
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
12%
1
5%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
5
19%
4
19%
31-45
5
19%
4
19%
46-60
5
19%
6
29%
61-75
4
15%
5
24%
76-90

Забито

21
18
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
2
10%
5
28%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
4
19%
3
17%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
5
24%
2
11%
61-75
7
33%
6
33%
76-90

Пропущено

38
37
18 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 18
3
8%
5
14%
1-15
5
13%
1
3%
16-30
10
26%
7
19%
31-45
7
18%
5
14%
46-60
5
13%
7
19%
61-75
8
21%
12
32%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Янг Бойз - Сьон 4:3 Лугано - Сьон 2:0 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Сьон - Цюрих 0:1
Люцерн - Сьон 0:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Серветт - Сьон 1:2 Сьон - Базель 0:1 Цюрих - Сьон 6:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:0 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Сьон - Лугано 3:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Бубендорф - Сьон 0:3 Сьон - Янг Бойз 1:0 Базель - Сьон 6:1 Сьон - Серветт 1:2 Страсбург - Сьон 0:1
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1
Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Арау - Лозанна-Спорт 0:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Бюль - Лозанна-Спорт 2:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 2:2 FC Echichens - Лозанна-Спорт 0:2 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 3:1 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 18 12 4 2 43 - 26 40
2. Базель 18 8 9 1 38 - 19 33
3. Янг Бойз 18 9 5 4 43 - 22 32
4. Лугано 18 9 3 6 25 - 24 30
5. Серветт 18 7 4 7 32 - 33 25
6. Грасcхоппер 18 5 8 5 32 - 26 23
7. Сьон 18 6 3 9 24 - 35 21
8. Санкт-Галлен 18 4 4 10 22 - 39 16
9. Лозанна-Спорт 18 2 6 10 18 - 37 12
10. Люцерн 18 1 8 9 20 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 9 7 2 0 25 - 10 23
2. Янг Бойз 9 5 3 1 19 - 11 18
3. Лугано 9 5 2 2 13 - 12 17
4. Базель 9 4 4 1 21 - 9 16
5. Грасcхоппер 9 3 4 2 17 - 13 13
6. Сьон 9 4 1 4 12 - 11 13
7. Серветт 9 3 2 4 17 - 19 11
8. Санкт-Галлен 9 2 4 3 12 - 16 10
9. Лозанна-Спорт 9 1 3 5 10 - 21 6
10. Люцерн 9 1 2 6 11 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 9 4 5 0 17 - 10 17
2. Цюрих 9 5 2 2 18 - 16 17
3. Янг Бойз 9 4 2 3 24 - 11 14
4. Серветт 9 4 2 3 15 - 14 14
5. Лугано 9 4 1 4 12 - 12 13
6. Грасcхоппер 9 2 4 3 15 - 13 10
7. Сьон 9 2 2 5 12 - 24 8
8. Санкт-Галлен 9 2 0 7 10 - 23 6
9. Лозанна-Спорт 9 1 3 5 8 - 16 6
10. Люцерн 9 0 6 3 9 - 18 6
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Весли Давид получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сьон 2:0 Лозанна-Спорт онлайн


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