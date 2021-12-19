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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Базель
1:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Грасcхоппер
0'
1:0
45' Гол
Штокер Валентин
47'

Ход матча

45'
Штокер Валентин
1:0
46'
 
Пушич Петар
Florian Hoxha

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Грасcхоппер
1.87
5.10
4.14
Все Коэффициенты
1
Линднер
Хайнц
22
Лопес
Серхио
21
Пельмар
Анди
20
Фрай
Фабиан
30
Тавареш
Томаш
34
Джака
Таулант
7
Касами
Пайтим
17
Миллар
Лиам
19
Малес
Дариан
14
Штокер
Валентин
10
Кабрал
Артур
1
Морейра
Андре
34
Allan
Arigoni
33
Марграйттер
Георг
24
Tote
Gomes
51
Florian
Hoxha
28
Герц
Кристиан
29
Djibril
Diani
31
Dominik
Schmid2
40
Кавабэ
Хаяо
11
Бонатини
Леонардо
17
Сене
Кали
Базель
4-2-3-1
Грасcхоппер
4-3-1-2

История личных встреч

Базель
Грасcхоппер

33 матча

78.8%
21.2%
3.5527136788005E-15%
26 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.7%
21.2%
9.1%
23 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
21 победа 12 ничьих 0 побед

18 матчей

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

51 матч

51%
27.5%
21.5%
26 побед 14 ничьих 11 побед

Первый тайм

45.1%
33.3%
21.6%
23 победы 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

41.2%
37.3%
21.5%
21 победа 19 ничьих 11 побед

История матчей

С
0:2
ТМК
1:0
ТМК
1:2
С
0:0
С
0:4
С
1:3
С
4:2
С
1:0
С
0:2
С
0:0
С
3:2
С
1:3
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
0:1
С
0:4
С
2:3
С
2:3
С
2:1
С
2:4
С
2:0
С
3:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
КШ
1:1
С
0:0
С
4:0
С
2:2
С
6:3
С
4:1
С
2:2
С
2:2
С
1:2
С
2:1
С
2:2
С
4:0
С
1:2
С
3:1
С
3:1
С
4:1
С
0:0
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
2:1
К
0:1
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 14 (2) 0.78
Эспозито Себастьяно 4 (1) 0.22
Миллар Лиам 4 0.22
Жегрова Эдон 2 0.11
Штокер Валентин 2 0.11
Касами Пайтим 2 0.11
Лопес Серхио 2 0.11
Ндой Дан 2 0.11
Петретта Рауль 1 0.06
Паласиос Матиас 1 0.06
Фрай Фабиан 1 0.06
Джюмарт Эрай 1 0.06
Малес Дариан 0 0
Фернандеш Желсон II 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 8 0.44
Бонатини Леонардо 5 (3) 0.28
Кавабэ Хаяо 3 0.17
Марграйттер Георг 3 0.17
Кампана Леонардо 3 (2) 0.17
Герц Кристиан 2 0.11
Болла Бендегуз 2 0.11
Djibril Diani 2 0.11
Allan Arigoni 1 0.06
Tote Gomes 1 0.06
Леняни Эрмир 0 0
Пушич Петар 0 0
Dominik Schmid2 0 0
Демхасай Шкельчим 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петретта Рауль 4 0
Бургер Ваутер 4 0
Фрай Фабиан 3 0
Касами Пайтим 3 0
Джака Таулант 3 0
Паласиос Матиас 3 0
Тавареш Томаш 3 0
Джюмарт Эрай 1 1
Лопес Серхио 2 0
Кинтилья Хорди 2 0
Миллар Лиам 2 0
Пельмар Анди 2 0
Ндой Дан 2 0
Кабрал Артур 2 0
Штокер Валентин 1 0
Ланг Михаэль 1 0
Эспозито Себастьяно 1 0
Фернандеш Желсон II 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 4 1
Марграйттер Георг 4 0
Герц Кристиан 4 0
Tote Gomes 4 0
Лоосли Ноа 3 0
Кавабэ Хаяо 3 0
Пушич Петар 3 0
Djibril Diani 3 0
Сене Кали 3 0
Леняни Эрмир 2 0
Да Силва Нуну 2 0
Allan Arigoni 2 0
Dominik Schmid2 2 0
Бонатини Леонардо 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Кампана Леонардо 1 0
Florian Hoxha 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
14
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
3
16%
1
7%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
4
29%
31-45
4
21%
4
29%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
2
11%
3
21%
76-90

Пропущено

7
10
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
4
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
5
71%
3
30%
76-90

Забито

17
18
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
2
12%
2
11%
1-15
2
12%
6
33%
16-30
3
18%
3
17%
31-45
5
29%
29%
4
22%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
3
18%
2
11%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
1
10%
2
17%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
40%
2
17%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
2
20%
4
33%
76-90

Забито

36
32
17 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 10
1 Не забивали 2
5
14%
3
9%
1-15
4
11%
6
19%
16-30
8
22%
7
22%
31-45
9
25%
8
25%
46-60
5
14%
3
9%
61-75
5
14%
5
16%
76-90

Пропущено

17
22
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 14
1
6%
6
27%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
4
24%
4
18%
46-60
2
12%
3
14%
61-75
7
41%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Янг Бойз - Базель 1:1 Серветт - Базель 2:2 Базель - Карабах 3:0 Базель - Лозанна-Спорт 1:1
Люцерн - Базель 1:3 Кайрат - Базель 2:3 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Омония - Базель 1:1 Цюрих - Базель 3:3 Этуаль Каруж - Базель 1:0 Базель - Лугано 2:0 Базель - Омония 3:1 Сьон - Базель 0:1 Базель - Люцерн 1:1 Базель - Кайрат 4:2 Базель - Цюрих 3:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2 FC Rorschach-Goldach - Базель 0:3 Карабах - Базель 0:0 Лугано - Базель 1:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Серветт - Грасcхоппер 3:2
Грасcхоппер - Вадуц 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Дорнбирн 5:2 Грасcхоппер - Серветт 1:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 FC Widnau - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 18 12 4 2 43 - 26 40
2. Базель 1:0 18 9 8 1 37 - 17 35
3. Янг Бойз 18 9 5 4 43 - 22 32
4. Лугано 18 9 3 6 25 - 24 30
5. Серветт 18 7 4 7 32 - 33 25
6. Грасcхоппер 0:1 18 5 7 6 30 - 25 22
7. Сьон 0:0 18 5 4 9 22 - 35 19
8. Санкт-Галлен 18 4 4 10 22 - 39 16
9. Лозанна-Спорт 0:0 18 2 7 9 18 - 35 13
10. Люцерн 18 1 8 9 20 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 9 7 2 0 25 - 10 23
2. Базель 1:0 9 5 3 1 20 - 7 18
3. Янг Бойз 9 5 3 1 19 - 11 18
4. Лугано 9 5 2 2 13 - 12 17
5. Грасcхоппер 0:1 9 3 4 2 17 - 13 13
6. Сьон 0:0 9 3 2 4 10 - 11 11
7. Серветт 9 3 2 4 17 - 19 11
8. Санкт-Галлен 9 2 4 3 12 - 16 10
9. Лозанна-Спорт 0:0 9 1 3 5 10 - 21 6
10. Люцерн 9 1 2 6 11 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 1:0 9 4 5 0 17 - 10 17
2. Цюрих 9 5 2 2 18 - 16 17
3. Янг Бойз 9 4 2 3 24 - 11 14
4. Серветт 9 4 2 3 15 - 14 14
5. Лугано 9 4 1 4 12 - 12 13
6. Грасcхоппер 0:1 9 2 3 4 13 - 12 9
7. Сьон 0:0 9 2 2 5 12 - 24 8
8. Лозанна-Спорт 0:0 9 1 4 4 8 - 14 7
9. Люцерн 9 0 6 3 9 - 18 6
10. Санкт-Галлен 9 2 0 7 10 - 23 6
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Штокер Валентин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Грасcхоппер
1.87
5.10
4.14
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Базель 1:0 Грасcхоппер онлайн


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Базель
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