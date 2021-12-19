Швейцария: Суперлига 2021-2022
1:0
Второй тайм: 47'
Стадион: Санкт-Якоб Парк
1:0
45' ГолШтокер Валентин
Ход матча
45'
1:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
57 Владение мячом, % 43
22
Лопес
Серхио
21
Пельмар
Анди
20
Фрай
Фабиан
17
Миллар
Лиам
19
Малес
Дариан
10
Кабрал
Артур
24
Tote
Gomes
40
Кавабэ
Хаяо
17
Сене
Кали
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
-
20 Фрай ФабианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Миллар ЛиамПолузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
-
-
Главный тренер: Patrick Rahmen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Tote GomesЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Нападающий
-
17 Сене КалиНападающий
- Запасные игроки
-
27 Mateo MaticВратарь
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Полузащитник
-
10 Пушич ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Контини Джорджо
История личных встреч
Базель
Грасcхоппер
33 матча
78.8%
21.2%
3.5527136788005E-15%
26 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.7%
21.2%
9.1%
23 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
21 победа 12 ничьих 0 побед
18 матчей
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
51 матч
51%
27.5%
21.5%
26 побед 14 ничьих 11 побед
Первый тайм
45.1%
33.3%
21.6%
23 победы 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
41.2%
37.3%
21.5%
21 победа 19 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|14 (2)
|0.78
|Эспозито Себастьяно
|4 (1)
|0.22
|Миллар Лиам
|4
|0.22
|Жегрова Эдон
|2
|0.11
|Штокер Валентин
|2
|0.11
|Касами Пайтим
|2
|0.11
|Лопес Серхио
|2
|0.11
|Ндой Дан
|2
|0.11
|Петретта Рауль
|1
|0.06
|Паласиос Матиас
|1
|0.06
|Фрай Фабиан
|1
|0.06
|Джюмарт Эрай
|1
|0.06
|Малес Дариан
|0
|0
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|8
|0.44
|Бонатини Леонардо
|5 (3)
|0.28
|Кавабэ Хаяо
|3
|0.17
|Марграйттер Георг
|3
|0.17
|Кампана Леонардо
|3 (2)
|0.17
|Герц Кристиан
|2
|0.11
|Болла Бендегуз
|2
|0.11
|Djibril Diani
|2
|0.11
|Allan Arigoni
|1
|0.06
|Tote Gomes
|1
|0.06
|Леняни Эрмир
|0
|0
|Пушич Петар
|0
|0
|Dominik Schmid2
|0
|0
|Демхасай Шкельчим
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петретта Рауль
|4
|0
|Бургер Ваутер
|4
|0
|Фрай Фабиан
|3
|0
|Касами Пайтим
|3
|0
|Джака Таулант
|3
|0
|Паласиос Матиас
|3
|0
|Тавареш Томаш
|3
|0
|Джюмарт Эрай
|1
|1
|Лопес Серхио
|2
|0
|Кинтилья Хорди
|2
|0
|Миллар Лиам
|2
|0
|Пельмар Анди
|2
|0
|Ндой Дан
|2
|0
|Кабрал Артур
|2
|0
|Штокер Валентин
|1
|0
|Ланг Михаэль
|1
|0
|Эспозито Себастьяно
|1
|0
|Фернандеш Желсон II
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|4
|1
|Марграйттер Георг
|4
|0
|Герц Кристиан
|4
|0
|Tote Gomes
|4
|0
|Лоосли Ноа
|3
|0
|Кавабэ Хаяо
|3
|0
|Пушич Петар
|3
|0
|Djibril Diani
|3
|0
|Сене Кали
|3
|0
|Леняни Эрмир
|2
|0
|Да Силва Нуну
|2
|0
|Allan Arigoni
|2
|0
|Dominik Schmid2
|2
|0
|Бонатини Леонардо
|1
|0
|Болла Бендегуз
|1
|0
|Кампана Леонардо
|1
|0
|Florian Hoxha
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
14
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
3
16%
1
7%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
4
29%
31-45
4
21%
4
29%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
2
11%
3
21%
76-90
Пропущено
7
10
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
4
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
5
71%
3
30%
76-90
Забито
17
18
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
2
12%
2
11%
1-15
2
12%
6
33%
16-30
3
18%
3
17%
31-45
5
29%
29%
4
22%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
3
18%
2
11%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
1
10%
2
17%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
40%
2
17%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
2
20%
4
33%
76-90
Забито
36
32
17 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 10
1 Не забивали 2
5
14%
3
9%
1-15
4
11%
6
19%
16-30
8
22%
7
22%
31-45
9
25%
8
25%
46-60
5
14%
3
9%
61-75
5
14%
5
16%
76-90
Пропущено
17
22
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 14
1
6%
6
27%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
4
24%
4
18%
46-60
2
12%
3
14%
61-75
7
41%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Янг Бойз - Базель 1:1 Серветт - Базель 2:2 Базель - Карабах 3:0 Базель - Лозанна-Спорт 1:1
Люцерн - Базель 1:3 Кайрат - Базель 2:3 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Омония - Базель 1:1 Цюрих - Базель 3:3 Этуаль Каруж - Базель 1:0 Базель - Лугано 2:0 Базель - Омония 3:1 Сьон - Базель 0:1 Базель - Люцерн 1:1 Базель - Кайрат 4:2 Базель - Цюрих 3:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2 FC Rorschach-Goldach - Базель 0:3 Карабах - Базель 0:0 Лугано - Базель 1:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Серветт - Грасcхоппер 3:2
Грасcхоппер - Вадуц 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Дорнбирн 5:2 Грасcхоппер - Серветт 1:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 FC Widnau - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|18
|12
|4
|2
|43 - 26
|40
|2.
|Базель
|1:0
|18
|9
|8
|1
|37 - 17
|35
|3.
|Янг Бойз
|18
|9
|5
|4
|43 - 22
|32
|4.
|Лугано
|18
|9
|3
|6
|25 - 24
|30
|5.
|Серветт
|18
|7
|4
|7
|32 - 33
|25
|6.
|Грасcхоппер
|0:1
|18
|5
|7
|6
|30 - 25
|22
|7.
|Сьон
|0:0
|18
|5
|4
|9
|22 - 35
|19
|8.
|Санкт-Галлен
|18
|4
|4
|10
|22 - 39
|16
|9.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|18
|2
|7
|9
|18 - 35
|13
|10.
|Люцерн
|18
|1
|8
|9
|20 - 36
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|9
|7
|2
|0
|25 - 10
|23
|2.
|Базель
|1:0
|9
|5
|3
|1
|20 - 7
|18
|3.
|Янг Бойз
|9
|5
|3
|1
|19 - 11
|18
|4.
|Лугано
|9
|5
|2
|2
|13 - 12
|17
|5.
|Грасcхоппер
|0:1
|9
|3
|4
|2
|17 - 13
|13
|6.
|Сьон
|0:0
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|7.
|Серветт
|9
|3
|2
|4
|17 - 19
|11
|8.
|Санкт-Галлен
|9
|2
|4
|3
|12 - 16
|10
|9.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|9
|1
|3
|5
|10 - 21
|6
|10.
|Люцерн
|9
|1
|2
|6
|11 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|1:0
|9
|4
|5
|0
|17 - 10
|17
|2.
|Цюрих
|9
|5
|2
|2
|18 - 16
|17
|3.
|Янг Бойз
|9
|4
|2
|3
|24 - 11
|14
|4.
|Серветт
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|5.
|Лугано
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|6.
|Грасcхоппер
|0:1
|9
|2
|3
|4
|13 - 12
|9
|7.
|Сьон
|0:0
|9
|2
|2
|5
|12 - 24
|8
|8.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|9
|1
|4
|4
|8 - 14
|7
|9.
|Люцерн
|9
|0
|6
|3
|9 - 18
|6
|10.
|Санкт-Галлен
|9
|2
|0
|7
|10 - 23
|6