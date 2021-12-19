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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Докса Катокопия
2:1
Второй тайм: 50'
Омония
0'
1:0
11' Гол
Садик Берат
1:1
26' Гол
Ционис Маринос
2:1
49' Пенальти
Садик Берат
50'

Ход матча

11'
Садик Берат
1:0
26'
1:1
Ционис Маринос
49'
Садик Берат
2:1
Лучшие коэффициенты
Докса Катокопия
Ничья
Омония
7.20
3.72
1.75
Все Коэффициенты
Докса Катокопия
Омония

История личных встреч

Докса Катокопия
Омония

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

116.7%
83.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

26 матчей

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа

Первый тайм

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 18 побед

32 матча

9.4%
25%
65.6%
3 победы 8 ничьих 21 победа

Первый тайм

21.9%
31.3%
46.8%
7 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

15.6%
28.1%
56.3%
5 побед 9 ничьих 18 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
0:3
ПД
0:0
К
1:1
К
4:1
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
1:3
К
1:1
К
2:3
ПД
1:2
ПД
2:3
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
4:2
ПД
4:2
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
0:6
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
6:0
ПД
2:3
ПД
3:0
ПД
2:4
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Берат 7 (3) 0.5
Анаане Тиджани 2 0.14
Эбралидзе Автандил 1 0.07
Балде Ромарио 1 0.07
Notar Ebralidze 1 0.07
Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Папулис Фотис 3 0.25
Лекьякс Ян 2 0.17
Щепович Марко 2 (1) 0.17
Дюриш Михал 2 (2) 0.17
Ланг Адам 1 0.08
Ционис Маринос 1 0.08
Лойзу Лойзос 1 0.08

Карточки

Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bojan Kovacevic 7 0
Трайчевски Душко 5 0
Меска 3 1
Балде Ромарио 3 1
Benjamin Asamoah 4 0
Садик Берат 3 0
Стилиану Мариос 3 0
Лафранс Кевин 3 0
Шишковски Дамьян 1 1
Аденон Халед 2 0
Адамович Марко 2 0
Andreas Karamanolis 2 0
Анаане Тиджани 0 1
Каллис Христос 1 0
Сасси Исмаил 1 0
Экономидис Гиоргос 1 0
Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Хорди 4 1
Папулис Фотис 3 0
Ланг Адам 3 0
Лекьякс Ян 2 0
Дискеруд Миккел 2 0
Щепович Марко 2 0
Баширу Фуад 2 0
Ционис Маринос 2 0
Абдуллахи Шеху 0 1
Захариу Панайотис 1 0
Псалтис Парис 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
2
29%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

11
5
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
3
27%
1
20%
76-90

Забито

12
11
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
2
18%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
5
45%
76-90

Пропущено

18
9
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
1
11%
16-30
3
17%
2
22%
31-45
3
17%
3
33%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
5
28%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Докса Катокопия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Анортосис - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 1:4 ПАЕЕК - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0
Аполлон - Докса Катокопия 3:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 2:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 5:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:0 Омония - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 2:0 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Эносис 1:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:4 Кармиотисса - Докса Катокопия 0:5 Докса Катокопия - АПОЭЛ 1:2 Пафос - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:1
Омония
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Омония - АЕК Ларнака 1:1 Омония - Кайрат 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 0:1 Карабах - Омония 2:2
Омония - Арис Лимассол 3:0 Этникос Ахна - Омония 0:2 Омония - Базель 1:1 Омония - Анортосис 0:1 ПАЕЕК - Омония 1:0 Базель - Омония 3:1 Омония - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Омония 1:0 Омония - Карабах 1:4 Омония - Пафос 1:1 Омония - Докса Катокопия 2:1 Кайрат - Омония 0:0 АЕК Ларнака - Омония 2:1 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Флора Таллин - Омония 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 14 9 2 3 22 - 13 29
2. АЕК Ларнака 13 8 4 1 22 - 8 28
3. Арис Лимассол 14 8 3 3 16 - 10 27
4. Анортосис 13 6 1 6 19 - 18 19
5. Пафос 13 4 6 3 15 - 12 18
6. Омония 1:2 12 5 2 5 13 - 10 17
7. АПОЭЛ 13 4 5 4 14 - 15 17
8. Олимпиакос Никосия 14 4 4 6 10 - 15 16
9. АЕЛ Лимаcсол 13 4 3 6 15 - 14 15
10. Докса Катокопия 2:1 14 3 5 6 13 - 20 14
11. ПАЕЕК 13 3 3 7 11 - 20 12
12. Этникос Ахна 14 2 2 10 10 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 7 5 0 2 15 - 10 15
2. Пафос 7 4 3 0 13 - 3 15
3. АЕК Ларнака 6 4 2 0 8 - 2 14
4. Анортосис 7 4 1 2 11 - 8 13
5. Олимпиакос Никосия 7 3 2 2 8 - 8 11
6. АПОЭЛ 6 3 2 1 8 - 4 11
7. Омония 1:2 6 3 2 1 8 - 4 11
8. Арис Лимассол 7 3 2 2 6 - 5 11
9. АЕЛ Лимаcсол 7 3 0 4 9 - 6 9
10. Докса Катокопия 2:1 7 2 3 2 8 - 9 9
11. ПАЕЕК 6 1 2 3 3 - 7 5
12. Этникос Ахна 7 1 1 5 4 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 7 5 1 1 10 - 5 16
2. АЕК Ларнака 7 4 2 1 14 - 6 14
3. Аполлон 7 4 2 1 7 - 3 14
4. ПАЕЕК 7 2 1 4 8 - 13 7
5. Анортосис 6 2 0 4 8 - 10 6
6. Омония 1:2 6 2 0 4 5 - 6 6
7. АПОЭЛ 7 1 3 3 6 - 11 6
8. АЕЛ Лимаcсол 6 1 3 2 6 - 8 6
9. Олимпиакос Никосия 7 1 2 4 2 - 7 5
10. Докса Катокопия 2:1 7 1 2 4 5 - 11 5
11. Этникос Ахна 7 1 1 5 6 - 12 4
12. Пафос 6 0 3 3 2 - 9 3
  • Второй тайм
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Ционис Маринос бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Садик Берат бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Докса Катокопия
Ничья
Омония
7.20
3.72
1.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Докса Катокопия 2:1 Омония онлайн


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Докса Катокопия
Омония

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