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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Удинезе
 
Позже

Стадион:
Салернитана

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 141
Удинезе 95% (134)
X 2.8% (4)
Салернитана 2.1% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Салернитана
1.35
5.60
9.90
Все Коэффициенты
Новости
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
17
Нюйтинк
Брэм
3
Самир
Каэтано
16
Молина
Науэль
5
Арслан
Толгай-Али
11
Уолас
Соуза
6
Макенго
Жан-Виктор
13
Удоги
Дестини
10
Делофеу
Херард
9
Гомеш
Бету
1
Фиорилло
Винченцо
21
Цортеа
Надир
23
Дьомбер
Норберт
26
Богдан
Лука
33
Делли
Карри
Филиппо
19
Раньери
Лука
22
Оби
Джоэл
20
Кастанос
Григорис
18
Кулибали
Лассана
7
Рибери
Франк
11
Джурич
Милан
II
Удинезе
3-5-2
Салернитана
5-3-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 7 0.39
Делофеу Херард 6 0.33
Молина Науэль 3 0.17
Форестьери Фернандо 2 0.11
Перейра Роберто 2 (1) 0.11
Саксесс Исаак 1 0.06
Макенго Жан-Виктор 1 0.06
Арслан Толгай-Али 1 0.06
Пуссетто Игнасио 1 0.06
Самарджич Лазар 1 0.06
Окака Стефано 0 0
Яяло Мато 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Бекао Родриго 0 0
Удоги Дестини 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонаццоли Федерико 3 (1) 0.17
Кулибали Мамаду 2 0.11
Сими Нванкво 1 0.06
Скьявоне Андреа 1 0.06
Гондо Седрик 1 0.06
Раньери Лука 1 0.06
Джурич Милан II 1 0.06
Рибери Франк 0 0
Оби Джоэл 0 0
Гальоло Риккардо 0 0
Кастанос Григорис 0 0
Цортеа Надир 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уолас Соуза 4 1
Перейра Роберто 4 1
Молина Науэль 4 1
Самир Каэтано 5 0
Бекао Родриго 4 0
Макенго Жан-Виктор 2 1
Арслан Толгай-Али 3 0
Делофеу Херард 3 0
Пуссетто Игнасио 3 0
Соппи Брэндон 2 0
Саксесс Исаак 0 1
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Зеегелаар Марвин 1 0
Несторовски Илья 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Перес Неуэн 1 0
Гомеш Бету 1 0
Удоги Дестини 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонаццоли Федерико 4 0
Дьомбер Норберт 4 0
Раньери Лука 4 0
Оби Джоэл 3 0
Страндберг Стефан 1 1
Кастанос Григорис 1 1
Ди Таккио Франческо 2 0
Гальоло Риккардо 2 0
Ярошински Павел 2 0
Джурич Милан II 2 0
Рибери Франк 1 0
Айя Рамзи 1 0
Весели Фредерик 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Гондо Седрик 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Цортеа Надир 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
3
30%
2
33%
76-90

Пропущено

13
21
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
15%
2
10%
1-15
4
31%
1
5%
16-30
2
15%
4
19%
31-45
1
8%
4
19%
46-60
1
8%
4
19%
61-75
3
23%
6
29%
76-90

Забито

16
6
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
2
13%
1
17%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
2
33%
31-45
1
6%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
5
31%
1
17%
76-90

Пропущено

15
20
3 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
7%
4
20%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
13%
3
15%
31-45
8
53%
4
20%
46-60
2
13%
4
20%
61-75
2
13%
3
15%
76-90

Забито

26
12
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
5 Не забивали 10
4
15%
1
8%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
4
15%
3
25%
31-45
3
12%
2
17%
46-60
2
8%
3
25%
61-75
8
31%
3
25%
76-90

Пропущено

28
41
11 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 17
3
11%
6
15%
1-15
4
14%
3
7%
16-30
4
14%
7
17%
31-45
9
32%
8
20%
46-60
3
11%
8
20%
61-75
5
18%
9
22%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1
Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0 Удинезе - Наполи 0:4 Специя - Удинезе 0:1 Удинезе - Беллуно 4:1
Салернитана
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Салернитана - Интер Милан 0:5 Дженоа - Салернитана 1:0 Фиорентина - Салернитана 4:0 Милан - Салернитана 2:0
Салернитана - Ювентус 0:2 Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1 Салернитана - Дженоа 1:0 Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2 Салернитана - Аталанта 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Салернитана - Рома 0:4 Болонья - Салернитана 3:2 Салернитана - Реджина 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 4 1 48 - 15 43
2. Наполи Заявка 18 12 3 3 35 - 13 39
3. Милан Заявка 18 12 3 3 36 - 20 39
4. Аталанта Заявка 18 11 4 3 38 - 24 37
5. Ювентус Заявка 18 9 4 5 25 - 17 31
6. Рома Заявка 18 10 1 7 30 - 20 31
7. Фиорентина Заявка 18 10 1 7 33 - 24 31
8. Лацио Заявка 18 8 4 6 36 - 33 28
9. Эмполи Заявка 18 8 3 7 28 - 30 27
10. Торино Заявка 18 7 4 7 23 - 18 25
11. Болонья Заявка 18 7 3 8 24 - 31 24
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 30 - 28 24
13. Верона Заявка 18 6 5 7 33 - 31 23
14. Удинезе Заявка 18 4 8 6 26 - 28 20
15. Сампдория Заявка 18 5 4 9 26 - 34 19
16. Венеция Заявка 18 4 5 9 17 - 31 17
17. Специя Заявка 18 3 4 11 18 - 39 13
18. Дженоа Заявка 18 1 7 10 19 - 37 10
19. Кальяри Заявка 18 1 7 10 17 - 38 10
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 9 6 2 1 25 - 13 20
2. Интер Милан Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
3. Торино Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
4. Наполи Заявка 9 6 1 2 17 - 6 19
5. Милан Заявка 9 6 1 2 16 - 8 19
6. Рома Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
7. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
8. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
9. Верона Заявка 9 5 1 3 19 - 13 16
10. Ювентус Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
11. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
12. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
15. Сампдория Заявка 10 2 3 5 14 - 21 9
16. Специя Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
17. Венеция Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 9 8 1 0 20 - 9 25
2. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
3. Наполи Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
4. Милан Заявка 9 6 2 1 20 - 12 20
5. Ювентус Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
6. Эмполи Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
7. Рома Заявка 9 4 0 5 18 - 13 12
8. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
9. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
10. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
12. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
13. Болонья Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
14. Лацио Заявка 9 2 2 5 11 - 20 8
15. Верона Заявка 9 1 4 4 14 - 18 7
16. Дженоа Заявка 10 1 4 5 11 - 20 7
17. Торино Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Специя Заявка 9 1 1 7 8 - 27 4
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри Заявка 8 0 3 5 5 - 19 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Судья
    Начало матча отложено.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Удинезе 95% (134)
X 2.8% (4)
Салернитана 2.1% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Салернитана
1.35
5.60
9.90
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Где смотреть матч Удинезе - Салернитана онлайн


Прогнозы на матч Удинезе - Салернитана

Исход игры
Удинезе
95% (134)
Ничья
2.8% (4)
Салернитана
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
33.58% (45)
Меньше
66.42% (89)
Обе команды забьют
Да
28.36% (38)
Нет
71.64% (96)
Популярный счёт
2:0 Удинезе
44% (62)
2:1 Удинезе
19.9% (28)
1:0 Удинезе
15.6% (22)
3:0 Удинезе
6.4% (9)
3:1 Удинезе
5% (7)
0:0 Ничья
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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Салернитана

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