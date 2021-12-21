Италия: Серия A 2021-2022
Отложен
Стадион: Дачия-Арена
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
17
Нюйтинк
Брэм
11
Уолас
Соуза
21
Цортеа
Надир
26
Богдан
Лука
19
Раньери
Лука
22
Оби
Джоэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Gabriele Cioffi
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
-
19 Раньери ЛукаЗащитник
-
22 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
-
72 Белек ВидВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Гондо СедрикНападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Колантуоно Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|7
|0.39
|Делофеу Херард
|6
|0.33
|Молина Науэль
|3
|0.17
|Форестьери Фернандо
|2
|0.11
|Перейра Роберто
|2 (1)
|0.11
|Саксесс Исаак
|1
|0.06
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0.06
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.06
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.06
|Самарджич Лазар
|1
|0.06
|Окака Стефано
|0
|0
|Яяло Мато
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
|Бекао Родриго
|0
|0
|Удоги Дестини
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонаццоли Федерико
|3 (1)
|0.17
|Кулибали Мамаду
|2
|0.11
|Сими Нванкво
|1
|0.06
|Скьявоне Андреа
|1
|0.06
|Гондо Седрик
|1
|0.06
|Раньери Лука
|1
|0.06
|Джурич Милан II
|1
|0.06
|Рибери Франк
|0
|0
|Оби Джоэл
|0
|0
|Гальоло Риккардо
|0
|0
|Кастанос Григорис
|0
|0
|Цортеа Надир
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уолас Соуза
|4
|1
|Перейра Роберто
|4
|1
|Молина Науэль
|4
|1
|Самир Каэтано
|5
|0
|Бекао Родриго
|4
|0
|Макенго Жан-Виктор
|2
|1
|Арслан Толгай-Али
|3
|0
|Делофеу Херард
|3
|0
|Пуссетто Игнасио
|3
|0
|Соппи Брэндон
|2
|0
|Саксесс Исаак
|0
|1
|Окака Стефано
|1
|0
|Форестьери Фернандо
|1
|0
|Зеегелаар Марвин
|1
|0
|Несторовски Илья
|1
|0
|Сильвестри Марко
|1
|0
|Перес Неуэн
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
|Удоги Дестини
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бонаццоли Федерико
|4
|0
|Дьомбер Норберт
|4
|0
|Раньери Лука
|4
|0
|Оби Джоэл
|3
|0
|Страндберг Стефан
|1
|1
|Кастанос Григорис
|1
|1
|Ди Таккио Франческо
|2
|0
|Гальоло Риккардо
|2
|0
|Ярошински Павел
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Рибери Франк
|1
|0
|Айя Рамзи
|1
|0
|Весели Фредерик
|1
|0
|Кулибали Лассана
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
3
30%
2
33%
76-90
Пропущено
13
21
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
15%
2
10%
1-15
4
31%
1
5%
16-30
2
15%
4
19%
31-45
1
8%
4
19%
46-60
1
8%
4
19%
61-75
3
23%
6
29%
76-90
Забито
16
6
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
2
13%
1
17%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
2
33%
31-45
1
6%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
5
31%
1
17%
76-90
Пропущено
15
20
3 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
7%
4
20%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
13%
3
15%
31-45
8
53%
4
20%
46-60
2
13%
4
20%
61-75
2
13%
3
15%
76-90
Забито
26
12
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
5 Не забивали 10
4
15%
1
8%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
4
15%
3
25%
31-45
3
12%
2
17%
46-60
2
8%
3
25%
61-75
8
31%
3
25%
76-90
Пропущено
28
41
11 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 17
3
11%
6
15%
1-15
4
14%
3
7%
16-30
4
14%
7
17%
31-45
9
32%
8
20%
46-60
3
11%
8
20%
61-75
5
18%
9
22%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1
Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0 Удинезе - Наполи 0:4 Специя - Удинезе 0:1 Удинезе - Беллуно 4:1
Салернитана
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Салернитана - Интер Милан 0:5 Дженоа - Салернитана 1:0 Фиорентина - Салернитана 4:0 Милан - Салернитана 2:0
Салернитана - Ювентус 0:2 Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1 Салернитана - Дженоа 1:0 Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2 Салернитана - Аталанта 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Салернитана - Рома 0:4 Болонья - Салернитана 3:2 Салернитана - Реджина 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|48 - 15
|43
|2.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 13
|39
|3.
|Милан
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|36 - 20
|39
|4.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|19
|11
|5
|3
|38 - 24
|38
|5.
|Ювентус
|1:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|26 - 17
|34
|6.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|30 - 20
|31
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|33 - 24
|31
|8.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|36 - 33
|28
|9.
|Эмполи
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|28 - 30
|27
|10.
|Торино
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|23 - 18
|25
|11.
|Болонья
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 31
|24
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|30 - 28
|24
|13.
|Верона
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|33 - 31
|23
|14.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|26 - 28
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|26 - 34
|19
|16.
|Венеция
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 31
|17
|17.
|Специя
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|18 - 39
|13
|18.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|19
|1
|8
|10
|19 - 37
|11
|19.
|Кальяри
|0:1 Заявка
|19
|1
|7
|11
|17 - 39
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|11 - 42
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 13
|20
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|24 - 6
|20
|3.
|Торино
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|4.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 6
|19
|5.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|7.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|16 - 8
|19
|8.
|Ювентус
|1:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|9.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|10.
|Верона
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 13
|16
|11.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 20
|10
|15.
|Сампдория
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 21
|9
|16.
|Специя
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|17.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|18.
|Кальяри
|0:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 21
|4
|20.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|9
|0
|4
|5
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 9
|26
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|3.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|4.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 12
|20
|5.
|Ювентус
|1:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|6.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|7.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|18 - 13
|12
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 12
|12
|10.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|11.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|12.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|13.
|Болонья
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|14.
|Лацио
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 20
|8
|15.
|Верона
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|14 - 18
|7
|16.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 20
|7
|17.
|Торино
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|18.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 27
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 21
|4
|20.
|Кальяри
|0:1 Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 20
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Удинезе - Салернитана
Исход игры
Удинезе
95% (134)
Ничья
2.8% (4)
Салернитана
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
33.58% (45)
Меньше
66.42% (89)
Обе команды забьют
Да
28.36% (38)
Нет
71.64% (96)
Популярный счёт
2:0 Удинезе
44% (62)
2:1 Удинезе
19.9% (28)
1:0 Удинезе
15.6% (22)
3:0 Удинезе
6.4% (9)
3:1 Удинезе
5% (7)
0:0 Ничья
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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