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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Ювентус
0:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Кальяри
0'
24' Желтая карточка
Карбони Андреа
35' Желтая карточка
Далберт Эстеван
38'

Ход матча

24'
 
Карбони Андреа
35'
 
Далберт Эстеван

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Прогнозы 151
Ювентус 96.7% (146)
X 1.3% (2)
Кальяри 2% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Кальяри
1.35
6.66
17.80
Все Коэффициенты
Новости
1
Щесны
Войцех
11
Куадрадо
Хуан
19
Бонуччи
Леонардо
4
Де
Лихт
Маттайс
12
Алекс
Сандро
30
Бентанкур
Родриго
5
Мело
Артур
25
Рабио
Адриен
20
Бернардески
Федерико
9
Мората
Альваро
18
Кин
Мойзе
28
Краньо
Алессио
12
Белланова
Рауль
25
Дзаппа
Габриэле
23
Чеппители
Лука
44
Карбони
Андреа
22
Ликояннис
Хараламбос
14
Дейола
Алессандро
27
Грасси
Альберто
29
Далберт
Эстеван
10
Педро
Жоао
20
Перейро
Гастон
Ювентус
4-3-3
Кальяри
5-3-2

История личных встреч

Ювентус
Кальяри

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.6%
13%
17.4%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60.9%
17.4%
21.7%
14 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 5 побед

26 матчей

73.1%
15.4%
11.5%
19 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

61.5%
23.1%
15.4%
16 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

53.8%
26.9%
19.3%
14 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:3
СA
2:0
СA
2:0
СA
4:0
СA
0:2
СA
3:1
СA
0:1
СA
3:0
СA
0:2
СA
4:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
3:0
СA
1:4
СA
1:1
СA
1:3
К
1:0
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:3
СA
4:2
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:3
СA
0:1
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 5 (1) 0.26
Мората Альваро 5 0.26
Куадрадо Хуан 4 0.21
Бонуччи Леонардо 3 (3) 0.16
Локателли Мануэль 2 0.11
Кин Мойзе 2 0.11
Маккенни Уэстон 2 0.11
Кьеза Федерико 1 0.05
Де Лихт Маттайс 1 0.05
Бернардески Федерико 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Кулушевски Деян 0 0
Данило Луис 0 0
Рабио Адриен 0 0
Пеллегрини Лука 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 9 (3) 0.47
Кейта Бальде 3 0.16
Паволетти Леонардо 2 0.11
Касерес Мартин 1 0.05
Чеппители Лука 1 0.05
Дейола Алессандро 1 0.05
Марин Рэзван 0 0
Нандес Найтан 0 0
Годин Диего 0 0
Белланова Рауль 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 4 0
Данило Луис 4 0
Мората Альваро 3 0
Бернардески Федерико 3 0
Локателли Мануэль 3 0
Кьеллини Джорджо 2 0
Щесны Войцех 2 0
Кин Мойзе 2 0
Пеллегрини Лука 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Алекс Сандро 1 0
Дибала Пауло 1 0
Де Шильо Маттиа 1 0
Рабио Адриен 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Мело Артур 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Массимилиано Аллегри 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касерес Мартин 3 1
Марин Рэзван 3 1
Стротман Кевин 4 0
Далберт Эстеван 4 0
Дзаппа Габриэле 2 1
Годин Диего 3 0
Педро Жоао 3 0
Паволетти Леонардо 3 0
Дейола Алессандро 3 0
Нандес Найтан 3 0
Кейта Бальде 2 0
Грасси Альберто 2 0
Белланова Рауль 2 0
Карбони Андреа 2 0
Чеппители Лука 1 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Краньо Алессио 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 0
12 Не забивали 15
3
33%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
19
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
0
0%
2
11%
1-15
2
29%
4
21%
16-30
2
29%
4
21%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
43%
2
11%
76-90

Забито

16
13
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
8 Не забивали 10
3
19%
1
8%
1-15
4
25%
3
23%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
4
25%
4
31%
61-75
4
25%
1
8%
76-90

Пропущено

10
18
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
2
20%
3
17%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
1
10%
2
11%
31-45
4
40%
3
17%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
2
20%
5
28%
76-90

Забито

25
18
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 6
2 Не забивали 7
6
24%
2
11%
1-15
5
20%
3
17%
16-30
2
8%
2
11%
31-45
1
4%
5
28%
46-60
4
16%
5
28%
61-75
7
28%
1
6%
76-90

Пропущено

17
37
8 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 16
2
12%
5
14%
1-15
3
18%
5
14%
16-30
3
18%
6
16%
31-45
4
24%
8
22%
46-60
0
0%
6
16%
61-75
5
29%
29%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0
Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1
Кальяри
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Кальяри - Удинезе 0:4 Кальяри - Читтаделла 3:1 Интер Милан - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:1
Верона - Кальяри 0:0 Кальяри - Салернитана 1:1 Сассуоло - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Кальяри - Рома 1:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1 Наполи - Кальяри 2:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Лацио - Кальяри 2:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Специя 2:2 Кальяри - Пиза 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 4 1 48 - 15 43
2. Наполи Заявка 18 12 3 3 35 - 13 39
3. Милан Заявка 18 12 3 3 36 - 20 39
4. Аталанта 0:0 Заявка 19 11 5 3 38 - 24 38
5. Ювентус 0:0 Заявка 19 9 5 5 25 - 17 32
6. Рома Заявка 18 10 1 7 30 - 20 31
7. Фиорентина Заявка 18 10 1 7 33 - 24 31
8. Лацио Заявка 18 8 4 6 36 - 33 28
9. Эмполи Заявка 18 8 3 7 28 - 30 27
10. Торино Заявка 18 7 4 7 23 - 18 25
11. Болонья Заявка 18 7 3 8 24 - 31 24
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 30 - 28 24
13. Верона Заявка 18 6 5 7 33 - 31 23
14. Удинезе Заявка 18 4 8 6 26 - 28 20
15. Сампдория Заявка 18 5 4 9 26 - 34 19
16. Венеция Заявка 18 4 5 9 17 - 31 17
17. Специя Заявка 18 3 4 11 18 - 39 13
18. Дженоа 0:0 Заявка 19 1 8 10 19 - 37 11
19. Кальяри 0:0 Заявка 19 1 8 10 17 - 38 11
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 9 6 2 1 25 - 13 20
2. Интер Милан Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
3. Торино Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
4. Наполи Заявка 9 6 1 2 17 - 6 19
5. Милан Заявка 9 6 1 2 16 - 8 19
6. Рома Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
7. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
8. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
9. Верона Заявка 9 5 1 3 19 - 13 16
10. Ювентус 0:0 Заявка 9 4 2 3 9 - 7 14
11. Аталанта 0:0 Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
12. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
15. Сампдория Заявка 10 2 3 5 14 - 21 9
16. Специя Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
17. Венеция Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
18. Кальяри 0:0 Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа 0:0 Заявка 9 0 4 5 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта 0:0 Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
3. Наполи Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
4. Милан Заявка 9 6 2 1 20 - 12 20
5. Ювентус 0:0 Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
6. Эмполи Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
7. Рома Заявка 9 4 0 5 18 - 13 12
8. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
9. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
10. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
12. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
13. Болонья Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
14. Лацио Заявка 9 2 2 5 11 - 20 8
15. Верона Заявка 9 1 4 4 14 - 18 7
16. Дженоа 0:0 Заявка 10 1 4 5 11 - 20 7
17. Торино Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Специя Заявка 9 1 1 7 8 - 27 4
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри 0:0 Заявка 9 0 4 5 5 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 39'
    Со штрафного вырезал на дальнюю штангу Куадрадо, но здесь пробить головой Кину не позволил Карбони.
  • Желтая карточка
    38'
    Руками подтолкнул соперника в спину на фланге Далберт, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
  • 37'
    В центре поля Педро грамотно подставился и вынудил нарушить правила Бонуччи. Штрафной удар исполнять будут игроки "Кальяри".
  • 36'
    Куадрдо с угла поля навесил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь Грасси вынес мяч головой подальше.
  • 35'
    Вырезал с фланга Куадрадо в штрафную на Рабио, но того опередил Далберт и вынес сферу за боковую линию.
  • Офсайд
    34'
    Мог убегать Кин в штрафную соперника после заброса от Бонуччи, но судья остановил атаку из-за офсайда.
  • 33'
    Пробивал головой Далберт после навеса с фланга от Грасси, но мяч полетел слабо и точно в руки голкиперу. 
  • 32'
    С угла поля навесил Сандро в центр штрафной, но вышел из ворот Краньо и спокойно забрал мяч в свои руки.
  • 31'
    Ушел от соперника по флангу Сандро и прострелил вдоль ворот, но здесь Дзаппа спокойно вынес сферу за пределы поля.
  • 30'
    Протащил мяч к чужой штрафной по центру Грасси и пробил в дальний угол, но сфера прошла намного выше перекладины.
  • 29'
    Убегал по левому флангу Ликояннис и отдал вперед на ход Перейро, но в последний момент мяч перехватил в подкате Бонуччи.
  • 28'
    Получил по ногам на фланге Ликояннис в подкате от Сандро. Штрафной удар теперь уже исполнять будут гости.
  • 27'
    Долго катают мяч в центре поля игроки "Ювентуса", пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону всей командой.
  • 26'
    В центре поля получил по ногам в подкате Бентанкур от Ликоянниса. Штрафной удар исполнять будут туринцы.
  • 25'
    С угла поля навесил на дальнюю штангу Куадрадо. Здесь в борьбе с соперником пробил головой Де Лихт, но крайне неточно.
  • 24'
    Выиграл подбор на линии чужой штрафной Куадрадо и пробил по воротам, но мяч угодил в спину Чеппители.
  • 23'
    Подхватил мяч на фланге Белланова и подал на линию вратарской, но здесь в борьбе с защитником не смог добраться до мяча Педро.
  • 22'
    Протащил мяч по флангу вновь Куадрадо и прострелил вдоль ворот, но никого из партнеров на дальней штанге не оказалось. 
  • 21'
    Пауза в матче. Мяч прилетел точно в пах Куадрадо, отправив футболиста на газон. Потребуется ему помощь медиков.
  • 20'
    На фланге Бентанкур получил сзади по ногам от Далберта. Судья назначил очередной штрафной удар в пользу хозяев.
  • 19'
    Догнал мяч у лицевой линии Сандро и низом прострелил во вратарскую, но здесь Дзаппа вынес сферу в аут.
  • 18'
    Протащился мяч по центру Артур к штрафной соперника и отдал поперек на Рабио, но выстрел последнего накрыл защитник.
  • 17'
    Зацепился за мяч Педро на чужой половине поля и сбросил на ход Грасси, но перехватил мяч в последний момент Рабио.
  • 16'
    Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Артур на ход Морате, но тот проиграл верховую дуэль Чеппители.
  • 15'
    Дальний заброс исполнял Дейола на чужую половину поля, куда забегал Педро, но не удалось ему оторваться от защитника.
  • 14'
    Прорвался по флангу Куадрадо и прострелил в центр штрафной, но здесь удар Кина на этот раз накрыл Дзаппа.
  • Опасный момент
    13'
    Сместился с фланга к центру Бентанкур и навесил в штрафную на Кина, но удар последнего пришелся точно в штангу.
  • 12'
    Догнал мяч на фланге Сандро и тут же навесил в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.
  • 11'
    Диагональ исполнял Де Лихт на правый фланг, куда забегал Кин, но его опередил Дзаппа и вынес сферу в аут.
  • 10'
    На своей половине поля Дейола руками придержал ха футболку Кина. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • 9'
    Мягко забросил Мората в штрафную на ход Кину, но тому пробить в силовой борьбе против Чеппители не удалось.
  • 8'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Далберт и с лету пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 7'
    В центре поля Педро получил локтем по затылку от Артура. Штрафной удар в пользу гостей назначил арбитр.
  • 6'
    С угла поля навесил Куадрадо на дальнюю штангу, где Де Лихт головой сбросил в центр на Кина, но тот головой пробил крайне неточно.
  • Угловой
    5'
    Со штрафного навесил Куадрадо на дальнюю штангу, где мог замыкать Де Лихт, но его опередил Дзаппа и вынес мяч на угловой.
  • 4'
    На чужой половине поля получил по ногам Мората от Дейолы. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Ювентуса".
  • 3'
    Забросил с правого фланга Куадрадо в штрафную на ход Кину, но тот проиграл борьбу за мяч в силовой борьбе Карбони.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе сине-красный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Кальяри"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Ювентус 0:0 Кальяри онлайн


Прогнозы на матч Ювентус 0:0 Кальяри

Исход игры
Ювентус
96.7% (146)
Ничья
1.3% (2)
Кальяри
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
36.69% (51)
Меньше
63.31% (88)
Обе команды забьют
Да
20.86% (29)
Нет
79.14% (110)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
52.3% (79)
3:0 Ювентус
13.2% (20)
2:1 Ювентус
11.3% (17)
3:1 Ювентус
6.6% (10)
1:0 Ювентус
6% (9)
4:0 Ювентус
1.3% (2)
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Ювентус
Кальяри

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