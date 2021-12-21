Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Первый тайм: 38'
Стадион: Альянц Стэдиум
24' Желтая карточкаКарбони Андреа
35' Желтая карточкаДалберт Эстеван
Ход матча
24'
35'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
12
Алекс
Сандро
25
Рабио
Адриен
18
Кин
Мойзе
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Кин МойзеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Соуле МатиасПолузащитник
-
21 Жорже КайоНападающий
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Полузащитник
-
24 Фараго ПаолоПолузащитник
- Нападающий
-
32 Сетер ДамирНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ювентус
Кальяри
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.6%
13%
17.4%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60.9%
17.4%
21.7%
14 побед 4 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 5 побед
26 матчей
73.1%
15.4%
11.5%
19 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
61.5%
23.1%
15.4%
16 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
53.8%
26.9%
19.3%
14 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|5 (1)
|0.26
|Мората Альваро
|5
|0.26
|Куадрадо Хуан
|4
|0.21
|Бонуччи Леонардо
|3 (3)
|0.16
|Локателли Мануэль
|2
|0.11
|Кин Мойзе
|2
|0.11
|Маккенни Уэстон
|2
|0.11
|Кьеза Федерико
|1
|0.05
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.05
|Бернардески Федерико
|0
|0
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Кулушевски Деян
|0
|0
|Данило Луис
|0
|0
|Рабио Адриен
|0
|0
|Пеллегрини Лука
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|9 (3)
|0.47
|Кейта Бальде
|3
|0.16
|Паволетти Леонардо
|2
|0.11
|Касерес Мартин
|1
|0.05
|Чеппители Лука
|1
|0.05
|Дейола Алессандро
|1
|0.05
|Марин Рэзван
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
|Годин Диего
|0
|0
|Белланова Рауль
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадрадо Хуан
|4
|0
|Данило Луис
|4
|0
|Мората Альваро
|3
|0
|Бернардески Федерико
|3
|0
|Локателли Мануэль
|3
|0
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|Щесны Войцех
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Дибала Пауло
|1
|0
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|Рабио Адриен
|1
|0
|Ругани Даниэле
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Массимилиано Аллегри
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касерес Мартин
|3
|1
|Марин Рэзван
|3
|1
|Стротман Кевин
|4
|0
|Далберт Эстеван
|4
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|Годин Диего
|3
|0
|Педро Жоао
|3
|0
|Паволетти Леонардо
|3
|0
|Дейола Алессандро
|3
|0
|Нандес Найтан
|3
|0
|Кейта Бальде
|2
|0
|Грасси Альберто
|2
|0
|Белланова Рауль
|2
|0
|Карбони Андреа
|2
|0
|Чеппители Лука
|1
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Краньо Алессио
|1
|0
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 0
12 Не забивали 15
3
33%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
19
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
0
0%
2
11%
1-15
2
29%
4
21%
16-30
2
29%
4
21%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
43%
2
11%
76-90
Забито
16
13
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
8 Не забивали 10
3
19%
1
8%
1-15
4
25%
3
23%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
4
25%
4
31%
61-75
4
25%
1
8%
76-90
Пропущено
10
18
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
2
20%
3
17%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
1
10%
2
11%
31-45
4
40%
3
17%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
2
20%
5
28%
76-90
Забито
25
18
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 6
2 Не забивали 7
6
24%
2
11%
1-15
5
20%
3
17%
16-30
2
8%
2
11%
31-45
1
4%
5
28%
46-60
4
16%
5
28%
61-75
7
28%
1
6%
76-90
Пропущено
17
37
8 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 16
2
12%
5
14%
1-15
3
18%
5
14%
16-30
3
18%
6
16%
31-45
4
24%
8
22%
46-60
0
0%
6
16%
61-75
5
29%
29%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0
Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1
Кальяри
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Кальяри - Удинезе 0:4 Кальяри - Читтаделла 3:1 Интер Милан - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:1
Верона - Кальяри 0:0 Кальяри - Салернитана 1:1 Сассуоло - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Кальяри - Рома 1:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1 Наполи - Кальяри 2:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Лацио - Кальяри 2:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Специя 2:2 Кальяри - Пиза 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|48 - 15
|43
|2.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 13
|39
|3.
|Милан
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|36 - 20
|39
|4.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|19
|11
|5
|3
|38 - 24
|38
|5.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|19
|9
|5
|5
|25 - 17
|32
|6.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|30 - 20
|31
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|33 - 24
|31
|8.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|36 - 33
|28
|9.
|Эмполи
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|28 - 30
|27
|10.
|Торино
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|23 - 18
|25
|11.
|Болонья
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 31
|24
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|30 - 28
|24
|13.
|Верона
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|33 - 31
|23
|14.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|26 - 28
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|26 - 34
|19
|16.
|Венеция
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 31
|17
|17.
|Специя
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|18 - 39
|13
|18.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|19
|1
|8
|10
|19 - 37
|11
|19.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|19
|1
|8
|10
|17 - 38
|11
|20.
|Салернитана
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|11 - 42
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 13
|20
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|24 - 6
|20
|3.
|Торино
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|4.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 6
|19
|5.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|16 - 8
|19
|6.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|8.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|9.
|Верона
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 13
|16
|10.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|11.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 20
|10
|15.
|Сампдория
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 21
|9
|16.
|Специя
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|17.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|18.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 21
|4
|20.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|9
|0
|4
|5
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 9
|26
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|3.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|4.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 12
|20
|5.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|6.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|7.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|18 - 13
|12
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 12
|12
|10.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|11.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|12.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|13.
|Болонья
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|14.
|Лацио
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 20
|8
|15.
|Верона
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|14 - 18
|7
|16.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 20
|7
|17.
|Торино
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|18.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 27
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 21
|4
|20.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|9
|0
|4
|5
|5 - 19
|4
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ювентус 0:0 Кальяри
Исход игры
Ювентус
96.7% (146)
Ничья
1.3% (2)
Кальяри
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
36.69% (51)
Меньше
63.31% (88)
Обе команды забьют
Да
20.86% (29)
Нет
79.14% (110)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
52.3% (79)
3:0 Ювентус
13.2% (20)
2:1 Ювентус
11.3% (17)
3:1 Ювентус
6.6% (10)
1:0 Ювентус
6% (9)
4:0 Ювентус
1.3% (2)
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