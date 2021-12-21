Вырезал с фланга Куадрадо в штрафную на Рабио, но того опередил Далберт и вынес сферу за боковую линию.

Куадрдо с угла поля навесил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь Грасси вынес мяч головой подальше.

В центре поля Педро грамотно подставился и вынудил нарушить правила Бонуччи. Штрафной удар исполнять будут игроки "Кальяри".

Руками подтолкнул соперника в спину на фланге Далберт, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

Со штрафного вырезал на дальнюю штангу Куадрадо, но здесь пробить головой Кину не позволил Карбони.

34' Мог убегать Кин в штрафную соперника после заброса от Бонуччи, но судья остановил атаку из-за офсайда.

33' Пробивал головой Далберт после навеса с фланга от Грасси, но мяч полетел слабо и точно в руки голкиперу.

32' С угла поля навесил Сандро в центр штрафной, но вышел из ворот Краньо и спокойно забрал мяч в свои руки.

31' Ушел от соперника по флангу Сандро и прострелил вдоль ворот, но здесь Дзаппа спокойно вынес сферу за пределы поля.

30' Протащил мяч к чужой штрафной по центру Грасси и пробил в дальний угол, но сфера прошла намного выше перекладины.

29' Убегал по левому флангу Ликояннис и отдал вперед на ход Перейро, но в последний момент мяч перехватил в подкате Бонуччи.

28' Получил по ногам на фланге Ликояннис в подкате от Сандро. Штрафной удар теперь уже исполнять будут гости.

27' Долго катают мяч в центре поля игроки "Ювентуса", пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону всей командой.

26' В центре поля получил по ногам в подкате Бентанкур от Ликоянниса. Штрафной удар исполнять будут туринцы.

25' С угла поля навесил на дальнюю штангу Куадрадо. Здесь в борьбе с соперником пробил головой Де Лихт, но крайне неточно.

24' Выиграл подбор на линии чужой штрафной Куадрадо и пробил по воротам, но мяч угодил в спину Чеппители.

23' Подхватил мяч на фланге Белланова и подал на линию вратарской, но здесь в борьбе с защитником не смог добраться до мяча Педро.

22' Протащил мяч по флангу вновь Куадрадо и прострелил вдоль ворот, но никого из партнеров на дальней штанге не оказалось.

21' Пауза в матче. Мяч прилетел точно в пах Куадрадо, отправив футболиста на газон. Потребуется ему помощь медиков.

20' На фланге Бентанкур получил сзади по ногам от Далберта. Судья назначил очередной штрафной удар в пользу хозяев.

19' Догнал мяч у лицевой линии Сандро и низом прострелил во вратарскую, но здесь Дзаппа вынес сферу в аут.

18' Протащился мяч по центру Артур к штрафной соперника и отдал поперек на Рабио, но выстрел последнего накрыл защитник.

17' Зацепился за мяч Педро на чужой половине поля и сбросил на ход Грасси, но перехватил мяч в последний момент Рабио.

16' Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Артур на ход Морате, но тот проиграл верховую дуэль Чеппители.

15' Дальний заброс исполнял Дейола на чужую половину поля, куда забегал Педро, но не удалось ему оторваться от защитника.

14' Прорвался по флангу Куадрадо и прострелил в центр штрафной, но здесь удар Кина на этот раз накрыл Дзаппа.

13' Сместился с фланга к центру Бентанкур и навесил в штрафную на Кина, но удар последнего пришелся точно в штангу.

12' Догнал мяч на фланге Сандро и тут же навесил в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.

11' Диагональ исполнял Де Лихт на правый фланг, куда забегал Кин, но его опередил Дзаппа и вынес сферу в аут.

10' На своей половине поля Дейола руками придержал ха футболку Кина. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

9' Мягко забросил Мората в штрафную на ход Кину, но тому пробить в силовой борьбе против Чеппители не удалось.

8' Выиграл подбор у штрафной соперника Далберт и с лету пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.

7' В центре поля Педро получил локтем по затылку от Артура. Штрафной удар в пользу гостей назначил арбитр.

6' С угла поля навесил Куадрадо на дальнюю штангу, где Де Лихт головой сбросил в центр на Кина, но тот головой пробил крайне неточно.

5' Со штрафного навесил Куадрадо на дальнюю штангу, где мог замыкать Де Лихт, но его опередил Дзаппа и вынес мяч на угловой.

4' На чужой половине поля получил по ногам Мората от Дейолы. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Ювентуса".

3' Забросил с правого фланга Куадрадо в штрафную на ход Кину, но тот проиграл борьбу за мяч в силовой борьбе Карбони.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе сине-красный комплект формы.