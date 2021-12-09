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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Ювентус
 
Позже

Стадион:
Кальяри
Прогнозы 44
Ювентус 97.7% (43)
X 0% (0)
Кальяри 2.3% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Кальяри
1.24
6.95
16.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ювентус
Кальяри

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.6%
13%
17.4%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60.9%
17.4%
21.7%
14 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 5 побед

26 матчей

73.1%
15.4%
11.5%
19 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

61.5%
23.1%
15.4%
16 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

53.8%
26.9%
19.3%
14 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:3
СA
2:0
СA
2:0
СA
4:0
СA
0:2
СA
3:1
СA
0:1
СA
3:0
СA
0:2
СA
4:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
3:0
СA
1:4
СA
1:1
СA
1:3
К
1:0
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:3
СA
4:2
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:3
СA
0:1
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 5 (1) 0.28
Мората Альваро 5 0.28
Куадрадо Хуан 4 0.22
Бонуччи Леонардо 3 (3) 0.17
Локателли Мануэль 2 0.11
Кин Мойзе 2 0.11
Маккенни Уэстон 2 0.11
Кьеза Федерико 1 0.06
Де Лихт Маттайс 1 0.06
Бернардески Федерико 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Кулушевски Деян 0 0
Данило Луис 0 0
Рабио Адриен 0 0
Пеллегрини Лука 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 9 (3) 0.5
Кейта Бальде 3 0.17
Паволетти Леонардо 2 0.11
Касерес Мартин 1 0.06
Чеппители Лука 1 0.06
Дейола Алессандро 1 0.06
Марин Рэзван 0 0
Нандес Найтан 0 0
Годин Диего 0 0
Белланова Рауль 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 4 0
Данило Луис 4 0
Мората Альваро 3 0
Бернардески Федерико 3 0
Локателли Мануэль 3 0
Кьеллини Джорджо 2 0
Щесны Войцех 2 0
Кин Мойзе 2 0
Пеллегрини Лука 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Алекс Сандро 1 0
Дибала Пауло 1 0
Де Шильо Маттиа 1 0
Рабио Адриен 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Мело Артур 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Массимилиано Аллегри 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касерес Мартин 3 1
Марин Рэзван 3 1
Стротман Кевин 4 0
Далберт Эстеван 4 0
Дзаппа Габриэле 2 1
Годин Диего 3 0
Педро Жоао 3 0
Паволетти Леонардо 3 0
Дейола Алессандро 3 0
Нандес Найтан 3 0
Кейта Бальде 2 0
Грасси Альберто 2 0
Белланова Рауль 2 0
Чеппители Лука 1 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Краньо Алессио 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Карбони Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 0
12 Не забивали 15
3
33%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
19
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
0
0%
2
11%
1-15
2
29%
4
21%
16-30
2
29%
4
21%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
43%
2
11%
76-90

Забито

16
13
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
8 Не забивали 10
3
19%
1
8%
1-15
4
25%
3
23%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
4
25%
4
31%
61-75
4
25%
1
8%
76-90

Пропущено

10
18
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
2
20%
3
17%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
1
10%
2
11%
31-45
4
40%
3
17%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
2
20%
5
28%
76-90

Забито

25
18
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 6
2 Не забивали 7
6
24%
2
11%
1-15
5
20%
3
17%
16-30
2
8%
2
11%
31-45
1
4%
5
28%
46-60
4
16%
5
28%
61-75
7
28%
1
6%
76-90

Пропущено

17
37
8 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 16
2
12%
5
14%
1-15
3
18%
5
14%
16-30
3
18%
6
16%
31-45
4
24%
8
22%
46-60
0
0%
6
16%
61-75
5
29%
29%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0
Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1
Кальяри
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Кальяри - Удинезе 0:4 Кальяри - Читтаделла 3:1 Интер Милан - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:1
Верона - Кальяри 0:0 Кальяри - Салернитана 1:1 Сассуоло - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Кальяри - Рома 1:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1 Наполи - Кальяри 2:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Лацио - Кальяри 2:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Специя 2:2 Кальяри - Пиза 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 4 1 48 - 15 43
2. Милан Заявка 17 12 3 2 36 - 19 39
3. Аталанта Заявка 18 11 4 3 38 - 24 37
4. Наполи Заявка 17 11 3 3 34 - 13 36
5. Ювентус Заявка 18 9 4 5 25 - 17 31
6. Рома Заявка 18 10 1 7 30 - 20 31
7. Фиорентина Заявка 17 10 0 7 31 - 22 30
8. Лацио Заявка 18 8 4 6 36 - 33 28
9. Эмполи Заявка 17 8 2 7 27 - 29 26
10. Болонья Заявка 18 7 3 8 24 - 31 24
11. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 28 - 26 23
12. Верона Заявка 17 6 5 6 33 - 30 23
13. Торино Заявка 17 6 4 7 22 - 18 22
14. Удинезе Заявка 18 4 8 6 26 - 28 20
15. Сампдория Заявка 17 5 3 9 25 - 33 18
16. Венеция Заявка 17 4 4 9 16 - 30 16
17. Специя Заявка 17 3 3 11 17 - 38 12
18. Дженоа Заявка 18 1 7 10 19 - 37 10
19. Кальяри Заявка 18 1 7 10 17 - 38 10
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 9 6 2 1 25 - 13 20
2. Интер Милан Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
3. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
4. Наполи Заявка 9 6 1 2 17 - 6 19
5. Рома Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
6. Фиорентина Заявка 8 6 0 2 21 - 10 18
7. Торино Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
8. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
9. Верона Заявка 9 5 1 3 19 - 13 16
10. Ювентус Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
11. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
12. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
15. Специя Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
16. Венеция Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
17. Сампдория Заявка 9 2 2 5 13 - 20 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 9 8 1 0 20 - 9 25
2. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
3. Милан Заявка 9 6 2 1 20 - 12 20
4. Ювентус Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
5. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
6. Эмполи Заявка 8 5 1 2 13 - 9 16
7. Рома Заявка 9 4 0 5 18 - 13 12
8. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
9. Сассуоло Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
10. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
12. Болонья Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
13. Лацио Заявка 9 2 2 5 11 - 20 8
14. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
15. Верона Заявка 8 1 4 3 14 - 17 7
16. Дженоа Заявка 10 1 4 5 11 - 20 7
17. Торино Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Специя Заявка 9 1 1 7 8 - 27 4
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри Заявка 8 0 3 5 5 - 19 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Кальяри от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 декабря 2021, осталось 2 дня 18 часов.



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    • Прогнозы 44
    Ювентус 97.7% (43)
    X 0% (0)
    Кальяри 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Кальяри
    1.24
    6.95
    16.50
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    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Ювентус - Кальяри онлайн


    Прогнозы на матч Ювентус - Кальяри

    Исход игры
    Ювентус
    97.7% (43)
    Ничья
    0% (0)
    Кальяри
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (14)
    Меньше
    66.67% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    23.81% (10)
    Нет
    76.19% (32)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    56.8% (25)
    2:1 Ювентус
    20.5% (9)
    1:0 Ювентус
    6.8% (3)
    3:0 Ювентус
    6.8% (3)
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    Ювентус
    Кальяри

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