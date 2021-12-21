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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Дженоа
0:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Аталанта
0'
19' Желтая карточка
Стураро Стефано
23' Желтая карточка
Фройлер Ремо
42' Желтая карточка
Бадель Милан
44'

Ход матча

19'
Стураро Стефано
 
23'
 
Фройлер Ремо
42'
Бадель Милан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Прогнозы 154
Дженоа 5.2% (8)
X 5.8% (9)
Аталанта 89% (137)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дженоа
Ничья
Аталанта
7.77
5.10
1.52
Все Коэффициенты
Новости
57
Сиригу
Сальваторе
13
Бани
Маттиа
14
Бираски
Давиде
15
Васкес
Хоан
50
Камбьясо
Андреа
27
Стураро
Стефано
47
Бадель
Милан
90
Портанова
Маноло
4
Кришито
Доменико
20
Экубан
Калеб
23
Дестро
Маттиа
57
Спортьелло
Марко
6
Паломино
Хосе
28
Демирал
Мерих
19
Джимсити
Берат
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
7
Коопмейнерс
Теун
77
Дзаппакоста
Давиде
59
Миранчук
Алексей
18
Малиновский
Руслан
91
Сапата
Дуван
Дженоа
3-5-2
Аталанта
3-4-2-1

История личных встреч

Дженоа
Аталанта

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

26 матчей

26.9%
34.6%
38.5%
7 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

19.2%
46.2%
34.6%
5 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

СA
3:4
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
3:1
СA
3:1
СA
1:2
СA
0:5
СA
3:0
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:4
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 7 0.37
Кришито Доменико 5 (5) 0.26
Фарес Мохамед 2 0.11
Камбьясо Андреа 1 0.05
Кайседо Фелипе 1 0.05
Васкес Хоан 1 0.05
Мелегони Филиппо 1 0.05
Бьянки Флавио 1 0.05
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Каллон Яя 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 9 (3) 0.47
Пашалич Марио 7 0.37
Малиновский Руслан 4 0.21
Иличич Йосип 3 0.16
Муриэль Луис 2 0.11
Коопмейнерс Теун 2 0.11
Дзаппакоста Давиде 1 0.05
Толой Рафаэл 1 0.05
Миранчук Алексей 1 0.05
Демирал Мерих 1 0.05
Де Рон Мартен 1 0.05
Фройлер Ремо 1 0.05
Госенс Робин 1 0.05
Пикколи Роберто 1 0.05
Пеццелла Джузеппе 0 0
Джимсити Берат 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стураро Стефано 5 0
Васкес Хоан 4 0
Бираски Давиде 4 0
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Мазиелло Андреа 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Гильоне Паоло 3 0
Ровелла Николо 3 0
Камбьясо Андреа 3 0
Каллон Яя 3 0
Дестро Маттиа 2 0
Максимович Никола 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Ванхесден Зиньо 2 0
Пандев Горан 1 0
Кайседо Фелипе 1 0
Бадель Милан 1 0
Экубан Калеб 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Портанова Маноло 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 5 0
Фройлер Ремо 5 0
Малиновский Руслан 5 0
Демирал Мерих 4 0
Толой Рафаэл 2 0
Де Рон Мартен 2 0
Джимсити Берат 2 0
Сапата Дуван 2 0
Дзаппакоста Давиде 2 0
Пашалич Марио 2 0
Госенс Робин 2 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Меле Йоаким 2 0
Коопмейнерс Теун 2 0
Джан Пьеро Гасперини 0 1
Иличич Йосип 1 0
Муссо Хуан 1 0
Ловато Маттео 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
18
1 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
0
0%
4
22%
1-15
1
11%
4
22%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
4
22%
61-75
6
67%
3
17%
76-90

Пропущено

16
11
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
19%
2
18%
1-15
2
13%
4
36%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
5
31%
1
9%
76-90

Забито

12
17
1 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
8%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
2
17%
2
12%
46-60
3
25%
2
12%
61-75
6
50%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

19
16
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
4
21%
3
19%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
2
11%
4
25%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
5
26%
2
13%
61-75
5
26%
4
25%
76-90

Забито

21
35
2 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 9
7 Не забивали 2
1
5%
7
20%
1-15
1
5%
5
14%
16-30
0
0%
7
20%
31-45
2
10%
2
6%
46-60
5
24%
6
17%
61-75
12
57%
8
23%
76-90

Пропущено

35
27
14 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
7
20%
5
19%
1-15
3
9%
6
22%
16-30
4
11%
5
19%
31-45
5
14%
3
11%
46-60
6
17%
3
11%
61-75
10
29%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Лацио - Дженоа 3:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Дженоа - Сампдория 1:3 Ювентус - Дженоа 2:0
Дженоа - Милан 0:3 Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0 Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2 Дженоа - Фиорентина 1:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Дженоа - Наполи 1:2 Интер Милан - Дженоа 4:0
Аталанта
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аталанта - Рома 1:4 Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3 Наполи - Аталанта 2:3
Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 4 1 48 - 15 43
2. Наполи Заявка 18 12 3 3 35 - 13 39
3. Милан Заявка 18 12 3 3 36 - 20 39
4. Аталанта 0:0 Заявка 19 11 5 3 38 - 24 38
5. Ювентус 1:0 Заявка 19 10 4 5 26 - 17 34
6. Рома Заявка 18 10 1 7 30 - 20 31
7. Фиорентина Заявка 18 10 1 7 33 - 24 31
8. Лацио Заявка 18 8 4 6 36 - 33 28
9. Эмполи Заявка 18 8 3 7 28 - 30 27
10. Торино Заявка 18 7 4 7 23 - 18 25
11. Болонья Заявка 18 7 3 8 24 - 31 24
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 30 - 28 24
13. Верона Заявка 18 6 5 7 33 - 31 23
14. Удинезе Заявка 18 4 8 6 26 - 28 20
15. Сампдория Заявка 18 5 4 9 26 - 34 19
16. Венеция Заявка 18 4 5 9 17 - 31 17
17. Специя Заявка 18 3 4 11 18 - 39 13
18. Дженоа 0:0 Заявка 19 1 8 10 19 - 37 11
19. Кальяри 0:1 Заявка 19 1 7 11 17 - 39 10
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 9 6 2 1 25 - 13 20
2. Интер Милан Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
3. Торино Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
4. Наполи Заявка 9 6 1 2 17 - 6 19
5. Рома Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
6. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
7. Милан Заявка 9 6 1 2 16 - 8 19
8. Ювентус 1:0 Заявка 9 5 1 3 10 - 7 16
9. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
10. Верона Заявка 9 5 1 3 19 - 13 16
11. Аталанта 0:0 Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
12. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
15. Сампдория Заявка 10 2 3 5 14 - 21 9
16. Специя Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
17. Венеция Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
18. Кальяри 0:1 Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа 0:0 Заявка 9 0 4 5 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта 0:0 Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
3. Наполи Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
4. Милан Заявка 9 6 2 1 20 - 12 20
5. Ювентус 1:0 Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
6. Эмполи Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
7. Рома Заявка 9 4 0 5 18 - 13 12
8. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
9. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
10. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
12. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
13. Болонья Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
14. Лацио Заявка 9 2 2 5 11 - 20 8
15. Верона Заявка 9 1 4 4 14 - 18 7
16. Дженоа 0:0 Заявка 10 1 4 5 11 - 20 7
17. Торино Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Специя Заявка 9 1 1 7 8 - 27 4
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри 0:1 Заявка 9 0 3 6 5 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    44'
    Коопмейнерс с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Хатебур в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Сиригу. 
  • Желтая карточка
    43'
    Полузащитник "Дженоа" Милан Бадель получил жёлтую карточку за срыв атаки. У штрафной площади "Аталанты" Бадель нарушил правила против Малиновского. 
  • Угловой
    42'
    Кришито с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Экубан под давлением соперника не смог пробить головой по воротам. 
  • 41'
    Кришито со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Джимсити решил не рисковать и головой выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Миранчук на своей половине поля нарушил правила против Бани. "Дженоа" тщательно готовится к стандарту. 
  • 39'
    Экубан с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь от лицевой линии, Демирал удачно накрыл форварда "Дженоа" и перехватил мяч. 
  • 38'
    Успокоилась у нас игра под конец первого тайма. Для "Дженоа" конечно же будет очень важно не пропустить до перерыва. 
  • 37'
    Фройлер вошёл в штрафную площадь с правого фланга, но под давлением Васкеса Ремо упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 36'
    Бадель с левой половины поля выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Дестро в борьбе с Дзаппакостой не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Демирал перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Дженоа", правила были нарушены против Экубана. 
  • 34'
    Коопмейнерс с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бадель головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 33'
    Фройлер с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Сапата зацепился за мяч и выполнил прострел в центр штрафной, Миранчук быстро отправил мяч на левый угол штрафной, Стураро удачно сыграл в подкате и не дал Дзаппакосте завершить момент ударом по воротам. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Джимсити теперь уже в центре поля нарушил правила против активного Портановы. "Дженоа" вновь не стал спешить при розыгрыше мяча. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Дестро в центре поля в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Джимсити. 
  • 30'
    Добавим, что из-за перебора жёлтых карточек Ремо Фройлер пропустит следующий матч "Аталанты" против "Торино". 
  • 29'
    Кришито со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы мяч был выбит в центр к линии штрафной, Экубан и Бадель помешали друг другу пробить по воротам, мяч в итоге ушёл в сторону от левой штанги. 
  • 28'
    Всё нормально с Паломино, поднялся защитник "Аталанты", готов он продолжать матч. 
  • Травма, повреждение
    27'
    Паломино получил небольшое повреждение в борьбе за мяч. Вышли на поле врачи "Аталанты", пауза в игре. 
  • Судья
    26'
    Стоит отметить, что чуть ранее Портанова в центре поля активно хватал за футболку Миранчука, но тот эпизод Паоло Валери оставил без внимания. 
  • Желтая карточка
    25'
    Полузащитник "Аталанты" Ремо Фройлер получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Экубана. 
  • Угловой
    24'
    Коопмейнерс с углового выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч полетел слишком высоко, в итоге Паломино не смог за него побороться, будет удар от ворот. 
  • 23'
    Фройлер с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Сапата головой сбросил мяч в центр к линии вратарской на Миранчука, но Алексей под давлением Васкеса и Бани не смог пробить по воротам, будет угловой. 
  • 22'
    Из-за перебора жёлтых карточек Стефано Стураро пропустит следующий матч против "Сассуоло". 
  • Желтая карточка
    21'
    Полузащитник "Дженоа" Стефано Стураро получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Малиновского. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Фройлер перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Дженоа", правила были нарушены против Портановы. 
  • Угловой
    19'
    Коопмейнерс с углового выполнил подачу вновь на ближний угол вратарской, на этот раз после борьбы мяч отскочил к радиусу штрафной площади, Малиновский оказался первым на подборе, Руслан пробил по воротам, но мяч полетел слишком высоко. 
  • Угловой
    18'
    Угловой у ворот "Дженоа". Коопмейнерс выполнил подачу на ближний угол вратарской, Экубан в борьбе с Хатебуром выбил мяч на повторный корнер. 
  • 17'
    Стураро не смог разогнать атаку по центру поля, Стефано был грамотно накрыт Фройлером, а затем мяч окончательно перехватил Джимсити. 
  • 17'
    Хатебур выполнил далеко не самую лучшую передачу на ход Сапате по правому флангу, Дуван даже при игре в подкате не смог сохранить мяч в игре, он в итоге улетел в аут. 
  • Опасный момент
    16'
    Малиновский с левой половины поля выполнил передачу в центр к линии штрафной площади, Сапата подработал мяч и пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Судья
    15'
    Стураро в борьбе с Дзаппакостой на правом фланге оказался на газоне, Паоло Валери показал, что будет аут в пользу "Аталанты". 
  • 14'
    Джимсити из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади на ход Сапате, Дуван в борьбе с Бани не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Васкес на правом фланге нарушил правила против Коопмейнерса. Игроки "Аталанты" вновь быстро разыграли стандарт. 
  • Офсайд
    12'
    Сапата выполнил заброс на ход Миранчуку к правому углу штрафной площади, Алексей забрался в небольшой офсайд. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Портанова в центре поля нарушил правила против Миранчука. "Аталанта" быстро разыграла стандарт. 
  • Угловой
    10'
    Разыграли корнер на этот раз игроки "Аталанты". С правого фланга Коопмейнерс в итоге выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • Угловой
    9'
    Коопмейнерс выполнил подачу в центр штрафной площади, Экубан в борьбе с Джимсити выбил мяч на повторный корнер. 
  • Опасный момент
    8'
    Миранчук с правой половины поля выполнил хорошую проникающую передачу на правый угол штрафной площади, Сапата сильно пробил в ближний угол ворот, Сиригу спас свою команду в непростой ситуации. 
  • 7'
    Коопмейнерс с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Дженоа" сыграли внимательно и выбили мяч к центру поля. 
  • 6'
    Малиновский разогнал атаку по левой половине поля, Руслан затем выполнил хорошую передачу на правый угол штрафной площади, Миранчук плохо обработал мяч и в итоге не смог пробить по воротам. 
  • 5'
    В активной борьбе начинается игра, "Дженоа" старается давить "Аталанту", но видно, что команде Андрея Шевченко не хватает класса. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Дестро теперь уже в борьбе за мяч на половине поля "Аталанты" под давлением соперников подыграл себе рукой. Паоло Валери вновь всё видел и дал справедливый свисток в пользу клуба из Бергамо. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Фройлер в центре поля нарушил правила против Портановы. Игроки "Дженоа" не стали спешить при розыгрыше мяча. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Экубан при перехвате мяча на половине поля "Аталанты" подыграл себе рукой, Паоло Валери всё видел и дал свисток в пользу гостей. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки между "Дженоа" и "Аталантой". Команда Андрея Шевченко по-прежнему находится в непростом состоянии и ей нужно хоть какие-то очки цеплять в матче с клубом из Бергамо, чтобы успешно бороться за выживание в Серии А. При этом и "Аталанта" должна стараться побеждать на выезде, если команда Джан Пьеро Гасперини рассчитывает вернуть на второе место в турнирной таблице. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Дженоа 0:0 Аталанта онлайн


Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Аталанта

Исход игры
Дженоа
5.2% (8)
Ничья
5.8% (9)
Аталанта
89% (137)
Тотал 2.5
Больше
80% (112)
Меньше
20% (28)
Обе команды забьют
Да
77.14% (108)
Нет
22.86% (32)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
42.2% (65)
1:3 Аталанта
20.1% (31)
0:2 Аталанта
11.7% (18)
0:3 Аталанта
3.9% (6)
1:1 Ничья
1.9% (3)
0:1 Аталанта
1.9% (3)
2:1 Дженоа
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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Дженоа
Аталанта

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