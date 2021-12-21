Миранчук на своей половине поля нарушил правила против Бани. "Дженоа" тщательно готовится к стандарту.

Кришито со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Джимсити решил не рисковать и головой выбил мяч на угловой.

Кришито с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Экубан под давлением соперника не смог пробить головой по воротам.

Полузащитник "Дженоа" Милан Бадель получил жёлтую карточку за срыв атаки. У штрафной площади "Аталанты" Бадель нарушил правила против Малиновского.

Коопмейнерс с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Хатебур в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Сиригу.

39' Экубан с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь от лицевой линии, Демирал удачно накрыл форварда "Дженоа" и перехватил мяч.

38' Успокоилась у нас игра под конец первого тайма. Для "Дженоа" конечно же будет очень важно не пропустить до перерыва.

37' Фройлер вошёл в штрафную площадь с правого фланга, но под давлением Васкеса Ремо упустил мяч за лицевую линию поля.

36' Бадель с левой половины поля выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Дестро в борьбе с Дзаппакостой не смог зацепиться за мяч.

35' Демирал перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Дженоа", правила были нарушены против Экубана.

34' Коопмейнерс с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бадель головой выбил мяч подальше от своих ворот.

33' Фройлер с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Сапата зацепился за мяч и выполнил прострел в центр штрафной, Миранчук быстро отправил мяч на левый угол штрафной, Стураро удачно сыграл в подкате и не дал Дзаппакосте завершить момент ударом по воротам.

32' Джимсити теперь уже в центре поля нарушил правила против активного Портановы. "Дженоа" вновь не стал спешить при розыгрыше мяча.

31' Дестро в центре поля в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Джимсити.

30' Добавим, что из-за перебора жёлтых карточек Ремо Фройлер пропустит следующий матч "Аталанты" против "Торино".

29' Кришито со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы мяч был выбит в центр к линии штрафной, Экубан и Бадель помешали друг другу пробить по воротам, мяч в итоге ушёл в сторону от левой штанги.

28' Всё нормально с Паломино, поднялся защитник "Аталанты", готов он продолжать матч.

27' Паломино получил небольшое повреждение в борьбе за мяч. Вышли на поле врачи "Аталанты", пауза в игре.

26' Стоит отметить, что чуть ранее Портанова в центре поля активно хватал за футболку Миранчука, но тот эпизод Паоло Валери оставил без внимания.

25' Полузащитник "Аталанты" Ремо Фройлер получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Экубана.

24' Коопмейнерс с углового выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч полетел слишком высоко, в итоге Паломино не смог за него побороться, будет удар от ворот.

23' Фройлер с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Сапата головой сбросил мяч в центр к линии вратарской на Миранчука, но Алексей под давлением Васкеса и Бани не смог пробить по воротам, будет угловой.

22' Из-за перебора жёлтых карточек Стефано Стураро пропустит следующий матч против "Сассуоло".

21' Полузащитник "Дженоа" Стефано Стураро получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Малиновского.

20' Фройлер перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Дженоа", правила были нарушены против Портановы.

19' Коопмейнерс с углового выполнил подачу вновь на ближний угол вратарской, на этот раз после борьбы мяч отскочил к радиусу штрафной площади, Малиновский оказался первым на подборе, Руслан пробил по воротам, но мяч полетел слишком высоко.

18' Угловой у ворот "Дженоа". Коопмейнерс выполнил подачу на ближний угол вратарской, Экубан в борьбе с Хатебуром выбил мяч на повторный корнер.

17' Стураро не смог разогнать атаку по центру поля, Стефано был грамотно накрыт Фройлером, а затем мяч окончательно перехватил Джимсити.

17' Хатебур выполнил далеко не самую лучшую передачу на ход Сапате по правому флангу, Дуван даже при игре в подкате не смог сохранить мяч в игре, он в итоге улетел в аут.

16' Малиновский с левой половины поля выполнил передачу в центр к линии штрафной площади, Сапата подработал мяч и пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

15' Стураро в борьбе с Дзаппакостой на правом фланге оказался на газоне, Паоло Валери показал, что будет аут в пользу "Аталанты".

14' Джимсити из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади на ход Сапате, Дуван в борьбе с Бани не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот.

13' Васкес на правом фланге нарушил правила против Коопмейнерса. Игроки "Аталанты" вновь быстро разыграли стандарт.

12' Сапата выполнил заброс на ход Миранчуку к правому углу штрафной площади, Алексей забрался в небольшой офсайд.

11' Портанова в центре поля нарушил правила против Миранчука. "Аталанта" быстро разыграла стандарт.

10' Разыграли корнер на этот раз игроки "Аталанты". С правого фланга Коопмейнерс в итоге выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

9' Коопмейнерс выполнил подачу в центр штрафной площади, Экубан в борьбе с Джимсити выбил мяч на повторный корнер.

8' Миранчук с правой половины поля выполнил хорошую проникающую передачу на правый угол штрафной площади, Сапата сильно пробил в ближний угол ворот, Сиригу спас свою команду в непростой ситуации.

7' Коопмейнерс с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Дженоа" сыграли внимательно и выбили мяч к центру поля.

6' Малиновский разогнал атаку по левой половине поля, Руслан затем выполнил хорошую передачу на правый угол штрафной площади, Миранчук плохо обработал мяч и в итоге не смог пробить по воротам.

5' В активной борьбе начинается игра, "Дженоа" старается давить "Аталанту", но видно, что команде Андрея Шевченко не хватает класса.

4' Дестро теперь уже в борьбе за мяч на половине поля "Аталанты" под давлением соперников подыграл себе рукой. Паоло Валери вновь всё видел и дал справедливый свисток в пользу клуба из Бергамо.

3' Фройлер в центре поля нарушил правила против Портановы. Игроки "Дженоа" не стали спешить при розыгрыше мяча.

2' Экубан при перехвате мяча на половине поля "Аталанты" подыграл себе рукой, Паоло Валери всё видел и дал свисток в пользу гостей.