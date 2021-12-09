Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Луиджи Феррарис
История личных встреч
Дженоа
Аталанта
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
26 матчей
26.9%
34.6%
38.5%
7 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
19.2%
46.2%
34.6%
5 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дестро Маттиа
|7
|0.39
|Кришито Доменико
|5 (5)
|0.28
|Фарес Мохамед
|2
|0.11
|Камбьясо Андреа
|1
|0.06
|Кайседо Фелипе
|1
|0.06
|Васкес Хоан
|1
|0.06
|Мелегони Филиппо
|1
|0.06
|Бьянки Флавио
|1
|0.06
|Ровелла Николо
|0
|0
|Пандев Горан
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|9 (3)
|0.5
|Пашалич Марио
|7
|0.39
|Малиновский Руслан
|4
|0.22
|Иличич Йосип
|3
|0.17
|Муриэль Луис
|2
|0.11
|Коопмейнерс Теун
|2
|0.11
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.06
|Толой Рафаэл
|1
|0.06
|Миранчук Алексей
|1
|0.06
|Демирал Мерих
|1
|0.06
|Де Рон Мартен
|1
|0.06
|Фройлер Ремо
|1
|0.06
|Госенс Робин
|1
|0.06
|Пикколи Роберто
|1
|0.06
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Джимсити Берат
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стураро Стефано
|4
|0
|Васкес Хоан
|4
|0
|Бираски Давиде
|4
|0
|Бехрами Валон
|3
|0
|Кришито Доменико
|3
|0
|Мазиелло Андреа
|3
|0
|Сабелли Стефано
|3
|0
|Гильоне Паоло
|3
|0
|Ровелла Николо
|3
|0
|Камбьясо Андреа
|3
|0
|Каллон Яя
|3
|0
|Дестро Маттиа
|2
|0
|Максимович Никола
|2
|0
|Фарес Мохамед
|2
|0
|Ванхесден Зиньо
|2
|0
|Пандев Горан
|1
|0
|Кайседо Фелипе
|1
|0
|Бадель Милан
|1
|0
|Экубан Калеб
|1
|0
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Портанова Маноло
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паломино Хосе
|5
|0
|Малиновский Руслан
|5
|0
|Фройлер Ремо
|4
|0
|Демирал Мерих
|4
|0
|Толой Рафаэл
|2
|0
|Де Рон Мартен
|2
|0
|Джимсити Берат
|2
|0
|Сапата Дуван
|2
|0
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0
|Пашалич Марио
|2
|0
|Госенс Робин
|2
|0
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|Меле Йоаким
|2
|0
|Коопмейнерс Теун
|2
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|0
|1
|Иличич Йосип
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Ловато Маттео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
18
1 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
0
0%
4
22%
1-15
1
11%
4
22%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
4
22%
61-75
6
67%
3
17%
76-90
Пропущено
16
11
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
19%
2
18%
1-15
2
13%
4
36%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
5
31%
1
9%
76-90
Забито
12
17
1 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
8%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
2
17%
2
12%
46-60
3
25%
2
12%
61-75
6
50%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
19
16
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
4
21%
3
19%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
2
11%
4
25%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
5
26%
2
13%
61-75
5
26%
4
25%
76-90
Забито
21
35
2 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 9
7 Не забивали 2
1
5%
7
20%
1-15
1
5%
5
14%
16-30
0
0%
7
20%
31-45
2
10%
2
6%
46-60
5
24%
6
17%
61-75
12
57%
8
23%
76-90
Пропущено
35
27
14 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
7
20%
5
19%
1-15
3
9%
6
22%
16-30
4
11%
5
19%
31-45
5
14%
3
11%
46-60
6
17%
3
11%
61-75
10
29%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Лацио - Дженоа 3:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Дженоа - Сампдория 1:3 Ювентус - Дженоа 2:0
Дженоа - Милан 0:3 Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0 Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2 Дженоа - Фиорентина 1:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Дженоа - Наполи 1:2 Интер Милан - Дженоа 4:0
Аталанта
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аталанта - Рома 1:4 Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3 Наполи - Аталанта 2:3
Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|48 - 15
|43
|2.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 19
|39
|3.
|Аталанта
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|38 - 24
|37
|4.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|34 - 13
|36
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|25 - 17
|31
|6.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|30 - 20
|31
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|10
|0
|7
|31 - 22
|30
|8.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|36 - 33
|28
|9.
|Эмполи
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|27 - 29
|26
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 31
|24
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|28 - 26
|23
|12.
|Верона
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|33 - 30
|23
|13.
|Торино
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 18
|22
|14.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|26 - 28
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|25 - 33
|18
|16.
|Венеция
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 30
|16
|17.
|Специя
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 38
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|19 - 37
|10
|19.
|Кальяри
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|17 - 38
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|11 - 42
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 13
|20
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|24 - 6
|20
|3.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|4.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 6
|19
|5.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 10
|18
|7.
|Торино
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|8.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|9.
|Верона
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 13
|16
|10.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|11.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 20
|10
|15.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|16.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|17.
|Сампдория
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 20
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 21
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|20 - 9
|25
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|3.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 12
|20
|4.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|5.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|6.
|Эмполи
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 9
|16
|7.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|18 - 13
|12
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 12
|12
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 15
|11
|10.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|11.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|12.
|Болонья
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|13.
|Лацио
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 20
|8
|14.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|15.
|Верона
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|14 - 17
|7
|16.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 20
|7
|17.
|Торино
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|18.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 27
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 21
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 19
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Дженоа - Аталанта
Исход игры
Дженоа
9.1% (4)
Ничья
2.3% (1)
Аталанта
88.6% (39)
Тотал 2.5
Больше
92.86% (39)
Меньше
7.14% (3)
Обе команды забьют
Да
90.48% (38)
Нет
9.52% (4)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
52.3% (23)
1:3 Аталанта
20.5% (9)
2:1 Дженоа
4.5% (2)
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