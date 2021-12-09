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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Дженоа
 
Позже

Стадион:
Аталанта

История личных встреч

Дженоа
Аталанта

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

26 матчей

26.9%
34.6%
38.5%
7 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

19.2%
46.2%
34.6%
5 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

СA
3:4
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
3:1
СA
3:1
СA
1:2
СA
0:5
СA
3:0
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:4
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 7 0.39
Кришито Доменико 5 (5) 0.28
Фарес Мохамед 2 0.11
Камбьясо Андреа 1 0.06
Кайседо Фелипе 1 0.06
Васкес Хоан 1 0.06
Мелегони Филиппо 1 0.06
Бьянки Флавио 1 0.06
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Каллон Яя 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 9 (3) 0.5
Пашалич Марио 7 0.39
Малиновский Руслан 4 0.22
Иличич Йосип 3 0.17
Муриэль Луис 2 0.11
Коопмейнерс Теун 2 0.11
Дзаппакоста Давиде 1 0.06
Толой Рафаэл 1 0.06
Миранчук Алексей 1 0.06
Демирал Мерих 1 0.06
Де Рон Мартен 1 0.06
Фройлер Ремо 1 0.06
Госенс Робин 1 0.06
Пикколи Роберто 1 0.06
Пеццелла Джузеппе 0 0
Джимсити Берат 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стураро Стефано 4 0
Васкес Хоан 4 0
Бираски Давиде 4 0
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Мазиелло Андреа 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Гильоне Паоло 3 0
Ровелла Николо 3 0
Камбьясо Андреа 3 0
Каллон Яя 3 0
Дестро Маттиа 2 0
Максимович Никола 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Ванхесден Зиньо 2 0
Пандев Горан 1 0
Кайседо Фелипе 1 0
Бадель Милан 1 0
Экубан Калеб 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Портанова Маноло 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 5 0
Малиновский Руслан 5 0
Фройлер Ремо 4 0
Демирал Мерих 4 0
Толой Рафаэл 2 0
Де Рон Мартен 2 0
Джимсити Берат 2 0
Сапата Дуван 2 0
Дзаппакоста Давиде 2 0
Пашалич Марио 2 0
Госенс Робин 2 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Меле Йоаким 2 0
Коопмейнерс Теун 2 0
Джан Пьеро Гасперини 0 1
Иличич Йосип 1 0
Муссо Хуан 1 0
Ловато Маттео 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
18
1 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
0
0%
4
22%
1-15
1
11%
4
22%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
4
22%
61-75
6
67%
3
17%
76-90

Пропущено

16
11
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
19%
2
18%
1-15
2
13%
4
36%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
5
31%
1
9%
76-90

Забито

12
17
1 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
8%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
2
17%
2
12%
46-60
3
25%
2
12%
61-75
6
50%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

19
16
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
4
21%
3
19%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
2
11%
4
25%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
5
26%
2
13%
61-75
5
26%
4
25%
76-90

Забито

21
35
2 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 9
7 Не забивали 2
1
5%
7
20%
1-15
1
5%
5
14%
16-30
0
0%
7
20%
31-45
2
10%
2
6%
46-60
5
24%
6
17%
61-75
12
57%
8
23%
76-90

Пропущено

35
27
14 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
7
20%
5
19%
1-15
3
9%
6
22%
16-30
4
11%
5
19%
31-45
5
14%
3
11%
46-60
6
17%
3
11%
61-75
10
29%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Лацио - Дженоа 3:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Дженоа - Сампдория 1:3 Ювентус - Дженоа 2:0
Дженоа - Милан 0:3 Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0 Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2 Дженоа - Фиорентина 1:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Дженоа - Наполи 1:2 Интер Милан - Дженоа 4:0
Аталанта
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аталанта - Рома 1:4 Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3 Наполи - Аталанта 2:3
Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 4 1 48 - 15 43
2. Милан Заявка 17 12 3 2 36 - 19 39
3. Аталанта Заявка 18 11 4 3 38 - 24 37
4. Наполи Заявка 17 11 3 3 34 - 13 36
5. Ювентус Заявка 18 9 4 5 25 - 17 31
6. Рома Заявка 18 10 1 7 30 - 20 31
7. Фиорентина Заявка 17 10 0 7 31 - 22 30
8. Лацио Заявка 18 8 4 6 36 - 33 28
9. Эмполи Заявка 17 8 2 7 27 - 29 26
10. Болонья Заявка 18 7 3 8 24 - 31 24
11. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 28 - 26 23
12. Верона Заявка 17 6 5 6 33 - 30 23
13. Торино Заявка 17 6 4 7 22 - 18 22
14. Удинезе Заявка 18 4 8 6 26 - 28 20
15. Сампдория Заявка 17 5 3 9 25 - 33 18
16. Венеция Заявка 17 4 4 9 16 - 30 16
17. Специя Заявка 17 3 3 11 17 - 38 12
18. Дженоа Заявка 18 1 7 10 19 - 37 10
19. Кальяри Заявка 18 1 7 10 17 - 38 10
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 9 6 2 1 25 - 13 20
2. Интер Милан Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
3. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
4. Наполи Заявка 9 6 1 2 17 - 6 19
5. Рома Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
6. Фиорентина Заявка 8 6 0 2 21 - 10 18
7. Торино Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
8. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
9. Верона Заявка 9 5 1 3 19 - 13 16
10. Ювентус Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
11. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
12. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
15. Специя Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
16. Венеция Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
17. Сампдория Заявка 9 2 2 5 13 - 20 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 9 8 1 0 20 - 9 25
2. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
3. Милан Заявка 9 6 2 1 20 - 12 20
4. Ювентус Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
5. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
6. Эмполи Заявка 8 5 1 2 13 - 9 16
7. Рома Заявка 9 4 0 5 18 - 13 12
8. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
9. Сассуоло Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
10. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
12. Болонья Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
13. Лацио Заявка 9 2 2 5 11 - 20 8
14. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
15. Верона Заявка 8 1 4 3 14 - 17 7
16. Дженоа Заявка 10 1 4 5 11 - 20 7
17. Торино Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Специя Заявка 9 1 1 7 8 - 27 4
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри Заявка 8 0 3 5 5 - 19 3
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  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Дженоа - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 декабря 2021, осталось 2 дня 18 часов.



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    • Прогнозы 44
    Дженоа 9.1% (4)
    X 2.3% (1)
    Аталанта 88.6% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Дженоа
    Ничья
    Аталанта
    7.70
    5.10
    1.49
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Где смотреть матч Дженоа - Аталанта онлайн


    Прогнозы на матч Дженоа - Аталанта

    Исход игры
    Дженоа
    9.1% (4)
    Ничья
    2.3% (1)
    Аталанта
    88.6% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    92.86% (39)
    Меньше
    7.14% (3)
    Обе команды забьют
    Да
    90.48% (38)
    Нет
    9.52% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    52.3% (23)
    1:3 Аталанта
    20.5% (9)
    2:1 Дженоа
    4.5% (2)
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