  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2021-2022

Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Омония
1:0
Конец матча
АЕЛ Лимаcсол
0'
30' Желтая карточка
Мазань Роберт
34' Желтая карточка
Ристевски Кирче
43' Желтая карточка
Дискеруд Миккел
1:0
55' Гол
Ционис Маринос
89' Желтая карточка
Возинья Жозимар
90'+5
Омония
АЕЛ Лимаcсол

История личных встреч

Омония
АЕЛ Лимаcсол

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.2%
28.6%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
19%
19.1%
13 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 12 ничьих 7 побед

36 матчей

52.8%
13.9%
33.3%
19 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

44.4%
30.6%
25%
16 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.1%
44.4%
19.5%
13 побед 16 ничьих 7 побед

История матчей

ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
0:3
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
3:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
2:3
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
2:1
ПД
4:1
ПД
1:0
ПД
4:2
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
2:3
ПД
2:0
ПД
3:1
ПД
0:0
КК
1:0
КК
0:0
ПД
2:0
ПД
1:1
С
3:5
CC
0:1
ПД
1:0
ПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Папулис Фотис 3 0.23
Лекьякс Ян 2 0.15
Ционис Маринос 2 0.15
Щепович Марко 2 (1) 0.15
Дюриш Михал 2 (2) 0.15
Ланг Адам 1 0.08
Лойзу Лойзос 1 0.08
АЕЛ Лимаcсол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Щепович Стефан 4 (1) 0.29
Масурек Франко 3 0.21
Майдевац Андрия 3 0.21
Euller II 2 0.14
Бруно Араужо 1 0.07
Андреу Эвангелос 1 0.07

Карточки

Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Хорди 4 1
Дискеруд Миккел 4 0
Папулис Фотис 3 0
Ланг Адам 3 0
Лекьякс Ян 2 0
Щепович Марко 2 0
Баширу Фуад 2 0
Ционис Маринос 2 0
Абдуллахи Шеху 0 1
Захариу Панайотис 1 0
Псалтис Парис 1 0
АЕЛ Лимаcсол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бруно Араужо 5 1
Медоевич Слободан 4 0
Ристевски Кирче 4 0
Euller II 4 0
Риера Лоренцо 3 0
Мазань Роберт 3 0
Пеле Брайан 3 0
Здравковски Давор 3 0
Чавес Андрес 2 0
Торрес Мануэль 2 0
Возинья Жозимар 2 0
Папафотис Вассилис 2 0
Майдевац Андрия 2 0
Креванос Антреас 0 1
Рейнолдс Аластер 1 0
Andre Ferreira Teixeira 1 0
Масурек Франко 1 0
Антониу Минас 1 0
Давервелд Тейн 1 0
Георгиу Энтони 1 0
Сотериу Костас 1 0
Themistoklis Themistokleous 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
50%
2
33%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
3
50%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

13
14
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 8
0
0%
3
21%
1-15
3
23%
2
14%
16-30
2
15%
4
29%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
5
38%
2
14%
76-90

Пропущено

11
16
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
1
9%
3
19%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
4
25%
31-45
4
36%
3
19%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
1
9%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Омония
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Докса Катокопия - Омония 2:1 Омония - АЕК Ларнака 1:1 Омония - Кайрат 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 0:1
Карабах - Омония 2:2 Омония - Арис Лимассол 3:0 Этникос Ахна - Омония 0:2 Омония - Базель 1:1 Омония - Анортосис 0:1 ПАЕЕК - Омония 1:0 Базель - Омония 3:1 Омония - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Омония 1:0 Омония - Карабах 1:4 Омония - Пафос 1:1 Омония - Докса Катокопия 2:1 Кайрат - Омония 0:0 АЕК Ларнака - Омония 2:1 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 3:0 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 0:1 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 0:2
Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 2:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 2:1 ПАЕЕК - АЕЛ Лимаcсол 1:3 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 4:0 Карабах - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Карабах 1:1 Влазния Шкодер - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Влазния Шкодер 1:0 Динамо Москва - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 2:1 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 14 9 2 3 22 - 13 29
2. АЕК Ларнака 14 8 4 2 23 - 11 28
3. Арис Лимассол 14 8 3 3 16 - 10 27
4. Анортосис 14 7 1 6 21 - 18 22
5. Пафос 14 5 6 3 18 - 13 21
6. Омония 13 6 2 5 14 - 10 20
7. АПОЭЛ 13 4 5 4 14 - 15 17
8. Олимпиакос Никосия 14 4 4 6 10 - 15 16
9. АЕЛ Лимаcсол 14 4 3 7 15 - 15 15
10. Докса Катокопия 14 3 5 6 13 - 20 14
11. ПАЕЕК 14 3 3 8 11 - 22 12
12. Этникос Ахна 14 2 2 10 10 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 7 5 0 2 15 - 10 15
2. Пафос 7 4 3 0 13 - 3 15
3. АЕК Ларнака 7 4 2 1 9 - 5 14
4. Омония 7 4 2 1 9 - 4 14
5. Анортосис 7 4 1 2 11 - 8 13
6. АПОЭЛ 6 3 2 1 8 - 4 11
7. Арис Лимассол 7 3 2 2 6 - 5 11
8. Олимпиакос Никосия 7 3 2 2 8 - 8 11
9. АЕЛ Лимаcсол 7 3 0 4 9 - 6 9
10. Докса Катокопия 7 2 3 2 8 - 9 9
11. ПАЕЕК 7 1 2 4 3 - 9 5
12. Этникос Ахна 7 1 1 5 4 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 7 5 1 1 10 - 5 16
2. АЕК Ларнака 7 4 2 1 14 - 6 14
3. Аполлон 7 4 2 1 7 - 3 14
4. Анортосис 7 3 0 4 10 - 10 9
5. ПАЕЕК 7 2 1 4 8 - 13 7
6. АЕЛ Лимаcсол 7 1 3 3 6 - 9 6
7. Пафос 7 1 3 3 5 - 10 6
8. Омония 6 2 0 4 5 - 6 6
9. АПОЭЛ 7 1 3 3 6 - 11 6
10. Олимпиакос Никосия 7 1 2 4 2 - 7 5
11. Докса Катокопия 7 1 2 4 5 - 11 5
12. Этникос Ахна 7 1 1 5 6 - 12 4
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Ристевски Кирче получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Мазань Роберт получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Giorgos Kakoullis бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 