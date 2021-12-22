Кипр: Первый дивизион 2021-2022
1:0
Конец матча
30' Желтая карточкаМазань Роберт
34' Желтая карточкаРистевски Кирче
43' Желтая карточкаДискеруд Миккел
1:0
55' ГолЦионис Маринос
89' Желтая карточкаВозинья Жозимар
Ход матча
30'
34'
43'
55'
1:0
89'
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
-
11 Ботеак ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
-
18 Дюриш МихалНападающий
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 Пеле БрайанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Эвора ЭлберВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Dusan Kerkez
История личных встреч
Омония
АЕЛ Лимаcсол
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.2%
28.6%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
19%
19.1%
13 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 12 ничьих 7 побед
36 матчей
52.8%
13.9%
33.3%
19 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
44.4%
30.6%
25%
16 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.1%
44.4%
19.5%
13 побед 16 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Папулис Фотис
|3
|0.23
|Лекьякс Ян
|2
|0.15
|Ционис Маринос
|2
|0.15
|Щепович Марко
|2 (1)
|0.15
|Дюриш Михал
|2 (2)
|0.15
|Ланг Адам
|1
|0.08
|Лойзу Лойзос
|1
|0.08
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Щепович Стефан
|4 (1)
|0.29
|Масурек Франко
|3
|0.21
|Майдевац Андрия
|3
|0.21
|Euller II
|2
|0.14
|Бруно Араужо
|1
|0.07
|Андреу Эвангелос
|1
|0.07
Карточки
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Хорди
|4
|1
|Дискеруд Миккел
|4
|0
|Папулис Фотис
|3
|0
|Ланг Адам
|3
|0
|Лекьякс Ян
|2
|0
|Щепович Марко
|2
|0
|Баширу Фуад
|2
|0
|Ционис Маринос
|2
|0
|Абдуллахи Шеху
|0
|1
|Захариу Панайотис
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бруно Араужо
|5
|1
|Медоевич Слободан
|4
|0
|Ристевски Кирче
|4
|0
|Euller II
|4
|0
|Риера Лоренцо
|3
|0
|Мазань Роберт
|3
|0
|Пеле Брайан
|3
|0
|Здравковски Давор
|3
|0
|Чавес Андрес
|2
|0
|Торрес Мануэль
|2
|0
|Возинья Жозимар
|2
|0
|Папафотис Вассилис
|2
|0
|Майдевац Андрия
|2
|0
|Креванос Антреас
|0
|1
|Рейнолдс Аластер
|1
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|1
|0
|Масурек Франко
|1
|0
|Антониу Минас
|1
|0
|Давервелд Тейн
|1
|0
|Георгиу Энтони
|1
|0
|Сотериу Костас
|1
|0
|Themistoklis Themistokleous
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
50%
2
33%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
1
11%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
3
50%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
13
14
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 8
0
0%
3
21%
1-15
3
23%
2
14%
16-30
2
15%
4
29%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
5
38%
2
14%
76-90
Пропущено
11
16
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
1
9%
3
19%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
4
25%
31-45
4
36%
3
19%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
1
9%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Омония
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Докса Катокопия - Омония 2:1 Омония - АЕК Ларнака 1:1 Омония - Кайрат 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 0:1
Карабах - Омония 2:2 Омония - Арис Лимассол 3:0 Этникос Ахна - Омония 0:2 Омония - Базель 1:1 Омония - Анортосис 0:1 ПАЕЕК - Омония 1:0 Базель - Омония 3:1 Омония - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Омония 1:0 Омония - Карабах 1:4 Омония - Пафос 1:1 Омония - Докса Катокопия 2:1 Кайрат - Омония 0:0 АЕК Ларнака - Омония 2:1 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 3:0 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 0:1 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 0:2
Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 2:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 2:1 ПАЕЕК - АЕЛ Лимаcсол 1:3 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 4:0 Карабах - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Карабах 1:1 Влазния Шкодер - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Влазния Шкодер 1:0 Динамо Москва - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 2:1 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|2.
|АЕК Ларнака
|14
|8
|4
|2
|23 - 11
|28
|3.
|Арис Лимассол
|14
|8
|3
|3
|16 - 10
|27
|4.
|Анортосис
|14
|7
|1
|6
|21 - 18
|22
|5.
|Пафос
|14
|5
|6
|3
|18 - 13
|21
|6.
|Омония
|13
|6
|2
|5
|14 - 10
|20
|7.
|АПОЭЛ
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|8.
|Олимпиакос Никосия
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|14
|4
|3
|7
|15 - 15
|15
|10.
|Докса Катокопия
|14
|3
|5
|6
|13 - 20
|14
|11.
|ПАЕЕК
|14
|3
|3
|8
|11 - 22
|12
|12.
|Этникос Ахна
|14
|2
|2
|10
|10 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|7
|5
|0
|2
|15 - 10
|15
|2.
|Пафос
|7
|4
|3
|0
|13 - 3
|15
|3.
|АЕК Ларнака
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|4.
|Омония
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|5.
|Анортосис
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|6.
|АПОЭЛ
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|Арис Лимассол
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|8.
|Олимпиакос Никосия
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|3
|0
|4
|9 - 6
|9
|10.
|Докса Катокопия
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|11.
|ПАЕЕК
|7
|1
|2
|4
|3 - 9
|5
|12.
|Этникос Ахна
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|2.
|АЕК Ларнака
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|3.
|Аполлон
|7
|4
|2
|1
|7 - 3
|14
|4.
|Анортосис
|7
|3
|0
|4
|10 - 10
|9
|5.
|ПАЕЕК
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|7.
|Пафос
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|8.
|Омония
|6
|2
|0
|4
|5 - 6
|6
|9.
|АПОЭЛ
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|10.
|Олимпиакос Никосия
|7
|1
|2
|4
|2 - 7
|5
|11.
|Докса Катокопия
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|12.
|Этникос Ахна
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4