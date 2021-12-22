  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Аякс
5:0
Конец матча

Стадион:
Фортуна Ситтард
0'
1:0
14' Гол
Блинд Дэйли
2:0
22' Гол
Антони
3:0
82' Гол
Ренсх Девайн
4:0
90' Пенальти
Алле Себастьян
5:0
90' Гол
Алле Себастьян
90' Желтая карточка
Ван Осх Яник
90'+6

Ход матча

14'
Блинд Дэйли
1:0
22'
Антони
(Гравенберх Райан)
2:0
46'
 
Пинту Иву
Тирпан Микаэль
52'
Тальяфико Николас
Гравенберх Райан
 
73'
 
Лонвейк Найджел
Анга-Лётшер Мартин
79'
Нерес Давид
Тадич Душан
 
82'
Ренсх Девайн
(Антони)
3:0
85'
 
Tijjani Noslin
Ферати Арианит
86'
Тейлор Кеннет
Бергёйс Стивен
 
86'
Дарами Мохаммед
Антони
 
88'
 
Мусаба Ричи
Ринстра Бен
90'
Алле Себастьян
4:0
90'
Алле Себастьян
(Тимбер Юррьен)
5:0
90'
 
Ван Осх Яник

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 13 Удары в створ 0
  • 14 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Новости матча
32
Пасвер
Ремко
15
Ренсх
Девайн
2
Тимбер
Юррьен
3
Шуурс
Перр
17
Блинд
Дэйли
8
Гравенберх
Райан
6
Классен
Дэви
11
Антони
23
Бергёйс
Стивен
10
Тадич
Душан
22
Алле
Себастьян
1
Ван
Осх
Яник
25
Тирпан
Микаэль
2
Анга-Лётшер
Мартин
22
Самарис
Андреас
4
Янссен
Рул
35
Кокс
Джордж
19
Ферати
Арианит
6
Дуарте
Дерой
23
Ринстра
Бен
10
Сёнтьенс
Матс
8
Флемминг
Зиан
Аякс
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
5-3-2

История личных встреч

Аякс
Фортуна Ситтард

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Э
0:5
Э
1:2
Э
5:2
Э
5:0
Э
4:0
Э
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 12 (1) 0.67
Тадич Душан 7 (1) 0.39
Антони 6 0.33
Бергёйс Стивен 5 0.28
Мазрауи Нуссер 4 0.22
Нерес Давид 3 0.17
Классен Дэви 3 0.17
Альварес Эдсон 2 0.11
Перейра Данило II 2 0.11
Тимбер Юррьен 2 0.11
Мартинес Лисандро 1 0.06
Блинд Дэйли 1 0.06
Гравенберх Райан 1 0.06
Дарами Мохаммед 1 0.06
Ренсх Девайн 1 0.06
Тальяфико Николас 1 0.06
Кудус Мохаммед 1 0.06
Шуурс Перр 0 0
Тейлор Кеннет 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёнтьенс Матс 7 (1) 0.39
Флемминг Зиан 3 0.17
Кокс Джордж 2 0.11
Теки Тесфальдет 1 0.06
Ринстра Бен 1 0.06
Toshio Lake 1 0.06
Samy Baghdadi 1 0.06
Лонвейк Найджел 1 0.06
Tijjani Noslin 1 0.06

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравенберх Райан 4 0
Алле Себастьян 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Антони 2 0
Альварес Эдсон 2 0
Классен Дэви 1 0
Мазрауи Нуссер 1 0
Нерес Давид 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Рул 2 1
Анга-Лётшер Мартин 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Флемминг Зиан 3 0
Кокс Джордж 3 0
Пинту Иву 2 0
Сёнтьенс Матс 2 0
Самбу Бассала 2 0
Ринстра Бен 1 0
Ван Осх Яник 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Ферати Арианит 1 0
Samy Baghdadi 1 0
Йоханссон Райан 1 0
Мусаба Ричи 1 0
Лонвейк Найджел 1 0

Голы по времени матча

Забито

36
9
18 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
5
14%
4
44%
1-15
8
22%
1
11%
16-30
5
14%
0
0%
31-45
3
8%
3
33%
46-60
6
17%
1
11%
61-75
9
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
25
1 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 9
1
20%
4
16%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
2
40%
5
20%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
2
40%
6
24%
76-90

Забито

17
10
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
3
30%
16-30
3
18%
2
20%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
4
24%
2
20%
61-75
3
18%
3
30%
76-90

Пропущено

2
21
1 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 7
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
1
50%
4
19%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
50%
4
19%
76-90

Забито

53
19
26 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 8
3 Не забивали 5
6
11%
4
21%
1-15
12
23%
4
21%
16-30
8
15%
2
11%
31-45
5
9%
3
16%
46-60
10
19%
3
16%
61-75
12
23%
3
16%
76-90

Пропущено

7
46
2 В 1-м тайме 20
5 Во 2-м тайме 26
3 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 16
1
14%
5
11%
1-15
0
0%
10
22%
16-30
1
14%
5
11%
31-45
2
29%
10
22%
46-60
0
0%
6
13%
61-75
3
43%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Барендрехт 4:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Спортинг Л 4:2
Аякс - Виллем II 5:0 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Бешикташ - Аякс 1:2 Ваалвейк - Аякс 0:5 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Боруссия Д - Аякс 1:3 Хераклес - Аякс 0:0 Аякс - ПСВ 5:0 Аякс - Боруссия Д 4:0 Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1 Аякс - Бешикташ 2:0 Аякс - Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Аякс - Камбюр 9:0 Спортинг Л - Аякс 1:5
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0
АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Фортуна Ситтард - Осс 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 18 13 3 2 56 - 4 42
2. ПСВ 17 13 1 3 44 - 24 40
3. Фейеноорд 18 12 3 3 42 - 17 39
4. Витесс 18 10 3 5 25 - 25 33
5. Твенте 18 9 5 4 28 - 22 32
6. АЗ Алкмаар 18 10 2 6 35 - 23 32
7. Утрехт 18 8 5 5 33 - 23 29
8. Камбюр 18 9 1 8 32 - 39 28
9. Херенвен 18 7 4 7 20 - 25 25
10. НЕК Неймеген 18 7 4 7 24 - 26 25
11. Гоу Эхед Иглс 17 6 3 8 19 - 27 21
12. Гронинген 18 4 7 7 20 - 27 19
13. Хераклес 18 5 3 10 21 - 26 18
14. Виллем II 18 5 3 10 18 - 36 18
15. Ваалвейк 17 3 6 8 18 - 29 15
16. Фортуна Ситтард 18 3 4 11 19 - 46 13
17. Спарта Роттердам 17 2 6 9 14 - 26 12
18. ПЕК Зволле 18 1 3 14 9 - 32 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 10 7 1 2 38 - 3 22
2. Фейеноорд 9 7 1 1 24 - 9 22
3. АЗ Алкмаар 9 7 1 1 24 - 10 22
4. ПСВ 8 7 0 1 25 - 12 21
5. Утрехт 9 6 3 0 23 - 7 21
6. Хераклес 10 5 2 3 15 - 12 17
7. Твенте 8 4 3 1 10 - 6 15
8. Витесс 9 4 2 3 10 - 13 14
9. Камбюр 9 4 0 5 17 - 20 12
10. Гоу Эхед Иглс 9 4 0 5 13 - 13 12
11. Херенвен 10 3 2 5 11 - 17 11
12. Виллем II 9 3 1 5 7 - 15 10
13. Ваалвейк 9 3 1 5 8 - 16 10
14. Гронинген 8 1 6 1 7 - 6 9
15. НЕК Неймеген 8 2 2 4 9 - 10 8
16. Фортуна Ситтард 8 2 2 4 10 - 21 8
17. Спарта Роттердам 9 1 4 4 8 - 13 7
18. ПЕК Зволле 9 1 2 6 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 8 6 2 0 18 - 1 20
2. ПСВ 9 6 1 2 19 - 12 19
3. Витесс 9 6 1 2 15 - 12 19
4. Фейеноорд 9 5 2 2 18 - 8 17
5. НЕК Неймеген 10 5 2 3 15 - 16 17
6. Твенте 10 5 2 3 18 - 16 17
7. Камбюр 9 5 1 3 15 - 19 16
8. Херенвен 8 4 2 2 9 - 8 14
9. Гронинген 10 3 1 6 13 - 21 10
10. АЗ Алкмаар 9 3 1 5 11 - 13 10
11. Гоу Эхед Иглс 8 2 3 3 6 - 14 9
12. Утрехт 9 2 2 5 10 - 16 8
13. Виллем II 9 2 2 5 11 - 21 8
14. Ваалвейк 8 0 5 3 10 - 13 5
15. Спарта Роттердам 8 1 2 5 6 - 13 5
16. Фортуна Ситтард 10 1 2 7 9 - 25 5
17. ПЕК Зволле 9 0 1 8 5 - 21 1
18. Хераклес 8 0 1 7 6 - 14 1
Новости матча
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Аякс 5:0 Фортуна Ситтард онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ
1500 рублей для новых игроков!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 