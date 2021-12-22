Голландия: Эредивизие 2021-2022
5:0
Конец матча
Стадион: Йохан Кройф Арена
1:0
14' ГолБлинд Дэйли
2:0
22' ГолАнтони
3:0
82' ГолРенсх Девайн
4:0
90' ПенальтиАлле Себастьян
5:0
90' ГолАлле Себастьян
90' Желтая карточкаВан Осх Яник
Ход матча
14'
1:0
22'
2:0
82'
3:0
90'
4:0
90'
5:0
90'
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
13 Удары в створ 0
-
14 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
32
Пасвер
Ремко
15
Ренсх
Девайн
17
Блинд
Дэйли
11
Антони
10
Тадич
Душан
35
Кокс
Джордж
23
Ринстра
Бен
- Основной состав
-
32 Пасвер РемкоВратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Гортер ДжейВратарь
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
-
44 Регер ЮриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Кокс ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
-
12 Пинту ИвуЗащитник
-
29 Мусаба РичиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Toshio Lake
-
-
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Аякс
Фортуна Ситтард
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алле Себастьян
|12 (1)
|0.67
|Тадич Душан
|7 (1)
|0.39
|Антони
|6
|0.33
|Бергёйс Стивен
|5
|0.28
|Мазрауи Нуссер
|4
|0.22
|Нерес Давид
|3
|0.17
|Классен Дэви
|3
|0.17
|Альварес Эдсон
|2
|0.11
|Перейра Данило II
|2
|0.11
|Тимбер Юррьен
|2
|0.11
|Мартинес Лисандро
|1
|0.06
|Блинд Дэйли
|1
|0.06
|Гравенберх Райан
|1
|0.06
|Дарами Мохаммед
|1
|0.06
|Ренсх Девайн
|1
|0.06
|Тальяфико Николас
|1
|0.06
|Кудус Мохаммед
|1
|0.06
|Шуурс Перр
|0
|0
|Тейлор Кеннет
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёнтьенс Матс
|7 (1)
|0.39
|Флемминг Зиан
|3
|0.17
|Кокс Джордж
|2
|0.11
|Теки Тесфальдет
|1
|0.06
|Ринстра Бен
|1
|0.06
|Toshio Lake
|1
|0.06
|Samy Baghdadi
|1
|0.06
|Лонвейк Найджел
|1
|0.06
|Tijjani Noslin
|1
|0.06
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравенберх Райан
|4
|0
|Алле Себастьян
|3
|0
|Мартинес Лисандро
|3
|0
|Антони
|2
|0
|Альварес Эдсон
|2
|0
|Классен Дэви
|1
|0
|Мазрауи Нуссер
|1
|0
|Нерес Давид
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Рул
|2
|1
|Анга-Лётшер Мартин
|3
|0
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Флемминг Зиан
|3
|0
|Кокс Джордж
|3
|0
|Пинту Иву
|2
|0
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Самбу Бассала
|2
|0
|Ринстра Бен
|1
|0
|Ван Осх Яник
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Тирпан Микаэль
|1
|0
|Ферати Арианит
|1
|0
|Samy Baghdadi
|1
|0
|Йоханссон Райан
|1
|0
|Мусаба Ричи
|1
|0
|Лонвейк Найджел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
36
9
18 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
5
14%
4
44%
1-15
8
22%
1
11%
16-30
5
14%
0
0%
31-45
3
8%
3
33%
46-60
6
17%
1
11%
61-75
9
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
25
1 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 9
1
20%
4
16%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
2
40%
5
20%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
2
40%
6
24%
76-90
Забито
17
10
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
3
30%
16-30
3
18%
2
20%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
4
24%
2
20%
61-75
3
18%
3
30%
76-90
Пропущено
2
21
1 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 7
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
1
50%
4
19%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
50%
4
19%
76-90
Забито
53
19
26 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 8
3 Не забивали 5
6
11%
4
21%
1-15
12
23%
4
21%
16-30
8
15%
2
11%
31-45
5
9%
3
16%
46-60
10
19%
3
16%
61-75
12
23%
3
16%
76-90
Пропущено
7
46
2 В 1-м тайме 20
5 Во 2-м тайме 26
3 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 16
1
14%
5
11%
1-15
0
0%
10
22%
16-30
1
14%
5
11%
31-45
2
29%
10
22%
46-60
0
0%
6
13%
61-75
3
43%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Барендрехт 4:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Спортинг Л 4:2
Аякс - Виллем II 5:0 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Бешикташ - Аякс 1:2 Ваалвейк - Аякс 0:5 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Боруссия Д - Аякс 1:3 Хераклес - Аякс 0:0 Аякс - ПСВ 5:0 Аякс - Боруссия Д 4:0 Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1 Аякс - Бешикташ 2:0 Аякс - Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Аякс - Камбюр 9:0 Спортинг Л - Аякс 1:5
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0
АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Фортуна Ситтард - Осс 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|18
|13
|3
|2
|56 - 4
|42
|2.
|ПСВ
|17
|13
|1
|3
|44 - 24
|40
|3.
|Фейеноорд
|18
|12
|3
|3
|42 - 17
|39
|4.
|Витесс
|18
|10
|3
|5
|25 - 25
|33
|5.
|Твенте
|18
|9
|5
|4
|28 - 22
|32
|6.
|АЗ Алкмаар
|18
|10
|2
|6
|35 - 23
|32
|7.
|Утрехт
|18
|8
|5
|5
|33 - 23
|29
|8.
|Камбюр
|18
|9
|1
|8
|32 - 39
|28
|9.
|Херенвен
|18
|7
|4
|7
|20 - 25
|25
|10.
|НЕК Неймеген
|18
|7
|4
|7
|24 - 26
|25
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|17
|6
|3
|8
|19 - 27
|21
|12.
|Гронинген
|18
|4
|7
|7
|20 - 27
|19
|13.
|Хераклес
|18
|5
|3
|10
|21 - 26
|18
|14.
|Виллем II
|18
|5
|3
|10
|18 - 36
|18
|15.
|Ваалвейк
|17
|3
|6
|8
|18 - 29
|15
|16.
|Фортуна Ситтард
|18
|3
|4
|11
|19 - 46
|13
|17.
|Спарта Роттердам
|17
|2
|6
|9
|14 - 26
|12
|18.
|ПЕК Зволле
|18
|1
|3
|14
|9 - 32
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|10
|7
|1
|2
|38 - 3
|22
|2.
|Фейеноорд
|9
|7
|1
|1
|24 - 9
|22
|3.
|АЗ Алкмаар
|9
|7
|1
|1
|24 - 10
|22
|4.
|ПСВ
|8
|7
|0
|1
|25 - 12
|21
|5.
|Утрехт
|9
|6
|3
|0
|23 - 7
|21
|6.
|Хераклес
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|7.
|Твенте
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|8.
|Витесс
|9
|4
|2
|3
|10 - 13
|14
|9.
|Камбюр
|9
|4
|0
|5
|17 - 20
|12
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|9
|4
|0
|5
|13 - 13
|12
|11.
|Херенвен
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Виллем II
|9
|3
|1
|5
|7 - 15
|10
|13.
|Ваалвейк
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|14.
|Гронинген
|8
|1
|6
|1
|7 - 6
|9
|15.
|НЕК Неймеген
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|16.
|Фортуна Ситтард
|8
|2
|2
|4
|10 - 21
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|9
|1
|4
|4
|8 - 13
|7
|18.
|ПЕК Зволле
|9
|1
|2
|6
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|8
|6
|2
|0
|18 - 1
|20
|2.
|ПСВ
|9
|6
|1
|2
|19 - 12
|19
|3.
|Витесс
|9
|6
|1
|2
|15 - 12
|19
|4.
|Фейеноорд
|9
|5
|2
|2
|18 - 8
|17
|5.
|НЕК Неймеген
|10
|5
|2
|3
|15 - 16
|17
|6.
|Твенте
|10
|5
|2
|3
|18 - 16
|17
|7.
|Камбюр
|9
|5
|1
|3
|15 - 19
|16
|8.
|Херенвен
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|9.
|Гронинген
|10
|3
|1
|6
|13 - 21
|10
|10.
|АЗ Алкмаар
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|3
|3
|6 - 14
|9
|12.
|Утрехт
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|13.
|Виллем II
|9
|2
|2
|5
|11 - 21
|8
|14.
|Ваалвейк
|8
|0
|5
|3
|10 - 13
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Фортуна Ситтард
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5
|17.
|ПЕК Зволле
|9
|0
|1
|8
|5 - 21
|1
|18.
|Хераклес
|8
|0
|1
|7
|6 - 14
|1