Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Г О О О О Л - Девайн Ренш забивает с левой ноги!

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Команда Фортуна Ситтард почти не владела мячом в первой половине.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Игрок Алле Себастьян из команды Аякс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Аякс выполняет удар от ворот.

44' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Яник ван Ош отбил мяч на угловой после удара Блинд Дэйли из штрафной площади.

44' Антони нанес удар издали, а Яник ван Ош отбил его обратно в игру!

42' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Игра в одни ворота сейчас. Аякс доминирует и владеет мячом

41' Антони нанес удар, но тот был заблокирован.

41' Отличные скиллы показывает Антони , обводя своих соперников

39' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Антони из команды Аякс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

37' Аякс выполняет удар от ворот.

35' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Аякс

34' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Тимбер Юррьен получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Тимбер Юррьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

29' Алле Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Кокс Джордж навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Флемминг Зиан пробил со штрафного прямо в стенку

26' Игрок Алле Себастьян из команды Аякс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

26' Опасность! Бергёйс Стивен из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

23' Отличный гол забил Антони

22' Г О О О О Л - Антони из команды Аякс левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

22' Отличные скиллы показывает Антони , обводя своих соперников

21' Антони не смог попасть в створ ударом издали

21' Яник ван Ош отбил мяч на угловой после удара Гравенберх Райан из штрафной площади.

20' Сёнтьенс Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Самарис Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Аякс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

19' Антони из команды Аякс отдал передачу, которая была заблокирована.

19' Антони из команды Аякс делает заброс на партнера по команде.

19' Ринстра Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Антони из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

16' Антони из команды Аякс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

15' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Аякс будет все-таки засчитан.

15' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

14' Г О О О О Л - Блинд Дэйли первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

14' Блинд Дэйли имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

14' Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

13' Тадич Душан из команды Аякс делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

12' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Бергёйс Стивен из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

9' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Алле Себастьян из команды Аякс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

7' Тирпан Микаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Девайн Ренш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Тадич Душан из команды Аякс делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

5' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Тимбер Юррьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Гравенберх Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Пасвер Ремко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Алле Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня очень холодно для футбола.