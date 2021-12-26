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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Макартур
0:2
Первый тайм: 43'

Стадион:
Сидней
0'
0:1
11' Гол
Patrick Wood
0:2
29' Гол
Берджесс Макс
43'

Ход матча

11'
0:1
Patrick Wood
(Берджесс Макс)
29'
0:2
Берджесс Макс
(Бухагьяр Трент)
Лучшие коэффициенты
Макартур
Ничья
Сидней
7.43
4.83
2.33
Все Коэффициенты
1
Суман
Николас
20
Ускок
Томислав
23
Мариаппа
Эдриан
4
Мередит
Джеймс
17
Нун
Крэйг
21
Jake
Hollman
24
Charles
William
M'Mombwa
14
Наджар
Муди
11
Оар
Томас
31
Lachlan
Rose
7
Да
Силва
Даниэль
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
2
Доначи
Джеймс
4
Уилкинсон
Алекс
16
Кинг
Джоэл
17
Касерес
Энтони
32
Patrick
Yazbek
8
Ретре
Пауло
22
Берджесс
Макс
33
Patrick
Wood
12
Бухагьяр
Трент
Макартур
Сидней

История личных встреч

Макартур
Сидней

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

КФ
2:0
0:1
0:1
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lachlan Rose 2 0.4
Да Силва Даниэль 1 0.2
Мередит Джеймс 1 0.2
Нун Крэйг 0 0
Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берджесс Макс 1 0.2
Ле Фондре Адам 1 (1) 0.2
Элвис Камсоба 1 0.2
Patrick Wood 1 0.2
Бухагьяр Трент 0 0

Карточки

Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ускок Томислав 3 0
Курто Филип 0 1
Нун Крэйг 1 0
Liam Rose 1 0
Наджар Муди 1 0
Charles William M'Mombwa 1 0
Lachlan Rose 1 0
Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ретре Пауло 2 0
Ле Фондре Адам 1 0
Грант Райан 1 0
Касерес Энтони 1 0
Берджесс Макс 1 0
Уорленд Бен 1 0
Patrick Wood 1 0
Patrick Yazbek 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Макартур
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 Сидней - Макартур 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0
Сидней - Макартур 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Макартур 0:3 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1 Мельбурн Виктори - Макартур 1:2 Перт Глори - Макартур 0:0 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2 Аделаида Юнайтед - Макартур 3:1 Макартур - Брисбен Роар 1:2
Сидней
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Сидней - Макартур 2:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2
Сидней - Макартур 0:1 Сидней Олимпик - Сидней 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 3:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:2 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 2:0 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Макартур 0:2 5 3 1 1 5 - 4 10
3. Мельбурн Сити 5 2 2 1 7 - 6 8
4. Сентрал Кост Маринерз 4 2 0 2 5 - 4 6
5. Вестерн Юнайтед 0:2 4 2 0 2 2 - 3 6
6. Ньюкасл Джетс 5 1 2 2 10 - 8 5
7. Вестерн Сидней Уондерерс 3 1 2 0 4 - 2 5
8. Сидней 2:0 5 1 2 2 4 - 5 5
9. Перт Глори 4 1 1 2 4 - 3 4
10. Веллингтон Феникс 4 1 1 2 3 - 8 4
11. Аделаида Юнайтед 4 0 3 1 4 - 5 3
12. Брисбен Роар 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 4 2 1 1 5 - 4 7
2. Макартур 0:2 4 2 1 1 4 - 4 7
3. Мельбурн Виктори 2:0 3 2 0 1 5 - 3 6
4. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Ньюкасл Джетс 2 1 0 1 5 - 2 3
6. Вестерн Юнайтед 0:2 2 1 0 1 1 - 1 3
7. Веллингтон Феникс 2 1 0 1 2 - 3 3
8. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Брисбен Роар 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Аделаида Юнайтед 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Сидней 2:0 2 0 1 1 2 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 2:0 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Сидней 2:0 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Вестерн Сидней Уондерерс 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Макартур 0:2 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Вестерн Юнайтед 0:2 2 1 0 1 1 - 2 3
6. Перт Глори 3 1 0 2 3 - 2 3
7. Сентрал Кост Маринерз 3 1 0 2 3 - 4 3
8. Аделаида Юнайтед 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Ньюкасл Джетс 3 0 2 1 5 - 6 2
10. Мельбурн Сити 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Веллингтон Феникс 2 0 1 1 1 - 5 1
12. Брисбен Роар 2 0 0 2 1 - 5 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Берджесс Макс бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Patrick Wood бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Макартур
Ничья
Сидней
7.43
4.83
2.33
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Макартур 0:2 Сидней онлайн


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Макартур
Сидней

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