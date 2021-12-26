Австралия: A-Лига 2021-2022
0:2
Первый тайм: 43'
Стадион: Кэмпбеллтаун
0:1
11' ГолPatrick Wood
0:2
29' ГолБерджесс Макс
Ход матча
11'
0:1
29'
0:2
17
Нун
Крэйг
21
Jake
Hollman
14
Наджар
Муди
11
Оар
Томас
31
Lachlan
Rose
23
Грант
Райан
16
Кинг
Джоэл
33
Patrick
Wood
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Нун КрэйгПолузащитник
-
21 Jake HollmanПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Наджар МудиПолузащитник
-
11 Оар ТомасНападающий
-
31 Lachlan RoseНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Liam RoseПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
40 Levi Kaye
-
19 Michael Ruhs
-
Главный тренер: Миличич Анте
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Patrick WoodНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Макгинг ЛиамЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Steve Corica
История личных встреч
Макартур
Сидней
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lachlan Rose
|2
|0.4
|Да Силва Даниэль
|1
|0.2
|Мередит Джеймс
|1
|0.2
|Нун Крэйг
|0
|0
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берджесс Макс
|1
|0.2
|Ле Фондре Адам
|1 (1)
|0.2
|Элвис Камсоба
|1
|0.2
|Patrick Wood
|1
|0.2
|Бухагьяр Трент
|0
|0
Карточки
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ускок Томислав
|3
|0
|Курто Филип
|0
|1
|Нун Крэйг
|1
|0
|Liam Rose
|1
|0
|Наджар Муди
|1
|0
|Charles William M'Mombwa
|1
|0
|Lachlan Rose
|1
|0
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ретре Пауло
|2
|0
|Ле Фондре Адам
|1
|0
|Грант Райан
|1
|0
|Касерес Энтони
|1
|0
|Берджесс Макс
|1
|0
|Уорленд Бен
|1
|0
|Patrick Wood
|1
|0
|Patrick Yazbek
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Макартур
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 Сидней - Макартур 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0
Сидней - Макартур 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Макартур 0:3 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1 Мельбурн Виктори - Макартур 1:2 Перт Глори - Макартур 0:0 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2 Аделаида Юнайтед - Макартур 3:1 Макартур - Брисбен Роар 1:2
Сидней
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Сидней - Макартур 2:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2
Сидней - Макартур 0:1 Сидней Олимпик - Сидней 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 3:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:2 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|2:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Макартур
|0:2
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|3.
|Мельбурн Сити
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|5.
|Вестерн Юнайтед
|0:2
|4
|2
|0
|2
|2 - 3
|6
|6.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|2
|2
|10 - 8
|5
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Сидней
|2:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|9.
|Перт Глори
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|10.
|Веллингтон Феникс
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|11.
|Аделаида Юнайтед
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Брисбен Роар
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|2.
|Макартур
|0:2
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|3.
|Мельбурн Виктори
|2:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Ньюкасл Джетс
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|6.
|Вестерн Юнайтед
|0:2
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Брисбен Роар
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Аделаида Юнайтед
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Сидней
|2:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|2:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Сидней
|2:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Макартур
|0:2
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Вестерн Юнайтед
|0:2
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|6.
|Перт Глори
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|3
|7.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|8.
|Аделаида Юнайтед
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|10.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Веллингтон Феникс
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|12.
|Брисбен Роар
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0