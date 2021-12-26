Австралия: A-Лига 2021-2022
2:0
Первый тайм: 43'
Стадион: ААМИ Парк
1:0
18' ГолГерия Джейсон
2:0
19' ГолБриллант Джошуа
37' Желтая карточкаДэвидсон Джейсон
Ход матча
18'
1:0
19'
37'
- Основной состав
-
20 Келава ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
4 Rai IV
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Нигро СтефанЗащитник
-
10 Круз РоббиПолузащитник
-
23 Рохас МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
19 Jerrad Tyson
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
-
25 Дьюзел ЛюкПолузащитник
- Нападающий
-
31 Adisu Bayew
-
-
Главный тренер: John Aloisi
История личных встреч
Мельбурн Виктори
Вестерн Юнайтед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бриллант Джошуа
|1
|1
|Герия Джейсон
|1
|1
|Марджиотта Франческо
|0
|0
|Бриммер Джейк
|0
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пэйн Коннор
|2
|0.67
|Уэлс Лаклан
|0
|0
Карточки
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|2
|0
|Топор-Стэнли Николай
|1
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Аделаида Сити - Мельбурн Виктори 0:1
Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Макартур 1:2 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:4 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 7:0 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Сидней 0:3
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1
Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:0 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|2:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Макартур
|0:2
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|3.
|Мельбурн Сити
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|5.
|Вестерн Юнайтед
|0:2
|4
|2
|0
|2
|2 - 3
|6
|6.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|2
|2
|10 - 8
|5
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Сидней
|2:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|9.
|Перт Глори
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|10.
|Веллингтон Феникс
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|11.
|Аделаида Юнайтед
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Брисбен Роар
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|2.
|Макартур
|0:2
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|3.
|Мельбурн Виктори
|2:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Ньюкасл Джетс
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|6.
|Вестерн Юнайтед
|0:2
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Брисбен Роар
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Аделаида Юнайтед
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Сидней
|2:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|2:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Сидней
|2:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Макартур
|0:2
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Вестерн Юнайтед
|0:2
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|6.
|Перт Глори
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|3
|7.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|8.
|Аделаида Юнайтед
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|10.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Веллингтон Феникс
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|12.
|Брисбен Роар
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0