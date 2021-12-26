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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Мельбурн Виктори
3:1
Конец матча

Стадион:
Вестерн Юнайтед
0'
1:0
18' Гол
Герия Джейсон
2:0
19' Гол
Бриллант Джошуа
37' Желтая карточка
Дэвидсон Джейсон
2:1
87' Гол
Прийович Александар
3:1
90' Гол
Д'Агостино Николас
90'+7
Мельбурн Виктори
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

Мельбурн Виктори
Вестерн Юнайтед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

0:1
1:6
3:4
0:0
1:2
3:1
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Д'Агостино Николас 3 0.5
Марджиотта Франческо 2 0.33
Родерик Миранда 1 0.17
Бриллант Джошуа 1 0.17
Герия Джейсон 1 0.17
Фолами Бен 1 0.17
Nishan Velupillay 1 0.17
Рохас Марко 0 0
Бриммер Джейк 0 0
Круз Робби 0 0
Келава Иван 0 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэнзел-Холлс Дилан 2 0.5
Прийович Александар 1 0.25
Диаманти Алессандро 0 0
Уэлс Лаклан 0 0

Карточки

Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвидсон Джейсон 2 1
Rai IV 0 1
Круз Робби 1 0
Родерик Миранда 1 0
Броксхэм Ли 1 0
Бриллант Джошуа 1 0
Герия Джейсон 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаманти Алессандро 2 0
Луштица Стивен 1 0
Уэнзел-Холлс Дилан 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Забито

6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
3
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
67%
76-90

Пропущено

7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Аделаида Сити - Мельбурн Виктори 0:1
Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Макартур 1:2 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:4 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 7:0 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Сидней 0:3
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1
Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:0 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 6 4 1 1 11 - 7 13
2. Макартур 5 3 1 1 5 - 5 10
3. Мельбурн Сити 5 2 2 1 7 - 6 8
4. Сентрал Кост Маринерз 4 2 0 2 5 - 4 6
5. Вестерн Юнайтед 4 2 0 2 3 - 4 6
6. Ньюкасл Джетс 5 1 2 2 10 - 8 5
7. Вестерн Сидней Уондерерс 3 1 2 0 4 - 2 5
8. Сидней 5 1 2 2 5 - 5 5
9. Перт Глори 4 1 1 2 4 - 3 4
10. Веллингтон Феникс 4 1 1 2 3 - 8 4
11. Аделаида Юнайтед 4 0 3 1 4 - 5 3
12. Брисбен Роар 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 4 2 1 1 5 - 4 7
2. Макартур 4 2 1 1 4 - 5 7
3. Мельбурн Виктори 3 2 0 1 6 - 4 6
4. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Ньюкасл Джетс 2 1 0 1 5 - 2 3
6. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
7. Веллингтон Феникс 2 1 0 1 2 - 3 3
8. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Брисбен Роар 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Аделаида Юнайтед 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Сидней 2 0 1 1 2 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Сидней 3 1 1 1 3 - 2 4
3. Вестерн Сидней Уондерерс 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Макартур 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 2 - 3 3
6. Перт Глори 3 1 0 2 3 - 2 3
7. Сентрал Кост Маринерз 3 1 0 2 3 - 4 3
8. Аделаида Юнайтед 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Ньюкасл Джетс 3 0 2 1 5 - 6 2
10. Мельбурн Сити 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Веллингтон Феникс 2 0 1 1 1 - 5 1
12. Брисбен Роар 2 0 0 2 1 - 5 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Дэвидсон Джейсон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Бриллант Джошуа бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Герия Джейсон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мельбурн Виктори 3:1 Вестерн Юнайтед онлайн


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