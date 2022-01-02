Индия: Суперлига Индии 2021-2022
0:1
Конец матча
22' Желтая карточкаГахлот Нарендер
0:1
31' ГолГикевич Лукаш
48' Желтая карточкаRicky Lallawmawma
83' Желтая карточкаAlex XXV
84' Желтая карточкаГикевич Лукаш
Ход матча
22'
31'
0:1
83'
84'
32
Rehenesh
TP
29
Хартли
Питер
14
Alex
XXV
24
Стюарт
Грэг
21
Дас
Нараян
15
Тапа
Анируд
- Основной состав
-
32 Rehenesh TPВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Хартли ПитерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Alex XXVПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Стюарт ГрэгПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Eli SabiaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Пандита ИшанНападающий
-
-
18 Ritwik Das
-
27 Karan Amin
-
-
-
Главный тренер: Койл Оуэн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Дас НараянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Тапа АнирудПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Vishal KaithВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
22 Jobby Justin
-
-
-
-
-
11 Rahim Ali
-
Главный тренер: Бозидар Бандович
История личных встреч
Джамшедпур
Ченнаин
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Джамшедпур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стюарт Грэг
|5
|0.56
|Вальскис Нериюс
|2
|0.22
|Хартли Питер
|2
|0.22
|Alex XXV
|1
|0.11
|Eli Sabia
|1
|0.11
|Доунгел Семинлен
|1
|0.11
|Мюррей Джордан
|1
|0.11
|Komal Thatal
|1
|0.11
|Ricky Lallawmawma
|0
|0
|Boris Singh Thangjam
|0
|0
|Jitendra Singh
|0
|0
Ченнаин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурзаев Мирлан
|2
|0.22
|Коман Владимир
|2 (1)
|0.22
|Гикевич Лукаш
|1
|0.11
|Germanpreet Singh
|1
|0.11
|Чхангте Лаллианзуала
|1
|0.11
|Rahim Ali
|1
|0.11
|Тапа Анируд
|1
|0.11
Карточки
Джамшедпур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хартли Питер
|3
|0
|Стюарт Грэг
|3
|0
|Гахлот Нарендер
|3
|0
|Eli Sabia
|1
|0
|Доунгел Семинлен
|1
|0
|Alex XXV
|1
|0
|Халдер Пронай
|1
|0
|Ricky Lallawmawma
|1
|0
|Rehenesh TP
|1
|0
|Jitendra Singh
|1
|0
|Laldinliana Renthlei
|1
|0
Ченнаин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rahim Ali
|3
|0
|Reagan Singh
|2
|0
|Дас Нараян
|2
|0
|Борысюк Ариэль
|1
|0
|Гикевич Лукаш
|1
|0
|Germanpreet Singh
|1
|0
|Дамьянович Славко
|1
|0
|Чхангте Лаллианзуала
|1
|0
|Тапа Анируд
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
11
4
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
3
27%
1
25%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
1
13%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Забито
14
9
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
3
21%
1
11%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
4
29%
3
33%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
1
7%
3
33%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Пропущено
10
11
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
10%
1
9%
1-15
4
40%
1
9%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
2
20%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Джамшедпур
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Керала Бластерс - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:0 Дели Динамос - Джамшедпур 0:4 Мумбаи Сити - Джамшедпур 4:2
Джамшедпур - АТК 2:1 Джамшедпур - Хайдарабад 1:1 Гоа - Джамшедпур 1:3 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Бенгалуру 3:2 Джамшедпур - Мумбаи Сити 2:0 АТК - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Джамшедпур 0:1 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:2 Дели Динамос - Джамшедпур 0:1 Керала Бластерс - Джамшедпур 0:0 Джамшедпур - Хайдарабад 0:0 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:2 Гоа - Джамшедпур 3:0 Джамшедпур - Керала Бластерс 2:3 Бенгалуру - Джамшедпур 0:1
Ченнаин
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Ченнаин - Бенгалуру 2:4 Ченнаин - Керала Бластерс 0:3 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Мумбаи Сити - Ченнаин 1:0
АТК - Ченнаин 1:1 Ченнаин - Ист Бенгал 0:0 Нортист Юнайтед - Ченнаин 1:2 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Керала Бластерс - Ченнаин 1:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 3:3 Ченнаин - Гоа 2:2 Ченнаин - Джамшедпур 0:1 Бенгалуру - Ченнаин 0:0 Хайдарабад - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Мумбаи Сити 1:1 АТК - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Ист Бенгал 0:0 Дели Динамос - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Дели Динамос 0:0 Ченнаин - Хайдарабад 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мумбаи Сити
|8
|5
|1
|2
|20 - 13
|16
|2.
|Хайдарабад
|8
|4
|3
|1
|18 - 7
|15
|3.
|Керала Бластерс
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|4.
|Ченнаин
|9
|4
|2
|3
|9 - 11
|14
|5.
|АТК
|8
|4
|2
|2
|18 - 16
|14
|6.
|Джамшедпур
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|7.
|Дели Динамос
|8
|3
|1
|4
|14 - 20
|10
|8.
|Гоа
|9
|2
|3
|4
|13 - 18
|9
|9.
|Бенгалуру
|9
|2
|3
|4
|15 - 17
|9
|10.
|Нортист Юнайтед
|9
|2
|2
|5
|13 - 19
|8
|11.
|Ист Бенгал
|8
|0
|4
|4
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайдарабад
|5
|3
|1
|1
|13 - 4
|10
|2.
|Дели Динамос
|5
|3
|1
|1
|11 - 10
|10
|3.
|Мумбаи Сити
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|4.
|Нортист Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|5.
|АТК
|4
|2
|1
|1
|8 - 9
|7
|6.
|Бенгалуру
|4
|1
|2
|1
|9 - 9
|5
|7.
|Джамшедпур
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Керала Бластерс
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|Гоа
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Ченнаин
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|11.
|Ист Бенгал
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ченнаин
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|2.
|Керала Бластерс
|6
|2
|3
|1
|10 - 6
|9
|3.
|Джамшедпур
|5
|2
|2
|1
|11 - 7
|8
|4.
|Мумбаи Сити
|3
|2
|1
|0
|11 - 5
|7
|5.
|АТК
|4
|2
|1
|1
|10 - 7
|7
|6.
|Хайдарабад
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|Гоа
|6
|1
|2
|3
|9 - 13
|5
|8.
|Бенгалуру
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|9.
|Ист Бенгал
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|10.
|Дели Динамос
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
|11.
|Нортист Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0