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Индия: Суперлига Индии 2021-2022

2021-2022
Джамшедпур
0:1
Конец матча
Ченнаин
0'
22' Желтая карточка
Гахлот Нарендер
0:1
31' Гол
Гикевич Лукаш
48' Желтая карточка
Ricky Lallawmawma
83' Желтая карточка
Alex XXV
84' Желтая карточка
Гикевич Лукаш
90'+6
32
Rehenesh
TP
26
Laldinliana
Renthlei
5
Гахлот
Нарендер
29
Хартли
Питер
6
Ricky
Lallawmawma
3
Jitendra
Singh
14
Alex
XXV
7
Доунгел
Семинлен
24
Стюарт
Грэг
2
Boris
Singh
Thangjam
10
Мюррей
Джордан
24
Debjit
Majumder
3
Mohammad
Sajid
Dhot
23
Дамьянович
Славко
21
Дас
Нараян
2
Reagan
Singh
77
Коман
Владимир
28
Germanpreet
Singh
15
Тапа
Анируд
18
Jerry
Lalrinzuala
17
Мурзаев
Мирлан
99
Гикевич
Лукаш
Джамшедпур
Ченнаин

История личных встреч

Джамшедпур
Ченнаин

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

СИ
0:1
СИ
1:2
СИ
4:1
СИ
1:1
СИ
0:0
СИ
3:1
СИ
1:1
СИ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Джамшедпур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стюарт Грэг 5 0.56
Вальскис Нериюс 2 0.22
Хартли Питер 2 0.22
Alex XXV 1 0.11
Eli Sabia 1 0.11
Доунгел Семинлен 1 0.11
Мюррей Джордан 1 0.11
Komal Thatal 1 0.11
Ricky Lallawmawma 0 0
Boris Singh Thangjam 0 0
Jitendra Singh 0 0
Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурзаев Мирлан 2 0.22
Коман Владимир 2 (1) 0.22
Гикевич Лукаш 1 0.11
Germanpreet Singh 1 0.11
Чхангте Лаллианзуала 1 0.11
Rahim Ali 1 0.11
Тапа Анируд 1 0.11

Карточки

Джамшедпур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хартли Питер 3 0
Стюарт Грэг 3 0
Гахлот Нарендер 3 0
Eli Sabia 1 0
Доунгел Семинлен 1 0
Alex XXV 1 0
Халдер Пронай 1 0
Ricky Lallawmawma 1 0
Rehenesh TP 1 0
Jitendra Singh 1 0
Laldinliana Renthlei 1 0
Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rahim Ali 3 0
Reagan Singh 2 0
Дас Нараян 2 0
Борысюк Ариэль 1 0
Гикевич Лукаш 1 0
Germanpreet Singh 1 0
Дамьянович Славко 1 0
Чхангте Лаллианзуала 1 0
Тапа Анируд 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

11
4
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
3
27%
1
25%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
1
13%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Забито

14
9
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
3
21%
1
11%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
4
29%
3
33%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
1
7%
3
33%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
10%
1
9%
1-15
4
40%
1
9%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Джамшедпур
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Керала Бластерс - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:0 Дели Динамос - Джамшедпур 0:4 Мумбаи Сити - Джамшедпур 4:2
Джамшедпур - АТК 2:1 Джамшедпур - Хайдарабад 1:1 Гоа - Джамшедпур 1:3 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Бенгалуру 3:2 Джамшедпур - Мумбаи Сити 2:0 АТК - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Джамшедпур 0:1 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:2 Дели Динамос - Джамшедпур 0:1 Керала Бластерс - Джамшедпур 0:0 Джамшедпур - Хайдарабад 0:0 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:2 Гоа - Джамшедпур 3:0 Джамшедпур - Керала Бластерс 2:3 Бенгалуру - Джамшедпур 0:1
Ченнаин
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Ченнаин - Бенгалуру 2:4 Ченнаин - Керала Бластерс 0:3 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Мумбаи Сити - Ченнаин 1:0
АТК - Ченнаин 1:1 Ченнаин - Ист Бенгал 0:0 Нортист Юнайтед - Ченнаин 1:2 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Керала Бластерс - Ченнаин 1:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 3:3 Ченнаин - Гоа 2:2 Ченнаин - Джамшедпур 0:1 Бенгалуру - Ченнаин 0:0 Хайдарабад - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Мумбаи Сити 1:1 АТК - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Ист Бенгал 0:0 Дели Динамос - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Дели Динамос 0:0 Ченнаин - Хайдарабад 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мумбаи Сити 8 5 1 2 20 - 13 16
2. Хайдарабад 8 4 3 1 18 - 7 15
3. Керала Бластерс 9 3 5 1 15 - 10 14
4. Ченнаин 9 4 2 3 9 - 11 14
5. АТК 8 4 2 2 18 - 16 14
6. Джамшедпур 9 3 4 2 14 - 10 13
7. Дели Динамос 8 3 1 4 14 - 20 10
8. Гоа 9 2 3 4 13 - 18 9
9. Бенгалуру 9 2 3 4 15 - 17 9
10. Нортист Юнайтед 9 2 2 5 13 - 19 8
11. Ист Бенгал 8 0 4 4 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайдарабад 5 3 1 1 13 - 4 10
2. Дели Динамос 5 3 1 1 11 - 10 10
3. Мумбаи Сити 5 3 0 2 9 - 8 9
4. Нортист Юнайтед 6 2 2 2 10 - 9 8
5. АТК 4 2 1 1 8 - 9 7
6. Бенгалуру 4 1 2 1 9 - 9 5
7. Джамшедпур 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Керала Бластерс 3 1 2 0 5 - 4 5
9. Гоа 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Ченнаин 4 1 1 2 4 - 8 4
11. Ист Бенгал 4 0 2 2 5 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ченнаин 5 3 1 1 5 - 3 10
2. Керала Бластерс 6 2 3 1 10 - 6 9
3. Джамшедпур 5 2 2 1 11 - 7 8
4. Мумбаи Сити 3 2 1 0 11 - 5 7
5. АТК 4 2 1 1 10 - 7 7
6. Хайдарабад 3 1 2 0 5 - 3 5
7. Гоа 6 1 2 3 9 - 13 5
8. Бенгалуру 5 1 1 3 6 - 8 4
9. Ист Бенгал 4 0 2 2 5 - 9 2
10. Дели Динамос 3 0 0 3 3 - 10 0
11. Нортист Юнайтед 3 0 0 3 3 - 10 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Гикевич Лукаш бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Гахлот Нарендер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Джамшедпур 0:1 Ченнаин онлайн


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