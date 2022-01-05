Греция: Суперлига 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras
29' Желтая карточкаКрайопулос Эммануил
44' Желтая карточкаМ'Вила Янн
54' Желтая карточкаВитлис Вассилис
78' Желтая карточкаЯкимовски Никола
84' Желтая карточкаВерхульст Давино
87' Желтая карточкаИоаннидис Николаос
Ход матча
44'
54'
78'
84'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 14
-
0 Угловые 9
-
0 Офсайды 8
-
22 Нарушения правил 13
-
38 Владение мячом, % 62
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Дауда АбиолаНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Феста Джанлука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
75 Кицос ФотисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Ба АльгассимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
История личных встреч
Аполлон Смирнис
Олимпиакос
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
12 матчей
8.3%
8.3%
83.4%
1 победа 1 ничья 10 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Николаос
|3
|0.23
|Памлидис Георгиос
|2
|0.15
|Дауда Абиола
|1
|0.08
|Фатион Антони
|1 (1)
|0.08
|Мартинес Николас II
|0
|0
|Цилулис Сотирис
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Араби Юссеф
|9 (4)
|0.56
|Камара Агибу
|4
|0.25
|Соарес Франсиско
|4
|0.25
|Сиссе Пап Абу
|4
|0.25
|Масурас Гиоргос
|3
|0.19
|Лопеш Рони
|1
|0.06
|Вальбуэна Матьё
|1
|0.06
|Бухалакис Андреас
|1
|0.06
|Врусаи Мариус
|1
|0.06
|М'Вила Янн
|0
|0
|Папастатопулос Сократис
|0
|0
|Лала Кенни
|0
|0
|Малонг Кунде
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
Карточки
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фатион Антони
|7
|1
|Баксеванидис Димос
|4
|1
|Цилулис Сотирис
|4
|1
|Лисгарас Христос
|3
|1
|Сливка Выкинтас
|4
|0
|Иоаннидис Николаос
|4
|0
|Алвеш Бруну
|3
|0
|Дентакис Антонис
|3
|0
|Кастро Фабри
|3
|0
|Домингес Луис Густаво
|2
|0
|Верхульст Давино
|1
|0
|Якимовски Никола
|1
|0
|Мартинес Николас II
|1
|0
|Витлис Вассилис
|1
|0
|Крайопулос Эммануил
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|М'Вила Янн
|2
|0
|Папастатопулос Сократис
|2
|0
|Сиссе Пап Абу
|2
|0
|Камара Мохамед III
|2
|0
|Камара Агибу
|2
|0
|Соарес Франсиско
|1
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|Лала Кенни
|1
|0
|Андруцос Танасис
|1
|0
|Ба Уссейну
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
17
1 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
0
0%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
25%
3
18%
31-45
1
25%
3
18%
46-60
2
50%
3
18%
61-75
0
0%
1
6%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Забито
3
11
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
1
33%
1
9%
1-15
1
33%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
33%
3
27%
76-90
Пропущено
17
3
6 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
7
41%
0
0%
61-75
3
18%
3
100%
76-90
Забито
7
28
3 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 12
7 Не забивали 3
1
14%
5
18%
1-15
1
14%
6
21%
16-30
1
14%
4
14%
31-45
1
14%
5
18%
46-60
2
29%
4
14%
61-75
1
14%
4
14%
76-90
Пропущено
23
9
8 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 8
5
22%
1
11%
1-15
1
4%
2
22%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
8
35%
2
22%
61-75
4
17%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2
Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:1 Аполлон Смирнис - Лариса 0:2
Олимпиакос
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Олимпиакос - Левадиакос 2:0 Олимпиакос - Ламия 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0
Антверпен - Олимпиакос 1:0 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Левадиакос - Олимпиакос 3:2 Олимпиакос - Волос 2:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|16
|13
|3
|0
|28 - 9
|42
|2.
|АЕК
|16
|10
|3
|3
|29 - 16
|33
|3.
|ПАОК
|15
|9
|1
|5
|31 - 20
|28
|4.
|Арис Салоники
|0:1
|16
|8
|3
|5
|17 - 14
|27
|5.
|Панатинаикос
|1:0
|15
|8
|2
|5
|25 - 11
|26
|6.
|ПАС Янина
|16
|7
|4
|5
|20 - 16
|25
|7.
|ОФИ
|15
|5
|7
|3
|17 - 15
|22
|8.
|Астерас
|16
|5
|5
|6
|16 - 15
|20
|9.
|Панетоликос
|15
|4
|3
|8
|16 - 27
|15
|10.
|Волос
|14
|4
|3
|7
|24 - 29
|15
|11.
|Ионикос
|16
|3
|5
|8
|13 - 21
|14
|12.
|Ламия
|16
|2
|5
|9
|13 - 22
|11
|13.
|Атромитос
|15
|2
|3
|10
|14 - 32
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|13
|1
|5
|7
|7 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|1:0
|9
|7
|1
|1
|21 - 5
|22
|2.
|Олимпиакос
|8
|6
|2
|0
|11 - 3
|20
|3.
|АЕК
|7
|5
|0
|2
|13 - 6
|15
|4.
|ПАС Янина
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|5.
|Арис Салоники
|0:1
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|6.
|ПАОК
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|7.
|Астерас
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|8.
|ОФИ
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|9.
|Волос
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|10.
|Ионикос
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|Панетоликос
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|12.
|Атромитос
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|Аполлон Смирнис
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|14.
|Ламия
|8
|0
|3
|5
|8 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|8
|7
|1
|0
|17 - 6
|22
|2.
|АЕК
|9
|5
|3
|1
|16 - 10
|18
|3.
|ПАОК
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|4.
|Арис Салоники
|0:1
|9
|4
|1
|4
|9 - 8
|13
|5.
|ОФИ
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|12
|6.
|ПАС Янина
|7
|3
|2
|2
|8 - 4
|11
|7.
|Ламия
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|8.
|Астерас
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Панетоликос
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|10.
|Волос
|7
|1
|3
|3
|14 - 18
|6
|11.
|Ионикос
|9
|1
|2
|6
|6 - 14
|5
|12.
|Панатинаикос
|1:0
|6
|1
|1
|4
|4 - 6
|4
|13.
|Атромитос
|8
|0
|2
|6
|5 - 20
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1