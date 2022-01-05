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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Панатинаикос
1:0
Перерыв

Стадион:
Арис Салоники
0'
1:0
14' Гол
Паласиос Себастьян
29' Желтая карточка
Саша

Ход матча

14'
Паласиос Себастьян
1:0
29'
 
Саша

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 8
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Арис Салоники
2.30
4.40
5.20
Все Коэффициенты
91
Бриньоли
Альберто
14
Санчес
Факундо
4
Велес
Фран
5
Шенквельд
Барт
3
Хуанкар
16
Лундквист
Рамон-Паскаль
6
Александропулос
Сотириос
19
Вильяфаньес
Лукас
22
Канталапьерда
Аитор
9
Македа
Федерико
34
Паласиос
Себастьян
23
Хулиан
Диас
21
Сундгрен
Даниэль
14
Брабец
Якуб
29
Беналуань
Йоан
22
Ганя
Кристиан
88
Саша
Лукас
6
Джегго
Джеймс
15
Итурбе
Хуан
17
Н'Диайе
Папа
3
Агбеньену
Лумор
19
Лопес
Кристиан
Панатинаикос
4-3-3
Арис Салоники
4-2-3-1

История личных встреч

Панатинаикос
Арис Салоники

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 4 победы

28 матчей

57.1%
21.4%
21.5%
16 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

32.1%
50%
17.9%
9 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
12 побед 12 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:0
С
0:0
С
1:2
С
0:1
С
0:1
С
0:1
С
2:0
С
0:0
С
4:0
С
2:0
С
1:1
С
4:1
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
3:1
С
1:0
С
0:1
К
1:0
С
0:0
С
2:1
С
4:0
С
1:2
С
3:1
С
1:1
С
1:0
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 9 0.6
Маурисио Жозе 4 0.27
Паласиос Себастьян 3 (1) 0.2
Македа Федерико 3 (2) 0.2
Иоаннидис Фотис 1 0.07
Александропулос Сотириос 1 0.07
Санчес Факундо 1 0.07
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0.07
Хадзийованнис Анастасиос 1 0.07
Mateus Vital 1 (1) 0.07
Перес Рубен 0 0
Вильяфаньес Лукас 0 0
Хуанкар 0 0
Велес Фран 0 0
Канталапьерда Аитор 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруну Гама 4 (3) 0.25
Камара Абубакар 3 (2) 0.19
Матео Гарсия 3 0.19
Н'Диайе Папа 2 0.13
Мансини Даниэль 2 0.13
Сундгрен Даниэль 1 0.06
Бертолио Факундо 1 0.06
Брабец Якуб 1 0.06
Фабиано Лейсманн 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуанкар 4 0
Шарлия Звонимир 4 0
Маурисио Жозе 3 0
Карлитос Карлос 3 0
Перес Рубен 2 0
Александропулос Сотириос 2 0
Вильяфаньес Лукас 1 0
Бриньоли Альберто 1 0
Велес Фран 1 0
Пуггурас Ахиллеас 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Котсирас Яннис 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джегго Джеймс 5 0
Камара Абубакар 5 0
Н'Диайе Папа 4 0
Мансини Даниэль 4 0
Матилья Хавьер 3 0
Саша Лукас 3 0
Фабиано Лейсманн 3 0
Бертолио Факундо 1 1
Итурбе Хуан 2 0
Сакик Эмануэль 2 0
Сундгрен Даниэль 1 0
Манос Димитриос 1 0
Агбеньену Лумор 1 0
Матео Гарсия 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
9
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
3
15%
1
11%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
25%
2
22%
31-45
5
25%
3
33%
46-60
5
25%
2
22%
61-75
1
5%
1
11%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
2
40%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
6 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
3
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

24
17
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
3
13%
2
12%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
5
21%
6
35%
31-45
6
25%
5
29%
29%
46-60
5
21%
2
12%
61-75
3
13%
1
6%
76-90

Пропущено

11
13
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
5
45%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
27%
3
23%
31-45
1
9%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
18%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Волос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Атромитос 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:0
Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Астерас - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 5:1 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 Милан - Панатинаикос 2:1 АЗ Алкмаар - Панатинаикос 3:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:4
Арис Салоники
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ОФИ - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Ионикос 1:0 ОФИ - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0
Арис Салоники - Астерас 1:0 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 Волос - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Ламия - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ОФИ 0:0 Арис Салоники - Астана 2:1 Астана - Арис Салоники 2:0 Локомотив Москва - Арис Салоники 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 16 13 3 0 28 - 9 42
2. АЕК 16 10 3 3 29 - 16 33
3. ПАОК 15 9 1 5 31 - 20 28
4. Арис Салоники 0:1 16 8 3 5 17 - 14 27
5. Панатинаикос 1:0 15 8 2 5 25 - 11 26
6. ПАС Янина 16 7 4 5 20 - 16 25
7. ОФИ 15 5 7 3 17 - 15 22
8. Астерас 16 5 5 6 16 - 15 20
9. Панетоликос 15 4 3 8 16 - 27 15
10. Волос 14 4 3 7 24 - 29 15
11. Ионикос 16 3 5 8 13 - 21 14
12. Ламия 16 2 5 9 13 - 22 11
13. Атромитос 15 2 3 10 14 - 32 9
14. Аполлон Смирнис 13 1 5 7 7 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 1:0 9 7 1 1 21 - 5 22
2. Олимпиакос 8 6 2 0 11 - 3 20
3. АЕК 7 5 0 2 13 - 6 15
4. ПАС Янина 9 4 2 3 12 - 12 14
5. Арис Салоники 0:1 7 4 2 1 8 - 6 14
6. ПАОК 7 4 1 2 15 - 10 13
7. Астерас 8 4 1 3 10 - 7 13
8. ОФИ 8 2 4 2 10 - 11 10
9. Волос 7 3 0 4 10 - 11 9
10. Ионикос 7 2 3 2 7 - 7 9
11. Панетоликос 8 2 2 4 9 - 12 8
12. Атромитос 7 2 1 4 9 - 12 7
13. Аполлон Смирнис 7 1 4 2 4 - 6 7
14. Ламия 8 0 3 5 8 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 8 7 1 0 17 - 6 22
2. АЕК 9 5 3 1 16 - 10 18
3. ПАОК 8 5 0 3 16 - 10 15
4. Арис Салоники 0:1 9 4 1 4 9 - 8 13
5. ОФИ 7 3 3 1 7 - 4 12
6. ПАС Янина 7 3 2 2 8 - 4 11
7. Ламия 8 2 2 4 5 - 7 8
8. Астерас 8 1 4 3 6 - 8 7
9. Панетоликос 7 2 1 4 7 - 15 7
10. Волос 7 1 3 3 14 - 18 6
11. Ионикос 9 1 2 6 6 - 14 5
12. Панатинаикос 1:0 6 1 1 4 4 - 6 4
13. Атромитос 8 0 2 6 5 - 20 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 1 5 3 - 17 1
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Саша Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Паласиос Себастьян бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Арис Салоники
2.30
4.40
5.20
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Арис Салоники

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