Греция: Суперлига 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Апостолос Николаидис
1:0
14' ГолПаласиос Себастьян
29' Желтая карточкаСаша
Ход матча
14'
29'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 8
-
55 Владение мячом, % 45
3
Хуанкар
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
88
Саша
Лукас
15
Итурбе
Хуан
17
Н'Диайе
Папа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
98 Mateus VitalПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Итурбе ХуанПолузащитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
История личных встреч
Панатинаикос
Арис Салоники
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 4 победы
28 матчей
57.1%
21.4%
21.5%
16 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
32.1%
50%
17.9%
9 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
12 побед 12 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|9
|0.6
|Маурисио Жозе
|4
|0.27
|Паласиос Себастьян
|3 (1)
|0.2
|Македа Федерико
|3 (2)
|0.2
|Иоаннидис Фотис
|1
|0.07
|Александропулос Сотириос
|1
|0.07
|Санчес Факундо
|1
|0.07
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0.07
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0.07
|Mateus Vital
|1 (1)
|0.07
|Перес Рубен
|0
|0
|Вильяфаньес Лукас
|0
|0
|Хуанкар
|0
|0
|Велес Фран
|0
|0
|Канталапьерда Аитор
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруну Гама
|4 (3)
|0.25
|Камара Абубакар
|3 (2)
|0.19
|Матео Гарсия
|3
|0.19
|Н'Диайе Папа
|2
|0.13
|Мансини Даниэль
|2
|0.13
|Сундгрен Даниэль
|1
|0.06
|Бертолио Факундо
|1
|0.06
|Брабец Якуб
|1
|0.06
|Фабиано Лейсманн
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуанкар
|4
|0
|Шарлия Звонимир
|4
|0
|Маурисио Жозе
|3
|0
|Карлитос Карлос
|3
|0
|Перес Рубен
|2
|0
|Александропулос Сотириос
|2
|0
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0
|Бриньоли Альберто
|1
|0
|Велес Фран
|1
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Котсирас Яннис
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джегго Джеймс
|5
|0
|Камара Абубакар
|5
|0
|Н'Диайе Папа
|4
|0
|Мансини Даниэль
|4
|0
|Матилья Хавьер
|3
|0
|Саша Лукас
|3
|0
|Фабиано Лейсманн
|3
|0
|Бертолио Факундо
|1
|1
|Итурбе Хуан
|2
|0
|Сакик Эмануэль
|2
|0
|Сундгрен Даниэль
|1
|0
|Манос Димитриос
|1
|0
|Агбеньену Лумор
|1
|0
|Матео Гарсия
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
9
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
3
15%
1
11%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
25%
2
22%
31-45
5
25%
3
33%
46-60
5
25%
2
22%
61-75
1
5%
1
11%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
2
40%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
6 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
3
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
24
17
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
3
13%
2
12%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
5
21%
6
35%
31-45
6
25%
5
29%
29%
46-60
5
21%
2
12%
61-75
3
13%
1
6%
76-90
Пропущено
11
13
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
5
45%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
27%
3
23%
31-45
1
9%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
18%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Волос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Атромитос 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:0
Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Астерас - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 5:1 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 Милан - Панатинаикос 2:1 АЗ Алкмаар - Панатинаикос 3:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:4
Арис Салоники
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ОФИ - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Ионикос 1:0 ОФИ - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0
Арис Салоники - Астерас 1:0 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 Волос - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Ламия - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ОФИ 0:0 Арис Салоники - Астана 2:1 Астана - Арис Салоники 2:0 Локомотив Москва - Арис Салоники 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|16
|13
|3
|0
|28 - 9
|42
|2.
|АЕК
|16
|10
|3
|3
|29 - 16
|33
|3.
|ПАОК
|15
|9
|1
|5
|31 - 20
|28
|4.
|Арис Салоники
|0:1
|16
|8
|3
|5
|17 - 14
|27
|5.
|Панатинаикос
|1:0
|15
|8
|2
|5
|25 - 11
|26
|6.
|ПАС Янина
|16
|7
|4
|5
|20 - 16
|25
|7.
|ОФИ
|15
|5
|7
|3
|17 - 15
|22
|8.
|Астерас
|16
|5
|5
|6
|16 - 15
|20
|9.
|Панетоликос
|15
|4
|3
|8
|16 - 27
|15
|10.
|Волос
|14
|4
|3
|7
|24 - 29
|15
|11.
|Ионикос
|16
|3
|5
|8
|13 - 21
|14
|12.
|Ламия
|16
|2
|5
|9
|13 - 22
|11
|13.
|Атромитос
|15
|2
|3
|10
|14 - 32
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|13
|1
|5
|7
|7 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|1:0
|9
|7
|1
|1
|21 - 5
|22
|2.
|Олимпиакос
|8
|6
|2
|0
|11 - 3
|20
|3.
|АЕК
|7
|5
|0
|2
|13 - 6
|15
|4.
|ПАС Янина
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|5.
|Арис Салоники
|0:1
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|6.
|ПАОК
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|7.
|Астерас
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|8.
|ОФИ
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|9.
|Волос
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|10.
|Ионикос
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|Панетоликос
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|12.
|Атромитос
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|Аполлон Смирнис
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|14.
|Ламия
|8
|0
|3
|5
|8 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|8
|7
|1
|0
|17 - 6
|22
|2.
|АЕК
|9
|5
|3
|1
|16 - 10
|18
|3.
|ПАОК
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|4.
|Арис Салоники
|0:1
|9
|4
|1
|4
|9 - 8
|13
|5.
|ОФИ
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|12
|6.
|ПАС Янина
|7
|3
|2
|2
|8 - 4
|11
|7.
|Ламия
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|8.
|Астерас
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Панетоликос
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|10.
|Волос
|7
|1
|3
|3
|14 - 18
|6
|11.
|Ионикос
|9
|1
|2
|6
|6 - 14
|5
|12.
|Панатинаикос
|1:0
|6
|1
|1
|4
|4 - 6
|4
|13.
|Атромитос
|8
|0
|2
|6
|5 - 20
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1