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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ламия
0:1
Перерыв

Стадион:
АЕК
0'
18' Желтая карточка
Ансарифард Карим
0:1
29' Гол
Гарсия Леви
41' Желтая карточка
Theofanis Tsandaris

Ход матча

18'
 
Ансарифард Карим
29'
0:1
Гарсия Леви
41'
Theofanis Tsandaris
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 13
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
АЕК
5.92
5.73
1.79
Все Коэффициенты
31
Шаранов
Боян
23
Скондрас
Яннис
41
Големич
Владимир
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
3
Сарамантас
Гиоргос
20
Элефтериадис
Христос
6
Theofanis
Tsandaris
16
Бехарано
Данни
7
Cristopher
Nunez
28
Романич
Лазар
8
Арабули
Бачана
1
Цидотас
Панайотис
5
Сварнас
Стратос
24
Митоглу
Герасимос
31
Цавелас
Георгиос
3
Мохаммади
Милад
4
Шимански
Дамиан
6
Ле
Таллек
Дамьен
7
Амрабат
Нордин
20
Манталос
Петрос
9
Гарсия
Леви
10
Ансарифард
Карим
Ламия
4-2-3-1
АЕК
4-2-3-1

История личных встреч

Ламия
АЕК

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

С
1:0
С
0:1
С
3:0
С
0:0
С
2:0
К
0:4
С
2:2
К
2:0
С
2:0
К
2:1
С
2:0
К
2:0
С
0:1
К
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арабули Бачана 4 (1) 0.25
Тайрон Густаво 1 0.06
Манусос Йоргос 1 (1) 0.06
Cristopher Nunez 1 0.06
Караманос Тасос 1 0.06
Бехарано Данни 1 0.06
Големич Владимир 1 0.06
Kyriakos Mazoulouxis 1 0.06
Романич Лазар 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араужо Серхио 6 0.38
Цубер Стивен 5 (1) 0.31
Гарсия Леви 3 0.19
Враньеш Огнен 3 0.19
Манталос Петрос 2 (1) 0.13
Амрабат Нордин 2 (1) 0.13
Ансарифард Карим 2 0.13
Шахов Евгений 1 0.06
Шимански Дамиан 1 0.06
Ле Таллек Дамьен 1 0.06
Хаджсафи Эсхан 1 0.06
Митоглу Герасимос 1 0.06
Мохаммади Милад 0 0
Танкович Муамер 0 0
Мишлен Клеман 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 6 0
Манусос Йоргос 3 0
Гентсоглу Савас 3 0
Theofanis Tsandaris 3 0
Романич Лазар 3 0
Провидакис Константинос 3 0
Адежо Даниэл 2 0
Сарамантас Гиоргос 2 0
Цукалос Николаос 2 0
Тайрон Густаво 2 0
Големич Владимир 2 0
Мартинес Анхель II 2 0
Kyriakos Mazoulouxis 2 0
Cristopher Nunez 2 0
Элефтериадис Христос 0 1
Шаранов Боян 1 0
Караманос Тасос 1 0
Арабули Бачана 1 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Враньеш Огнен 7 0
Ле Таллек Дамьен 5 0
Ансарифард Карим 4 0
Симоэш Андре 4 0
Манталос Петрос 3 0
Шимански Дамиан 3 0
Шахов Евгений 2 0
Амрабат Нордин 2 0
Цавелас Георгиос 2 0
Гарсия Леви 0 1
Митоглу Герасимос 0 1
Араужо Серхио 1 0
Рота Лазарос 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
14
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
14%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
1
7%
61-75
1
14%
4
29%
76-90

Пропущено

14
10
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
7%
1
10%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
5
36%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
21%
5
50%
76-90

Забито

4
13
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 8
1
25%
4
31%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

8
6
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
27
4 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 11
7 Не забивали 2
2
18%
8
30%
30%
1-15
1
9%
4
15%
16-30
1
9%
4
15%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
3
27%
4
15%
61-75
1
9%
7
26%
76-90

Пропущено

22
16
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 9
2
9%
2
13%
1-15
5
23%
1
6%
16-30
5
23%
3
19%
31-45
5
23%
2
13%
46-60
2
9%
3
19%
61-75
3
14%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ионикос - Ламия 0:1 Олимпиакос - Ламия 1:0 Ламия - Волос 2:2 ПАОК - Ламия 2:1
Ламия - ПАС Янина 0:1 Ламия - Ионикос 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - Атромитос 2:2 Ilioupoli GS - Ламия 0:3 ОФИ - Ламия 0:0 Ламия - Арис Салоники 0:1 Ионикос - Ламия 1:2 Ламия - Панетоликос 2:2 АЕК - Ламия 1:0 Ламия - Олимпиакос 1:2 Волос - Ламия 2:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Ламия - ОФИ 0:2
АЕК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ОФИ 1:2 Ионикос - АЕК 0:1 Астерас - АЕК 0:0
АЕК - Панатинаикос 1:0 АЕК - Кифисия 4:0 ПАС Янина - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Волос - АЕК 1:3 АЕК - Атромитос 3:0 Панетоликос - АЕК 1:3 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Ламия 1:0 ОФИ - АЕК 3:3 АЕК - Ионикос 3:0 АЕК - Вележ 1:0 Вележ - АЕК 2:1 Брюгге - АЕК 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 15 13 2 0 28 - 9 41
2. АЕК 1:0 16 10 3 3 28 - 16 33
3. ПАОК 15 9 1 5 31 - 20 28
4. Арис Салоники 15 8 3 4 17 - 13 27
5. ПАС Янина 16 7 4 5 20 - 16 25
6. Панатинаикос 14 7 2 5 24 - 11 23
7. ОФИ 15 5 7 3 17 - 15 22
8. Астерас 16 5 5 6 16 - 15 20
9. Панетоликос 15 4 3 8 16 - 27 15
10. Волос 14 4 3 7 24 - 29 15
11. Ионикос 16 3 5 8 13 - 21 14
12. Ламия 0:1 16 2 5 9 13 - 21 11
13. Атромитос 15 2 3 10 14 - 32 9
14. Аполлон Смирнис 12 1 4 7 7 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 8 6 2 0 11 - 3 20
2. Панатинаикос 8 6 1 1 20 - 5 19
3. АЕК 1:0 7 5 0 2 13 - 6 15
4. ПАС Янина 9 4 2 3 12 - 12 14
5. Арис Салоники 7 4 2 1 8 - 6 14
6. ПАОК 7 4 1 2 15 - 10 13
7. Астерас 8 4 1 3 10 - 7 13
8. ОФИ 8 2 4 2 10 - 11 10
9. Волос 7 3 0 4 10 - 11 9
10. Ионикос 7 2 3 2 7 - 7 9
11. Панетоликос 8 2 2 4 9 - 12 8
12. Атромитос 7 2 1 4 9 - 12 7
13. Аполлон Смирнис 6 1 3 2 4 - 6 6
14. Ламия 0:1 8 0 3 5 8 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 7 7 0 0 17 - 6 21
2. АЕК 1:0 9 5 3 1 15 - 10 18
3. ПАОК 8 5 0 3 16 - 10 15
4. Арис Салоники 8 4 1 3 9 - 7 13
5. ОФИ 7 3 3 1 7 - 4 12
6. ПАС Янина 7 3 2 2 8 - 4 11
7. Ламия 0:1 8 2 2 4 5 - 7 8
8. Астерас 8 1 4 3 6 - 8 7
9. Панетоликос 7 2 1 4 7 - 15 7
10. Волос 7 1 3 3 14 - 18 6
11. Ионикос 9 1 2 6 6 - 14 5
12. Панатинаикос 6 1 1 4 4 - 6 4
13. Атромитос 8 0 2 6 5 - 20 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 1 5 3 - 17 1
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Theofanis Tsandaris получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Гарсия Леви бьет в цель!
  • Желтая карточка
    18'
    Ансарифард Карим получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
АЕК
5.92
5.73
1.79
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ламия 0:1 АЕК онлайн


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АЕК

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