Греция: Суперлига 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Athanasios Diakos
18' Желтая карточкаАнсарифард Карим
0:1
29' ГолГарсия Леви
41' Желтая карточкаTheofanis Tsandaris
47' Желтая карточкаШимански Дамиан
49' Желтая карточкаАмрабат Нордин
77' Желтая карточкаДзанетпулос Адам-Кристоф
0:2
83' ГолАмрабат Нордин
88' Желтая карточкаСимоэш Андре
90' Желтая карточкаСварнас Стратос
Ход матча
18'
29'
0:1
47'
49'
83'
0:2
88'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 5
-
3 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 25
-
54 Владение мячом, % 46
31
Шаранов
Боян
- Основной состав
-
31 Шаранов БоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лаци ЖигаЗащитник
-
88 Йевтич ДаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
История личных встреч
Ламия
АЕК
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арабули Бачана
|4 (1)
|0.25
|Тайрон Густаво
|1
|0.06
|Манусос Йоргос
|1 (1)
|0.06
|Cristopher Nunez
|1
|0.06
|Караманос Тасос
|1
|0.06
|Бехарано Данни
|1
|0.06
|Големич Владимир
|1
|0.06
|Kyriakos Mazoulouxis
|1
|0.06
|Романич Лазар
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араужо Серхио
|6
|0.38
|Цубер Стивен
|5 (1)
|0.31
|Амрабат Нордин
|3 (1)
|0.19
|Гарсия Леви
|3
|0.19
|Враньеш Огнен
|3
|0.19
|Манталос Петрос
|2 (1)
|0.13
|Ансарифард Карим
|2
|0.13
|Шахов Евгений
|1
|0.06
|Шимански Дамиан
|1
|0.06
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0.06
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0.06
|Митоглу Герасимос
|1
|0.06
|Мохаммади Милад
|0
|0
|Танкович Муамер
|0
|0
|Мишлен Клеман
|0
|0
Карточки
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|6
|0
|Манусос Йоргос
|3
|0
|Гентсоглу Савас
|3
|0
|Theofanis Tsandaris
|3
|0
|Романич Лазар
|3
|0
|Провидакис Константинос
|3
|0
|Адежо Даниэл
|2
|0
|Сарамантас Гиоргос
|2
|0
|Цукалос Николаос
|2
|0
|Тайрон Густаво
|2
|0
|Големич Владимир
|2
|0
|Мартинес Анхель II
|2
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|2
|0
|Kyriakos Mazoulouxis
|2
|0
|Cristopher Nunez
|2
|0
|Элефтериадис Христос
|0
|1
|Шаранов Боян
|1
|0
|Караманос Тасос
|1
|0
|Арабули Бачана
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Враньеш Огнен
|7
|0
|Ле Таллек Дамьен
|5
|0
|Симоэш Андре
|5
|0
|Ансарифард Карим
|4
|0
|Шимански Дамиан
|4
|0
|Амрабат Нордин
|3
|0
|Манталос Петрос
|3
|0
|Шахов Евгений
|2
|0
|Цавелас Георгиос
|2
|0
|Гарсия Леви
|0
|1
|Митоглу Герасимос
|0
|1
|Араужо Серхио
|1
|0
|Сварнас Стратос
|1
|0
|Рота Лазарос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
16
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
1
14%
4
25%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
14%
3
19%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
1
6%
61-75
1
14%
5
31%
76-90
Пропущено
16
10
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
6%
1
10%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
5
31%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
25%
5
50%
76-90
Забито
4
13
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
1
25%
4
31%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
8
6
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
29
4 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 12
8 Не забивали 2
2
18%
8
28%
1-15
1
9%
5
17%
16-30
1
9%
4
14%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
3
27%
4
14%
61-75
1
9%
8
28%
76-90
Пропущено
24
16
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 9
2
8%
2
13%
1-15
6
25%
1
6%
16-30
5
21%
3
19%
31-45
5
21%
2
13%
46-60
2
8%
3
19%
61-75
4
17%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ионикос - Ламия 0:1 Олимпиакос - Ламия 1:0 Ламия - Волос 2:2 ПАОК - Ламия 2:1
Ламия - ПАС Янина 0:1 Ламия - Ионикос 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - Атромитос 2:2 Ilioupoli GS - Ламия 0:3 ОФИ - Ламия 0:0 Ламия - Арис Салоники 0:1 Ионикос - Ламия 1:2 Ламия - Панетоликос 2:2 АЕК - Ламия 1:0 Ламия - Олимпиакос 1:2 Волос - Ламия 2:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Ламия - ОФИ 0:2
АЕК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ОФИ 1:2 Ионикос - АЕК 0:1 Астерас - АЕК 0:0
АЕК - Панатинаикос 1:0 АЕК - Кифисия 4:0 ПАС Янина - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Волос - АЕК 1:3 АЕК - Атромитос 3:0 Панетоликос - АЕК 1:3 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Ламия 1:0 ОФИ - АЕК 3:3 АЕК - Ионикос 3:0 АЕК - Вележ 1:0 Вележ - АЕК 2:1 Брюгге - АЕК 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|16
|13
|3
|0
|28 - 9
|42
|2.
|АЕК
|16
|10
|3
|3
|29 - 16
|33
|3.
|ПАОК
|15
|9
|1
|5
|31 - 20
|28
|4.
|Арис Салоники
|0:1
|16
|8
|3
|5
|17 - 14
|27
|5.
|Панатинаикос
|1:0
|15
|8
|2
|5
|25 - 11
|26
|6.
|ПАС Янина
|16
|7
|4
|5
|20 - 16
|25
|7.
|ОФИ
|15
|5
|7
|3
|17 - 15
|22
|8.
|Астерас
|16
|5
|5
|6
|16 - 15
|20
|9.
|Панетоликос
|15
|4
|3
|8
|16 - 27
|15
|10.
|Волос
|14
|4
|3
|7
|24 - 29
|15
|11.
|Ионикос
|16
|3
|5
|8
|13 - 21
|14
|12.
|Ламия
|16
|2
|5
|9
|13 - 22
|11
|13.
|Атромитос
|15
|2
|3
|10
|14 - 32
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|13
|1
|5
|7
|7 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|1:0
|9
|7
|1
|1
|21 - 5
|22
|2.
|Олимпиакос
|8
|6
|2
|0
|11 - 3
|20
|3.
|АЕК
|7
|5
|0
|2
|13 - 6
|15
|4.
|ПАС Янина
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|5.
|Арис Салоники
|0:1
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|6.
|ПАОК
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|7.
|Астерас
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|8.
|ОФИ
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|9.
|Волос
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|10.
|Ионикос
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|Панетоликос
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|12.
|Атромитос
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|Аполлон Смирнис
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|14.
|Ламия
|8
|0
|3
|5
|8 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|8
|7
|1
|0
|17 - 6
|22
|2.
|АЕК
|9
|5
|3
|1
|16 - 10
|18
|3.
|ПАОК
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|4.
|Арис Салоники
|0:1
|9
|4
|1
|4
|9 - 8
|13
|5.
|ОФИ
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|12
|6.
|ПАС Янина
|7
|3
|2
|2
|8 - 4
|11
|7.
|Ламия
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|8.
|Астерас
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Панетоликос
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|10.
|Волос
|7
|1
|3
|3
|14 - 18
|6
|11.
|Ионикос
|9
|1
|2
|6
|6 - 14
|5
|12.
|Панатинаикос
|1:0
|6
|1
|1
|4
|4 - 6
|4
|13.
|Атромитос
|8
|0
|2
|6
|5 - 20
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1