Греция: Суперлига 2021-2022
0:1
Второй тайм: 57'
Стадион: Теодорос Вардинояннис
29' Желтая карточкаНейра Хуан
31' Желтая карточкаБалояннис Константинос
0:1
54' ГолПереа Хуан
Ход матча
29'
54'
0:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 1
-
9 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 6
-
56 Владение мячом, % 44
24
Ватерман
Бой
- Основной состав
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
-
11 Камау БрюсПолузащитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Переа ХуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Нападающий
-
70 Iason Kyrkos
-
-
-
28 Leonid Mina
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
История личных встреч
ОФИ
ПАС Янина
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
13 матчей
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нейра Хуан
|4 (2)
|0.25
|Тораль Хон
|2
|0.13
|Дурмишай Фиорин
|2
|0.13
|Лампру Лазарос
|2 (1)
|0.13
|Luis Gallegos
|1
|0.06
|Вурос Праксителис
|1
|0.06
|Наби Адил
|1
|0.06
|Камау Брюс
|1
|0.06
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0.06
|Диамантис Апостолос
|1
|0.06
|Маринакис Никос
|0
|0
|Коровесис Никос
|0
|0
|Мельядо Мигель
|0
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррамуспе Родриго
|5 (5)
|0.29
|Переа Хуан
|4
|0.24
|Милинчану Николай
|2
|0.12
|Морейра Ахмад Мендес
|2
|0.12
|Каргас Яннис
|2
|0.12
|Салиакас Манолис
|1
|0.06
|Гардавски Михаэль
|1
|0.06
|Шнайдер Ян-Марк
|1
|0.06
|Конде Педро
|1
|0.06
|Бренер Фабрисио
|1
|0.06
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|Leonid Mina
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нейра Хуан
|6
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|6
|0
|Маринакис Никос
|5
|0
|Мельядо Мигель
|5
|0
|Ван Дёйнен Майк
|3
|0
|Вурос Праксителис
|3
|0
|Камау Брюс
|3
|0
|Luis Gallegos
|3
|0
|Диамантис Апостолос
|3
|0
|Балояннис Константинос
|3
|0
|Яннулис Костас
|2
|0
|Кастаньос Люк
|2
|0
|Лампру Лазарос
|1
|0
|Дурмишай Фиорин
|1
|0
|Эпасси Дэвис
|1
|0
|Селимович Вахид
|1
|0
|Ус Абдул Рахман
|1
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Переа Хуан
|5
|0
|Гардавски Михаэль
|4
|0
|Эррамуспе Родриго
|4
|0
|Домингес Хуан
|3
|0
|Салиакас Манолис
|3
|0
|Карахалиос Зисис
|3
|0
|Лодыгин Юрий
|2
|0
|Каргас Яннис
|2
|0
|Бренер Фабрисио
|2
|0
|Пеерсман Марвин
|1
|0
|Шнайдер Ян-Марк
|1
|0
|Конде Педро
|1
|0
|Лиасос Ангелос
|1
|0
|Лолис Александрос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
3
30%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
50%
3
38%
76-90
Пропущено
11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
18%
1
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
2
50%
46-60
2
18%
1
25%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
2
33%
3
25%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
33%
3
25%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
5
12
5 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
40%
3
25%
1-15
2
40%
1
8%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
16
20
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
5
31%
4
20%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
1
6%
4
20%
31-45
2
13%
5
25%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
5
31%
4
20%
76-90
Пропущено
16
16
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
4
25%
4
25%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
1
6%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Астерас - ОФИ 1:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 АЕК - ОФИ 1:2 ОФИ - Арис Салоники 1:1
ОФИ - Олимпиакос 1:3 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ОФИ - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 ОФИ - Атромитос 2:0 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1 ОФИ - Ламия 0:0 Панетоликос - ОФИ 1:2 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАС Янина - ОФИ 1:1 ОФИ - Астерас 0:0 ОФИ - АЕК 3:3 Арис Салоники - ОФИ 0:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 АЗ Алкмаар - ОФИ 2:0
ПАС Янина
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ПАС Янина - Ионикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАС Янина - Волос 3:2
Ламия - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - АЕК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 ПАС Янина - Астерас 1:1 Лариса - ПАС Янина 1:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 1:1 Ионикос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 ПАОК - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Лариса - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|16
|13
|3
|0
|28 - 9
|42
|2.
|АЕК
|16
|10
|3
|3
|29 - 16
|33
|3.
|ПАОК
|15
|9
|1
|5
|31 - 20
|28
|4.
|ПАС Янина
|1:0
|17
|8
|4
|5
|21 - 16
|28
|5.
|Арис Салоники
|16
|8
|3
|5
|17 - 15
|27
|6.
|Панатинаикос
|15
|8
|2
|5
|26 - 11
|26
|7.
|ОФИ
|0:1
|16
|5
|7
|4
|17 - 16
|22
|8.
|Астерас
|16
|5
|5
|6
|16 - 15
|20
|9.
|Панетоликос
|15
|4
|3
|8
|16 - 27
|15
|10.
|Волос
|14
|4
|3
|7
|24 - 29
|15
|11.
|Ионикос
|16
|3
|5
|8
|13 - 21
|14
|12.
|Ламия
|16
|2
|5
|9
|13 - 22
|11
|13.
|Атромитос
|15
|2
|3
|10
|14 - 32
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|13
|1
|5
|7
|7 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|9
|7
|1
|1
|22 - 5
|22
|2.
|Олимпиакос
|8
|6
|2
|0
|11 - 3
|20
|3.
|АЕК
|7
|5
|0
|2
|13 - 6
|15
|4.
|ПАС Янина
|1:0
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|5.
|Арис Салоники
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|6.
|ПАОК
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|7.
|Астерас
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|8.
|ОФИ
|0:1
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|9.
|Волос
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|10.
|Ионикос
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|Панетоликос
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|12.
|Атромитос
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|Аполлон Смирнис
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|14.
|Ламия
|8
|0
|3
|5
|8 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|8
|7
|1
|0
|17 - 6
|22
|2.
|АЕК
|9
|5
|3
|1
|16 - 10
|18
|3.
|ПАОК
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|4.
|ПАС Янина
|1:0
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|5.
|Арис Салоники
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|6.
|ОФИ
|0:1
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|12
|7.
|Ламия
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|8.
|Астерас
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Панетоликос
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|10.
|Волос
|7
|1
|3
|3
|14 - 18
|6
|11.
|Ионикос
|9
|1
|2
|6
|6 - 14
|5
|12.
|Панатинаикос
|6
|1
|1
|4
|4 - 6
|4
|13.
|Атромитос
|8
|0
|2
|6
|5 - 20
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1