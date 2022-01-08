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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ОФИ
1:1
Конец матча

Стадион:
ПАС Янина
0'
28' Желтая карточка
Нейра Хуан
31' Желтая карточка
Балояннис Константинос
0:1
54' Гол
Переа Хуан
84' Желтая карточка
Морейра Ахмад Мендес
90' Желтая карточка
Vasilios Soulis
1:1
90' Гол в свои ворота
Эррамуспе Родриго
90'+6
24
Ватерман
Бой
18
Яннулис
Костас
4
Пасалидис
Триантафиллос
14
Вурос
Праксителис
38
Балояннис
Константинос
16
Luis
Gallegos
29
Мельядо
Мигель
8
Нейра
Хуан
9
Ван
Дёйнен
Майк
7
Лампру
Лазарос
19
Цилианидис
Космас
64
Vasilios
Soulis
2
Салиакас
Манолис
43
Пеерсман
Марвин
80
Лиасос
Ангелос
15
Эррамуспе
Родриго
10
Домингес
Хуан
6
Каргас
Яннис
18
Морейра
Ахмад
Мендес
21
Милинчану
Николай
11
Переа
Хуан
8
Бренер
Фабрисио
ОФИ
4-3-3
ПАС Янина
4-4-2

История личных встреч

ОФИ
ПАС Янина

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

13 матчей

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:1
С
2:1
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
0:3
С
3:0
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
1:0
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нейра Хуан 4 (2) 0.25
Тораль Хон 2 0.13
Дурмишай Фиорин 2 0.13
Лампру Лазарос 2 (1) 0.13
Luis Gallegos 1 0.06
Вурос Праксителис 1 0.06
Наби Адил 1 0.06
Камау Брюс 1 0.06
Пасалидис Триантафиллос 1 0.06
Диамантис Апостолос 1 0.06
Маринакис Никос 0 0
Коровесис Никос 0 0
Мельядо Мигель 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 5 0.29
Эррамуспе Родриго 5 (5) 0.29
Морейра Ахмад Мендес 2 0.12
Милинчану Николай 2 0.12
Каргас Яннис 2 0.12
Салиакас Манолис 1 0.06
Гардавски Михаэль 1 0.06
Шнайдер Ян-Марк 1 0.06
Конде Педро 1 0.06
Бренер Фабрисио 1 0.06
Пеерсман Марвин 0 0
Leonid Mina 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нейра Хуан 6 0
Пасалидис Триантафиллос 6 0
Маринакис Никос 5 0
Мельядо Мигель 5 0
Ван Дёйнен Майк 3 0
Вурос Праксителис 3 0
Камау Брюс 3 0
Luis Gallegos 3 0
Диамантис Апостолос 3 0
Балояннис Константинос 3 0
Яннулис Костас 2 0
Кастаньос Люк 2 0
Лампру Лазарос 1 0
Дурмишай Фиорин 1 0
Эпасси Дэвис 1 0
Селимович Вахид 1 0
Ус Абдул Рахман 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Переа Хуан 5 0
Гардавски Михаэль 4 0
Эррамуспе Родриго 4 0
Домингес Хуан 3 0
Салиакас Манолис 3 0
Карахалиос Зисис 3 0
Лодыгин Юрий 2 0
Каргас Яннис 2 0
Бренер Фабрисио 2 0
Пеерсман Марвин 1 0
Шнайдер Ян-Марк 1 0
Конде Педро 1 0
Морейра Ахмад Мендес 1 0
Vasilios Soulis 1 0
Лиасос Ангелос 1 0
Лолис Александрос 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
3
30%
1
10%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
5
50%
4
40%
76-90

Пропущено

13
4
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
15%
1
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
5
38%
2
50%
46-60
2
15%
1
25%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
2
33%
3
25%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
33%
3
25%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

5
12
5 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
40%
3
25%
1-15
2
40%
1
8%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

16
22
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
5
31%
4
18%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
1
6%
4
18%
31-45
2
13%
6
27%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
5
31%
5
23%
76-90

Пропущено

18
16
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
4
22%
4
25%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
5
28%
2
13%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
2
11%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Астерас - ОФИ 1:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 АЕК - ОФИ 1:2 ОФИ - Арис Салоники 1:1
ОФИ - Олимпиакос 1:3 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ОФИ - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 ОФИ - Атромитос 2:0 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1 ОФИ - Ламия 0:0 Панетоликос - ОФИ 1:2 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАС Янина - ОФИ 1:1 ОФИ - Астерас 0:0 ОФИ - АЕК 3:3 Арис Салоники - ОФИ 0:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 АЗ Алкмаар - ОФИ 2:0
ПАС Янина
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ПАС Янина - Ионикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАС Янина - Волос 3:2
Ламия - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - АЕК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 ПАС Янина - Астерас 1:1 Лариса - ПАС Янина 1:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 1:1 Ионикос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 ПАОК - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Лариса - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 16 13 3 0 28 - 9 42
2. АЕК 16 10 3 3 29 - 16 33
3. ПАОК 15 9 1 5 31 - 20 28
4. Арис Салоники 16 8 3 5 17 - 15 27
5. Панатинаикос 15 8 2 5 26 - 11 26
6. ПАС Янина 17 7 5 5 21 - 17 26
7. ОФИ 16 5 8 3 18 - 16 23
8. Астерас 16 5 5 6 16 - 15 20
9. Панетоликос 15 4 3 8 16 - 27 15
10. Волос 14 4 3 7 24 - 29 15
11. Ионикос 16 3 5 8 13 - 21 14
12. Ламия 16 2 5 9 13 - 22 11
13. Атромитос 15 2 3 10 14 - 32 9
14. Аполлон Смирнис 13 1 5 7 7 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 9 7 1 1 22 - 5 22
2. Олимпиакос 8 6 2 0 11 - 3 20
3. АЕК 7 5 0 2 13 - 6 15
4. ПАС Янина 9 4 2 3 12 - 12 14
5. Арис Салоники 7 4 2 1 8 - 6 14
6. ПАОК 7 4 1 2 15 - 10 13
7. Астерас 8 4 1 3 10 - 7 13
8. ОФИ 9 2 5 2 11 - 12 11
9. Волос 7 3 0 4 10 - 11 9
10. Ионикос 7 2 3 2 7 - 7 9
11. Панетоликос 8 2 2 4 9 - 12 8
12. Атромитос 7 2 1 4 9 - 12 7
13. Аполлон Смирнис 7 1 4 2 4 - 6 7
14. Ламия 8 0 3 5 8 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 8 7 1 0 17 - 6 22
2. АЕК 9 5 3 1 16 - 10 18
3. ПАОК 8 5 0 3 16 - 10 15
4. Арис Салоники 9 4 1 4 9 - 9 13
5. ОФИ 7 3 3 1 7 - 4 12
6. ПАС Янина 8 3 3 2 9 - 5 12
7. Ламия 8 2 2 4 5 - 7 8
8. Астерас 8 1 4 3 6 - 8 7
9. Панетоликос 7 2 1 4 7 - 15 7
10. Волос 7 1 3 3 14 - 18 6
11. Ионикос 9 1 2 6 6 - 14 5
12. Панатинаикос 6 1 1 4 4 - 6 4
13. Атромитос 8 0 2 6 5 - 20 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 1 5 3 - 17 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Балояннис Константинос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Нейра Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ОФИ 1:1 ПАС Янина онлайн


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