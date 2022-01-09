Кубок африканских наций 2021-2022
0:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Stade Olembe
1' Желтая карточкаЯго Стив
Ход матча
1'
24
Онана
Андре
22
Онгене
Жером
25
Толо
Нуху
19
Фаи
Коллинс
14
Гуэ
Самюэль
15
Малонг
Кунде
16
Коффи
Херве
14
Дайо
Иссуфу
25
Яго
Стив
24
Гира
Адама
22
Туре
Ибрахим
21
Баяла
Сириль
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
-
22 Онгене ЖеромЗащитник
- Защитник
-
25 Толо НухуЗащитник
- Полузащитник
-
19 Фаи КоллинсПолузащитник
-
14 Гуэ СамюэльПолузащитник
-
15 Малонг КундеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Эпасси ДэвисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Неу ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Антонио Консейсау
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
-
14 Дайо ИссуфуЗащитник
-
25 Яго СтивЗащитник
- Защитник
-
24 Гира АдамаПолузащитник
-
22 Туре ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Баяла СирильПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Ботье ЖанНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kamou Malo
История личных встреч
Камерун
Буркина-Фасо
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Камерун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Буркина-Фасо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яго Стив
|1
|0
Результаты последних матчей
Камерун
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Камерун - Кот-д'Ивуар 1:0 Малави - Камерун 0:4 Мозамбик - Камерун 0:1 Камерун - Мозамбик 3:1
Кот-д'Ивуар - Камерун 2:1 Камерун - Малави 2:0 Камерун - Нигерия 0:0 Нигерия - Камерун 0:1 Камерун - Руанда 0:0 Кабо-Верде - Камерун 3:1 Гвинея - Камерун 2:0 Марокко - Камерун 4:0 ДР Конго - Камерун 1:2 Буркина-Фасо - Камерун 0:0 Камерун - Мали 1:1 Камерун - Зимбабве 1:0 Камерун - Уганда 1:1 Мозамбик - Камерун 0:2 Камерун - Мозамбик 4:1 Камерун - Джибути 1:1
Буркина-Фасо
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Мавритания - Буркина-Фасо 0:0 Алжир - Буркина-Фасо 2:2 Буркина-Фасо - Нигер 1:1 Буркина-Фасо - Джибути 2:0
Джибути - Буркина-Фасо 0:4 Буркина-Фасо - Алжир 1:1 Нигер - Буркина-Фасо 0:2 Марокко - Буркина-Фасо 1:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 2:1 Буркина-Фасо - Южный Судан 1:0 Уганда - Буркина-Фасо 0:0 Буркина-Фасо - Камерун 0:0 Буркина-Фасо - Зимбабве 3:1 Мали - Буркина-Фасо 1:0 Малави - Буркина-Фасо 0:0 Буркина-Фасо - Малави 3:1 Мадагаскар - Буркина-Фасо 1:2 Буркина-Фасо - ДР Конго 3:0 Южный Судан - Буркина-Фасо 1:2 Буркина-Фасо - Уганда 0:0
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Камерун
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Буркина-Фасо
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Кабо-Верде
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Эфиопия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф (1/8 финала)
- — Четыре лучшие сборные, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф (1/8 финала)
Прогнозы на матч Камерун 0:0 Буркина-Фасо
Исход игры
Камерун
93.5% (129)
Ничья
4.3% (6)
Буркина-Фасо
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
27.69% (36)
Меньше
72.31% (94)
Обе команды забьют
Да
30% (39)
Нет
70% (91)
Популярный счёт
1:0 Камерун
38.4% (53)
2:0 Камерун
25.4% (35)
2:1 Камерун
22.5% (31)
1:1 Ничья
2.9% (4)
3:1 Камерун
2.2% (3)
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