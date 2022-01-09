Нгамале от углового флага навесил к ближней штанге слабо и низко. Гости мяч спокойно выбили.

Онана выскочил за пределы штрафной площади и выбил мяч перед Баяла.

Траоре справа прострелил к воротам. Онана спокойно забрал мяч в руки.

12' Гуэ в центральном круге завалил на газон Траоре.

11' Камерун подолгу держит мяч у центрального круга с перемещениями на минимальных скоростях.

9' Туре у центрального круга зацепил ногу Малонга.

8' Абубакар с линии штрафной площади пробил выше ворот.

7' Малонг в центре поля ударил по ногам Мало.

6' Сангаре по левому флангу сделал слишком сильный пас на ход Баяле.

5' Траоре на правом фланге не смог обыграть Толо. Бертран мяч потерял.

4' Нгамале справа со штрафного навесил на Замбо-Ангисса, который не попал головой по мячу.

3' Яго на фланге сбил Фаи и получил первую жёлтую карточку на турнире.

2' Сборная Камеруна играет в зелёных футболках и красных трусах, сборная Буркина-Фасо - в белой форме.