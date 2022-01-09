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Кубок африканских наций 2021-2022

2021-2022
Камерун
FIFA #54
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Буркина-Фасо
FIFA #61
0'
1' Желтая карточка
Яго Стив
19'

Ход матча

1'
 
Яго Стив
Прогнозы 138
Камерун 93.5% (129)
X 4.3% (6)
Буркина-Фасо 2.2% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Камерун
Ничья
Буркина-Фасо
1.67
3.45
7.77
Все Коэффициенты
Новости
24
Онана
Андре
22
Онгене
Жером
5
Нгадеу
Майкл
25
Толо
Нуху
8
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
19
Фаи
Коллинс
14
Гуэ
Самюэль
15
Малонг
Кунде
3
Нгамале
Муми
10
Абубакар
Венсан
12
Экамби
Карл
Токо
16
Коффи
Херве
9
Каборе
Исса
14
Дайо
Иссуфу
25
Яго
Стив
5
Мало
Патрик
24
Гира
Адама
22
Туре
Ибрахим
10
Траоре
Бертран
20
Сангаре
Густаво
21
Баяла
Сириль
15
Тапсоба
Абдул
Камерун
Буркина-Фасо

История личных встреч

Камерун
Буркина-Фасо

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЧАН
0:0
ТМС
0:1
ЧАН
1:1
КАН
1:1
ТМС
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Камерун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буркина-Фасо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яго Стив 1 0

Результаты последних матчей

Камерун
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Камерун - Кот-д'Ивуар 1:0 Малави - Камерун 0:4 Мозамбик - Камерун 0:1 Камерун - Мозамбик 3:1
Кот-д'Ивуар - Камерун 2:1 Камерун - Малави 2:0 Камерун - Нигерия 0:0 Нигерия - Камерун 0:1 Камерун - Руанда 0:0 Кабо-Верде - Камерун 3:1 Гвинея - Камерун 2:0 Марокко - Камерун 4:0 ДР Конго - Камерун 1:2 Буркина-Фасо - Камерун 0:0 Камерун - Мали 1:1 Камерун - Зимбабве 1:0 Камерун - Уганда 1:1 Мозамбик - Камерун 0:2 Камерун - Мозамбик 4:1 Камерун - Джибути 1:1
Буркина-Фасо
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Мавритания - Буркина-Фасо 0:0 Алжир - Буркина-Фасо 2:2 Буркина-Фасо - Нигер 1:1 Буркина-Фасо - Джибути 2:0
Джибути - Буркина-Фасо 0:4 Буркина-Фасо - Алжир 1:1 Нигер - Буркина-Фасо 0:2 Марокко - Буркина-Фасо 1:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 2:1 Буркина-Фасо - Южный Судан 1:0 Уганда - Буркина-Фасо 0:0 Буркина-Фасо - Камерун 0:0 Буркина-Фасо - Зимбабве 3:1 Мали - Буркина-Фасо 1:0 Малави - Буркина-Фасо 0:0 Буркина-Фасо - Малави 3:1 Мадагаскар - Буркина-Фасо 1:2 Буркина-Фасо - ДР Конго 3:0 Южный Судан - Буркина-Фасо 1:2 Буркина-Фасо - Уганда 0:0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Камерун 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Буркина-Фасо 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Кабо-Верде Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Эфиопия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф (1/8 финала)
  • — Четыре лучшие сборные, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф (1/8 финала)
  • Первый тайм
  • 18'
    Траоре справа прострелил к воротам. Онана спокойно забрал мяч в руки.
  • 17'
    Онана выскочил за пределы штрафной площади и выбил мяч перед Баяла.
  • Угловой
    16'
    Нгамале от углового флага навесил к ближней штанге слабо и низко. Гости мяч спокойно выбили.
  • 14'
    Гостям в центре поля удалось подержать мяч.
  • 13'
    Траоре справа навесил точно в руки Онане.
  • 12'
    Гуэ в центральном круге завалил на газон Траоре.
  • 11'
    Камерун подолгу держит мяч у центрального круга с перемещениями на минимальных скоростях.
  • Фол, нарушение
    9'
    Туре у центрального круга зацепил ногу Малонга.
  • 8'
    Абубакар с линии штрафной площади пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    7'
    Малонг в центре поля ударил по ногам Мало.
  • 6'
    Сангаре по левому флангу сделал слишком сильный пас на ход Баяле.
  • 5'
    Траоре на правом фланге не смог обыграть Толо. Бертран мяч потерял.
  • 4'
    Нгамале справа со штрафного навесил на Замбо-Ангисса, который не попал головой по мячу.
  • Желтая карточка
    3'
    Яго на фланге сбил Фаи и получил первую жёлтую карточку на турнире.
  • 2'
    Сборная Камеруна играет в зелёных футболках и красных трусах, сборная Буркина-Фасо - в белой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Пауля Бийя"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча первого тура группового этапа кубка Африканских наций, в котором сыграют сборные Камеруна и Буркина-Фасо. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 138
Камерун 93.5% (129)
X 4.3% (6)
Буркина-Фасо 2.2% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Камерун
Ничья
Буркина-Фасо
1.67
3.45
7.77
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Камерун 0:0 Буркина-Фасо онлайн


Прогнозы на матч Камерун 0:0 Буркина-Фасо

Исход игры
Камерун
93.5% (129)
Ничья
4.3% (6)
Буркина-Фасо
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
27.69% (36)
Меньше
72.31% (94)
Обе команды забьют
Да
30% (39)
Нет
70% (91)
Популярный счёт
1:0 Камерун
38.4% (53)
2:0 Камерун
25.4% (35)
2:1 Камерун
22.5% (31)
1:1 Ничья
2.9% (4)
3:1 Камерун
2.2% (3)
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Буркина-Фасо

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