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Кубок африканских наций 2021-2022

2021-2022
Сенегал
FIFA #20
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Зимбабве
FIFA #118
0' 28'
1
Дьенг
Сени
21
М'Байе
Ибрахим
4
Сиссе
Пап
Абу
22
Диалло
Абду
12
Балло-Туре
Фоде
20
Сарр
Буна
8
Куйяте
Шейку
5
Гуэйе
Идрисса
9
Диа
Булайе
10
Мане
Садио
7
Кейта
Бальде
1
Мхари
Петрос
22
Чимвемве
Такудзва
5
Таквара
Джеральд
15
Хадебе
Тинейдж
14
Басера
Онисмор
4
Мадзонгве
Келвин
7
Вади
Измаил
17
Мусона
Ноуледж
8
Бенью
Кандай
12
Кангва
Брюс
18
Дуб
Принс
Сенегал
Зимбабве

История личных встреч

Сенегал
Зимбабве

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КАН
2:0

Результаты последних матчей

Сенегал
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сенегал - Конго 2:0 Того - Сенегал 1:1 Намибия - Сенегал 1:3 Сенегал - Намибия 4:1
Конго - Сенегал 1:3 Сенегал - Того 2:0 Сенегал - Кабо-Верде 2:0 Сенегал - Эсватини 1:1 Конго - Сенегал 0:0 Гвинея-Бисау - Сенегал 0:1 Сенегал - Гвинея-Бисау 2:0 Марокко - Сенегал 3:1 Эсватини - Сенегал 1:4 Сенегал - Конго 2:0 Бразилия - Сенегал 1:1 Сенегал - Гвинея 1:0 Сенегал - Либерия 3:0 Либерия - Сенегал 1:0 Сенегал - Алжир 0:1 Сенегал - Тунис 1:0
Зимбабве
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Зимбабве - Судан 0:0 Зимбабве - Эфиопия 1:1 ЮАР - Зимбабве 1:0 Зимбабве - Гана 0:1
Гана - Зимбабве 3:1 Эфиопия - Зимбабве 1:0 Зимбабве - ЮАР 0:0 Зимбабве - Замбия 0:2 Ботсвана - Зимбабве 0:1 Зимбабве - Мали 0:1 Буркина-Фасо - Зимбабве 3:1 Камерун - Зимбабве 1:0 Зимбабве - Алжир 2:2 Алжир - Зимбабве 3:1 Малави - Зимбабве 0:0 Замбия - Зимбабве 1:2 Зимбабве - Ботсвана 0:0 Лесото - Зимбабве 0:0 Зимбабве - Лесото 3:1 Зимбабве - Сомали 3:1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сенегал 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Зимбабве 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Малави Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Гвинея Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф (1/8 финала)
  • — Четыре лучшие сборные, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф (1/8 финала)
  • Первый тайм
  • 28'
    Сборная Сенегала в первом тайме уже вполне наиграла на один забитый мяч, но пока у команды Алиу Сиссе есть проблемки с реализацией моментов. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Басера перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Сенегала, правила были нарушены против Сарра. 
  • Опасный момент
    26'
    Мане совершил хороший рывок по левому флангу, Садио удалось пробросить мяч на левый угол штрафной площади между двух соперников, затем Мане пробил под правый угол ворот на исполнение, Мхари успел сократить дистанцию и спасти свою команду. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Вади теперь уже неудачно сыграл на левом фланге при развитии атаки, Сиссе перехватил мяч, а затем Измаил нарушил правила против Абу. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Вади в центре поля нарушил правила против Бальде. Игроки сборной Сенегала вновь не стали спешить при розыгрыше мяча. 
  • Опасный момент
    23'
    Мане с левой половины поля выполнил хорошую передачу на левый угол штрафной площади, Сарр удачно подключился к атаке, Буна в касание пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 22'
    Мусона прошёл вперёд по левой половине поля, а затем Ноуледж пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч в створ не пошёл. 
  • Опасный момент
    21'
    Балло-Туре сместился в центр с левого фланга и пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 20'
    Балло-Туре получил передачу на ход по левому флангу, от лицевой линии Фоде выполнил прострел в центр к линии вратарской, игроки сборной Зимбабве сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 19'
    Из центра поля последовал безадресный заброс на правый угол штрафной площади сборной Зимбабве от М'Байе, Мхари немного размялся при игре на выходе. 
  • 18'
    Сборная Сенегала пока не старается идти в высокий прессинг большими силами, время для этого ещё конечно же не пришло. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Басера в центре поля нарушил правила против Сарра. Игроки сборной Сенегала не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Офсайд
    16'
    Из центра поля последовал длинный заброс на ход Дубу по левому флангу, форвард сборной Зимбабве оказался в офсайде. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Куйяте перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Зимбабве, правила были нарушены против Бенью. 
  • Опасный момент
    14'
    Бальде вошёл в штрафную площадь с левой половины поля и затем Кейта пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 13'
    Из центра поля последовала слишком сильная передача на ход Балло-Туре по левому флангу, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • 12'
    Сборная Зимбабве, как и ожидалось, играет строго от обороны, в среднем темпе действуют пока обе сборные, но в Бафуссаме под тридцать градусов, а поэтому это не особо удивительно. 
  • 11'
    Куйяте разогнал атаку по центру, но затем Шейку выполнил слишком сильную передачу на левый угол штрафной площади, Мане достал мяч лишь у углового флажка. 
  • 10'
    Мане с левого фланга выполнил неплохую передачу к левому углу вратарской на Бальде, Мхари вовремя вышел из ворот и не дал Кейта добраться до мяча. 
  • 9'
    Мусона пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
  • 8'
    Бальде ворвался в штрафную площадь с левого фланга и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в ногу Мадзонгве и улетел в аут. 
  • 7'
    Теперь уже через левый фланг сборная Сенегала вновь разогнала свою атаку, Балло-Туре выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не успел к мячу, чтобы пробить по воротам. 
  • 6'
    С правого фланга последовала подача к радиусу штрафной площади сборной Зимбабве, Мане в касание пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • 5'
    Бальде Кейта с левого фланга выполнил неудачную подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у форварда сборной Сенегала и попал в сетку с внешней стороны. 
  • 4'
    Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади сборной Зимбабве, Мане зацепился за мяч, но раскачать Хадебе Садио не смог, мяч в итоге один из лидеров сборной Сенегала потерял. 
  • 3'
    Игроки сборной Зимбабве перехватили контроль над мячом, но развивать свою атаку аутсайдеру этого матча крайне сложно. 
  • Опасный момент
    2'
    Сарр от радиуса штрафной площади пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня сборная Сенегала является заведомым фаворитом, но мы знаем, что многие команды на Кубке Африки умеют неплохо играть от обороны, а поэтому Зимбабве наверняка доставит команде Алиу Сиссе немало проблем. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Марио Эскобар из Гватемалы. Помогать ему на бровках будут Оливье Сафари Кабене из Демократической Республики Конго и Аттия Амсаад из Ливии. Резервным арбитром на этот матч назначен Жан-Жак Ндала Нгамбо. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче первого тура группового этапа Кубка Африки между сборными Сенегала и Зимбабве, которые попали в группу В. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Прогнозы 136
Сенегал 95.6% (130)
X 3.7% (5)
Зимбабве 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сенегал
Ничья
Зимбабве
1.38
5.10
9.60
Все Коэффициенты
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Где смотреть матч Сенегал 0:0 Зимбабве онлайн


Прогнозы на матч Сенегал 0:0 Зимбабве

Исход игры
Сенегал
95.7% (132)
Ничья
3.6% (5)
Зимбабве
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
27.34% (35)
Меньше
72.66% (93)
Обе команды забьют
Да
21.88% (28)
Нет
78.13% (100)
Популярный счёт
2:0 Сенегал
44.9% (62)
1:0 Сенегал
20.3% (28)
2:1 Сенегал
15.2% (21)
3:0 Сенегал
6.5% (9)
3:1 Сенегал
2.9% (4)
1:1 Ничья
2.2% (3)
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