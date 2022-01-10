Вади в центре поля нарушил правила против Бальде. Игроки сборной Сенегала вновь не стали спешить при розыгрыше мяча.

Вади теперь уже неудачно сыграл на левом фланге при развитии атаки, Сиссе перехватил мяч, а затем Измаил нарушил правила против Абу.

Мане совершил хороший рывок по левому флангу, Садио удалось пробросить мяч на левый угол штрафной площади между двух соперников, затем Мане пробил под правый угол ворот на исполнение, Мхари успел сократить дистанцию и спасти свою команду.

Басера перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Сенегала, правила были нарушены против Сарра.

Сборная Сенегала в первом тайме уже вполне наиграла на один забитый мяч, но пока у команды Алиу Сиссе есть проблемки с реализацией моментов.

23' Мане с левой половины поля выполнил хорошую передачу на левый угол штрафной площади, Сарр удачно подключился к атаке, Буна в касание пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

22' Мусона прошёл вперёд по левой половине поля, а затем Ноуледж пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч в створ не пошёл.

21' Балло-Туре сместился в центр с левого фланга и пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.

20' Балло-Туре получил передачу на ход по левому флангу, от лицевой линии Фоде выполнил прострел в центр к линии вратарской, игроки сборной Зимбабве сыграли внимательно и перехватили мяч.

19' Из центра поля последовал безадресный заброс на правый угол штрафной площади сборной Зимбабве от М'Байе, Мхари немного размялся при игре на выходе.

18' Сборная Сенегала пока не старается идти в высокий прессинг большими силами, время для этого ещё конечно же не пришло.

17' Басера в центре поля нарушил правила против Сарра. Игроки сборной Сенегала не стали торопиться при розыгрыше мяча.

16' Из центра поля последовал длинный заброс на ход Дубу по левому флангу, форвард сборной Зимбабве оказался в офсайде.

15' Куйяте перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Зимбабве, правила были нарушены против Бенью.

14' Бальде вошёл в штрафную площадь с левой половины поля и затем Кейта пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

13' Из центра поля последовала слишком сильная передача на ход Балло-Туре по левому флангу, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

12' Сборная Зимбабве, как и ожидалось, играет строго от обороны, в среднем темпе действуют пока обе сборные, но в Бафуссаме под тридцать градусов, а поэтому это не особо удивительно.

11' Куйяте разогнал атаку по центру, но затем Шейку выполнил слишком сильную передачу на левый угол штрафной площади, Мане достал мяч лишь у углового флажка.

10' Мане с левого фланга выполнил неплохую передачу к левому углу вратарской на Бальде, Мхари вовремя вышел из ворот и не дал Кейта добраться до мяча.

9' Мусона пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

8' Бальде ворвался в штрафную площадь с левого фланга и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в ногу Мадзонгве и улетел в аут.

7' Теперь уже через левый фланг сборная Сенегала вновь разогнала свою атаку, Балло-Туре выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не успел к мячу, чтобы пробить по воротам.

6' С правого фланга последовала подача к радиусу штрафной площади сборной Зимбабве, Мане в касание пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

5' Бальде Кейта с левого фланга выполнил неудачную подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у форварда сборной Сенегала и попал в сетку с внешней стороны.

4' Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади сборной Зимбабве, Мане зацепился за мяч, но раскачать Хадебе Садио не смог, мяч в итоге один из лидеров сборной Сенегала потерял.

3' Игроки сборной Зимбабве перехватили контроль над мячом, но развивать свою атаку аутсайдеру этого матча крайне сложно.

2' Сарр от радиуса штрафной площади пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.