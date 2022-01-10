Кубок африканских наций 2021-2022
0:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Stade Kouekong
22
Диалло
Абду
20
Сарр
Буна
10
Мане
Садио
12
Кангва
Брюс
18
Дуб
Принс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
- Защитник
-
20 Сарр БунаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Лопи ЖозефПолузащитник
-
26 Гуйе ПапПолузащитник
-
24 Наме МустафаПолузащитник
-
25 Н'Диайе ЛумПолузащитник
-
11 Диалло ХабибНападающий
-
Главный тренер: Сиссе Алиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Кангва БрюсПолузащитник
-
18 Дуб ПринсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мудува ПитерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Тайгер НеверПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Norman Mapeza
История личных встреч
Сенегал
Зимбабве
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Сенегал
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сенегал - Конго 2:0 Того - Сенегал 1:1 Намибия - Сенегал 1:3 Сенегал - Намибия 4:1
Конго - Сенегал 1:3 Сенегал - Того 2:0 Сенегал - Кабо-Верде 2:0 Сенегал - Эсватини 1:1 Конго - Сенегал 0:0 Гвинея-Бисау - Сенегал 0:1 Сенегал - Гвинея-Бисау 2:0 Марокко - Сенегал 3:1 Эсватини - Сенегал 1:4 Сенегал - Конго 2:0 Бразилия - Сенегал 1:1 Сенегал - Гвинея 1:0 Сенегал - Либерия 3:0 Либерия - Сенегал 1:0 Сенегал - Алжир 0:1 Сенегал - Тунис 1:0
Зимбабве
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Зимбабве - Судан 0:0 Зимбабве - Эфиопия 1:1 ЮАР - Зимбабве 1:0 Зимбабве - Гана 0:1
Гана - Зимбабве 3:1 Эфиопия - Зимбабве 1:0 Зимбабве - ЮАР 0:0 Зимбабве - Замбия 0:2 Ботсвана - Зимбабве 0:1 Зимбабве - Мали 0:1 Буркина-Фасо - Зимбабве 3:1 Камерун - Зимбабве 1:0 Зимбабве - Алжир 2:2 Алжир - Зимбабве 3:1 Малави - Зимбабве 0:0 Замбия - Зимбабве 1:2 Зимбабве - Ботсвана 0:0 Лесото - Зимбабве 0:0 Зимбабве - Лесото 3:1 Зимбабве - Сомали 3:1
Прогнозы на матч Сенегал 0:0 Зимбабве
Исход игры
Сенегал
95.7% (132)
Ничья
3.6% (5)
Зимбабве
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
27.34% (35)
Меньше
72.66% (93)
Обе команды забьют
Да
21.88% (28)
Нет
78.13% (100)
Популярный счёт
2:0 Сенегал
44.9% (62)
1:0 Сенегал
20.3% (28)
2:1 Сенегал
15.2% (21)
3:0 Сенегал
6.5% (9)
3:1 Сенегал
2.9% (4)
1:1 Ничья
2.2% (3)
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