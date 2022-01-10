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Кубок африканских наций 2021-2022

2021-2022
Гвинея
FIFA #79
1:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Малави
FIFA #120
0'
1:0
35' Гол
Силла Иссиага
42'
1
Кейта
Али
II
19
Кане
Мамаду
5
Соу
Саиду
13
Али
Мохамед
4
Конте
Ибраима
3
Силла
Иссиага
23
Камара
Агибу
6
Диавара
Амаду
8
Кейта
Наби
9
Канте
Хосе
11
Байо
Мохамед
16
Кахобве
Эрнест
21
Чирва
Гомезгани
19
Мзава
Лимбикани
5
Чембези
Денис
7
Мхоне
Мисайам
8
Идана
Чимвемве
17
Банда
Джон
10
Мадинга
Франсиско
13
Банда
Петер
20
Честер
Ямикани
22
Муяба
Худа
Гвинея
Малави

История личных встреч

Гвинея
Малави

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

КАН
1:2
КАН
0:0
ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Гвинея
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силла Иссиага 1 1
Канте Хосе 0 0
Малави
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Гвинея
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Руанда - Гвинея 0:2 Гвинея - Руанда 0:3 Марокко - Гвинея 3:0 Гвинея - Гвинея-Бисау 0:0
Гвинея - Марокко 1:4 Гвинея - Судан 2:2 Судан - Гвинея 1:1 Гвинея-Бисау - Гвинея 1:1 Гвинея - Нигер 2:1 Косово - Гвинея 1:2 Гвинея - Того 0:2 Турция - Гвинея 0:0 Намибия - Гвинея 2:1 Гвинея - Мали 1:0 Гвинея - Камерун 2:0 Мали - Гвинея 0:0 Гвинея - Руанда 1:0 Танзания - Гвинея 2:2 Замбия - Гвинея 1:1 Гвинея - Намибия 3:0
Малави
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Мозамбик - Малави 1:0 Малави - Камерун 0:4 Кот-д'Ивуар - Малави 2:1 Малави - Кот-д'Ивуар 0:3
Малави - Мозамбик 1:0 Камерун - Малави 2:0 Танзания - Малави 2:0 Малави - Уганда 1:0 Южный Судан - Малави 0:1 Эфиопия - Малави 4:0 Малави - Буркина-Фасо 0:0 Буркина-Фасо - Малави 3:1 Малави - Зимбабве 0:0 Замбия - Малави 1:0 Замбия - Малави 1:0 Уганда - Малави 2:0 Малави - Южный Судан 1:0 Малави - Ботсвана 1:0 Ботсвана - Малави 0:0 Малави - Эсватини 1:1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сенегал Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Гвинея 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Зимбабве Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Малави 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в плей-офф (1/8 финала)
  • — Четыре лучшие сборные, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф (1/8 финала)
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    40'
    Штрафной удар метрах в 33 от ворот заработали малавийцы. Пушечный удар последовал от Муяба, и Али Кейта сумел лишь на угловой мяч перевести.
  • 38'
    Фирменные африканские танцы пошли на поле. Бурно празднуют свой успех гвинейцы.
  • Описание гола
    37'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Иссиага Силла!!!
    С левого фланга продрался в штрафную площадку Байо, который прострелил в центр на Силла, и тот в касание переправил мяч в ворота.
  • 36'
    В этой группе сенегальцы уже добыли натужную победу над зимбабвийцами, забив победный гол на последних минутах. Похоже, сборная Гвинеи надеется на такой же сценарий.
  • 35'
    На левом фланге в глубине поля штрафной удар заработал Наби Кейта, но подача стандарта к опасности не привела.
  • 33'
    Правым флангом гвинейцы продвинулись вперёд, откуда шла подача в штрафную площадку верхом, но защитники сборной Малави отработали надёжно в воздухе.
  • 32'
    Спокойно отбились "красно-желтые" после подачи стандартного положения, после чего снова принялись пасоваться на своей половине поля.
  • Угловой
    31'
    Провели номинальные гости сейчас всё-таки быструю атаку левым флангом, откуда шла прострельная передача, но Конте отбил мяч на угловой.
  • 30'
    Упал темп матча, так как малавийцы перестали проявлять атакующую агрессию. Гвинейцы же подолгу пасуются поперёк поля.
  • 29'
    После массажа Эрнест выглядит как новенький, и даже улыбается. Надо взять на вооружение этот приём европейским медикам, работающий в футбольных клубах. Баллончики с заморозкой пропадут за ненадобностью.
  • Травма, повреждение
    28'
    Сеанс массажа устроен на поле. На европейских полях по ходу матча такого не увидишь.
  • Травма, повреждение
    27'
    Заболела нога у Кахобве. Одинокий медик с рюкзаком выбежал на газон для оказания помощи стражу ворот.
  • 26'
    Ещё одну свою атаку гвинейцы постарались развить длинным переводом мяча на левый фланг атаки, но там Силла не сумел мяч обработать.
  • Штанга
    25'
    ОПАСНО! В контратаке свой второй угловой на правом фланге заработали гвинейцы. Подача со стандарта последовала на дальнюю штангу, откуда головой пробивал Конте, но мяч угодил в каркас ворот.
  • 24'
    Честер теперь попытался обострить игру вертикальной передачей на забегание партнёру по нападению, но грамотно на этот раз сыграли центральные защитники сборной Гвинеи.
  • 23'
    Банда нанёс великолепный регбийный удар со стандартного положения. Не уверен я, что после такого выстрела мяч остался в чаше стадиона.
  • Фол, нарушение
    22'
    У левого угла чужой штрафной площади штрафной удар заработали настырные малавийцы. Наби Кейта подтолкнул в спину Мадинга.
  • Опасный момент
    21'
    Это цирк! Честер снова выскакивал из глубины поля на ворота соперника, но на этот раз он так быстро хотел бежать, что потерял равновесие и упал. Второй великолепный шанс упускает малавийский нападающий.
  • Опасный момент
    20'
    Ой-ой-ой! Честер после обрезки соперников вывалился на рандеву с Али Кейта метров с сорока, но в итоге с линии штрафной площади катнул мяч в руки вратаря.
  • 19'
    Левым флангом теперь попытались гвинейцы организовать быстрый контрвыпад, но защитники номинальных гостей сыграли чётко, выбив мяч в аут.
  • 18'
    От центральной линии заброс следовал в штрафную площадь гвинейцев, но слишком сильно получилось для Муяба, и мячом спокойно завладел Али Кейта.
  • 17'
    Отмечаем, что очень неуверенно ногами играет Али Кейта. Малавийцам надо бы добавить агрессии в высоком прессинге, и можно запросто заставить вражеского вратаря совершить результативную ошибку.
  • 16'
    Правым флангом быструю контратаку разворачивали номинальные хозяева поля, но Кане с полного хода не сумел выполнить качественную подачу в штрафную площадку - мяч улетел за ворота.
  • 15'
    Гвинейцы принялись пасоваться на своей трети поля, привлекая к комбинациям вратаря. Малавийцы показывают видимость прессинга, но организованным его назвать нельзя.
  • Фол, нарушение
    14'
    Парад стандартных положений продолжается. Штрафной удар на правом фланге атаки теперь заработали малавийцы. Прямой удар по воротам последовал с этой точки, но он не нёс особой угрозы для Али Кейта, который легко мяч поймал.
  • Угловой
    13'
    На левом фланге теперь угловой заработали малавийцы. После розыгрыша накоротке подача следовала на ближнюю штангу, но там защитники "красно-жёлтых" сумели отбиться.
  • Угловой
    12'
    Спокойно отбились после подачи корнера гвинейцы, после чего пошла упорная борьба за подбор уже в центральной зоне.
  • Опасный момент
    11'
    Малавийцы ответили своей опасной атакой, которую дальним ударом завершал Мхоне, и Али Кейта не без проблем перевёл мяч из-под перекладины на угловой.
  • 10'
    Мда. С такой позиции мастера обычно исполняют удар над "стенкой" в "девятку", но здесь просто последовал удар на силу в "стенку".
  • Фол, нарушение
    9'
    А вот это может быть очень опасно! После дальнего удара мяч попал в руку Мзава в полукружии штрафной площади. Номинальные гости могут сейчас забить!
  • 8'
    Отмечаем, насколько долго футболисты готовятся исполнять стандартные положения. Почти целая минута тратится на это.
  • Угловой
    7'
    Гвинейцы, наконец, провели свою первую атаку, в ходе которой заработали угловой на правом фланге. Подача последовала от флажка на ближнюю штангу, но там был только защитник сборной Малави.
  • 6'
    Длинный заброс у малавийцев следовал на левый фланг атаки, но там Честер не поспел к мячу, и игровой снаряд снова вышел за лицевую линию.
  • 5'
    Гвинейцы на первых минутах встречи совсем не оправдывают статус фаворита, отсиживаясь большими силами на своей половине поля, не пытаясь даже изменить рисунок игры и играть первым номером.
  • 4'
    На правом фланге в глубине поля теперь штрафной удар заработали номинальные гости. Подача со стандарта следовала в район дальней штанги, но на замыкании никому сыграть не удалось, и мяч выскочил за лицевую линию поля.
  • 3'
    Первую атаку попытались гости провести правым флангом, но там Силла чётко сработал на перехвате.
  • 2'
    Немного болельщиков на трибунах, но у всех у них прекрасное настроение. Малавийские фаны вовсе устроили какие-то ритуальные танцы, надеясь, что они позволят землякам сотворить в этом матче сенсацию.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча первого тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором сборная Гвинеи сыграет дома со сборной Малави.
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Прогнозы 133
Гвинея 83.5% (111)
X 13.5% (18)
Малави 3% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гвинея
Ничья
Малави
1.88
3.95
8.40
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Гвинея 1:0 Малави онлайн


Прогнозы на матч Гвинея 1:0 Малави

Исход игры
Гвинея
83.5% (111)
Ничья
13.5% (18)
Малави
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
22.48% (29)
Меньше
77.52% (100)
Обе команды забьют
Да
32.56% (42)
Нет
67.44% (87)
Популярный счёт
1:0 Гвинея
44.4% (59)
2:1 Гвинея
20.3% (27)
2:0 Гвинея
15.8% (21)
1:1 Ничья
9.8% (13)
0:0 Ничья
3% (4)
0:1 Малави
2.3% (3)
3:1 Гвинея
1.5% (2)
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