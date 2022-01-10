Кубок африканских наций 2021-2022
1:0
Первый тайм: 42'
Стадион: Stade Kouekong
1:0
35' ГолСилла Иссиага
Ход матча
35'
1:0
19
Кане
Мамаду
13
Али
Мохамед
23
Камара
Агибу
11
Байо
Мохамед
17
Банда
Джон
13
Банда
Петер
22
Муяба
Худа
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Кане МамадуЗащитник
- Защитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Байо МохамедНападающий
- Запасные игроки
-
22 Коне ИбрагимВратарь
-
16 Камара МуссаВратарь
-
20 Конате ПаЗащитник
-
17 Канте УсманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Каба СориНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kaba Diawara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Банда ДжонПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Банда ПетерПолузащитник
- Нападающий
-
22 Муяба ХудаНападающий
- Запасные игроки
-
23 Тол УильямВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Meke Mwase
История личных встреч
Гвинея
Малави
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гвинея
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силла Иссиага
|1
|1
|Канте Хосе
|0
|0
Малави
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты последних матчей
Гвинея
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Руанда - Гвинея 0:2 Гвинея - Руанда 0:3 Марокко - Гвинея 3:0 Гвинея - Гвинея-Бисау 0:0
Гвинея - Марокко 1:4 Гвинея - Судан 2:2 Судан - Гвинея 1:1 Гвинея-Бисау - Гвинея 1:1 Гвинея - Нигер 2:1 Косово - Гвинея 1:2 Гвинея - Того 0:2 Турция - Гвинея 0:0 Намибия - Гвинея 2:1 Гвинея - Мали 1:0 Гвинея - Камерун 2:0 Мали - Гвинея 0:0 Гвинея - Руанда 1:0 Танзания - Гвинея 2:2 Замбия - Гвинея 1:1 Гвинея - Намибия 3:0
Малави
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Мозамбик - Малави 1:0 Малави - Камерун 0:4 Кот-д'Ивуар - Малави 2:1 Малави - Кот-д'Ивуар 0:3
Малави - Мозамбик 1:0 Камерун - Малави 2:0 Танзания - Малави 2:0 Малави - Уганда 1:0 Южный Судан - Малави 0:1 Эфиопия - Малави 4:0 Малави - Буркина-Фасо 0:0 Буркина-Фасо - Малави 3:1 Малави - Зимбабве 0:0 Замбия - Малави 1:0 Замбия - Малави 1:0 Уганда - Малави 2:0 Малави - Южный Судан 1:0 Малави - Ботсвана 1:0 Ботсвана - Малави 0:0 Малави - Эсватини 1:1
Прогнозы на матч Гвинея 1:0 Малави
Исход игры
Гвинея
83.5% (111)
Ничья
13.5% (18)
Малави
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
22.48% (29)
Меньше
77.52% (100)
Обе команды забьют
Да
32.56% (42)
Нет
67.44% (87)
Популярный счёт
1:0 Гвинея
44.4% (59)
2:1 Гвинея
20.3% (27)
2:0 Гвинея
15.8% (21)
1:1 Ничья
9.8% (13)
0:0 Ничья
3% (4)
0:1 Малави
2.3% (3)
3:1 Гвинея
1.5% (2)
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