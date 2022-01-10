На левом фланге в глубине поля штрафной удар заработал Наби Кейта, но подача стандарта к опасности не привела.

В этой группе сенегальцы уже добыли натужную победу над зимбабвийцами, забив победный гол на последних минутах. Похоже, сборная Гвинеи надеется на такой же сценарий.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Иссиага Силла!!! С левого фланга продрался в штрафную площадку Байо, который прострелил в центр на Силла, и тот в касание переправил мяч в ворота.

Штрафной удар метрах в 33 от ворот заработали малавийцы. Пушечный удар последовал от Муяба, и Али Кейта сумел лишь на угловой мяч перевести.

33' Правым флангом гвинейцы продвинулись вперёд, откуда шла подача в штрафную площадку верхом, но защитники сборной Малави отработали надёжно в воздухе.

32' Спокойно отбились "красно-желтые" после подачи стандартного положения, после чего снова принялись пасоваться на своей половине поля.

31' Провели номинальные гости сейчас всё-таки быструю атаку левым флангом, откуда шла прострельная передача, но Конте отбил мяч на угловой.

30' Упал темп матча, так как малавийцы перестали проявлять атакующую агрессию. Гвинейцы же подолгу пасуются поперёк поля.

29' После массажа Эрнест выглядит как новенький, и даже улыбается. Надо взять на вооружение этот приём европейским медикам, работающий в футбольных клубах. Баллончики с заморозкой пропадут за ненадобностью.

28' Сеанс массажа устроен на поле. На европейских полях по ходу матча такого не увидишь.

27' Заболела нога у Кахобве. Одинокий медик с рюкзаком выбежал на газон для оказания помощи стражу ворот.

26' Ещё одну свою атаку гвинейцы постарались развить длинным переводом мяча на левый фланг атаки, но там Силла не сумел мяч обработать.

25' ОПАСНО! В контратаке свой второй угловой на правом фланге заработали гвинейцы. Подача со стандарта последовала на дальнюю штангу, откуда головой пробивал Конте, но мяч угодил в каркас ворот.

24' Честер теперь попытался обострить игру вертикальной передачей на забегание партнёру по нападению, но грамотно на этот раз сыграли центральные защитники сборной Гвинеи.

23' Банда нанёс великолепный регбийный удар со стандартного положения. Не уверен я, что после такого выстрела мяч остался в чаше стадиона.

22' У левого угла чужой штрафной площади штрафной удар заработали настырные малавийцы. Наби Кейта подтолкнул в спину Мадинга.

21' Это цирк! Честер снова выскакивал из глубины поля на ворота соперника, но на этот раз он так быстро хотел бежать, что потерял равновесие и упал. Второй великолепный шанс упускает малавийский нападающий.

20' Ой-ой-ой! Честер после обрезки соперников вывалился на рандеву с Али Кейта метров с сорока, но в итоге с линии штрафной площади катнул мяч в руки вратаря.

19' Левым флангом теперь попытались гвинейцы организовать быстрый контрвыпад, но защитники номинальных гостей сыграли чётко, выбив мяч в аут.

18' От центральной линии заброс следовал в штрафную площадь гвинейцев, но слишком сильно получилось для Муяба, и мячом спокойно завладел Али Кейта.

17' Отмечаем, что очень неуверенно ногами играет Али Кейта. Малавийцам надо бы добавить агрессии в высоком прессинге, и можно запросто заставить вражеского вратаря совершить результативную ошибку.

16' Правым флангом быструю контратаку разворачивали номинальные хозяева поля, но Кане с полного хода не сумел выполнить качественную подачу в штрафную площадку - мяч улетел за ворота.

15' Гвинейцы принялись пасоваться на своей трети поля, привлекая к комбинациям вратаря. Малавийцы показывают видимость прессинга, но организованным его назвать нельзя.

14' Парад стандартных положений продолжается. Штрафной удар на правом фланге атаки теперь заработали малавийцы. Прямой удар по воротам последовал с этой точки, но он не нёс особой угрозы для Али Кейта, который легко мяч поймал.

13' На левом фланге теперь угловой заработали малавийцы. После розыгрыша накоротке подача следовала на ближнюю штангу, но там защитники "красно-жёлтых" сумели отбиться.

12' Спокойно отбились после подачи корнера гвинейцы, после чего пошла упорная борьба за подбор уже в центральной зоне.

11' Малавийцы ответили своей опасной атакой, которую дальним ударом завершал Мхоне, и Али Кейта не без проблем перевёл мяч из-под перекладины на угловой.

10' Мда. С такой позиции мастера обычно исполняют удар над "стенкой" в "девятку", но здесь просто последовал удар на силу в "стенку".

9' А вот это может быть очень опасно! После дальнего удара мяч попал в руку Мзава в полукружии штрафной площади. Номинальные гости могут сейчас забить!

8' Отмечаем, насколько долго футболисты готовятся исполнять стандартные положения. Почти целая минута тратится на это.

7' Гвинейцы, наконец, провели свою первую атаку, в ходе которой заработали угловой на правом фланге. Подача последовала от флажка на ближнюю штангу, но там был только защитник сборной Малави.

6' Длинный заброс у малавийцев следовал на левый фланг атаки, но там Честер не поспел к мячу, и игровой снаряд снова вышел за лицевую линию.

5' Гвинейцы на первых минутах встречи совсем не оправдывают статус фаворита, отсиживаясь большими силами на своей половине поля, не пытаясь даже изменить рисунок игры и играть первым номером.

4' На правом фланге в глубине поля теперь штрафной удар заработали номинальные гости. Подача со стандарта следовала в район дальней штанги, но на замыкании никому сыграть не удалось, и мяч выскочил за лицевую линию поля.

3' Первую атаку попытались гости провести правым флангом, но там Силла чётко сработал на перехвате.

2' Немного болельщиков на трибунах, но у всех у них прекрасное настроение. Малавийские фаны вовсе устроили какие-то ритуальные танцы, надеясь, что они позволят землякам сотворить в этом матче сенсацию.