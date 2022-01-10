Манга получил какое-то повреждение. Больно капитану сборной Габона, но всё же он отказывается от медицинской помощи, уверяя, что способен продолжать поединок.

Буанга с дальней дистанции попытался пробить по воротам, но выстрел был блокирован зазитником сборной Коморских островов.

Вертикальная передача на ход Юссуфу шла, который мог в одиночестве выскочить на ворота, но прочитал эпизод Амономе, который за пределами штрафной площади в подкате первым успел к мячу.

Буанга теперь правом флангом наступал в атаке габонской сборной, но его прострельная передача вдоль ворот стала несложной добычей для Аамада.

Левым флангом теперь вперёд пытались идти коморцы, но в итоге их атака закончилась фолом с их же стороны. Бакари с недоумением смотрит на судью.

27' Нет, никакой опасности для ворот Амономе не возникло, так как удар со штрафного удара пришёлся практически в середину "стенки".

26' Палюн у своей штрафной площади потерял мяч, после чего ударил по ногам Бен-Набуана. Опасный штрафной удар пробьют сейчас островитяне.

24' Левым флангом попытались провести контратаку габонцы, но она закончилась потерей мяча, после чего Обисса сумел совершить аккуратный фол, избежав жёлтой карточки.

23' Штрафной удар в глубине поля на левом фланге заработали коморцы. Со стандарта последовала подача в район линии вратарской площади, но там надёжно на этот раз на выходе сыграл Амономе.

22' Заброс у номинальных гостей следовал в зону атаки на Аллевину, но высоковато мяч летел, и форвард не сумел до мяча добраться.

21' Амир Абду не отходит от кромки поля, постоянно что-то подсказывая своим футболистам. Но особых плодов такие старания тренера пока не приносят.

20' С дальней дистанции решился на удар Канга, но попытка получилась далеко не самой удачной - мяч полетел намного левее створа ворот.

19' Разумеется, габонцы будут продолжать играть в свой неспешный футбол. Теперь им ввязываться в интенсивную игру тем более нет надобности.

18' Вот так вот с минимальным показателем xG повели в счёте габонцы. Посмотрим, найдётся ли чем ответить сопернику коморским парням.

16' ГО-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! Аарон Бупендза!!!

Вот это да! В первой осмысленно контратаке номинальных гостей Очарнка отдал пас на левый край штрафной площади, и Бупендза практически с нулевого угла умудрился пробить точно в дальнюю "девятку".

15' Бупендза пытался бороться за мяч на чужой половине поля с несколькими соперниками, но удалось ему только правила нарушить.

14' Габонцы продолжают откровенно пассивно работать на поле, не создав ни одного намёка на острый момент у чужих ворот.

13' Откровенно не блещет пока что результативностью Кубок африканских наций. В четырёх из сыгранных пяти матчей забивалось ровно по одному голу. Лишь в матче открытия турнира камерунцы обыграли буркинийцев со счётом 2:1.

12' После навеса с правого фланга ошибся на выходе Амономе, но находящийся позади Бен-Набуан упустил свой золотой шанс, не сумев обработать мяч перед пустыми воротами.

11' Первый угловой в матче на правом фланге заработали островитяне. Со стандарта пошла прострельная передача низом в район 11-метровой отметки, но там сработали защитники сборной Габона.

9' Левым флангом провели теперь атаку хозяева поля, но после прострельной передачи вдоль линии штрафной площади М'Чангама не попал по мячу, пытаясь пробить с ходу.

8' С центра поля теперь решил пробить по воротам один из коморских футболистов, но мяч пролетел высоко над воротами.

7' Поко и Абдулла сошлись в жёстком стыке в середине поля, и теперь обоим парням надо оказать помощь.

6' Первый дальний удар в матче попытался нанести Бен-Набуан, но успели его накрыть соперника, так что Амономе не пришлось в игру вступать.

5' Букмекеры перед началом матче предсказывали, что этот матч будет малорезультативным, и первые минуты встречи это подтверждают. В пешем темпе идёт игра в середине поля.

4' Габонцы пока что совершенно не стремятся идти в атаку. Островитяне это делают робко.

3' Жаль, конечно, что из-за коронавируса сборная Габона потеряла Обамеянга и Лемину. С ними за этой командой было бы куда интересней наблюдать.

2' Без особого сумбура началась встреча. Команды просто привыкают к газону и присматриваются друг к другу.