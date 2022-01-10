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Кубок африканских наций 2021-2022

2021-2022
Коморские острова
FIFA #132
0:1
Первый тайм: 35'

Стадион:
Габон
FIFA #88
0'
0:1
16' Гол
Бупендза Аарон
35'
23
Аамада
Али
2
Абдалла
Кассим
4
Захари
Йоанн
12
М'Даома
Кассим
26
Мохамед
Ияд
13
Абдулла
Рафидин
19
Юссуф
Мохамед
22
Бакари
Саид
10
М'Чангама
Юссуф
15
Юссуф
Бенжалуд
21
Бен-Набуан
Эль-Фарду
1
Амономе
Жан-Ноэль
6
Обьянг
Жоанн
5
Манга
Экеле
8
Палюн
Ллойд
4
Обисса
Сидне
17
Поко
Андре
12
Канга
Каку
20
Буанга
Денис
7
Бупендза
Аарон
14
Очанга
Луи
Амека
11
Аллевина
Джим
Коморские острова
Габон

История личных встреч

Коморские острова
Габон

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Коморские острова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бупендза Аарон 1 1
Очанга Луи Амека 0 0

Карточки

Результаты последних матчей

Коморские острова
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сьерра-Леоне - Коморские острова 0:2 Коморские острова - Бурунди 1:0 Палестина - Коморские острова 5:1 Египет - Коморские острова 4:0
Коморские острова - Того 0:0 Коморские острова - Кения 2:1 Кения - Коморские острова 1:1 Коморские острова - Ливия 2:1 Коморские острова - Египет 0:0 Того - Коморские острова 0:1 Гвинея - Коморские острова 0:1 Того - Коморские острова 2:0 Коморские острова - Того 1:1 Намибия - Коморские острова 0:0 Коморские острова - Намибия 0:2 Кот-д'Ивуар - Коморские острова 3:1 Камерун - Коморские острова 3:0 Коморские острова - Малави 2:1 Коморские острова - Марокко 2:2 Марокко - Коморские острова 1:0
Габон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мавритания - Габон 1:1 Египет - Габон 2:1 Габон - Ливия 1:0 Габон - Ангола 2:0
Ангола - Габон 3:1 Габон - Египет 1:1 Ливия - Габон 2:1 Ангола - Габон 2:0 Габон - ДР Конго 3:0 Гамбия - Габон 2:1 Габон - Гамбия 2:1 Бенин - Габон 2:0 Габон - Ангола 2:1 ДР Конго - Габон 0:0 Марокко - Габон 2:3 Габон - Буркина-Фасо 1:0 Бурунди - Габон 1:1 Габон - Мали 0:1 Южный Судан - Габон 0:1 Габон - Южный Судан 3:0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марокко Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Габон 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Гана Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Коморские острова 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в плей-офф (1/8 финала)
  • — Четыре лучшие сборные, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф (1/8 финала)
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    32'
    Левым флангом теперь вперёд пытались идти коморцы, но в итоге их атака закончилась фолом с их же стороны. Бакари с недоумением смотрит на судью.
  • 31'
    Буанга теперь правом флангом наступал в атаке габонской сборной, но его прострельная передача вдоль ворот стала несложной добычей для Аамада.
  • Опасный момент
    30'
    Вертикальная передача на ход Юссуфу шла, который мог в одиночестве выскочить на ворота, но прочитал эпизод Амономе, который за пределами штрафной площади в подкате первым успел к мячу.
  • 29'
    Буанга с дальней дистанции попытался пробить по воротам, но выстрел был блокирован зазитником сборной Коморских островов.
  • Травма, повреждение
    28'
    Манга получил какое-то повреждение. Больно капитану сборной Габона, но всё же он отказывается от медицинской помощи, уверяя, что способен продолжать поединок.
  • 27'
    Нет, никакой опасности для ворот Амономе не возникло, так как удар со штрафного удара пришёлся практически в середину "стенки".
  • Фол, нарушение
    26'
    Палюн у своей штрафной площади потерял мяч, после чего ударил по ногам Бен-Набуана. Опасный штрафной удар пробьют сейчас островитяне.
  • Фол, нарушение
    24'
    Левым флангом попытались провести контратаку габонцы, но она закончилась потерей мяча, после чего Обисса сумел совершить аккуратный фол, избежав жёлтой карточки.
  • Фол, нарушение
    23'
    Штрафной удар в глубине поля на левом фланге заработали коморцы. Со стандарта последовала подача в район линии вратарской площади, но там надёжно на этот раз на выходе сыграл Амономе.
  • 22'
    Заброс у номинальных гостей следовал в зону атаки на Аллевину, но высоковато мяч летел, и форвард не сумел до мяча добраться.
  • 21'
    Амир Абду не отходит от кромки поля, постоянно что-то подсказывая своим футболистам. Но особых плодов такие старания тренера пока не приносят.
  • 20'
    С дальней дистанции решился на удар Канга, но попытка получилась далеко не самой удачной - мяч полетел намного левее створа ворот.
  • 19'
    Разумеется, габонцы будут продолжать играть в свой неспешный футбол. Теперь им ввязываться в интенсивную игру тем более нет надобности.
  • 18'
    Вот так вот с минимальным показателем xG повели в счёте габонцы. Посмотрим, найдётся ли чем ответить сопернику коморским парням.
  • Описание гола
    16'
    ГО-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! Аарон Бупендза!!!
    Вот это да! В первой осмысленно контратаке номинальных гостей Очарнка отдал пас на левый край штрафной площади, и Бупендза практически с нулевого угла умудрился пробить точно в дальнюю "девятку".
  • Фол, нарушение
    15'
    Бупендза пытался бороться за мяч на чужой половине поля с несколькими соперниками, но удалось ему только правила нарушить.
  • 14'
    Габонцы продолжают откровенно пассивно работать на поле, не создав ни одного намёка на острый момент у чужих ворот.
  • 13'
    Откровенно не блещет пока что результативностью Кубок африканских наций. В четырёх из сыгранных пяти матчей забивалось ровно по одному голу. Лишь в матче открытия турнира камерунцы обыграли буркинийцев со счётом 2:1.
  • Опасный момент
    12'
    После навеса с правого фланга ошибся на выходе Амономе, но находящийся позади Бен-Набуан упустил свой золотой шанс, не сумев обработать мяч перед пустыми воротами.
  • Угловой
    11'
    Первый угловой в матче на правом фланге заработали островитяне. Со стандарта пошла прострельная передача низом в район 11-метровой отметки, но там сработали защитники сборной Габона.
  • 9'
    Левым флангом провели теперь атаку хозяева поля, но после прострельной передачи вдоль линии штрафной площади М'Чангама не попал по мячу, пытаясь пробить с ходу.
  • 8'
    С центра поля теперь решил пробить по воротам один из коморских футболистов, но мяч пролетел высоко над воротами.
  • Травма, повреждение
    7'
    Поко и Абдулла сошлись в жёстком стыке в середине поля, и теперь обоим парням надо оказать помощь.
  • 6'
    Первый дальний удар в матче попытался нанести Бен-Набуан, но успели его накрыть соперника, так что Амономе не пришлось в игру вступать.
  • 5'
    Букмекеры перед началом матче предсказывали, что этот матч будет малорезультативным, и первые минуты встречи это подтверждают. В пешем темпе идёт игра в середине поля.
  • 4'
    Габонцы пока что совершенно не стремятся идти в атаку. Островитяне это делают робко.
  • 3'
    Жаль, конечно, что из-за коронавируса сборная Габона потеряла Обамеянга и Лемину. С ними за этой командой было бы куда интересней наблюдать.
  • 2'
    Без особого сумбура началась встреча. Команды просто привыкают к газону и присматриваются друг к другу.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча первого тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором сборная Коморских островов сыграет дома со сборной Габона.
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Прогнозы 131
Коморские острова 11.5% (15)
X 19.8% (26)
Габон 68.7% (90)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коморские острова
Ничья
Габон
9.79
4.40
2.36
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Где смотреть матч Коморские острова 0:1 Габон онлайн


Прогнозы на матч Коморские острова 0:1 Габон

Исход игры
Коморские острова
11.5% (15)
Ничья
19.8% (26)
Габон
68.7% (90)
Тотал 2.5
Больше
27.78% (35)
Меньше
72.22% (91)
Обе команды забьют
Да
42.86% (54)
Нет
57.14% (72)
Популярный счёт
0:1 Габон
35.1% (46)
1:2 Габон
18.3% (24)
1:1 Ничья
16% (21)
0:2 Габон
9.9% (13)
2:1 Коморские острова
4.6% (6)
1:0 Коморские острова
3.8% (5)
0:0 Ничья
3.1% (4)
1:3 Габон
2.3% (3)
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