Кубок африканских наций 2021-2022
0:1
Первый тайм: 35'
Стадион: Ахмаду Ахидьо
0:1
16' ГолБупендза Аарон
Ход матча
16'
23
Аамада
Али
26
Мохамед
Ияд
22
Бакари
Саид
17
Поко
Андре
12
Канга
Каку
20
Буанга
Денис
- Основной состав
-
23 Аамада АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Мохамед ИядПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бакари СаидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Могни АхмедПолузащитник
-
18 Буран ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Маттуар ФезНападающий
-
25 Мусса ДжумоиНападающий
-
-
Главный тренер: Абду Амир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Поко АндреПолузащитник
-
12 Канга КакуПолузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Нуби ЖуниорВратарь
-
23 Нзе ДональдВратарь
-
16 Мезуи ЭнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Ндзенге ФахдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Невё Патрис
История личных встреч
Коморские острова
Габон
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Коморские острова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Габон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бупендза Аарон
|1
|1
|Очанга Луи Амека
|0
|0
Карточки
Результаты последних матчей
Коморские острова
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сьерра-Леоне - Коморские острова 0:2 Коморские острова - Бурунди 1:0 Палестина - Коморские острова 5:1 Египет - Коморские острова 4:0
Коморские острова - Того 0:0 Коморские острова - Кения 2:1 Кения - Коморские острова 1:1 Коморские острова - Ливия 2:1 Коморские острова - Египет 0:0 Того - Коморские острова 0:1 Гвинея - Коморские острова 0:1 Того - Коморские острова 2:0 Коморские острова - Того 1:1 Намибия - Коморские острова 0:0 Коморские острова - Намибия 0:2 Кот-д'Ивуар - Коморские острова 3:1 Камерун - Коморские острова 3:0 Коморские острова - Малави 2:1 Коморские острова - Марокко 2:2 Марокко - Коморские острова 1:0
Габон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мавритания - Габон 1:1 Египет - Габон 2:1 Габон - Ливия 1:0 Габон - Ангола 2:0
Ангола - Габон 3:1 Габон - Египет 1:1 Ливия - Габон 2:1 Ангола - Габон 2:0 Габон - ДР Конго 3:0 Гамбия - Габон 2:1 Габон - Гамбия 2:1 Бенин - Габон 2:0 Габон - Ангола 2:1 ДР Конго - Габон 0:0 Марокко - Габон 2:3 Габон - Буркина-Фасо 1:0 Бурунди - Габон 1:1 Габон - Мали 0:1 Южный Судан - Габон 0:1 Габон - Южный Судан 3:0
Прогнозы на матч Коморские острова 0:1 Габон
Исход игры
Коморские острова
11.5% (15)
Ничья
19.8% (26)
Габон
68.7% (90)
Тотал 2.5
Больше
27.78% (35)
Меньше
72.22% (91)
Обе команды забьют
Да
42.86% (54)
Нет
57.14% (72)
Популярный счёт
0:1 Габон
35.1% (46)
1:2 Габон
18.3% (24)
1:1 Ничья
16% (21)
0:2 Габон
9.9% (13)
2:1 Коморские острова
4.6% (6)
1:0 Коморские острова
3.8% (5)
0:0 Ничья
3.1% (4)
1:3 Габон
2.3% (3)
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