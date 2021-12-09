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Кубок африканских наций 2021-2022

2021-2022
Коморские острова
FIFA #132
 
Позже

Стадион:
Габон
FIFA #88

История личных встреч

Коморские острова
Габон

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
1:1

Результаты последних матчей

Коморские острова
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сьерра-Леоне - Коморские острова 0:2 Коморские острова - Бурунди 1:0 Палестина - Коморские острова 5:1 Египет - Коморские острова 4:0
Коморские острова - Того 0:0 Коморские острова - Кения 2:1 Кения - Коморские острова 1:1 Коморские острова - Ливия 2:1 Коморские острова - Египет 0:0 Того - Коморские острова 0:1 Гвинея - Коморские острова 0:1 Того - Коморские острова 2:0 Коморские острова - Того 1:1 Намибия - Коморские острова 0:0 Коморские острова - Намибия 0:2 Кот-д'Ивуар - Коморские острова 3:1 Камерун - Коморские острова 3:0 Коморские острова - Малави 2:1 Коморские острова - Марокко 2:2 Марокко - Коморские острова 1:0
Габон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мавритания - Габон 1:1 Египет - Габон 2:1 Габон - Ливия 1:0 Габон - Ангола 2:0
Ангола - Габон 3:1 Габон - Египет 1:1 Ливия - Габон 2:1 Ангола - Габон 2:0 Габон - ДР Конго 3:0 Гамбия - Габон 2:1 Габон - Гамбия 2:1 Бенин - Габон 2:0 Габон - Ангола 2:1 ДР Конго - Габон 0:0 Марокко - Габон 2:3 Габон - Буркина-Фасо 1:0 Бурунди - Габон 1:1 Габон - Мали 0:1 Южный Судан - Габон 0:1 Габон - Южный Судан 3:0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Марокко Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Гана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Габон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Коморские острова Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф (1/8 финала)
  • — Четыре лучшие сборные, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф (1/8 финала)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Коморские острова - Габон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 января 2022, осталось 2 дня 16 часов 34 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Коморские острова 15.2% (7)
    X 15.2% (7)
    Габон 69.6% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Коморские острова
    Ничья
    Габон
    4.28
    3.10
    2.07
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Коморские острова - Габон онлайн


    Прогнозы на матч Коморские острова - Габон

    Исход игры
    Коморские острова
    15.2% (7)
    Ничья
    15.2% (7)
    Габон
    69.6% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.09% (15)
    Меньше
    65.91% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    45.45% (20)
    Нет
    54.55% (24)
    Популярный счёт
    0:1 Габон
    28.3% (13)
    1:2 Габон
    21.7% (10)
    1:1 Ничья
    15.2% (7)
    0:2 Габон
    13% (6)
    2:1 Коморские острова
    6.5% (3)
    0:3 Габон
    4.3% (2)
    2:0 Коморские острова
    4.3% (2)
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    Коморские острова
    Габон

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