Кубок африканских наций 2021-2022
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Стадион: Ахмаду Ахидьо
История личных встреч
Коморские острова
Габон
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Коморские острова
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сьерра-Леоне - Коморские острова 0:2 Коморские острова - Бурунди 1:0 Палестина - Коморские острова 5:1 Египет - Коморские острова 4:0
Коморские острова - Того 0:0 Коморские острова - Кения 2:1 Кения - Коморские острова 1:1 Коморские острова - Ливия 2:1 Коморские острова - Египет 0:0 Того - Коморские острова 0:1 Гвинея - Коморские острова 0:1 Того - Коморские острова 2:0 Коморские острова - Того 1:1 Намибия - Коморские острова 0:0 Коморские острова - Намибия 0:2 Кот-д'Ивуар - Коморские острова 3:1 Камерун - Коморские острова 3:0 Коморские острова - Малави 2:1 Коморские острова - Марокко 2:2 Марокко - Коморские острова 1:0
Габон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мавритания - Габон 1:1 Египет - Габон 2:1 Габон - Ливия 1:0 Габон - Ангола 2:0
Ангола - Габон 3:1 Габон - Египет 1:1 Ливия - Габон 2:1 Ангола - Габон 2:0 Габон - ДР Конго 3:0 Гамбия - Габон 2:1 Габон - Гамбия 2:1 Бенин - Габон 2:0 Габон - Ангола 2:1 ДР Конго - Габон 0:0 Марокко - Габон 2:3 Габон - Буркина-Фасо 1:0 Бурунди - Габон 1:1 Габон - Мали 0:1 Южный Судан - Габон 0:1 Габон - Южный Судан 3:0
Прогнозы на матч Коморские острова - Габон
Исход игры
Коморские острова
15.2% (7)
Ничья
15.2% (7)
Габон
69.6% (32)
Тотал 2.5
Больше
34.09% (15)
Меньше
65.91% (29)
Обе команды забьют
Да
45.45% (20)
Нет
54.55% (24)
Популярный счёт
0:1 Габон
28.3% (13)
1:2 Габон
21.7% (10)
1:1 Ничья
15.2% (7)
0:2 Габон
13% (6)
2:1 Коморские острова
6.5% (3)
0:3 Габон
4.3% (2)
2:0 Коморские острова
4.3% (2)
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