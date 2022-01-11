— Четыре лучшие сборные, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф (1/8 финала)
Первый тайм
19'
Салах разогнал атаку по правому флангу, затем Мохамед выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Трезеге, Окойе вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.
18'
Ихеаначо с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.
17'
Чуквезе оказался первым на подборе после не самой лучшей подачи с углового, на этот раз Саму выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Эль-Шенави грамотно сыграл на выходе и уверенно выловил мяч.
16'
Чуквезе с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки сборной Египта сыграли внимательно и выбили мяч на правый фланг.
15'
В составе сборной Египта произошла замена. Вместо Акрама Тавфика на поле вышел Мохамед Абдель Монем.
14'
Чуквезе попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Абоэль отработал в обороне и выбил мяч на угловой.
13'
Египет пока продолжает играть от обороны, замену по-прежнему нет возможности провести у номинальных гостей.
12'
Готова в составе замена сборной Египта, не сможет Тавфик продолжить игру.
11'
При падении Тавфик весь вес переместил на колено, как раз с ним сейчас и работают врачи сборной Египта. Поднялся после пары минут Акрам, как минимум он попытается вернуться в игру.
10'
Вышли на поле врачи сборной Египта, затягивается у нас пауза, появились на поле даже носилки.
9'
Тавфик получил повреждение в борьбе за мяч с Мозесом на левом фланге у своей штрафной площади, Бакари Гассама не зафиксировал нарушения правил, после паузы Салах выбил мяч в аут.
8'
Мостафа Мохамед ворвался в штрафную площадь по правой половине поля, затем футболист "Галатасарая" пробил в ближний угол ворот на исполнение, Окойе уверенно справился с мячом.
7'
Из центра поля теперь уже последовал безадресный заброс на левый угол штрафной площади сборной Египта, Эль-Шенави размялся при игре на выходе.
6'
Из центра поля последовал заброс на ход Мармушу по левому флангу, мяч полетел слишком сильно и в итоге улетел в аут.
5'
Игроки сборной Нигерии достаточно быстро разыграли угловой, но после подачи с правого фланга в центре штрафной площади уже никто из форвардов не смог зацепиться за мяч.
4'
Авонийи попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, был обыгран Хади, но защитники сборной Египта успели подстраховать своего партнёра по команде, мяч был выбит на угловой.
3'
В среднем темпе начинается наша игра, пока игроки сборной Нигерии осторожно катают мяч в центре поля.
2'
Авонийи перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, Бакари Гассана справедливо дал свисток в пользу сборной Египта.
1'
Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересный бой между двумя лидерами группы D, хочется верить, что Нигерия и Египет покажут хороший футбол, который будет сопровождаться хотя бы парочкой забитых голов.
До матча
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Главным арбитром на этот матч назначен Бакари Папа Гассамаба из Гамбии. Помогать ему на бровках будут Элвис Нупу из Камеруна и Арсениу Маренгула из Мозамбика. Резервным арбитром на этот матч назначен Магетт Н'Диайе из Сенегала.
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Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче первого тура группового этапа Кубка Африки. В группе D между собой сойдутся сборные Нигерии и Египта. Вместе с вами за ходом этого противостояния наблюдать буду я, Михаил Бугров.