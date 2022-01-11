Чуквезе с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки сборной Египта сыграли внимательно и выбили мяч на правый фланг.

Чуквезе оказался первым на подборе после не самой лучшей подачи с углового, на этот раз Саму выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Эль-Шенави грамотно сыграл на выходе и уверенно выловил мяч.

Ихеаначо с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Салах разогнал атаку по правому флангу, затем Мохамед выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Трезеге, Окойе вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.

14' Чуквезе попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Абоэль отработал в обороне и выбил мяч на угловой.

13' Египет пока продолжает играть от обороны, замену по-прежнему нет возможности провести у номинальных гостей.

12' Готова в составе замена сборной Египта, не сможет Тавфик продолжить игру.

11' При падении Тавфик весь вес переместил на колено, как раз с ним сейчас и работают врачи сборной Египта. Поднялся после пары минут Акрам, как минимум он попытается вернуться в игру.

10' Вышли на поле врачи сборной Египта, затягивается у нас пауза, появились на поле даже носилки.

9' Тавфик получил повреждение в борьбе за мяч с Мозесом на левом фланге у своей штрафной площади, Бакари Гассама не зафиксировал нарушения правил, после паузы Салах выбил мяч в аут.

8' Мостафа Мохамед ворвался в штрафную площадь по правой половине поля, затем футболист "Галатасарая" пробил в ближний угол ворот на исполнение, Окойе уверенно справился с мячом.

7' Из центра поля теперь уже последовал безадресный заброс на левый угол штрафной площади сборной Египта, Эль-Шенави размялся при игре на выходе.

6' Из центра поля последовал заброс на ход Мармушу по левому флангу, мяч полетел слишком сильно и в итоге улетел в аут.

5' Игроки сборной Нигерии достаточно быстро разыграли угловой, но после подачи с правого фланга в центре штрафной площади уже никто из форвардов не смог зацепиться за мяч.

4' Авонийи попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, был обыгран Хади, но защитники сборной Египта успели подстраховать своего партнёра по команде, мяч был выбит на угловой.

3' В среднем темпе начинается наша игра, пока игроки сборной Нигерии осторожно катают мяч в центре поля.

2' Авонийи перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, Бакари Гассана справедливо дал свисток в пользу сборной Египта.