  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок африканских наций 2021-2022

Кубок африканских наций 2021-2022

2021-2022
Нигерия
FIFA #36
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Египет
FIFA #44
0' 14'
1
Окойе
Мадука
2
Эйна
Ола
5
Трост-Эконг
Виллиам
22
Омеруо
Кеннет
12
Занузи
Зайду
14
Ихеаначо
Келечи
4
Ндиди
Уилфред
10
Арибо
Джо
17
Чуквезе
Саму
19
Авонийи
Тайво
15
Саймон
Мозес
1
Эль-Шенави
Мохамед
25
Тавфик
Акрам
6
Хегази
Ахмед
15
Хамди
Махмуд
13
Абоэль
Ахмед
17
Эльнени
Мохамед
5
Фатхи
Хамди
10
Салах
Мохамед
7
Трезеге
22
Мармуш
Омар
14
Мохамед
Мостафа
Нигерия
Египет

История личных встреч

Нигерия
Египет

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ТМС
1:0
КАН
1:0
КАН
1:1
FI
3:2
КАН
3:1

Результаты последних матчей

Нигерия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Нигерия - Кабо-Верде 1:1 Либерия - Нигерия 0:2 ЦАР - Нигерия 0:2 Нигерия - ЦАР 0:1
Кабо-Верде - Нигерия 1:2 Нигерия - Либерия 2:0 Мексика - Нигерия 4:0 Камерун - Нигерия 0:0 Нигерия - Камерун 0:1 Нигерия - Лесото 3:0 Бенин - Нигерия 0:1 Сьерра-Леоне - Нигерия 0:0 Нигерия - Сьерра-Леоне 4:4 Нигерия - Тунис 1:1 Нигерия - Алжир 0:1 Лесото - Нигерия 2:4 Нигерия - Бенин 2:1 Нигерия - Того 2:0 Бразилия - Нигерия 1:1 Того - Нигерия 4:1
Египет
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Египет - Катар 0:0 Тунис - Египет 1:0 Египет - Иордания 3:1 Алжир - Египет 1:1
Судан - Египет 0:5 Египет - Ливан 1:0 Египет - Габон 2:1 Ангола - Египет 2:2 Ливия - Египет 0:3 Египет - Ливия 1:0 Египет - Либерия 2:0 Габон - Египет 1:1 Египет - Ангола 1:0 Египет - Коморские острова 4:0 Кения - Египет 1:1 Того - Египет 1:3 Египет - Того 1:0 Коморские острова - Египет 0:0 Египет - Кения 1:1 Египет - Либерия 1:0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нигерия 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Египет 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Судан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Гвинея-Бисау Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф (1/8 финала)
  • — Четыре лучшие сборные, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф (1/8 финала)
  • Первый тайм
  • 19'
    Салах разогнал атаку по правому флангу, затем Мохамед выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Трезеге, Окойе вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. 
  • 18'
    Ихеаначо с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 17'
    Чуквезе оказался первым на подборе после не самой лучшей подачи с углового, на этот раз Саму выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Эль-Шенави грамотно сыграл на выходе и уверенно выловил мяч. 
  • Угловой
    16'
    Чуквезе с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки сборной Египта сыграли внимательно и выбили мяч на правый фланг. 
  • Замена
    15'
    В составе сборной Египта произошла замена. Вместо Акрама Тавфика на поле вышел Мохамед Абдель Монем. 
  • 14'
    Чуквезе попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Абоэль отработал в обороне и выбил мяч на угловой. 
  • 13'
    Египет пока продолжает играть от обороны, замену по-прежнему нет возможности провести у номинальных гостей. 
  • 12'
    Готова в составе замена сборной Египта, не сможет Тавфик продолжить игру. 
  • 11'
    При падении Тавфик весь вес переместил на колено, как раз с ним сейчас и работают врачи сборной Египта. Поднялся после пары минут Акрам, как минимум он попытается вернуться в игру. 
  • 10'
    Вышли на поле врачи сборной Египта, затягивается у нас пауза, появились на поле даже носилки. 
  • Травма, повреждение
    9'
    Тавфик получил повреждение в борьбе за мяч с Мозесом на левом фланге у своей штрафной площади, Бакари Гассама не зафиксировал нарушения правил, после паузы Салах выбил мяч в аут. 
  • 8'
    Мостафа Мохамед ворвался в штрафную площадь по правой половине поля, затем футболист "Галатасарая" пробил в ближний угол ворот на исполнение, Окойе уверенно справился с мячом. 
  • 7'
    Из центра поля теперь уже последовал безадресный заброс на левый угол штрафной площади сборной Египта, Эль-Шенави размялся при игре на выходе. 
  • 6'
    Из центра поля последовал заброс на ход Мармушу по левому флангу, мяч полетел слишком сильно и в итоге улетел в аут. 
  • Угловой
    5'
    Игроки сборной Нигерии достаточно быстро разыграли угловой, но после подачи с правого фланга в центре штрафной площади уже никто из форвардов не смог зацепиться за мяч. 
  • 4'
    Авонийи попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, был обыгран Хади, но защитники сборной Египта успели подстраховать своего партнёра по команде, мяч был выбит на угловой. 
  • 3'
    В среднем темпе начинается наша игра, пока игроки сборной Нигерии осторожно катают мяч в центре поля. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Авонийи перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, Бакари Гассана справедливо дал свисток в пользу сборной Египта. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересный бой между двумя лидерами группы D, хочется верить, что Нигерия и Египет покажут хороший футбол, который будет сопровождаться хотя бы парочкой забитых голов. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Бакари Папа Гассамаба из Гамбии. Помогать ему на бровках будут Элвис Нупу из Камеруна и Арсениу Маренгула из Мозамбика. Резервным арбитром на этот матч назначен Магетт Н'Диайе из Сенегала. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче первого тура группового этапа Кубка Африки. В группе D между собой сойдутся сборные Нигерии и Египта. Вместе с вами за ходом этого противостояния наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Прогнозы 151
Нигерия 19.9% (30)
X 48.3% (73)
Египет 31.8% (48)
0
выиграет Египет
в кан египет всегда сильнее
bondra77 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нигерия
Ничья
Египет
3.13
2.90
2.95
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Нигерия 0:0 Египет онлайн


Прогнозы на матч Нигерия 0:0 Египет

Исход игры
Нигерия
20.3% (31)
Ничья
47.7% (73)
Египет
32% (49)
Тотал 2.5
Больше
28% (35)
Меньше
72% (90)
Обе команды забьют
Да
77.6% (97)
Нет
22.4% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.5% (62)
1:2 Египет
11.8% (18)
0:1 Египет
8.5% (13)
2:1 Нигерия
7.2% (11)
1:0 Нигерия
3.9% (6)
0:0 Ничья
3.3% (5)
1:3 Египет
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Нигерия
Египет

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей для ставок АПЛ
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 