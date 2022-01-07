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Кубок африканских наций 2021-2022

2021-2022
Судан
FIFA #123
 
Позже

Стадион:
Гвинея-Бисау
FIFA #109

История личных встреч

Судан
Гвинея-Бисау

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЧМОМК2Р
0:0
ЧМОМК2Р
2:4

Результаты последних матчей

Судан
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Зимбабве - Судан 0:0 Эфиопия - Судан 3:2 Ливан - Судан 1:0 Судан - Египет 0:5
Алжир - Судан 4:0 Гвинея-Бисау - Судан 0:0 Судан - Марокко 0:3 Гвинея - Судан 2:2 Судан - Гвинея 1:1 Судан - Гвинея-Бисау 2:4 Марокко - Судан 2:0 Судан - Нигер 3:0 Судан - Нигер 1:2 Судан - Замбия 0:1 Судан - Замбия 3:2 Судан - ЮАР 2:0 Сан-Томе и Принсипи - Судан 0:2 Судан - Гана 1:0 Гана - Судан 2:0 Того - Судан 1:1
Гвинея-Бисау
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гвинея-Бисау - Судан 0:0 Гвинея - Гвинея-Бисау 0:0 Гвинея-Бисау - Марокко 0:3 Марокко - Гвинея-Бисау 5:0
Судан - Гвинея-Бисау 2:4 Гвинея-Бисау - Гвинея 1:1 Гвинея-Бисау - Конго 3:0 Эсватини - Гвинея-Бисау 1:3 Гвинея-Бисау - Сенегал 0:1 Сенегал - Гвинея-Бисау 2:0 Конго - Гвинея-Бисау 3:0 Гвинея-Бисау - Эсватини 3:0 Гвинея-Бисау - Сан-Томе и Принсипи 2:1 Сан-Томе и Принсипи - Гвинея-Бисау 0:1 Мали - Гвинея-Бисау 3:0 Гвинея-Бисау - Гана 0:2 Бенин - Гвинея-Бисау 0:0 Камерун - Гвинея-Бисау 2:0 Ангола - Гвинея-Бисау 2:0 Гвинея-Бисау - Мозамбик 2:2

Группа D

Команда И В Н П Г О
1. Нигерия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Египет Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Судан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Гвинея-Бисау Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф (1/8 финала)
  • — Четыре лучшие сборные, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф (1/8 финала)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Судан - Гвинея-Бисау от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 января 2022, осталось 2 дня 8 часов 14 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 10
    Судан 50% (5)
    X 30% (3)
    Гвинея-Бисау 20% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Судан
    Ничья
    Гвинея-Бисау
    3.87
    3.05
    2.33
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Судан - Гвинея-Бисау онлайн


    Прогнозы на матч Судан - Гвинея-Бисау

    Исход игры
    Судан
    42.9% (3)
    Ничья
    42.9% (3)
    Гвинея-Бисау
    14.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    14.29% (1)
    Меньше
    85.71% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (4)
    Нет
    42.86% (3)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.9% (3)
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    Судан
    Гвинея-Бисау

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