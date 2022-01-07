Кубок африканских наций 2021-2022
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Стадион: Stade Roumde Adjia
История личных встреч
Судан
Гвинея-Бисау
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Судан
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Зимбабве - Судан 0:0 Эфиопия - Судан 3:2 Ливан - Судан 1:0 Судан - Египет 0:5
Алжир - Судан 4:0 Гвинея-Бисау - Судан 0:0 Судан - Марокко 0:3 Гвинея - Судан 2:2 Судан - Гвинея 1:1 Судан - Гвинея-Бисау 2:4 Марокко - Судан 2:0 Судан - Нигер 3:0 Судан - Нигер 1:2 Судан - Замбия 0:1 Судан - Замбия 3:2 Судан - ЮАР 2:0 Сан-Томе и Принсипи - Судан 0:2 Судан - Гана 1:0 Гана - Судан 2:0 Того - Судан 1:1
Гвинея-Бисау
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гвинея-Бисау - Судан 0:0 Гвинея - Гвинея-Бисау 0:0 Гвинея-Бисау - Марокко 0:3 Марокко - Гвинея-Бисау 5:0
Судан - Гвинея-Бисау 2:4 Гвинея-Бисау - Гвинея 1:1 Гвинея-Бисау - Конго 3:0 Эсватини - Гвинея-Бисау 1:3 Гвинея-Бисау - Сенегал 0:1 Сенегал - Гвинея-Бисау 2:0 Конго - Гвинея-Бисау 3:0 Гвинея-Бисау - Эсватини 3:0 Гвинея-Бисау - Сан-Томе и Принсипи 2:1 Сан-Томе и Принсипи - Гвинея-Бисау 0:1 Мали - Гвинея-Бисау 3:0 Гвинея-Бисау - Гана 0:2 Бенин - Гвинея-Бисау 0:0 Камерун - Гвинея-Бисау 2:0 Ангола - Гвинея-Бисау 2:0 Гвинея-Бисау - Мозамбик 2:2
Прогнозы на матч Судан - Гвинея-Бисау
Исход игры
Судан
42.9% (3)
Ничья
42.9% (3)
Гвинея-Бисау
14.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
14.29% (1)
Меньше
85.71% (6)
Обе команды забьют
Да
57.14% (4)
Нет
42.86% (3)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.9% (3)
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