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Кубок африканских наций 2021-2022

2021-2022
Тунис
FIFA #27
0:0
Перерыв

Стадион:
Мали
FIFA #57
0'
18' Желтая карточка
Траоре Амари
22' Желтая карточка
Матлути Хамза1
33' Желтая карточка
Дженепо Мусса
22
Бен-Саид
Бешир
2
Ифа
Билель
3
Тальби
Монтассар
6
Бронн
Дилан
12
Малул
Али
21
Матлути
Хамза1
17
Скири
Эйе
28
Ледуни
Аисса
23
Слити
Наим
10
Хазри
Вахби
14
Межбри
Ханнибал
1
Мункоро
Ибрахим
2
Траоре
Амари
17
Сако
Фалае
5
Куяте
Кики
6
Айдара
Массадио
4
Айдара
Амаду
8
Самассеку
Диади
14
Траоре
Адама
VII
21
Траоре
Адама
II
19
Дженепо
Мусса
18
Коне
Ибраима
Тунис
Мали

История личных встреч

Тунис
Мали

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМС
1:0
КАН
1:1
ЧАН
1:2
ТМС
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Тунис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матлути Хамза1 1 0
Мали
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Амари 1 0
Дженепо Мусса 1 0

Результаты последних матчей

Тунис
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Тунис - Алжир 0:2 Тунис - Египет 1:0 Тунис - Оман 2:1 Тунис - ОАЭ 1:0
Сирия - Тунис 2:0 Тунис - Мавритания 5:1 Тунис - Замбия 3:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Мавритания - Тунис 0:0 Тунис - Мавритания 3:0 Замбия - Тунис 0:2 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0 Тунис - Мали 1:0 Тунис - Алжир 0:2 Тунис - ДР Конго 1:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 2:1 Ливия - Тунис 2:5 Танзания - Тунис 1:1 Тунис - Танзания 1:0 Нигерия - Тунис 1:1
Мали
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Мали - Уганда 1:0 Руанда - Мали 0:3 Кения - Мали 0:1 Мали - Кения 5:0
Уганда - Мали 0:0 Мали - Руанда 1:0 Тунис - Мали 1:0 Алжир - Мали 1:0 Мали - Чад 3:0 Гвинея - Мали 1:0 Мали - Марокко 0:2 Мали - Гвинея 0:0 Мали - Конго 0:0 Зимбабве - Мали 0:1 Камерун - Мали 1:1 Мали - Буркина-Фасо 1:0 Намибия - Мали 1:2 Мали - Намибия 1:0 Гана - Мали 0:3 Чад - Мали 0:2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тунис 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Мали 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Гамбия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Мавритания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф (1/8 финала)
  • — Четыре лучшие сборные, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф (1/8 финала)
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма сборные Туниса и Мали не порадовали нас забитыми голами. К отсутствию голов мы уже относимся спокойно, в целом отметим, что футбол у нас далеко не самый плохой. Мали играет чуть активнее, но разумеется ни одна из команд сильно события на поле не форсирует. 
  • 45'
    Из центра поля последовал безадресный заброс в центр штрафной площади сборной Мали, Мункоро спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Жанни Сиказве к основному времени первого тайма. 
  • Опасный момент
    45'
    Массадио Айдара пробил с левой половины поля из-за пределов штрафной площади в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Угловой
    44'
    Слити с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, после скидки Тальби не смог подстроиться под мяч и в итоге защитник сборной Туниса подыграл себе рукой. Жанни Сиказве всё видел и дал справедливый свисток в пользу сборной Мали. 
  • 43'
    Матлути из аута вбросил мяч к ближнему углу вратарской, Куяте не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
  • 42'
    Матлути с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в бедро Амаду Айдара и улетел в аут. 
  • 41'
    Коне выполнил передачу к левому углу штрафной площади, оттуда Дженепо выполнил подачу к правому углу вратарской, совсем немного не хватило Адама Траоре (14), чтобы в падении головой пробить по воротам. 
  • 40'
    Хазри со стандарта выполнил неудачную подачу на правый угол вратарской, мяч полетел слишком высоко, будет удар от ворот. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Против Слити были нарушены правила на левом фланге Самассеку. Сборная Туниса тщательно готовится к стандарту. 
  • 38'
    Адама Траоре (21) выполнил подачу на правый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Желтая карточка
    37'
    Мусса Дженепо так долго лежал на газоне, что Жанни Сиказве попросил вынести носилки на поле, атакующий полузащитник сборной Мали в итоге сам поднялся и получил жёлтую карточку за затяжку времени. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Бронн на левом фланге нарушил правила против Дженепо. Сборная Мали тщательно готовится к стандарту. Да и сам Мусса довольно долго подписался с газона. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Межбри в центре поля нарушил правила против Массадио Айдара. Игроки сборной Мали конечно же не стали спешить при розыгрыше мяча. 
  • 34'
    Коне ворвался в штрафную площадь сборной Туниса с левого фланга, Тальби здорово сыграл в обороне и вернул мяч для своей команды. 
  • Судья
    33'
    Дал Жанни Сиказве небольшую паузу футболистам, могут они попить воды и перевести дух. Напомним, что в Лимбе сегодня 34 градуса.
  • Фол, нарушение
    32'
    Мог сейчас Коне убегать в штрафную площадь по левой половине поля, но Матлути успел вернуться назад и вернуть мяч для своей команды, при этом Ибраима нарушил правила. 
  • Угловой
    31'
    Слити с углового выполнил неудачную подачу к ближнему углу вратарской, игроки сборной Мали перехватили мяч и пустились в контратаку. 
  • 30'
    Матлути вошёл в штрафную площадь с правого фланга, там удачно сыграл в подкате Амаду Айдара, который выбил мяч на угловой. 
  • 29'
    Слити с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники сборной Мали сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 28'
    Сборная Туниса отвела игру от своих ворот, но пока дальше центра поля у команды Мондера Кебайера пройти не получается. 
  • Желтая карточка
    27'
    Полузащитник сборной Туниса Хамза Матлути получил жёлтую карточку за грубую игру против Массадио Айдара. 
  • Судья
    26'
    Дженепо в борьбе с соперником оказался на газоне на половине поля сборной Туниса, Жанни Сиказве показал, что нужно играть дальше. 
  • 25'
    Матлути выполнил передачу на ход Межбри по правому флангу, Массадио Айдара прочитал момент и выбил мяч в аут. 
  • Желтая карточка
    24'
    Капитан сборной Мали Амари Траоре получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Слити. 
  • 23'
    Амари Траоре с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Малул за счёт грамотной позиции головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 22'
    Адама Траоре (21) со стандарта выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Куяте в борьбе с соперником на этот раз не смог головой пробить по воротам. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Бронн на левом фланге нарушил правила против Амаду Айдара. Сборная Мали тщательно готовится к стандарту. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Против Дженепо были нарушены правила в центре поля. Игроки сборной Мали не стали спешить при розыгрыше мяча. 
  • 19'
    Адама Траоре (14) пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника сборной Туниса. 
  • 18'
    Поднялся Тальби после небольшой паузы, Монтассар показал, что он готов продолжать игру. 
  • Травма, повреждение
    17'
    Тальби досталось в борьбе за верховой мяч в прошлом эпизоде, вышли на поле врачи сборной Туниса, пауза в игре. 
  • Угловой
    16'
    Очередной угловой заработала сборная Мали. Адама Траоре (21) выполнил подачу в центр штрафной площади, Куяте в прыжке головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 15'
    Айдара прошёл вперёд по правому флангу, но у левого угла штрафной площади Массадио был накрыт Бронном, который выбил мяч в аут. 
  • 14'
    Сборная Мали пока играет первым номером, но Тунис совсем не против поиграть от обороны. 
  • Угловой
    13'
    Адама Траоре (14) с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Туниса очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • 12'
    Амари Траоре с углового выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Межбри и ушёл на очередной угловой. 
  • Угловой
    11'
    Адама Траоре (21) с углового выполнил подачу на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 10'
    Дженепо неплохо поработал на левом углу штрафной площади сборной Туниса, удалось Мусса заработать угловой для своей команды. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Ледуни в центре поля сбил сразу двух игроков сборной Мали в борьбе за мяч, Жанни Сиказве дал справедливый свисток в пользу Мали. 
  • 8'
    Матлути выполнил заброс на ход Межбри по правому флангу, Ханнибал сбросил мяч в центр к радиусу штрафной площади на Хазри, Вахби не смог добраться до мяча. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Амари Траоре перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Туниса, правила были нарушены против Малула. 
  • 6'
    Хазри попытался пройти вперёд по правому флангу, но в окружении соперников Вахби ожидаемо потерял мяч. 
  • Угловой
    5'
    Адама Траоре (21) на этот раз с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Адама Траоре (14) под давлением соперника пробил в правый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • Угловой
    4'
    Адама Траоре (21) с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Бен-Саид не стал рисковать и при игре на выходе кулаками выбил мяч на повторный корнер. 
  • 3'
    Коне зацепился за мяч на левом углу штрафной площади после заброса из центра поля, Ибраима пробил по воротам, мяч попал в Бронна и ушёл на угловой. 
  • Офсайд
    2'
    Сразу же из центра поля последовал заброс к штрафной площади сборной Мали, Хазри оказался в офсайде. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. В этом противостоянии конечно же нет смысла искать фаворита, учитывая, что сборные Мали и Туниса как раз и должны занимать первые две позиции в группе F. При этом сегодня всё же хочется увидеть голевой футбол, а не "засуху", которую нам дарит Кубок Африки два дня подряд. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Жанни Сиказве из Замбии. Помогать ему на бровках будут Исса Яя из Чада и Элдер Мартиньш де Карвальо из Анголы. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче первого тура группового этапа Кубка Африки. В группе F между собой сойдутся сборные Туниса и Мали. Вместе с вами за этим интереснейшим противостоянием наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Прогнозы 137
Тунис 73% (100)
X 20.4% (28)
Мали 6.6% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тунис
Ничья
Мали
4.95
2.87
2.99
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Тунис 0:0 Мали онлайн


Прогнозы на матч Тунис 0:0 Мали

Исход игры
Тунис
73% (100)
Ничья
20.4% (28)
Мали
6.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
29.6% (37)
Меньше
70.4% (88)
Обе команды забьют
Да
47.2% (59)
Нет
52.8% (66)
Популярный счёт
1:0 Тунис
29.2% (40)
2:1 Тунис
24.1% (33)
1:1 Ничья
16.1% (22)
2:0 Тунис
12.4% (17)
0:1 Мали
4.4% (6)
0:0 Ничья
2.2% (3)
3:1 Тунис
1.5% (2)
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