Кубок африканских наций 2021-2022
18' Желтая карточкаТраоре Амари
22' Желтая карточкаМатлути Хамза1
33' Желтая карточкаДженепо Мусса
Ход матча
18'
22'
33'
12
Малул
Али
17
Скири
Эйе
28
Ледуни
Аисса
23
Слити
Наим
10
Хазри
Вахби
17
Сако
Фалае
18
Коне
Ибраима
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Малул АлиЗащитник
- Полузащитник
-
17 Скири ЭйеПолузащитник
-
28 Ледуни АиссаПолузащитник
-
23 Слити НаимНападающий
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дамен АйменВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Рафья ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Шалали ГиланПолузащитник
-
13 Абди АлиПолузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кебайер Мондер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Траоре АдамаПолузащитник
-
21 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Коне ИбраимаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Диарра ДжигиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Дьенг АлиуПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Биссума ИвПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Магассуба Мохамед
История личных встреч
Тунис
Мали
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Тунис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матлути Хамза1
|1
|0
Мали
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траоре Амари
|1
|0
|Дженепо Мусса
|1
|0
Результаты последних матчей
Тунис
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Тунис - Алжир 0:2 Тунис - Египет 1:0 Тунис - Оман 2:1 Тунис - ОАЭ 1:0
Сирия - Тунис 2:0 Тунис - Мавритания 5:1 Тунис - Замбия 3:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Мавритания - Тунис 0:0 Тунис - Мавритания 3:0 Замбия - Тунис 0:2 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0 Тунис - Мали 1:0 Тунис - Алжир 0:2 Тунис - ДР Конго 1:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 2:1 Ливия - Тунис 2:5 Танзания - Тунис 1:1 Тунис - Танзания 1:0 Нигерия - Тунис 1:1
Мали
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Мали - Уганда 1:0 Руанда - Мали 0:3 Кения - Мали 0:1 Мали - Кения 5:0
Уганда - Мали 0:0 Мали - Руанда 1:0 Тунис - Мали 1:0 Алжир - Мали 1:0 Мали - Чад 3:0 Гвинея - Мали 1:0 Мали - Марокко 0:2 Мали - Гвинея 0:0 Мали - Конго 0:0 Зимбабве - Мали 0:1 Камерун - Мали 1:1 Мали - Буркина-Фасо 1:0 Намибия - Мали 1:2 Мали - Намибия 1:0 Гана - Мали 0:3 Чад - Мали 0:2
Прогнозы на матч Тунис 0:0 Мали
Исход игры
Тунис
73% (100)
Ничья
20.4% (28)
Мали
6.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
29.6% (37)
Меньше
70.4% (88)
Обе команды забьют
Да
47.2% (59)
Нет
52.8% (66)
Популярный счёт
1:0 Тунис
29.2% (40)
2:1 Тунис
24.1% (33)
1:1 Ничья
16.1% (22)
2:0 Тунис
12.4% (17)
0:1 Мали
4.4% (6)
0:0 Ничья
2.2% (3)
3:1 Тунис
1.5% (2)
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