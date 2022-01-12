Слити с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, после скидки Тальби не смог подстроиться под мяч и в итоге защитник сборной Туниса подыграл себе рукой. Жанни Сиказве всё видел и дал справедливый свисток в пользу сборной Мали.

Массадио Айдара пробил с левой половины поля из-за пределов штрафной площади в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Две минуты добавил Жанни Сиказве к основному времени первого тайма.

Из центра поля последовал безадресный заброс в центр штрафной площади сборной Мали, Мункоро спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма сборные Туниса и Мали не порадовали нас забитыми голами. К отсутствию голов мы уже относимся спокойно, в целом отметим, что футбол у нас далеко не самый плохой. Мали играет чуть активнее, но разумеется ни одна из команд сильно события на поле не форсирует.

43' Матлути из аута вбросил мяч к ближнему углу вратарской, Куяте не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

42' Матлути с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в бедро Амаду Айдара и улетел в аут.

41' Коне выполнил передачу к левому углу штрафной площади, оттуда Дженепо выполнил подачу к правому углу вратарской, совсем немного не хватило Адама Траоре (14), чтобы в падении головой пробить по воротам.

40' Хазри со стандарта выполнил неудачную подачу на правый угол вратарской, мяч полетел слишком высоко, будет удар от ворот.

39' Против Слити были нарушены правила на левом фланге Самассеку. Сборная Туниса тщательно готовится к стандарту.

38' Адама Траоре (21) выполнил подачу на правый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

37' Мусса Дженепо так долго лежал на газоне, что Жанни Сиказве попросил вынести носилки на поле, атакующий полузащитник сборной Мали в итоге сам поднялся и получил жёлтую карточку за затяжку времени.

36' Бронн на левом фланге нарушил правила против Дженепо. Сборная Мали тщательно готовится к стандарту. Да и сам Мусса довольно долго подписался с газона.

35' Межбри в центре поля нарушил правила против Массадио Айдара. Игроки сборной Мали конечно же не стали спешить при розыгрыше мяча.

34' Коне ворвался в штрафную площадь сборной Туниса с левого фланга, Тальби здорово сыграл в обороне и вернул мяч для своей команды.

33' Дал Жанни Сиказве небольшую паузу футболистам, могут они попить воды и перевести дух. Напомним, что в Лимбе сегодня 34 градуса.

32' Мог сейчас Коне убегать в штрафную площадь по левой половине поля, но Матлути успел вернуться назад и вернуть мяч для своей команды, при этом Ибраима нарушил правила.

31' Слити с углового выполнил неудачную подачу к ближнему углу вратарской, игроки сборной Мали перехватили мяч и пустились в контратаку.

30' Матлути вошёл в штрафную площадь с правого фланга, там удачно сыграл в подкате Амаду Айдара, который выбил мяч на угловой.

29' Слити с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники сборной Мали сыграли внимательно и перехватили мяч.

28' Сборная Туниса отвела игру от своих ворот, но пока дальше центра поля у команды Мондера Кебайера пройти не получается.

27' Полузащитник сборной Туниса Хамза Матлути получил жёлтую карточку за грубую игру против Массадио Айдара.

26' Дженепо в борьбе с соперником оказался на газоне на половине поля сборной Туниса, Жанни Сиказве показал, что нужно играть дальше.

25' Матлути выполнил передачу на ход Межбри по правому флангу, Массадио Айдара прочитал момент и выбил мяч в аут.

24' Капитан сборной Мали Амари Траоре получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Слити.

23' Амари Траоре с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Малул за счёт грамотной позиции головой выбил мяч подальше от своих ворот.

22' Адама Траоре (21) со стандарта выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Куяте в борьбе с соперником на этот раз не смог головой пробить по воротам.

21' Бронн на левом фланге нарушил правила против Амаду Айдара. Сборная Мали тщательно готовится к стандарту.

20' Против Дженепо были нарушены правила в центре поля. Игроки сборной Мали не стали спешить при розыгрыше мяча.

19' Адама Траоре (14) пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника сборной Туниса.

18' Поднялся Тальби после небольшой паузы, Монтассар показал, что он готов продолжать игру.

17' Тальби досталось в борьбе за верховой мяч в прошлом эпизоде, вышли на поле врачи сборной Туниса, пауза в игре.

16' Очередной угловой заработала сборная Мали. Адама Траоре (21) выполнил подачу в центр штрафной площади, Куяте в прыжке головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

15' Айдара прошёл вперёд по правому флангу, но у левого угла штрафной площади Массадио был накрыт Бронном, который выбил мяч в аут.

14' Сборная Мали пока играет первым номером, но Тунис совсем не против поиграть от обороны.

13' Адама Траоре (14) с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Туниса очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

12' Амари Траоре с углового выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Межбри и ушёл на очередной угловой.

11' Адама Траоре (21) с углового выполнил подачу на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

10' Дженепо неплохо поработал на левом углу штрафной площади сборной Туниса, удалось Мусса заработать угловой для своей команды.

9' Ледуни в центре поля сбил сразу двух игроков сборной Мали в борьбе за мяч, Жанни Сиказве дал справедливый свисток в пользу Мали.

8' Матлути выполнил заброс на ход Межбри по правому флангу, Ханнибал сбросил мяч в центр к радиусу штрафной площади на Хазри, Вахби не смог добраться до мяча.

7' Амари Траоре перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Туниса, правила были нарушены против Малула.

6' Хазри попытался пройти вперёд по правому флангу, но в окружении соперников Вахби ожидаемо потерял мяч.

5' Адама Траоре (21) на этот раз с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Адама Траоре (14) под давлением соперника пробил в правый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

4' Адама Траоре (21) с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Бен-Саид не стал рисковать и при игре на выходе кулаками выбил мяч на повторный корнер.

3' Коне зацепился за мяч на левом углу штрафной площади после заброса из центра поля, Ибраима пробил по воротам, мяч попал в Бронна и ушёл на угловой.

2' Сразу же из центра поля последовал заброс к штрафной площади сборной Мали, Хазри оказался в офсайде.